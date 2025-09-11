GNW-News: ORA Developers stärkt seine globale Präsenz mit bedeutenden Projekten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ORA
Developers Group (https://www.oradevelopers.com/), ein weltweit führendes
Unternehmen im Bereich visionärer Immobilienentwicklung, treibt ihre
internationale Expansion mit der gleichzeitigen Umsetzung zweier bedeutender
Projekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak voran. Bei den
beiden Projekten handelt es sich um Bayn, eine neue Küstengemeinde in
strategischer Lage zwischen Abu Dhabi und Dubai, und Madinat Al Ward, eine groß
angelegte Wohnstadt im Bezirk Al Nahrawan, dem Gouvernement von Bagdad in der
Republik Irak. Beide Projekte belegen das langfristige Engagement von ORA für
den Aufbau von Gemeinschaften, die sich durch herausragendes Design, kulturelle
Relevanz und nachhaltiges Wachstum auszeichnen.
Diese beiden bahnbrechenden Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen von
mehr als 16 Milliarden US-Dollar (in der ersten Phase). Sie festigen die
wachsende Präsenz von ORA im gesamten Nahen Osten und untermauern die Mission
des Unternehmens, ganzheitliche, zukunftsfähige Gemeinschaften in
wachstumsstarken Märkten zu schaffen.
Bayn: Die Zukunft des Küstenlebens in den VAE gestalten
Bayn befindet sich in Ghantoot, einer wichtigen Region, die Abu Dhabi und Dubai
verbindet. Das Ziel ist es, eine dynamische neue Gemeinde zu etablieren, die auf
den konsequenten Prinzipien von ORA basiert, nämlich die Ausdehnung von Städten
und die nahtlose Integration der Natur in städtische Umgebungen. Das Projekt
erstreckt sich über 4,8 Millionen Quadratmeter und verfügt über eine sieben
Kilometer lange Uferpromenade, die den einzigartigen Wert des Projekts innerhalb
der sich entwickelnden Landschaft der Vereinigten Arabischen Emirate hervorhebt.
Über 55 % der Gemeinde sind für Freiflächen, Wasserwege und
Freizeiteinrichtungen vorgesehen, darunter ein Yachthafen, eine Lagune und ein
1,2 Kilometer langer Strand. Ein 100.000 Quadratmeter großer Sportclub und
ganzheitliche Einrichtungen setzen neue Maßstäbe für ein gesundes, aktives
Leben. Bayn steht für das Engagement von ORA, die unberührte Küste von Ghantoot
zu erhalten und den Bewohnern gleichzeitig ein erstes Zuhause am Meer zu bieten.
Dies spiegelt die bewährte Expertise des Unternehmens in Küstengemeinden von der
Nordküste Ägyptens bis nach Ayia Napa auf Zypern und Grenada wider.
?Mit Bayn verfolgen wir das Ziel, einen Standort zu entwickeln, der den
zukünftigen Anforderungen einer florierenden Küstengemeinde an einem strategisch
wichtigen Ort gerecht wird", so Ing. Naguib Sawiris, Chairman und CEO bei ORA
Developers.?Ghantoot bietet eine einzigartige Gelegenheit, eine
unverwechselbare Küstengemeinde zu schaffen, die nicht nur einen
außergewöhnlichen Lebensstil bietet, sondern auch zur allgemeinen Entwicklung
und Attraktivität der Region beiträgt. Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt
Einwohner anziehen und das wirtschaftliche und soziale Wachstum ankurbeln wird",
fügte er hinzu.
Madinat Al Ward: Ein neues Stadtmodell für den Irak
Der erste Spatenstich für Madinat Al Ward in Bagdad markiert ein bedeutendes
Kapitel in der nationalen Wohnungsbauagenda des Landes. Dieses visionäre
Projekt, das zu Ehren des irakischen Gelehrten Ali Al-Wardi benannt wurde,
erstreckt sich über eine Fläche von beeindruckenden 62 Millionen Quadratmetern
und soll über einen Zeitraum von 24 Jahren entwickelt werden. Es wird
schließlich rund 120.000 neue Wohnungen umfassen und eine lebendige, autarke
Stadt schaffen.
Allein die Fertigstellung der ersten Phase wird voraussichtlich acht Jahre
dauern, wobei die Investitionskosten auf etwa 10 Milliarden US-Dollar geschätzt
werden. Zu den bemerkenswertesten Merkmalen gehört ein einzigartiger 5 Millionen
Quadratmeter großer öffentlicher Park, der das Engagement von ORA für die
Schaffung grüner, lebenswerter städtischer Umgebungen unterstreicht, in denen
das Wohlergehen der Gemeinschaft und der verantwortungsvolle Umgang mit der
Umwelt im Vordergrund stehen.
?Madinat Al Ward ist ein Beweis für die Kraft visionärer öffentlich-privater
Partnerschaften", so Ibrahim Karam, CEO von ORA Iraq.?Dieses Projekt geht über
die Bereitstellung von Wohnraum hinaus, da es die Grundlage für ein neues
Stadtzentrum schafft, das Lebensqualität und nachhaltiges Wachstum in den
Vordergrund stellt. Wir sind der Ansicht, dass diese Entwicklung als Vorbild für
die zukünftige städtische Expansion im Irak und in der gesamten Region dienen
wird."
Engagement für Technologie, Nachhaltigkeit und Wohlbefinden
Sowohl Bayn als auch Madinat Al Ward basieren auf den Investitionen von ORA in
fortschrittliche digitale Infrastruktur, nachhaltige Technologien und den Fokus
auf offene, grüne Flächen. Die hochmodernen Systeme von Bayn optimieren die
Interaktion der Bewohner, den Betrieb und die Verwaltung der Wohnanlage, während
beide Projekte den Schwerpunkt auf Umweltschutz und einen aktiven, gesunden
Lebensstil für alle Bewohner legen.
Mit diesen Projekten lädt ORA Developers Stakeholder-Gruppen und zukünftige
Bewohner dazu ein, sich die Möglichkeiten wahrhaft transformativer
Gemeinschaften vorzustellen, die neue Maßstäbe für das städtische Leben im Nahen
Osten setzen.
Über ORA Developers:
ORA Developers ist ein weltweit führendes Immobilienunternehmen, das für die
Schaffung transformativer Räume bekannt ist, die das tägliche Leben verbessern
und gleichzeitig zum Wachstum der Städte beitragen, in denen sie sich befinden.
Die 2016 gegründete Gruppe verfügt über ein Vermögen von über 2,57 Milliarden
US-Dollar und verwaltet ein Immobilienportfolio mit einem Umsatz von mehr als
45 Milliarden US-Dollar in Ägypten, Grenada, Griechenland, Zypern, Pakistan, den
Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Irak.
ORA konzentriert sich darauf, Standorte mit hohem Potenzial zu identifizieren
und diese in integrierte Gemeinschaften zu verwandeln, die langfristigen Wert
schaffen. Projekte wie Ayia Napa Marina in Zypern, Eighteen in Pakistan, Bayn in
Abu Dhabi, Madinat Al Ward im Irak und sechs wichtige Entwicklungen in Ägypten
demonstrieren die Fähigkeit der Gruppe, in oft übersehenen Märkten zu agieren
und deren Attraktivität durch durchdachte, groß angelegte Planung neu zu
definieren.
Das Portfolio umfasst Wohn-, Gewerbe-, Gastgewerbe- und Unterhaltungsprojekte,
wobei jedes Projekt darauf ausgelegt ist, einen hohen Lebensstandard zu bieten,
der Qualität, Design und Alltagskomfort vereint. Zu den Hospitality-Assets der
Gruppe gehören das Silversands Grand Anse und das Silversands Beach House in
Grenada, ein Fünf-Sterne-Hotel, das derzeit auf Mykonos entsteht, sowie weitere
in Planung befindliche Immobilien, die den Fokus von ORA auf Premium-Erlebnisse
widerspiegeln, die sich durch Einfachheit und Liebe zum Detail auszeichnen.
Bei allen seinen Projekten legt ORA größten Wert auf Wohlbefinden,
Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Ortsgefühl. Die Gemeinden werden mit Blick
auf langfristige Relevanz aufgebaut, wobei sie sich an den lokalen Bedürfnissen
orientieren und gleichzeitig globale Qualität bieten.
ORA orientiert sich an den Werten Exzellenz, Ausgewogenheit und Zufriedenheit
und setzt weiterhin neue Maßstäbe in den Bereichen Immobilien und Gastgewerbe,
indem es Projekte entwickelt, die wirtschaftlich solide, sozial verantwortlich
und auf Langlebigkeit ausgelegt sind.
Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/806d1be4-d671-
4a99-861f-9b04d8f4c837
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c80de5-a436-
47b9-967a-4808b1e988bd
Bates Pan Gulf
Tarek Hakim
Tarek.hakim@bpggroup.comÂ°