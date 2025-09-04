GNW-News: NUMERATOR LAUNCHT VERIFIED VOICES IN DEUTSCHLAND

^CHICAGO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, ein globales Daten- und

Technologieunternehmen, hat heute den Start seiner Self-Service-

Marktforschungsplattform Verified Voices in Deutschland bekannt gegeben.

Verified Voices nutzt durch Kassenbons verifizierte, kanalübergreifende

Einkaufsdaten und bietet Herstellern und Händlern die Möglichkeit, eigenständig

Umfragen unter deutschen Konsumenten ihrer eigenen Marken sowie der Wettbewerber

durchzuführen - oft mit Ergebnissen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Seit dem

Markteintritt im Mai 2025 hat Numerator in Deutschland ein Panel mit 35.000

monatlich aktiven Teilnehmern aufgebaut und über 2 Millionen Einkaufsbelege

erfasst. Damit können Marken verifizierte Käufer schnell, präzise und ohne

Umwege befragen.

Im Gegensatz zu klassischen Online-Panels, die stark auf professionelle

Befragungsteilnehmer und erinnerungsbasierte Selbstauskünfte angewiesen sind,

basiert das Numerator-Panel auf realen Konsumenten. Diese teilen ihre

Einkaufsdaten über eine gamifizierte Mobile-App, indem sie ihre Kassenbons aller

Einkaufskanäle hochladen - vom Lebensmitteleinzelhandel über Drogerien und

Discounter bis hin zum E-Commerce. Zusätzlich ergänzen die Panelisten ihre

Profile um detaillierte demografische und psychografische Angaben. Dadurch

entstehen reichhaltige Datensätze mit über 140 demografischen und mehr als 320

psychografischen Merkmalen. Die Kombination aus nachgewiesenem Kaufverhalten und

umfassendem Konsumentenprofiling ermöglicht eine präzise und relevante

Zielgruppenansprache in Umfragen. Marken erreichen so die richtige Zielgruppe

zum passenden Zeitpunkt und erhalten Erkenntnisse, die relevanter, umsetzbarer

und stärker am tatsächlichen Konsumverhalten orientiert sind.

?Die Marktforschung hat sich viel zu lange auf kostenintensive und

zeitaufwändige Screenings gestützt, die Konsumenten dazu zwingen, ihre

vergangenen Einkäufe aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. In einem dynamischen

Marktumfeld mit einer ständig wachsenden und sich verändernden Produktauswahl

reicht dieser Ansatz nicht mehr aus. Wir bieten eine intelligentere Lösung:

Marken können direkt mit verifizierten Käufern in Kontakt treten, auf klassische

Screenings verzichten und sich auf die Erkenntnisse konzentrieren, die ihr

Geschäft wirklich voranbringen", so Eric Belcher, CEO von Numerator.?Mit diesem

Launch setzen wir neue Maßstäbe in der Konsumentenforschung - schneller,

präziser und fest verankert im tatsächlichen Kaufverhalten."

Die Expansion nach Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein im globalen

Wachstum von Numerator und unterstreicht das Ziel, Konsumentenforschung

grundlegend zu modernisieren - durch schnellere, intelligentere Forschung, die

näher am tatsächlichen Verhalten liegt.

Über Numerator:

Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das Geschwindigkeit und

Skalierbarkeit in die Marktforschung bringt. Numerator kombiniert First-Party-

Einkaufsdaten mit fortschrittlicher Technologie, um ein ganzheitliches 360-Grad-

Verständnis der Verbraucher zu schaffen und so der traditionell eher langsamen

Veränderung in der Marktforschungsbranche entgegenzuwirken. Seit dem Launch der

Services in Deutschland im Mai 2025 ist das deutsche Panel auf 35.000 monatlich

aktive Nutzer gewachsen. In den USA bildet das Panel bereits über eine Million

US-amerikanische Haushalte ab. Numerator hat seinen Hauptsitz in Chicago

(Illinois, USA) und beschäftigt weltweit 5.400 Mitarbeitende. 80 der 100 größten

Hersteller von Konsumgütermarken (CPG) zählen bereits zu den Kunden von

Numerator.

Medienkontakt:

Bob Richter

Richter Media

212-802-8588

press@numerator.com (mailto:press@numerator.com)

