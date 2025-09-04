GNW-News: NUMERATOR LAUNCHT VERIFIED VOICES IN DEUTSCHLAND
^CHICAGO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, ein globales Daten- und
Technologieunternehmen, hat heute den Start seiner Self-Service-
Marktforschungsplattform Verified Voices in Deutschland bekannt gegeben.
Verified Voices nutzt durch Kassenbons verifizierte, kanalübergreifende
Einkaufsdaten und bietet Herstellern und Händlern die Möglichkeit, eigenständig
Umfragen unter deutschen Konsumenten ihrer eigenen Marken sowie der Wettbewerber
durchzuführen - oft mit Ergebnissen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Seit dem
Markteintritt im Mai 2025 hat Numerator in Deutschland ein Panel mit 35.000
monatlich aktiven Teilnehmern aufgebaut und über 2 Millionen Einkaufsbelege
erfasst. Damit können Marken verifizierte Käufer schnell, präzise und ohne
Umwege befragen.
Im Gegensatz zu klassischen Online-Panels, die stark auf professionelle
Befragungsteilnehmer und erinnerungsbasierte Selbstauskünfte angewiesen sind,
basiert das Numerator-Panel auf realen Konsumenten. Diese teilen ihre
Einkaufsdaten über eine gamifizierte Mobile-App, indem sie ihre Kassenbons aller
Einkaufskanäle hochladen - vom Lebensmitteleinzelhandel über Drogerien und
Discounter bis hin zum E-Commerce. Zusätzlich ergänzen die Panelisten ihre
Profile um detaillierte demografische und psychografische Angaben. Dadurch
entstehen reichhaltige Datensätze mit über 140 demografischen und mehr als 320
psychografischen Merkmalen. Die Kombination aus nachgewiesenem Kaufverhalten und
umfassendem Konsumentenprofiling ermöglicht eine präzise und relevante
Zielgruppenansprache in Umfragen. Marken erreichen so die richtige Zielgruppe
zum passenden Zeitpunkt und erhalten Erkenntnisse, die relevanter, umsetzbarer
und stärker am tatsächlichen Konsumverhalten orientiert sind.
?Die Marktforschung hat sich viel zu lange auf kostenintensive und
zeitaufwändige Screenings gestützt, die Konsumenten dazu zwingen, ihre
vergangenen Einkäufe aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. In einem dynamischen
Marktumfeld mit einer ständig wachsenden und sich verändernden Produktauswahl
reicht dieser Ansatz nicht mehr aus. Wir bieten eine intelligentere Lösung:
Marken können direkt mit verifizierten Käufern in Kontakt treten, auf klassische
Screenings verzichten und sich auf die Erkenntnisse konzentrieren, die ihr
Geschäft wirklich voranbringen", so Eric Belcher, CEO von Numerator.?Mit diesem
Launch setzen wir neue Maßstäbe in der Konsumentenforschung - schneller,
präziser und fest verankert im tatsächlichen Kaufverhalten."
Die Expansion nach Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein im globalen
Wachstum von Numerator und unterstreicht das Ziel, Konsumentenforschung
grundlegend zu modernisieren - durch schnellere, intelligentere Forschung, die
näher am tatsächlichen Verhalten liegt.
Über Numerator:
Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das Geschwindigkeit und
Skalierbarkeit in die Marktforschung bringt. Numerator kombiniert First-Party-
Einkaufsdaten mit fortschrittlicher Technologie, um ein ganzheitliches 360-Grad-
Verständnis der Verbraucher zu schaffen und so der traditionell eher langsamen
Veränderung in der Marktforschungsbranche entgegenzuwirken. Seit dem Launch der
Services in Deutschland im Mai 2025 ist das deutsche Panel auf 35.000 monatlich
aktive Nutzer gewachsen. In den USA bildet das Panel bereits über eine Million
US-amerikanische Haushalte ab. Numerator hat seinen Hauptsitz in Chicago
(Illinois, USA) und beschäftigt weltweit 5.400 Mitarbeitende. 80 der 100 größten
Hersteller von Konsumgütermarken (CPG) zählen bereits zu den Kunden von
Numerator.
