GNW-News: ORA Developers stärkt seine globale Präsenz mit bedeutenden Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ORA

Developers Group (https://www.oradevelopers.com/), ein weltweit führendes

Unternehmen im Bereich visionärer Immobilienentwicklung, treibt ihre

internationale Expansion mit der gleichzeitigen Umsetzung zweier bedeutender

Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak voran. Bei den

beiden Projekten handelt es sich um Bayn, eine neue Küstengemeinde in

strategischer Lage zwischen Abu Dhabi und Dubai, und Madinat Al Ward, eine groß

angelegte Wohnstadt im Bezirk Al Nahrawan, dem Gouvernement von Bagdad in der

Republik Irak. Beide Projekte belegen das langfristige Engagement von ORA für

den Aufbau von Gemeinschaften, die sich durch herausragendes Design, kulturelle

Relevanz und nachhaltiges Wachstum auszeichnen.

Diese beiden bahnbrechenden Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von

mehr als 16 Milliarden US-Dollar (in der ersten Phase). Sie festigen die

wachsende Präsenz von ORA im gesamten Nahen Osten und untermauern die Mission

des Unternehmens, ganzheitliche, zukunftsfähige Gemeinschaften in

wachstumsstarken Märkten zu schaffen.

Bayn: Die Zukunft des Küstenlebens in den VAE gestalten

Bayn befindet sich in Ghantoot, einer wichtigen Region, die Abu Dhabi und Dubai

verbindet. Das Ziel ist es, eine dynamische neue Gemeinde zu etablieren, die auf

den konsequenten Prinzipien von ORA basiert, nämlich die Ausdehnung von Städten

und die nahtlose Integration der Natur in städtische Umgebungen. Das Projekt

erstreckt sich über 4,8 Millionen Quadratmeter und verfügt über eine sieben

Kilometer lange Uferpromenade, die den einzigartigen Wert des Projekts innerhalb

der sich entwickelnden Landschaft der Vereinigten Arabischen Emirate hervorhebt.

Über 55 % der Gemeinde sind für Freiflächen, Wasserwege und

Freizeiteinrichtungen vorgesehen, darunter ein Yachthafen, eine Lagune und ein

1,2 Kilometer langer Strand. Ein 100.000 Quadratmeter großer Sportclub und

ganzheitliche Einrichtungen setzen neue Maßstäbe für ein gesundes, aktives

Leben. Bayn steht für das Engagement von ORA, die unberührte Küste von Ghantoot

zu erhalten und den Bewohnern gleichzeitig ein erstes Zuhause am Meer zu bieten.

Dies spiegelt die bewährte Expertise des Unternehmens in Küstengemeinden von der

Nordküste Ägyptens bis nach Ayia Napa auf Zypern und Grenada wider.

?Mit Bayn verfolgen wir das Ziel, einen Standort zu entwickeln, der den

zukünftigen Anforderungen einer florierenden Küstengemeinde an einem strategisch

wichtigen Ort gerecht wird", so Ing. Naguib Sawiris, Chairman und CEO bei ORA

Developers.?Ghantoot bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine

unverwechselbare Küstengemeinde zu schaffen, die nicht nur einen

außergewöhnlichen Lebensstil bietet, sondern auch zur allgemeinen Entwicklung

und Attraktivität der Region beiträgt. Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt

Einwohner anziehen und das wirtschaftliche und soziale Wachstum ankurbeln wird",

fügte er hinzu.

Madinat Al Ward: Ein neues Stadtmodell für den Irak

Der erste Spatenstich für Madinat Al Ward in Bagdad markiert ein bedeutendes

Kapitel in der nationalen Wohnungsbauagenda des Landes. Dieses visionäre

Projekt, das zu Ehren des irakischen Gelehrten Ali Al-Wardi benannt wurde,

erstreckt sich über eine Fläche von beeindruckenden 62 Millionen Quadratmetern

und soll über einen Zeitraum von 24 Jahren entwickelt werden. Es wird

schließlich rund 120.000 neue Wohnungen umfassen und eine lebendige, autarke

Stadt schaffen.

Allein die Fertigstellung der ersten Phase wird voraussichtlich acht Jahre

dauern, wobei die Investitionskosten auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt

werden. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehört ein einzigartiger 5 Millionen

Quadratmeter großer öffentlicher Park, der das Engagement von ORA für die

Schaffung grüner, lebenswerter städtischer Umgebungen unterstreicht, in denen

das Wohlergehen der Gemeinschaft und der verantwortungsvolle Umgang mit der

Umwelt im Vordergrund stehen.

?Madinat Al Ward ist ein Beweis für die Kraft visionärer öffentlich-privater

Partnerschaften", so Ibrahim Karam, CEO von ORA Iraq.?Dieses Projekt geht über

die Bereitstellung von Wohnraum hinaus, da es die Grundlage für ein neues

Stadtzentrum schafft, das Lebensqualität und nachhaltiges Wachstum in den

Vordergrund stellt. Wir sind der Ansicht, dass diese Entwicklung als Vorbild für

die zukünftige städtische Expansion im Irak und in der gesamten Region dienen

wird."

Engagement für Technologie, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden

Sowohl Bayn als auch Madinat Al Ward basieren auf den Investitionen von ORA in

fortschrittliche digitale Infrastruktur, nachhaltige Technologien und den Fokus

auf offene, grüne Flächen. Die hochmodernen Systeme von Bayn optimieren die

Interaktion der Bewohner, den Betrieb und die Verwaltung der Wohnanlage, während

beide Projekte den Schwerpunkt auf Umweltschutz und einen aktiven, gesunden

Lebensstil für alle Bewohner legen.

Mit diesen Projekten lädt ORA Developers Stakeholder-Gruppen und zukünftige

Bewohner dazu ein, sich die Möglichkeiten wahrhaft transformativer

Gemeinschaften vorzustellen, die neue Maßstäbe für das städtische Leben im Nahen

Osten setzen.

Über ORA Developers:

ORA Developers ist ein weltweit führendes Immobilienunternehmen, das für die

Schaffung transformativer Räume bekannt ist, die das tägliche Leben verbessern

und gleichzeitig zum Wachstum der Städte beitragen, in denen sie sich befinden.

Die 2016 gegründete Gruppe verfügt über ein Vermögen von über 2,57 Milliarden

US-Dollar und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Umsatz von mehr als

45 Milliarden US-Dollar in Ägypten, Grenada, Griechenland, Zypern, Pakistan, den

Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak.

ORA konzentriert sich darauf, Standorte mit hohem Potenzial zu identifizieren

und diese in integrierte Gemeinschaften zu verwandeln, die langfristigen Wert

schaffen. Projekte wie Ayia Napa Marina in Zypern, Eighteen in Pakistan, Bayn in

Abu Dhabi, Madinat Al Ward im Irak und sechs wichtige Entwicklungen in Ägypten

demonstrieren die Fähigkeit der Gruppe, in oft übersehenen Märkten zu agieren

und deren Attraktivität durch durchdachte, groß angelegte Planung neu zu

definieren.

Das Portfolio umfasst Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsprojekte,

wobei jedes Projekt darauf ausgelegt ist, einen hohen Lebensstandard zu bieten,

der Qualität, Design und Alltagskomfort vereint. Zu den Hospitality-Assets der

Gruppe gehören das Silversands Grand Anse und das Silversands Beach House in

Grenada, ein Fünf-Sterne-Hotel, das derzeit auf Mykonos entsteht, sowie weitere

in Planung befindliche Immobilien, die den Fokus von ORA auf Premium-Erlebnisse

widerspiegeln, die sich durch Einfachheit und Liebe zum Detail auszeichnen.

Bei allen seinen Projekten legt ORA größten Wert auf Wohlbefinden,

Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Ortsgefühl. Die Gemeinden werden mit Blick

auf langfristige Relevanz aufgebaut, wobei sie sich an den lokalen Bedürfnissen

orientieren und gleichzeitig globale Qualität bieten.

ORA orientiert sich an den Werten Exzellenz, Ausgewogenheit und Zufriedenheit

und setzt weiterhin neue Maßstäbe in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe,

indem es Projekte entwickelt, die wirtschaftlich solide, sozial verantwortlich

und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

