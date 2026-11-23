GNW-News: Oasis setzt iPronics ONE zur Bereitstellung optischer Bandbreite auf Abruf in Dark-Fiber-Netzen ein
^VALENCIA, Spanien, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oasis Networks und iPronics
gaben den Einsatz programmierbarer optischer Verbindungen im portugiesischen
Dark-Fiber-Netz von Oasis bekannt. Der Einsatz erfolgt in einer der
aufstrebenden KI-Infrastrukturregionen Europas und verbindet den hardwareseitig
geschützten Netzring in Lissabon mit dem Start Campus in Sines, einem KI-
Rechenzentrumscampus mit einer Kapazität von 1,2?GW.
Mithilfe der Optical Networking Engine (ONE) von iPronics, einer Optical-
Circuit-Switching-Plattform (OCS) mit hoher Portdichte auf Basis von
Siliziumphotonik, kann Oasis Bandbreite von einer statisch bereitgestellten
Leistung in eine flexible, bei Bedarf kurzfristig erweiterbare Ressource
verwandeln, die sich dynamisch an die Kundenanforderungen anpasst.
Verbindungen über unbeschaltete Glasfasern waren bislang wenig flexibel. Sie
mussten manuell eingerichtet werden, was zu langen Wartezeiten führte, die mit
der steigenden Kundennachfrage nicht vereinbar waren. iPronics und Oasis setzen
dafür auf softwaregesteuerte Konnektivität, mit der Netzwerkbandbreite auf Abruf
bereitgestellt und flexibel an die wechselnden Anforderungen der Kunden
angepasst werden kann. Damit entsteht die Grundlage für Bandbreite auf Abruf,
indem sich Verbindungen mit hoher Bandbreite dynamisch bereitstellen und neu
zuweisen lassen, anstatt dauerhaft fest zugeordnet zu bleiben. Diese
Flexibilität kann eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen, von der Vernetzung
von Rechenzentren und Cloud-Diensten über die Notfallwiederherstellung bis hin
zu neuen Scale-across-Workloads im KI-Bereich.
?Durch die Zusammenarbeit mit iPronics kann Oasis Dark-Fiber-Infrastruktur und
Rechenzentren in eine flexible, softwaredefinierte Dienstplattform verwandeln",
so André Folgado, Mitgründer von Oasis Networks.?Die Möglichkeit, Verbindungen
dynamisch zuzuweisen, eröffnet uns neue Wege, unsere Kunden zu bedienen und
zugleich die Effizienz unserer bestehenden Netzinfrastruktur zu maximieren."
Dieser Meilenstein markiert den ersten Einsatz an einem Internetknoten (IXP) und
ebnet den Weg für einen weiteren Einsatz bei einem Internetanbieter (ISP) im
zweiten Quartal 2027. Der Einsatz baut auf einem erfolgreichen
Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept, PoC) im portugiesischen Netz von Oasis
im laufenden Betrieb auf. Bei Tests im laufenden Betrieb zeigte die Technologie,
dass sie den Datenverkehr unmittelbar umleiten und die Verbindungswege anpassen
kann, ohne die Signalqualität oder die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Im Mittelpunkt des Einsatzes steht iPronics ONE, ein kompaktes System mit einer
Höheneinheit (1?HE), das eine blockierungsfreie optische Schaltmatrix mit
rauscharmen optischen Verstärkern sowie Überwachungs- und softwaredefinierten
Steuerungsfunktionen vereint. ONE integriert Telemetrie und Überwachung in die
optische Schaltschicht und schafft damit die Grundlage für die Transparenz und
Steuerungsmöglichkeiten, die eine neue Generation flexibler Scale-across-Netze
erfordert.
Durch den Einsatz von iPronics ONE am Rand seines Netzes kann Oasis
Kundenanschlüsse bei Bedarf direkt mit verfügbaren Bandbreitenressourcen hoher
Kapazität verbinden. Damit entsteht ein modernes Betriebsmodell, bei dem Oasis
optische Netzwerkdienste per Software unmittelbar aktivieren, anpassen oder
skalieren kann, wodurch Verzögerungen und aufwendige manuelle Umsteckarbeiten am
Patchpanel entfallen.
?Dieser Einsatz zeigt, warum Siliziumphotonik nicht nur aus technologischer
Sicht wichtig ist", so Ana Gonzalez, VP Business Development bei iPronics.?Mit
ONE kann Oasis Scale-across-Verbindungen auch im laufenden Netzbetrieb dynamisch
programmieren."
In Telekommunikationsnetzen sind inzwischen nahezu alle Ebenen automatisiert -
mit Ausnahme der physischen Zuweisung optischer Verbindungen. Dieser Einsatz
schließt die letzte verbliebene Lücke und zeigt, wie Netzbetreiber auch bei
hoher Anschlussdichte optische Verbindungen nun vollständig softwaregesteuert
zuweisen und skalieren können.
Über iPronics
iPronics ist ein Pionier im Bereich optischer Verbindungslösungen für KI-
Rechenzentren. Das Unternehmen bietet eine rackfähige Optical-Circuit-Switching-
Plattform (OCS-Plattform), die auf Siliziumphotonik basiert. Das
Flaggschiffprodukt iPronics ONE ermöglicht programmierbare optische
Konnektivität innerhalb und zwischen Racks für dynamische KI-Infrastrukturen.
Mit integrierter Steuerung, Telemetrie und APIs ermöglicht iPronics ONE die
Echtzeit-Neukonfiguration der Verbindungen, um die GPU-Auslastung zu verbessern,
den Energieverbrauch zu senken und die Infrastruktur ohne kostspielige
grundlegende Änderungen zu skalieren.
iPronics wurde 2019 als Spin-off der Universitat Politècnica de València
gegründet und wird von strategischen und finanziellen Investoren unterstützt,
darunter NVIDIA, Maverick Silicon, Light Street Capital, Triatomic Capital,
Bosch Ventures, Catalight Capital, der European Innovation Council Fund, The
Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Build Collective, Criteria Venture
Tech, Amadeus Capital Partners und weitere Investoren. Weitere Informationen
finden Sie unter www.ipronics.com (https://ipronics.com/).
Über Oasis Networks
Oasis Networks ist ein Telekommunikationsanbieter der nächsten Generation, der
das autonome optische und IP-Netzwerk für das Zeitalter der KI aufbaut. Oasis
betreibt eine softwaredefinierte photonische Netzstruktur, die für Workloads mit
hohem Bandbreitenbedarf weltweit ausgelegt ist und optischen Layer-1-Transport
auf Abruf, IP-Transit in Carrier-Qualität sowie hochpräzise Zeitsynchronisierung
auf messtechnischem Niveau bereitstellt. Mit nativer Post-Quanten-Kryptografie
und automatisierter, API-gesteuerter Bereitstellung verbindet Oasis führende,
netzbetreiberneutrale Rechenzentren, KI-Rechenzentrumscampus im Gigawattmaßstab
und Anlandepunkte internationaler Seekabel - mit der physischen Reichweite eines
Telekommunikations-Backbones und der Elastizität einer Cloud-Infrastruktur.
Weitere Informationen finden Sie unter www.oasis-networks.pt
(https://oasis.cowowo.website/).
Pressekontakt
ipronics@voxuspr.com (mailto:ipronics@voxuspr.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b0bd414a-383b-4c97-82fb-
fba43b75bf85
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