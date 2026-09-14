GNW-News: Open Cosmos sichert sich 300 Millionen Euro für die beschleunigte Bereitstellung von Echtzeitinformationen und weltraumgestützter Konnektivität
^* Das 2015 gegründete Unternehmen Open Cosmos hat sich zu einem der führenden
Satellitenhersteller Europas entwickelt, der Satellitenmissionen im
Vereinigten Königreich und in ganz Europa in großem Maßstab konzipiert,
realisiert und betreibt
* Mit seinen derzeit vier Werken in Europa kann das Unternehmen täglich einen
Satelliten fertigen und verzeichnet bei seinen bisher gestarteten Satelliten
eine hohe Erfolgsquote im Orbit
* Neue Verträge im Wert von mehr als 370 Millionen US-Dollar in den
vergangenen dreieinhalb Jahren und fünf Jahre in Folge profitables Wachstum
* Die Finanzierung wird die Kapazitäten von Open Cosmos für die
Serienfertigung von Satelliten erweitern und zugleich seine
Satelliteninfrastruktur zur Informationsgewinnung und Konnektivität rund um
die Erde ausbauen
OXFORD, Vereinigtes Königreich, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos
(https://www.open-cosmos.com/), der führende europäische Anbieter von
Satelliteninfrastruktur, Konnektivität und Echtzeitinformationen, hat sich eine
Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro gesichert, während Regierungen und
Unternehmen ihre Investitionen in sichere weltraumgestützte Systeme ausweiten.
An der von europäischen Investoren angeführten Finanzierungsrunde beteiligten
sich Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs
First sowie zwei große internationale Pensionsfonds. Zu den weiteren Investoren
zählen Convex Group, der National Security Strategic Investment Fund (NSSIF),
Phoenix Court (zu dem LocalGlobe und Latitude gehören) sowie Claret Capital
Partners.
Die Finanzierung wird die Kapazitäten von Open Cosmos für die Serienfertigung
von Satelliten erweitern und durch den Ausbau von ConnectedCosmos,
OpenConstellation und DataCosmos die Bereitstellung von Informations- und
Konnektivitätsdiensten beschleunigen.
Stärkung der souveränen Raumfahrtkapazitäten Europas
Open Cosmos zählt mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden
Satellitenherstellern Europas, verzeichnet seit fünf Jahren profitables Wachstum
und weist eine hohe Erfolgsquote bei Missionen im Orbit auf. Zu den Kunden
zählen europäische Regierungen, Raumfahrtagenturen sowie große Energie- und
Infrastrukturunternehmen. Mit seinen derzeit vier Werken in Europa ist das
Unternehmen in der Lage, täglich einen Satelliten zu fertigen, und hat kürzlich
die Satelliten der nächsten Generation seiner gemeinsam genutzten
Satellitenkonstellation OpenConstellation ins All gebracht. Damit soll die
Bereitstellungszeit für Erdbeobachtungsinformationen (EO) von bis zu 48 Stunden
auf nur 30 Minuten verkürzt werden. Gleichzeitig ermöglichen die Satelliten KI-
Verarbeitung an Bord und Kommunikation untereinander für Echtzeit-
Informationsdienste.
Das Unternehmen hat zudem gezeigt, dass es Vorhaben mit außergewöhnlicher
Geschwindigkeit umsetzen kann. Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des
Zugangs zu Liechtensteins Ka-Band-Frequenzanmeldungen hatte Open Cosmos bereits
seine ersten ConnectedCosmos-Satelliten gestartet. Mit Kundenverträgen im Wert
von mehr als 370 Millionen US-Dollar, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren
abgeschlossen wurden, bringt das Unternehmen rasch Interoperabilität,
Datenvielfalt und hohe Zuverlässigkeit in die souveränen Systeme ein, die in
Europa sowie in Ländern entstehen, die eigene Lösungen anstreben.
Ausbau der integrierten Raumfahrtplattform Europas
Raumfahrt wird für Unternehmen und Regierungen zunehmend zu einem zentralen
Baustein von Souveränität und strategischer Autonomie. Die weltweiten Venture-
Capital-Investitionen in die Raumfahrt erreichten 11,3 Milliarden US-Dollar
(https://pitchbook.com/news/reports/2026-vertical-snapshot-space-tech) im ersten
Halbjahr 2026, gegenüber 10,1 Milliarden US-Dollar im gesamten Jahr 2025. Dies
spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Sektor wider.
Insbesondere betrachten europäische Regierungen Raumfahrtsysteme als zentrale
Infrastruktur (https://www.politico.eu/article/space-hacks-europe-ramps-up-
security-satellites/) und investieren in souveräne Kommunikations- und
Erdbeobachtungskapazitäten, um die Abhängigkeit von außereuropäischer
Infrastruktur zu verringern und die nationale sowie wirtschaftliche Sicherheit
zu stärken.
Regierungen benötigen zunehmend sichere Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung
und operative Echtzeitinformationen, ohne die Kosten und die Komplexität einer
eigenen Raumfahrtinfrastruktur tragen zu müssen. In den vergangenen zehn Jahren
hat Open Cosmos die Technologie für ein Informationsnetz rund um die Erde
entwickelt, in dem Satelliten beobachten, kommunizieren und zusammenarbeiten, um
die Welt besser zu verstehen. Das System vereint OpenOrbit, das Satelliten
konzipiert, baut und betreibt, OpenConstellation, das Regierungen und
Organisationen die gemeinsame Nutzung von Satelliteninfrastruktur ermöglicht,
ConnectedCosmos, das Satelliten und Erde über souveräne Breitband- und IoT-
Kommunikation sicher miteinander verbindet, sowie DataCosmos, das Bild- und
Sensordaten in operative Echtzeitinformationen umwandelt.
Beispielsweise könnte ein OpenConstellation-Satellit einen ungewöhnlichen
Temperaturanstieg in einem Waldgebiet erkennen und mithilfe von KI an Bord als
möglichen Brand identifizieren. Anschließend leitet er diese Informationen über
ConnectedCosmos direkt an die betroffenen Nutzer weiter, darunter
Feuerwehrkräfte oder Flugzeuge in der Region, selbst wenn keine terrestrische
Internetverbindung verfügbar ist. Das System könnte weitere Satelliten gezielt
für zusätzliche Beobachtungen einsetzen und auf terrestrische IoT-Sensoren
zurückgreifen, um weitere Informationen zu gewinnen und die Situation vor Ort zu
überprüfen. Sollte die terrestrische Kommunikation ausfallen, könnte
ConnectedCosmos den Einsatzkräften zudem resiliente 5G-Konnektivität
bereitstellen. Durch die Kombination von Sensorik, Konnektivität und KI in einem
einzigen System können Regierungen und Unternehmen Ereignisse auf der Erde
nahezu in Echtzeit überwachen, verstehen und darauf reagieren.
Die neue Finanzierung wird die Einführung dieser Fähigkeiten beschleunigen. Dazu
werden ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos ausgebaut und die Teams
für Engineering, Fertigung und Software an den Standorten von Open Cosmos im
Vereinigten Königreich, in Spanien, Portugal und Griechenland erweitert. Das
Unternehmen beschäftigt knapp 400 Mitarbeiter.
Rafel Jorda Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos, erklärt:
?Raumfahrtinfrastruktur wird ebenso wichtig wie Energie, digitale Netzwerke und
Verkehr. Regierungen und Unternehmen benötigen zunehmend sichere Kommunikation
und betriebsrelevante Daten, die über resiliente Systeme bereitgestellt werden.
Doch Infrastruktur allein reicht nicht aus. Der eigentliche Wert liegt in den
Informationen darüber, was auf der Erde in Echtzeit geschieht, und in der
globalen Konnektivität, über die diese Informationen bereitgestellt werden."
?Indem wir Satelliten, sichere Kommunikation und KI-gestützte Datendienste
zusammenführen, schaffen wir ein System, das Informationen aus dem Orbit in
Erkenntnisse umwandelt, auf deren Grundlage Regierungen und Unternehmen handeln
können. Diese Investition ermöglicht es uns, diese Vision schneller umzusetzen,
die Aufträge von Regierungen und Großunternehmen für unsere zuverlässigen,
leistungsstarken Satelliten zu erfüllen und die souveränen Dienste
bereitzustellen, die weltweit benötigt werden."
Raumfahrtministerin Baroness Lloyd erklärt:?Diese wegweisende Investition ist
ein bedeutender Vertrauensbeweis für Open Cosmos und den wachsenden britischen
Raumfahrtsektor."
?Unsere neue britische Raumfahrtstrategie trägt der wachsenden Bedeutung der
Satellitenkommunikation in allen Bereichen unseres Lebens Rechnung, von
Konnektivität bis zur Verteidigung unseres Landes. Unternehmen wie Open Cosmos
sind für die Weiterentwicklung dieser Infrastruktur von entscheidender
Bedeutung.
Nach der bisherigen Unterstützung durch die britische Regierung freuen wir uns,
dass das Unternehmen weiter wächst. Die Investition wird dazu beitragen,
hochqualifizierte Arbeitsplätze und weiteres Wachstum zu schaffen, von dem
Menschen im gesamten Vereinigten Königreich profitieren."
Ashish (Ash) Puri, Partner bei Lightrock, erklärt:?Lightrock freut sich, die
Finanzierungsrunde von Open Cosmos zu leiten und dieses führende europäische
Unternehmen beim Eintritt in seine nächste Wachstumsphase in der
Raumfahrtwirtschaft zu unterstützen. Die Arbeit von Open Cosmos und des gesamten
Raumfahrtinfrastruktursektors bildet eine Grundlage für weltweite Bemühungen in
den Bereichen Energie, Kommunikation, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die
hervorragende Erfolgsbilanz von Open Cosmos bei Missionen, seine
Fertigungskompetenz und seine wissenschaftliche Expertise schaffen beste
Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen in diesem äußerst wichtigen Sektor
eine weltweit führende Rolle einnimmt, und wir freuen uns darauf, Open Cosmos
auf diesem Weg zu unterstützen."
Patrick Sheehan, Managing Partner bei ETF Partners, erklärt:?In Europa sind nun
alle Voraussetzungen dafür gegeben, weltweit führende Raumfahrtunternehmen
aufzubauen. Das Führungsteam von Open Cosmos hat den nötigen Ehrgeiz bewiesen,
um diese Expertise in beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse umzusetzen, und
dies in bemerkenswert kurzer Zeit erreicht. Open Cosmos ist bereits heute ein
außergewöhnliches Unternehmen und wir sind überzeugt, dass es das Potenzial hat,
zu einem der prägenden Infrastrukturunternehmen Europas zu werden."
Saul Klein, Mitbegründer und Vorsitzender von Phoenix Court, erklärt:?Rafel und
das Team haben ein Jahrzehnt lang Wissenschaft und Ingenieurskunst von Weltrang
in echte industrielle Leistungsfähigkeit überführt und ein profitables
Raumfahrtunternehmen aufgebaut, das Satelliten in großem Maßstab fertigen und
kritische souveräne Infrastruktur bereitstellen kann. Wenn wir ambitionierten
Gründern die nötige Zeit und das Kapital geben, um etwas aufzubauen, kann Europa
mit den Besten der Welt konkurrieren. Open Cosmos ist der Beweis dafür."
Hinweise für die Redaktion:
* Die vollständige Liste der Investoren lautet: Lightrock, ETF Partners,
Entrepreneurs First, Institut Català de Finances (ICF), A&G Global
Investors, Trill Impact, Phoenix Court (zu dem LocalGlobe und Latitude
gehören), National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Convex Group,
Santander Alternative Investments, Sankara, Ireon Ventures, Sustainable
Forward Capital (SFC), Endeavor Catalyst Fund, Iberis Capital, Shilling VC,
Amena Ventures, Claret Capital Partners sowie zwei große internationale
Pensionsfonds.
Über Open Cosmos:
Open Cosmos (http://www.open-cosmos.com/) ist ein europäisches Unternehmen für
Raumfahrtinfrastruktur, das Satellitenmissionen von der Konzeption über den Bau
bis zum Betrieb vollständig umsetzt. Über seine Plattformen - OpenOrbit,
ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos - bietet das Unternehmen
Regierungen, Institutionen und Unternehmen sichere Kommunikation, Erdbeobachtung
und Echtzeit-Informationsdienste. Open Cosmos betreibt Standorte im Vereinigten
Königreich sowie in Spanien, Portugal und Griechenland und unterstützt Missionen
für Kunden in ganz Europa und auf internationalen Märkten.
Weitere Informationen finden Sie unter open-cosmos.com (http://open-
cosmos.com/)
Über Lightrock:
Lightrock (http://www.lightrock.com/) ist eine globale Investitionsplattform,
die technologiegestützte Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützt. Im Rahmen
seiner Strategien investiert Lightrock in börsennotierte und private
Unternehmen, die bewährte Lösungen für drängende globale Herausforderungen in
den Themenfeldern People, Planet und Productivity anbieten. Das von Lightrock
beratene Vermögen beläuft sich auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen
beschäftigt 130 Mitarbeiter auf vier Kontinenten und hat seinen Hauptsitz in
London. Lightrock hat bislang 150 Unternehmen unterstützt und ist überzeugt,
dass positive Effekte und herausragende wirtschaftliche Ergebnisse Hand in Hand
gehen und so dauerhaften Mehrwert für Kunden, Unternehmen und Gemeinschaften
schaffen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lightrock.com
(http://www.lightrock.com/)
Über ETF Partners:
Das 2005 gegründete Unternehmen ETF Partners
(http://www.etfpartners.capital/) gilt als Pionier des europäischen Venture
Capital und investiert in nachhaltige Technologien mit großer Wirkung. Seit mehr
als zwei Jahrzehnten fördert der Fonds Innovationen, die langfristigen
ökologischen Mehrwert schaffen sollen.
Das Unternehmen folgt dem Grundsatz, dass technologische Innovation und
visionäre Gründer für die Bewältigung der globalen Klimakrise unerlässlich sind.
Durch die Zusammenarbeit mit Europas ambitioniertesten Unternehmern hilft ETF
Partners, bahnbrechende marktfähige Lösungen zu skalieren, bei denen finanzielle
Rendite unmittelbar zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen beiträgt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.etfpartners.capital
(http://www.etfpartners.capital/)
361 Communications:
Rachel.bowden@361communitions.com (mailto:Rachel.bowden@361communitions.com)
Eddie.waller@361communications.com (mailto:Eddie.waller@361communications.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa1a4ebd-
17e2-4ed5-9f89-503c80f23271
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