GNW-News: Offene Ausschreibung: Taoxichuan Art Center Künstlerresidenz 2026

Project" für das Jahr 2026. Das Programm richtet sich an nationale und

internationale Künstlerinnen und Künstler - etwa aus den Bereichen Keramik-,

Glas- oder Holzkunst - deren Interesse der vielfältigen Keramikkultur des

Geburtsortes des Porzellans gilt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4320/eng)

Das Taoxichuan Art Center ist eine der einflussreichsten Plattformen für

internationale Künstlerresidenzen in China. Seit seiner Gründung haben Tausende

Künstlerinnen und Künstler aus 56 Ländern und Regionen das Zentrum besucht.

Während ihres Aufenthalts profitieren die Teilnehmenden von professioneller

kreativer Unterstützung und erhalten Zugang zu regelmäßig stattfindenden

Kunstausstellungen, akademischen Vorträgen, Salonveranstaltungen und

Branchentreffen.

Das Taoxichuan Art Center verfügt über vier spezialisierte Residenzräume: das

Jingdezhen International Studio, das Taoxichuan Glass Studio, das S3 Art Tribe

und das S4 Art Soho. Jingdezhen International Studio: Hier stehen die

Keramikkunst und der kulturelle Austausch im Fokus. Künstlerinnen und Künstler

aus aller Welt erhalten eine Plattform für kreative Entfaltung und

Zusammenarbeit. Taoxichuan Glass Studio: Dieses Studio ist mit professioneller

Technik für Glasbläserei, Ofenguss, Lampworking und Mosaikglas ausgestattet. S3

Art Tribe: Dieser Bereich verfügt über zehn separate Atelierräume, einen

unabhängigen Vortragsraum, einen gemeinsamen Töpferraum, einen Raum für Glasur

mit einem elektrischen Brennofen, einen gemeinsamen Waschraum und einen offenen

Kreativbereich. S4 Art Soho: In diesem Raum verschmelzen kreatives Arbeiten,

Ausstellungen und Freizeit zu einer vielseitigen, multifunktionalen Einheit.

Darüber hinaus zählt die Frühjahrs- und Herbstkunstmesse, die zweimal jährlich

stattfindet, zu den zentralen markenbildenden Veranstaltungen von Taoxichuan.

Seit ihrer Premiere im Oktober 2017 wurde die Messe bereits zehnmal erfolgreich

durchgeführt. Sie zieht Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern, Designerinnen

und Designern sowie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister aus aller Welt

an. Sie bietet professionelle Ausstellungsräume und unterstützt die

Teilnehmenden dabei, ihre Werke kommerziell zu verwerten.

Die Frühjahrs- und Herbstkunstmesse 2025 findet am 17. Oktober in Taoxichuan in

Jingdezhen statt. Parallel dazu findet die China Jingdezhen International

Ceramic Expo statt, ergänzt durch thematische Ausstellungen, Kunstmärkte und

zahlreiche akademische Veranstaltungen - eine umfassende Plattform für

Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt.

Die Bewerbungsfrist für das internationale Künstlerresidenzprogramm?Migratory

Birds Project" für das Jahr 2026 endet am 15. November 2025. Die Ergebnisse

werden am 10. Dezember 2025 auf der offiziellen Website des Jingdezhen

International Studio bekannt gegeben: http://www.jingdezhenstudio.com

(http://www.jingdezhenstudio.com/).

Anmeldung vom chinesischen Festland:

https://art-cn.easyzf.com/login.html

Anmeldung aus anderen Regionen:

https://art.easyzf.com/

Quelle: Taoxichuan Art Center

Ansprechpartner: Herr Wang, Tel: 86-10-63074558.Â°