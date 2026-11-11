GNW-News: Nur bei jedem sechsten Unternehmen steht das Thema indirekte Steuern als fester Punkt auf der Tagesordnung von Vorstand oder Geschäftsleitung
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^KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Nov. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.
(https://www.vertexinc.com/company/about-us) (NASDAQ: VERX), ein weltweit
tätiges Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance, präsentiert den Vertex
CompOps(TM) Index 2026. Die globale Studie untersucht, wie Unternehmen den Bereich
der indirekten Steuern und die Einhaltung steuerlicher Vorschriften regeln und
wie eng die Abteilungen Steuern, IT und Finanzen bei der Umsetzung
zusammenarbeiten.
Mit seinem Decision-to-Defense(TM)-Ansatz unterstützt Vertex Unternehmen dabei,
indirekte Steuern und Compliance über den gesamten Transaktionszyklus hinweg zu
steuern. Das reicht von der Steuerermittlung und elektronischen
Rechnungsstellung über das Berichtswesen und die Abgabe von Steuererklärungen
bis hin zur Unterstützung bei Betriebsprüfungen. So lassen sich steuerliche
Entscheidungen und Ergebnisse leichter nachvollziehen und belegen. In den
meisten Unternehmen haben indirekte Steuern keinen festen Platz auf der
strategischen Agenda. Nur jedes sechste Unternehmen (16 %) gibt an, dass das
Thema als fester Punkt auf der Tagesordnung des Vorstands oder der
Geschäftsleitung steht. Bei 43 % kommt das Thema nur bei Problemen zur Sprache
oder wird selten bis gar nicht behandelt. Bei Unternehmen, die es auf oberster
Ebene zumindest gelegentlich besprechen, zeigt sich ein deutlich anderes Bild.
Sie geben nur ein Viertel so häufig an, dass Fehler überwiegend von externen
Stellen festgestellt werden (4 % gegenüber 16 %). Sie reagieren fast doppelt so
häufig innerhalb von fünf Werktagen auf ein Schreiben der Steuerbehörde (48 %
gegenüber 26 %). Und sie nehmen Änderungen an der steuerlichen Einstufung nur
halb so häufig komplett von Hand vor, was auch für das händische Prüfen gilt
(13 % gegenüber 26 %).
?Indirekte Steuern gehören zu den wenigen Bereichen, in denen laufend
Entscheidungen getroffen werden und Risiken dauerhaft bestehen. Trotzdem spricht
man nur sporadisch und im Nachhinein darüber", sagt Allison Cerra, Chief
Marketing Officer bei Vertex.?Die Unternehmen, die am besten damit umgehen,
behandeln den Bereich der indirekten Steuern wie jedes andere strategische
Risiko. Sie befassen sich im laufenden Geschäft regelmäßig damit, nicht erst
dann, wenn ein Problem auftritt. Der Unterschied liegt darin, wie viel
Aufmerksamkeit die Unternehmen dem Thema widmen. Die Unternehmensgröße gibt
dabei nicht den Ausschlag."
Auch beim Einsatz von künstlicher Intelligenz zeigen sich Unterschiede. Von den
Unternehmen, die indirekte Steuern zumindest gelegentlich auf Vorstands- oder
Geschäftsleitungsebene besprechen, geben 54 % an, dass KI in ihren
Steuerprozessen inzwischen weitgehend automatisiert arbeitet oder
Routineaufgaben übernimmt. Bei Unternehmen, die indirekte Steuern nicht auf
dieser Ebene besprechen, liegt der Anteil bei 21 %. Außerdem verfügen
Unternehmen, die indirekte Steuern zumindest gelegentlich auf dieser Ebene
behandeln, mit höherer Wahrscheinlichkeit über ein eigenes Budget und einen
namentlich benannten Verantwortlichen für den Einsatz von KI im Bereich der
indirekten Steuern.
Der Index teilt die Unternehmen zudem in vier Stufen ein, je nachdem, wie weit
sie beim Einsatz von KI für indirekte Steuern und Compliance sind. Bewertet
werden Daten- und Systembereitschaft, organisatorische Voraussetzungen,
Governance und der praktische Einsatz von KI. Für die höchste Stufe, zu der
13 % der untersuchten Unternehmen zählen, sind indirekte Steuern eine
Investitionspriorität und keine reine Aufgabe des laufenden Betriebs. 85 % der
IT-Verantwortlichen in dieser Gruppe geben an, dass das Thema in ihrer
Technologieplanung strategische Priorität hat und dafür Mittel vorgesehen sind.
In der niedrigsten Stufe sind es 5 %. Auch regulatorische Änderungen behalten
die Unternehmen der höchsten Stufe frühzeitig im Blick. 55 % verfolgen solche
Änderungen proaktiv mithilfe automatisierter Aktualisierungen. In der
niedrigsten Stufe sind es 9 %.
Alle Gruppen stehen vor derselben Herausforderung. Sie müssen ihre steuerliche
Behandlung belegen können. Rund die Hälfte der Unternehmen (52 %) entscheidet
sich im Zweifel für die konservativere steuerliche Behandlung, wenn sie ihre
steuerliche Position nicht ausreichend belegen kann. Von den Unternehmen, die
Rückstellungen für indirekte Steuern bilden, geben 73 % an, dass mindestens ein
Viertel der Rückstellungen auf Positionen entfällt, die sie nicht ohne Weiteres
belegen können. Grund dafür sind fehlende Nachweise. Eine unklare Rechtslage ist
dabei nicht ausschlaggebend.
?Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass es für den operativen Reifegrad bei
indirekten Steuern stärker darauf ankommt, wie das Thema gesteuert wird, als
darauf, wie groß das Unternehmen ist", sagt Kevin Permenter, Research Director,
Enterprise Applications bei IDC.?Compliance wird zunehmend zu einer
kontinuierlichen Aufgabe. Unternehmen, die steuerliche Fragen in ihre Geschäfts-
und Technologieentscheidungen einbeziehen, scheinen deutlich besser aufgestellt
zu sein. Sie können sich leichter an Veränderungen anpassen, Risiken frühzeitig
angehen und ihre Compliance-Prozesse durchgängig im Blick behalten."
Der Vertex CompOps Index 2026 zeigt, wo Risiken bei indirekten Steuern liegen
und wie sich führende Unternehmen frühzeitig auf kommende Entwicklungen
einstellen.
Den Vertex CompOps(TM) Index 2026 finden Sie hier.
(https://vertexcompops.kinsta.cloud/?utm_campaign=202611_CB_Brand_Microsite_Cont
act_Us&utm_content=press_release&utm_medium=referral&utm_source=chatgpt.com)
Über Vertex
Vertex ist ein weltweit tätiges Unternehmen für indirekte Steuern und Compliance
mit dem Decision-to-Defense(TM)-Ansatz. Vertex hilft Unternehmen, indirekte Steuern
und Compliance über den gesamten Transaktionszyklus hinweg zu steuern. Das
reicht von der Steuerermittlung und elektronischen Rechnungsstellung über das
Berichtswesen und die Abgabe von Steuererklärungen bis hin zur Unterstützung bei
Betriebsprüfungen. So lassen sich Ergebnisse leichter belegen und mit der Zeit
verbessern. Mehr als 60 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Vertex. Das
Unternehmen verbindet jahrzehntelange Steuerexpertise, fundierte Kenntnisse
internationaler Steuer- und Compliance-Anforderungen und integrierte
Schnittstellen. So unterstützt es Unternehmen dabei, weltweit sicher zu
arbeiten. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in
Südamerika und Europa. Ziel von Vertex ist es, mit vertrauenswürdigen
Transaktionen zum Erfolg von Unternehmen und Gemeinschaften beizutragen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.vertexinc.com
(https://www.vertexinc.com/home-page). Folgen Sie uns auf X
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Über die Studie
Der Vertex CompOps Index 2026 basiert auf einer Doppelblindbefragung von 750
Entscheidern in Unternehmen mit mindestens 250 Millionen US-Dollar Jahresumsatz
und mindestens 1.000 Mitarbeitern. Die Emerald Research Group führte die
Befragung im Auftrag von Vertex im August und September 2026 durch. Die
Befragten kamen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland und
Frankreich und arbeiteten in der IT, der Steuerabteilung oder der
Finanzabteilung. Sie entschieden über den Einsatz von Technologien für indirekte
Steuern und Compliance im Unternehmen oder nahmen Einfluss auf diese
Entscheidungen. Die Befragten erfuhren nicht, wer die Studie in Auftrag gegeben
hatte. Die Ergebnisse wurden gewichtet.
Der Index bewertet die Fähigkeiten von Unternehmen beim Einsatz von KI auf einer
Skala von 0 bis 100 und teilt sie in vier Stufen ein. Die niedrigste und die
höchste Stufe umfassen 20 % beziehungsweise 13 % der untersuchten Unternehmen.
Die Stufen entsprechen keinen Quartilen. Die Vergleiche danach, wie häufig
indirekte Steuern auf Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene zur Sprache kommen,
beruhen auf den Antworten aus den Finanz- und Steuerabteilungen (n = 369). Sie
zeigen Unterschiede zwischen Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ein
ursächlicher Zusammenhang zwischen der Aufmerksamkeit auf Vorstands- oder
Geschäftsleitungsebene und den Ergebnissen lässt sich daraus nicht ableiten.
Einige Fragen wurden nur bestimmten Fachbereichen gestellt. Die jeweiligen
Ergebnisse beziehen sich auf diese Gruppen. Die Studie erfasste, von wem Fehler
festgestellt werden. Wie häufig Fehler auftreten, wurde nicht erhoben. Ein
Vergleich der Fehlerquoten zwischen Unternehmen lässt sich daraus nicht
ableiten. Die vollständige Methodik ist im Bericht beschrieben.
Copyright © 2026 Vertex, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen
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Produktausrichtung und zu möglichen Entwicklungsplänen stellen keine Garantie
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Verpflichtung zur Bereitstellung von Materialien, Code oder Funktionen. Diese
Informationen sollten nicht als Grundlage für Kaufentscheidungen, rechtliche
oder steuerliche Entscheidungen herangezogen werden. Die Entwicklung und
Veröffentlichung der für Vertex-Produkte beschriebenen Funktionen sowie deren
zeitliche Planung liegen im alleinigen Ermessen von Vertex, Inc. Alle Aussagen
in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities
Litigation Reform Act von 1995. Sie unterliegen verschiedenen Risiken und
Unsicherheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and
Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Vertex beschrieben sind.
Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Vertex rät davon ab, sich
übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Sie gelten nur
zum jeweiligen Zeitpunkt ihrer Abgabe. Vertex ist nicht verpflichtet, sie zu
aktualisieren.
Unternehmenskontakt bei Vertex: mediainquiries@vertexinc.com
(mailto:mediainquiries@vertexinc.com)
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