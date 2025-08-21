GNW-News: Offene Ausschreibung: Taoxichuan Art Center Künstlerresidenz 2026
^JINGDEZHEN, China, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Taoxichuan Art Center
startet offiziell das internationale Künstlerresidenzprogramm?Migratory Birds
Project" für das Jahr 2026. Das Programm richtet sich an nationale und
internationale Künstlerinnen und Künstler - etwa aus den Bereichen Keramik-,
Glas- oder Holzkunst - deren Interesse der vielfältigen Keramikkultur des
Geburtsortes des Porzellans gilt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4320/eng)
Das Taoxichuan Art Center ist eine der einflussreichsten Plattformen für
internationale Künstlerresidenzen in China. Seit seiner Gründung haben Tausende
Künstlerinnen und Künstler aus 56 Ländern und Regionen das Zentrum besucht.
Während ihres Aufenthalts profitieren die Teilnehmenden von professioneller
kreativer Unterstützung und erhalten Zugang zu regelmäßig stattfindenden
Kunstausstellungen, akademischen Vorträgen, Salonveranstaltungen und
Branchentreffen.
Das Taoxichuan Art Center verfügt über vier spezialisierte Residenzräume: das
Jingdezhen International Studio, das Taoxichuan Glass Studio, das S3 Art Tribe
und das S4 Art Soho. Jingdezhen International Studio: Hier stehen die
Keramikkunst und der kulturelle Austausch im Fokus. Künstlerinnen und Künstler
aus aller Welt erhalten eine Plattform für kreative Entfaltung und
Zusammenarbeit. Taoxichuan Glass Studio: Dieses Studio ist mit professioneller
Technik für Glasbläserei, Ofenguss, Lampworking und Mosaikglas ausgestattet. S3
Art Tribe: Dieser Bereich verfügt über zehn separate Atelierräume, einen
unabhängigen Vortragsraum, einen gemeinsamen Töpferraum, einen Raum für Glasur
mit einem elektrischen Brennofen, einen gemeinsamen Waschraum und einen offenen
Kreativbereich. S4 Art Soho: In diesem Raum verschmelzen kreatives Arbeiten,
Ausstellungen und Freizeit zu einer vielseitigen, multifunktionalen Einheit.
Darüber hinaus zählt die Frühjahrs- und Herbstkunstmesse, die zweimal jährlich
stattfindet, zu den zentralen markenbildenden Veranstaltungen von Taoxichuan.
Seit ihrer Premiere im Oktober 2017 wurde die Messe bereits zehnmal erfolgreich
durchgeführt. Sie zieht Hunderte von Künstlerinnen und Künstlern, Designerinnen
und Designern sowie Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister aus aller Welt
an. Sie bietet professionelle Ausstellungsräume und unterstützt die
Teilnehmenden dabei, ihre Werke kommerziell zu verwerten.
Die Frühjahrs- und Herbstkunstmesse 2025 findet am 17. Oktober in Taoxichuan in
Jingdezhen statt. Parallel dazu findet die China Jingdezhen International
Ceramic Expo statt, ergänzt durch thematische Ausstellungen, Kunstmärkte und
zahlreiche akademische Veranstaltungen - eine umfassende Plattform für
Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt.
Die Bewerbungsfrist für das internationale Künstlerresidenzprogramm?Migratory
Birds Project" für das Jahr 2026 endet am 15. November 2025. Die Ergebnisse
werden am 10. Dezember 2025 auf der offiziellen Website des Jingdezhen
International Studio bekannt gegeben: http://www.jingdezhenstudio.com
(http://www.jingdezhenstudio.com/).
Anmeldung vom chinesischen Festland:
https://art-cn.easyzf.com/login.html
Anmeldung aus anderen Regionen:
https://art.easyzf.com/
Quelle: Taoxichuan Art Center
Ansprechpartner: Herr Wang, Tel: 86-10-63074558.Â°