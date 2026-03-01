GNW-News: Open Cosmos kündigt ConnectedCosmos an: Eine europäische Alternative für sichere weltraumgestützte Konnektivität und operative Resilienz

^Neue LEO-Konstellation stellt bedeutenden Schritt für die britische und

europäische Raumfahrtindustrie dar

Ermöglicht Ländern und Partnern resiliente Echtzeit-Erkenntnisse und sichere

weltraumgestützte Konnektivität

BARCELONA, Spanien, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos, das

Unternehmen, das Satelliten baut, um das Verständnis und die Vernetzung der Welt

zu unterstützen, hat ConnectedCosmos angekündigt - eine neue LEO-Konstellation,

die Unternehmen und staatlichen Einrichtungen auf der ganzen Welt souveräne und

sichere Kommunikationsmöglichkeiten sowie robuste Funktionen bieten wird.

Um der übermäßigen Abhängigkeit von transkontinentalen Megakonstellationen

entgegenzuwirken, wird ConnectedCosmos zudem die Earth Observation (EO)-

Fähigkeiten von Open Cosmos, die bereits in der Open Constellation eingesetzt

werden, mit einem neuen Sovereign-Connectivity-LEO-Backbone verbinden, der

Echtzeitdaten überall dort ermöglicht, wo sie benötigt werden.

Die neue Konstellation kombiniert Punkt-zu-Punkt-Breitband mit Direct-to-Device-

IoT und ermöglicht es Nutzern, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und

verwertbare Erkenntnisse zur Bewältigung dieser Bedrohungen zu nutzen. Auf diese

Weise liefert ConnectedCosmos einen?aktiven" Resilienz-Service, der es seinen

Nutzern ermöglicht, auf Grundlage von Echtzeitdaten schnell und souverän

fundierte Entscheidungen zu treffen.

In einer zunehmend polarisierten geopolitischen Landschaft bietet

ConnectedCosmos Staaten, Institutionen und Unternehmen eine neue Möglichkeit,

eigene souveräne und sichere Kommunikationsfähigkeiten aufzubauen. Durch Optical

Inter-Satellite-Links (ISL) hat Open Cosmos ein souveränes Weltraum-Netzwerk

geschaffen, in dem Daten direkt zwischen Satelliten weitergeleitet werden und

kompromittierte Unterseekabel und feindliche terrestrische Infrastruktur

physisch umgangen werden. Angesichts eines stetig wachsenden Risikos durch

Störsignale (Jamming) und Cyberangriffe ist die Gewährleistung eines wirklich

sicheren Netzwerks eine Notwendigkeit für moderne kritische Operationen.

Die Konstellation wird hochprioritäre Ka-Band-Frequenzanmeldungen aus

Liechtenstein nutzen, die Open Cosmos Anfang 2026 mit dem Start der ersten

Satelliten der Konstellation wieder aktiviert hat. Dadurch können Nutzer sich in

einem zunehmend umkämpften orbitalen Umfeld behaupten.

Rafel Jordà Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos, kommentierte die neue

Konstellation wie folgt:?ConnectedCosmos stellt für Europa einen bedeutenden

Fortschritt beim Aufbau einer resilienten, sicheren und autonomen

Konnektivitätsfähigkeit dar und bietet Staaten und Partnern eine verlässliche

Alternative für echte Souveränität im Orbit."

?Durch die Kombination sicherer weltraumgestützter Kommunikation mit Earth-

Observation-Echtzeitdaten gehen wir über reine Konnektivität hinaus und liefern

umsetzbare Resilienz. Dieses Zusammenspiel hebt uns vom Massenmarkt ab: Durch

zusätzliche Kontextinformationen und Erkenntnisse können wir einen wirklich

einzigartigen Service anbieten."

?In einer Welt, in der Infrastruktur gestört, blockiert oder kompromittiert

werden kann, sorgt unsere Konstellation dafür, dass kritische Daten sicher,

vertrauenswürdig und sofort nutzbar bleiben. Mit ConnectedCosmos bieten wir der

Welt eine Alternative, die technologische Exzellenz mit strategischer Autonomie

vereint."

Open Cosmos ist ein paneuropäisches Unternehmen mit Produktionsstandorten im

Vereinigten Königreich, in Spanien, Portugal und Griechenland und plant, in

naher Zukunft auf weitere Standorte zu expandieren. Darüber hinaus setzt das

Unternehmen umfangreiche Ressourcen für die Auswahl und enge Zusammenarbeit mit

starken, souveränen Partnern in den betreuten Regionen ein.

Im Jahr 2026 wird Open Cosmos seinen Wachstumskurs mit weiteren Satellitenstarts

und neuen Partnerschaften fortsetzen - und damit das Wachstum der Konstellation

sowie der Unternehmensbelegschaft in ganz Europa vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie hier: ConnectedCosmos (https://www.open-

cosmos.com/leo-satellite-network-connectivity)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60f8cabc-fdb2-4325-

ac44-2629ea5c25de

