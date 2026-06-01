GNW-News: O2 und Mavenir haben erfolgreich eine Technologie zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit für Menschen mit Hörverlust getestet
^* O2 hat eine neue Technologie getestet, die Telefonate für Kunden mit
Hörverlust klarer und verständlicher macht.
* Der gemeinsam mit Mavenir durchgeführte Test erstellte für jede Person ein
individuelles Hörprofil. Dadurch konnte das Netz Telefongespräche in
Echtzeit automatisch optimieren.
* Die Technologie lief dabei unauffällig im Hintergrund und half, typische
Probleme beim Verstehen von Telefonaten im Alltag zu verringern.
READING, Vereinigtes Königreich, June 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O2 hat einen
Proof-of-Concept-Test mit moderner Technologie durchgeführt, die Telefonate für
Kunden mit Hörverlust verbessern soll.
Der Netzbetreiber arbeitete mit dem Anbieter für cloud-native Netzwerksoftware
Mavenir zusammen, um die Funktion zu testen. Diese läuft unauffällig im
Hintergrund. Die Teilnehmenden nutzten ihr gewohntes Telefon und ihre bestehende
Nummer. Die Technologie verbesserte dabei die Sprachverständlichkeit, indem sie
den Gesprächston in Echtzeit an die individuellen Hörbedürfnisse anpasste.
Zunächst absolvierten die Teilnehmenden einen kurzen, automatisierten Hörtest,
der ihre Wahrnehmung verschiedener Tonfrequenzen testete. Auf Basis der
Ergebnisse wurde ein persönliches Hörprofil erstellt und mit der Handynummer
verknüpft. Mithilfe dieser Technologie kann die Sprachwiedergabe während eines
Anrufs angepasst werden, sodass Gespräche klarer und leichter verständlich
werden.
Im Gegensatz zu barrierefreien Funktionen auf dem Gerät oder Apps von
Drittanbietern erfolgt die Optimierung direkt im O2-Netz. So konnten die
Teilnehmenden ihre Anrufe wie gewohnt tätigen und entgegennehmen und
gleichzeitig von klarerem und besser verständlichem Ton profitieren.
Nach dem Test berichteten fast 90 % der Teilnehmenden von einer verbesserten
Sprachverständlichkeit. Gespräche ließen sich dadurch leichter verfolgen, und es
kam zu weniger Missverständnissen. Außerdem gaben die Teilnehmenden an, dass das
Zuhören weniger anstrengend war und sich das Telefonieren insgesamt natürlicher
anfühlte.
Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet, zeigt der Proof-
of-Concept-Test, wie netzwerkbasierte Technologien die Barrierefreiheit und die
alltägliche Kommunikation für Menschen mit Hörverlust verbessern könnten.
Mary Higgins, eine hochgradig schwerhörige Teilnehmerin der Studie,
sagte:?Normalerweise empfinde ich Telefonate als anstrengend und stressig,
selbst mit Hörgeräten. Ohne sie zu telefonieren ist fast unmöglich. Die Nutzung
dieser Technologie war eine völlig andere Erfahrung, da ich auch ohne meine
Hörgeräte klar hören konnte und meine Gesprächspartner nicht ständig bitten
musste, sich zu wiederholen."
Jorge Ribeiro, Director of Core Networks bei Virgin Media O2, sagte:?Für viele
Menschen mit Hörverlust kann ein Telefonat eine schwierige und frustrierende
Erfahrung sein. In dieser Studie geht es darum, die Intelligenz unseres
Netzwerks zu nutzen, um dieses Erlebnis zu verbessern, ohne dass Kunden ihr
Verhalten ändern müssen. Die ersten Ergebnisse dieses Proof-of-Concepts
ermutigen uns und wir freuen uns darauf, zu prüfen, ob sich mit dieser
Technologie künftig barrierefreiere Dienste für unsere Kunden realisieren
lassen."
Brandon Larson, SVP & General Manager, Cloud, AI & IMS Business Strategy bei
Mavenir, sagte:?Kernnetze sind eine leistungsstarke Plattform für die
Entwicklung neuer Dienste und die Schaffung zusätzlicher Werte für Kunden.
Unsere Partnerschaft mit Virgin Media O2 zur Verbesserung des Telefonerlebnisses
für Kunden mit Hörverlust ist ein hervorragendes Beispiel dafür."
Über Mavenir
Mavenir entwickelt telekommunikationsorientierte, cloud-native und KI-basierte
Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Damit ermöglicht das Unternehmen
intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke. Die umfassende
Kompetenz des Unternehmens im Telekommunikationsbereich zeigt sich in
Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern, die
zusammengenommen mehr als 50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer versorgen.
Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit
tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich
Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale
Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten
Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft
sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.
Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com (http://www.mavenir.com)
PR-Kontakt bei Mavenir:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com (mailto:PR@mavenir.com)
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