GNW-News: ONERugged bringt industrielle Panel-PCs und Embedded-Box-PCs für die Industrie-4.0-Automatisierung auf den Markt
^SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industrie 4.0
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fourth_Industrial_Revolution) hat die Fertigung
neu definiert und setzt nun auf vernetzte, datengesteuerte und flexibel
automatisierte Produktionsprozesse. Im Zentrum dieses Wandels steht der
industrielle Panel-PC - die robuste Hardware-Grundlage, die eine Brücke zwischen
der Betriebstechnik (OT) und der Informationstechnik (IT) schlägt. Branchen wie
die Energieversorgung, intelligente Verkehrssysteme und die gewerbliche
Automatisierung treiben die Nachfrage nach Edge-Computing-Hardware voran, die
extremen Temperaturen, Staub, Vibrationen und elektromagnetischen Störungen
standhält.
ONERugged (https://www.onerugged.com/) hat heute unter Nutzung seiner
langjährigen Erfahrung im Bereich der Entwicklung robuster Hardware sowie seiner
globalen Lieferkettenkapazitäten seinen Einstieg in den Markt für
Industriecomputer bekannt gegeben. Das Unternehmen präsentiert ein umfassendes
Portfolio, das Panel-PCs, Embedded-Box-PCs und Digital-Signage-Lösungen
(https://www.onerugged.com/product/4.html) umfasst. Die neue Produktreihe wurde
speziell für den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen entwickelt und
bietet Systemintegratoren, Händlern und Endnutzern plattformübergreifende
Rechenleistung, umfassende E/A-Erweiterungsmöglichkeiten sowie
Betriebssicherheit rund um die Uhr.
Ein Drei-Säulen-Portfolio
Die ONERugged-Industrieserie basiert auf drei unterschiedlichen Formfaktoren.
Industrielle Panel-PCs vereinen Touchscreen-Funktionalität mit x86- und ARM-
Rechnerhardware und sind in Größen von 10,1 bis 21,5 Zoll erhältlich. Diese All-
in-One-Systeme dienen als HMI- und Prozesssteuerungsterminals und ermöglichen
Bedienern, Arbeitsabläufe zu visualisieren, Maschinenparameter in Echtzeit
anzupassen und direkt mit den Automatisierungsebenen zu interagieren. Für
Installationen mit begrenztem Platzangebot oder ohne Bildschirm bieten Embedded-
Box-PCs kompakte, lüfterlose Rechenleistung für den Einbau in Maschinen,
Schaltschränke oder Außengehäuse. Das Portfolio wird durch Digital-Signage-
Terminals abgerundet, die die Panel-PC-Architektur für arbeitsplatzorientierte
Aufgaben nutzen. Das Modell D10R (https://www.onerugged.com/productinfo50.html)
verfügt über einen NFC-Bereich, dreifarbige LED-Anzeigen sowie optionale Module
zum Scannen von Barcodes und eine Frontkamera - speziell für den Einsatz im MES-
Betrieb konzipiert. Alle Modelle unterstützen eine flexible Montage an
Schalttafeln, Wänden und auf Schreibtischen und ermöglichen so eine schnelle
Integration.
Technik für Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ist das herausragende
Merkmal der ONERugged-Industrieserie. Jeder Panel-PC verfügt über ein
vollständig abgedichtetes, lüfterloses Gehäuse mit einer Frontblende der
Schutzart IP65, die Schutz vor Staub und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck
bietet. Embedded-Box-PCs verfügen über dasselbe versiegelte, lüfterlose
Gehäusedesign. Durch den Verzicht auf rotierende Ventilatoren und
Lüftungsöffnungen werden die Hauptausfallquellen beseitigt, die mit
Partikelverschmutzungen in Fabrikhallen, Kraftwerken und Straßenverteilerkästen
verbunden sind.
In thermischer Hinsicht arbeitet die Hardware zuverlässig über einen breiten
Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F), während die
elektrische Ausfallsicherheit durch die Unterstützung eines breiten Gleichstrom-
Eingangsspannungsbereichs von 12 V bis 24 V gewährleistet wird, ergänzt durch
OVP (Überspannungsschutz) (https://en.wikipedia.org/wiki/Overvoltage), ESD
(https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_discharge) sowie EOS
(https://de.wikipedia.org/wiki/Electrical_Overstress)-Schutzmaßnahmen. Diese
Kombination aus Abdichtung, thermischer und elektrischer Verstärkung ermöglicht
einen echten 24/7-Betrieb in unbemannten Kiosksystemen, staubigen
Produktionshallen und im Außenbereich - dort, wo handelsübliche Computer
schneller ausfallen und kostspielige Ausfallzeiten verursachen würden.
Vier bewährte Branchenlösungen
Um die Komplexität der Integration für Vertriebspartner zu verringern, hat
ONERugged vier vorab validierte Lösungen entwickelt, die Hardware-
Spezifikationen in konkrete betriebliche Ergebnisse umsetzen.
Intelligente Fertigung und Automatisierung
(https://www.onerugged.com/solutioninfo2.html): Industrielle Panel-PCs dienen
als Steuerzentrale der intelligenten Fertigungsanlage und sind über RS-232/485
und Gigabit-Ethernet direkt mit SPSen und Sensoren verbunden, um einen
Datenaustausch im Millisekundenbereich sowie eine Prozesssteuerung im
geschlossenen Regelkreis zu ermöglichen. Kapazitive Touchscreens ersetzen
herkömmliche Tastenfelder und ermöglichen eine intuitive HMI-Interaktion,
während Produktionsdaten über WLAN- und 4G-Verbindungen an MES- und ERP-Systeme
übertragen werden, wodurch Informationssilos beseitigt und eine vorausschauende
Instandhaltung ermöglicht werden.
Intelligente Sicherheit und Überwachung: Die robusten Panel-PCs von ONERugged
bündeln die Daten von IP-Kameras und IoT-Sensoren, um Edge-basierte
Videoanalysen durchzuführen. Die lokale Verarbeitung ermöglicht die Echtzeit-
Erkennung von Verstößen gegen die PSA-Vorschriften, unbefugten Überschreitungen
des Sicherheitsbereichs und gefährlichen Abweichungen im Betriebszustand von
Geräten. Integrierte Alarmausgänge lösen sofortige Warnmeldungen aus und wandeln
das Sicherheitsmanagement von einem passiven Modell in ein aktives,
präventionsorientiertes Paradigma um.
Transport und Fuhrparkmanagement (https://www.onerugged.com/solutioninfo3.html):
Der finngekühlte, lüfterlose Embedded-Box-PC widersteht Stößen, Vibrationen und
Schwebstaub in Fahrzeuginnenräumen sowie an Mautstellen am Straßenrand. Die
leistungsstarke Edge-Multitasking-Fähigkeit unterstützt die Ortung von
Fuhrparks, die Fahrzeugdiagnose sowie die Überprüfung von Mauttransaktionen.
Intel-basierte Geräte verfügen über TPM 2.0-Hardware-Verschlüsselungsmodule zum
Schutz von Betriebsdaten, während ARM-basierte Android-Varianten eine schnelle
Kompatibilität mit Mobilitätsanwendungen von Drittanbietern bieten.
Selbstbedienungsterminals für den gewerblichen Einsatz
(https://www.onerugged.com/solutioninfo5.html): Kompakte Embedded-Box-PCs und
Panel-PCs mit schmalem Rahmen lassen sich in Kiosksystemen und Verkaufsautomaten
mit begrenztem Platzangebot installieren. Prozessoren mit geringem
Stromverbrauch und eine vollständig passive Kühlung machen eine aktive Belüftung
überflüssig, während die auf der Platine integrierten USB-, HDMI- und seriellen
Anschlüsse eine direkte Anbindung an Barcode-Scanner, Belegdrucker und
Zahlungsgeräte ermöglichen.
Flexible Konfigurationsmatrix
Systemintegratoren und Distributoren stehen vor einer ständigen Herausforderung:
Sie müssen Rechenleistung, Betriebssystemkompatibilität und Budgetvorgaben mit
den spezifischen Anforderungen der Endkunden in Einklang bringen. ONERugged löst
dieses Problem mithilfe einer klar gegliederten Modellmatrix.
Die?A"-Serie (P10A (https://www.onerugged.com/productinfo38.html), P15A
(https://www.onerugged.com/productinfo37.html), P21A
(https://www.onerugged.com/productinfo36.html)) ist mit Intel Core i5-1235U- und
i7-1255U-Prozessoren der 12. Generation ausgestattet und bietet damit
ausreichend Rechenleistung für Machine-Vision-Inferenz, komplexe SCADA-
Visualisierung und industrielle Datenanalyse. Diese Anlagen sind für
Hochleistungs-Fertigungszellen konzipiert, bei denen Reaktionsfähigkeit ein
unverzichtbares Kriterium ist.
Die?J"-Serie (P10J (https://www.onerugged.com/productinfo4.html), P15J
(https://www.onerugged.com/productinfo72.html), P17J
(https://www.onerugged.com/productinfo60.html), P18J
(https://www.onerugged.com/productinfo63.html), P21J
(https://www.onerugged.com/productinfo30.html)) nutzt Intel Celeron N5100-
Prozessoren und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und
Energieeffizienz für Dashboards zur Geräteüberwachung und Konsolen zur
Umgebungsüberwachung.
Die?R"-Serie (P10R (https://www.onerugged.com/productinfo6.html), P15R
(https://www.onerugged.com/productinfo7.html), P17R
(https://www.onerugged.com/productinfo64.html), P18R
(https://www.onerugged.com/productinfo61.html), P21R
(https://www.onerugged.com/productinfo35.html)) basiert auf dem Rockchip RK3568
SoC mit vorinstalliertem Android-Betriebssystem und bietet eine optimierte
Lösung für webbasierte Endgeräte, ressourcenschonende MES-Arbeitsstationen sowie
Anwendungen, bei denen native Android-Software-Ökosysteme die kundenspezifische
Entwicklung beschleunigen.
Als Ergänzung zu den mit einem Display ausgestatteten Geräten bieten die Modelle
B10A (https://www.onerugged.com/productinfo44.html), B10J
(https://www.onerugged.com/productinfo45.html) und B10R
(https://www.onerugged.com/productinfo43.html) - Embedded-Box-PCs
(https://www.onerugged.com/productinfo43.html) - Headless-Computing in
identischen Leistungsstufen. Damit können OEMs Rechenknoten direkt in ihre
eigenen Maschinen integrieren, ohne dass dabei die Kosten oder der Platzbedarf
eines integrierten Displays anfallen. Das D10R Digital-Signage-Terminal
(https://www.onerugged.com/productinfo50.html) erweitert die Matrix um
arbeitsplatzspezifische Funktionen für den Zugriff auf das MES in der Fertigung
und die Datenerfassung vor Ort.
Dieser mehrstufige, plattformunabhängige Ansatz ermöglicht es Vertriebspartnern,
sich auf einen einzigen Anbieter zu standardisieren und Endkunden gleichzeitig
die richtige Balance aus Leistung, Betriebssystem und Preis zu bieten - wodurch
die Beschaffung optimiert und der Aufwand für die Qualifizierung reduziert
werden.
Die nächste Phase der digitalen Transformation vorantreiben
Da Industrie 4.0 die Konvergenz von physischer und digitaler Welt vorantreibt,
wird die Nachfrage nach robusten, flexiblen Industrie-PCs steigen. Durch die
Erweiterung des Angebots von ONERugged um Festplatten- und Box-PCs wird das
Kernkompetenzspektrum des Unternehmens auf moderne
Automatisierungsinfrastrukturen ausgeweitet. Globale Partner werden damit in die
Lage versetzt, die digitale Transformation voranzutreiben.
Über ONERugged
ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ist auf hochwertige,
robuste mobile Computergeräte und maßgeschneiderte Lösungen für Industriekunden
weltweit spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst robuste Handhelds
(https://www.onerugged.com/product/1.html), robuste Tablets
(https://www.onerugged.com/product/2.html), robuste Notebooks
(https://www.onerugged.com/product/5.html), Fahrzeug-PCs
(https://www.onerugged.com/product/3.html) und industrielle Panel-PCs
(https://www.onerugged.com/product/4.html). Weitere Informationen finden Sie
unter www.onerugged.com (https://www.onerugged.com/). Folgen Sie ONERugged auf
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