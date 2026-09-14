GNW-News: Open Cosmos sichert sich 300 Millionen Euro für die beschleunigte Bereitstellung von Echtzeitinformationen und weltraumgestützter Konnektivität

14.09.26 19:35 Uhr

^* Das 2015 gegründete Unternehmen Open Cosmos hat sich zu einem der führenden

Satellitenhersteller Europas entwickelt, der Satellitenmissionen im

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Vereinigten Königreich und in ganz Europa in großem Maßstab konzipiert,

realisiert und betreibt

* Mit seinen derzeit vier Werken in Europa kann das Unternehmen täglich einen

Satelliten fertigen und verzeichnet bei seinen bisher gestarteten Satelliten

eine hohe Erfolgsquote im Orbit

* Neue Verträge im Wert von mehr als 370 Millionen US-Dollar in den

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vergangenen dreieinhalb Jahren und fünf Jahre in Folge profitables Wachstum

* Die Finanzierung wird die Kapazitäten von Open Cosmos für die

Serienfertigung von Satelliten erweitern und zugleich seine

Satelliteninfrastruktur zur Informationsgewinnung und Konnektivität rund um

die Erde ausbauen

OXFORD, Vereinigtes Königreich, Sept. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Open Cosmos

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(https://www.open-cosmos.com/), der führende europäische Anbieter von

Satelliteninfrastruktur, Konnektivität und Echtzeitinformationen, hat sich eine

Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro gesichert, während Regierungen und

Unternehmen ihre Investitionen in sichere weltraumgestützte Systeme ausweiten.

An der von europäischen Investoren angeführten Finanzierungsrunde beteiligten

sich Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances (ICF), Entrepreneurs

First sowie zwei große internationale Pensionsfonds. Zu den weiteren Investoren

zählen Convex Group, der National Security Strategic Investment Fund (NSSIF),

Phoenix Court (zu dem LocalGlobe und Latitude gehören) sowie Claret Capital

Partners.

Die Finanzierung wird die Kapazitäten von Open Cosmos für die Serienfertigung

von Satelliten erweitern und durch den Ausbau von ConnectedCosmos,

OpenConstellation und DataCosmos die Bereitstellung von Informations- und

Konnektivitätsdiensten beschleunigen.

Stärkung der souveränen Raumfahrtkapazitäten Europas

Open Cosmos zählt mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden

Satellitenherstellern Europas, verzeichnet seit fünf Jahren profitables Wachstum

und weist eine hohe Erfolgsquote bei Missionen im Orbit auf. Zu den Kunden

zählen europäische Regierungen, Raumfahrtagenturen sowie große Energie- und

Infrastrukturunternehmen. Mit seinen derzeit vier Werken in Europa ist das

Unternehmen in der Lage, täglich einen Satelliten zu fertigen, und hat kürzlich

die Satelliten der nächsten Generation seiner gemeinsam genutzten

Satellitenkonstellation OpenConstellation ins All gebracht. Damit soll die

Bereitstellungszeit für Erdbeobachtungsinformationen (EO) von bis zu 48 Stunden

auf nur 30 Minuten verkürzt werden. Gleichzeitig ermöglichen die Satelliten KI-

Verarbeitung an Bord und Kommunikation untereinander für Echtzeit-

Informationsdienste.

Das Unternehmen hat zudem gezeigt, dass es Vorhaben mit außergewöhnlicher

Geschwindigkeit umsetzen kann. Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des

Zugangs zu Liechtensteins Ka-Band-Frequenzanmeldungen hatte Open Cosmos bereits

seine ersten ConnectedCosmos-Satelliten gestartet. Mit Kundenverträgen im Wert

von mehr als 370 Millionen US-Dollar, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren

abgeschlossen wurden, bringt das Unternehmen rasch Interoperabilität,

Datenvielfalt und hohe Zuverlässigkeit in die souveränen Systeme ein, die in

Europa sowie in Ländern entstehen, die eigene Lösungen anstreben.

Ausbau der integrierten Raumfahrtplattform Europas

Raumfahrt wird für Unternehmen und Regierungen zunehmend zu einem zentralen

Baustein von Souveränität und strategischer Autonomie. Die weltweiten Venture-

Capital-Investitionen in die Raumfahrt erreichten 11,3 Milliarden US-Dollar

(https://pitchbook.com/news/reports/2026-vertical-snapshot-space-tech) im ersten

Halbjahr 2026, gegenüber 10,1 Milliarden US-Dollar im gesamten Jahr 2025. Dies

spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Sektor wider.

Insbesondere betrachten europäische Regierungen Raumfahrtsysteme als zentrale

Infrastruktur (https://www.politico.eu/article/space-hacks-europe-ramps-up-

security-satellites/) und investieren in souveräne Kommunikations- und

Erdbeobachtungskapazitäten, um die Abhängigkeit von außereuropäischer

Infrastruktur zu verringern und die nationale sowie wirtschaftliche Sicherheit

zu stärken.

Regierungen benötigen zunehmend sichere Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung

und operative Echtzeitinformationen, ohne die Kosten und die Komplexität einer

eigenen Raumfahrtinfrastruktur tragen zu müssen. In den vergangenen zehn Jahren

hat Open Cosmos die Technologie für ein Informationsnetz rund um die Erde

entwickelt, in dem Satelliten beobachten, kommunizieren und zusammenarbeiten, um

die Welt besser zu verstehen. Das System vereint OpenOrbit, das Satelliten

konzipiert, baut und betreibt, OpenConstellation, das Regierungen und

Organisationen die gemeinsame Nutzung von Satelliteninfrastruktur ermöglicht,

ConnectedCosmos, das Satelliten und Erde über souveräne Breitband- und IoT-

Kommunikation sicher miteinander verbindet, sowie DataCosmos, das Bild- und

Sensordaten in operative Echtzeitinformationen umwandelt.

Beispielsweise könnte ein OpenConstellation-Satellit einen ungewöhnlichen

Temperaturanstieg in einem Waldgebiet erkennen und mithilfe von KI an Bord als

möglichen Brand identifizieren. Anschließend leitet er diese Informationen über

ConnectedCosmos direkt an die betroffenen Nutzer weiter, darunter

Feuerwehrkräfte oder Flugzeuge in der Region, selbst wenn keine terrestrische

Internetverbindung verfügbar ist. Das System könnte weitere Satelliten gezielt

für zusätzliche Beobachtungen einsetzen und auf terrestrische IoT-Sensoren

zurückgreifen, um weitere Informationen zu gewinnen und die Situation vor Ort zu

überprüfen. Sollte die terrestrische Kommunikation ausfallen, könnte

ConnectedCosmos den Einsatzkräften zudem resiliente 5G-Konnektivität

bereitstellen. Durch die Kombination von Sensorik, Konnektivität und KI in einem

einzigen System können Regierungen und Unternehmen Ereignisse auf der Erde

nahezu in Echtzeit überwachen, verstehen und darauf reagieren.

Die neue Finanzierung wird die Einführung dieser Fähigkeiten beschleunigen. Dazu

werden ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos ausgebaut und die Teams

für Engineering, Fertigung und Software an den Standorten von Open Cosmos im

Vereinigten Königreich, in Spanien, Portugal und Griechenland erweitert. Das

Unternehmen beschäftigt knapp 400 Mitarbeiter.

Rafel Jorda Siquier, Gründer und CEO von Open Cosmos, erklärt:

?Raumfahrtinfrastruktur wird ebenso wichtig wie Energie, digitale Netzwerke und

Verkehr. Regierungen und Unternehmen benötigen zunehmend sichere Kommunikation

und betriebsrelevante Daten, die über resiliente Systeme bereitgestellt werden.

Doch Infrastruktur allein reicht nicht aus. Der eigentliche Wert liegt in den

Informationen darüber, was auf der Erde in Echtzeit geschieht, und in der

globalen Konnektivität, über die diese Informationen bereitgestellt werden."

?Indem wir Satelliten, sichere Kommunikation und KI-gestützte Datendienste

zusammenführen, schaffen wir ein System, das Informationen aus dem Orbit in

Erkenntnisse umwandelt, auf deren Grundlage Regierungen und Unternehmen handeln

können. Diese Investition ermöglicht es uns, diese Vision schneller umzusetzen,

die Aufträge von Regierungen und Großunternehmen für unsere zuverlässigen,

leistungsstarken Satelliten zu erfüllen und die souveränen Dienste

bereitzustellen, die weltweit benötigt werden."

Raumfahrtministerin Baroness Lloyd erklärt:?Diese wegweisende Investition ist

ein bedeutender Vertrauensbeweis für Open Cosmos und den wachsenden britischen

Raumfahrtsektor."

?Unsere neue britische Raumfahrtstrategie trägt der wachsenden Bedeutung der

Satellitenkommunikation in allen Bereichen unseres Lebens Rechnung, von

Konnektivität bis zur Verteidigung unseres Landes. Unternehmen wie Open Cosmos

sind für die Weiterentwicklung dieser Infrastruktur von entscheidender

Bedeutung.

Nach der bisherigen Unterstützung durch die britische Regierung freuen wir uns,

dass das Unternehmen weiter wächst. Die Investition wird dazu beitragen,

hochqualifizierte Arbeitsplätze und weiteres Wachstum zu schaffen, von dem

Menschen im gesamten Vereinigten Königreich profitieren."

Ashish (Ash) Puri, Partner bei Lightrock, erklärt:?Lightrock freut sich, die

Finanzierungsrunde von Open Cosmos zu leiten und dieses führende europäische

Unternehmen beim Eintritt in seine nächste Wachstumsphase in der

Raumfahrtwirtschaft zu unterstützen. Die Arbeit von Open Cosmos und des gesamten

Raumfahrtinfrastruktursektors bildet eine Grundlage für weltweite Bemühungen in

den Bereichen Energie, Kommunikation, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die

hervorragende Erfolgsbilanz von Open Cosmos bei Missionen, seine

Fertigungskompetenz und seine wissenschaftliche Expertise schaffen beste

Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen in diesem äußerst wichtigen Sektor

eine weltweit führende Rolle einnimmt, und wir freuen uns darauf, Open Cosmos

auf diesem Weg zu unterstützen."

Patrick Sheehan, Managing Partner bei ETF Partners, erklärt:?In Europa sind nun

alle Voraussetzungen dafür gegeben, weltweit führende Raumfahrtunternehmen

aufzubauen. Das Führungsteam von Open Cosmos hat den nötigen Ehrgeiz bewiesen,

um diese Expertise in beachtliche wirtschaftliche Ergebnisse umzusetzen, und

dies in bemerkenswert kurzer Zeit erreicht. Open Cosmos ist bereits heute ein

außergewöhnliches Unternehmen und wir sind überzeugt, dass es das Potenzial hat,

zu einem der prägenden Infrastrukturunternehmen Europas zu werden."

Saul Klein, Mitbegründer und Vorsitzender von Phoenix Court, erklärt:?Rafel und

das Team haben ein Jahrzehnt lang Wissenschaft und Ingenieurskunst von Weltrang

in echte industrielle Leistungsfähigkeit überführt und ein profitables

Raumfahrtunternehmen aufgebaut, das Satelliten in großem Maßstab fertigen und

kritische souveräne Infrastruktur bereitstellen kann. Wenn wir ambitionierten

Gründern die nötige Zeit und das Kapital geben, um etwas aufzubauen, kann Europa

mit den Besten der Welt konkurrieren. Open Cosmos ist der Beweis dafür."

Hinweise für die Redaktion:

* Die vollständige Liste der Investoren lautet: Lightrock, ETF Partners,

Entrepreneurs First, Institut Català de Finances (ICF), A&G Global

Investors, Trill Impact, Phoenix Court (zu dem LocalGlobe und Latitude

gehören), National Security Strategic Investment Fund (NSSIF), Convex Group,

Santander Alternative Investments, Sankara, Ireon Ventures, Sustainable

Forward Capital (SFC), Endeavor Catalyst Fund, Iberis Capital, Shilling VC,

Amena Ventures, Claret Capital Partners sowie zwei große internationale

Pensionsfonds.

Über Open Cosmos:

Open Cosmos (http://www.open-cosmos.com/) ist ein europäisches Unternehmen für

Raumfahrtinfrastruktur, das Satellitenmissionen von der Konzeption über den Bau

bis zum Betrieb vollständig umsetzt. Über seine Plattformen - OpenOrbit,

ConnectedCosmos, OpenConstellation und DataCosmos - bietet das Unternehmen

Regierungen, Institutionen und Unternehmen sichere Kommunikation, Erdbeobachtung

und Echtzeit-Informationsdienste. Open Cosmos betreibt Standorte im Vereinigten

Königreich sowie in Spanien, Portugal und Griechenland und unterstützt Missionen

für Kunden in ganz Europa und auf internationalen Märkten.

Weitere Informationen finden Sie unter open-cosmos.com (http://open-

cosmos.com/)

Über Lightrock:

Lightrock (http://www.lightrock.com/) ist eine globale Investitionsplattform,

die technologiegestützte Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützt. Im Rahmen

seiner Strategien investiert Lightrock in börsennotierte und private

Unternehmen, die bewährte Lösungen für drängende globale Herausforderungen in

den Themenfeldern People, Planet und Productivity anbieten. Das von Lightrock

beratene Vermögen beläuft sich auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen

beschäftigt 130 Mitarbeiter auf vier Kontinenten und hat seinen Hauptsitz in

London. Lightrock hat bislang 150 Unternehmen unterstützt und ist überzeugt,

dass positive Effekte und herausragende wirtschaftliche Ergebnisse Hand in Hand

gehen und so dauerhaften Mehrwert für Kunden, Unternehmen und Gemeinschaften

schaffen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lightrock.com

(http://www.lightrock.com/)

Über ETF Partners:

Das 2005 gegründete Unternehmen ETF Partners

(http://www.etfpartners.capital/) gilt als Pionier des europäischen Venture

Capital und investiert in nachhaltige Technologien mit großer Wirkung. Seit mehr

als zwei Jahrzehnten fördert der Fonds Innovationen, die langfristigen

ökologischen Mehrwert schaffen sollen.

Das Unternehmen folgt dem Grundsatz, dass technologische Innovation und

visionäre Gründer für die Bewältigung der globalen Klimakrise unerlässlich sind.

Durch die Zusammenarbeit mit Europas ambitioniertesten Unternehmern hilft ETF

Partners, bahnbrechende marktfähige Lösungen zu skalieren, bei denen finanzielle

Rendite unmittelbar zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen beiträgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.etfpartners.capital

(http://www.etfpartners.capital/)

361 Communications:

Rachel.bowden@361communitions.com (mailto:Rachel.bowden@361communitions.com)

Eddie.waller@361communications.com (mailto:Eddie.waller@361communications.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fa1a4ebd-

17e2-4ed5-9f89-503c80f23271

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