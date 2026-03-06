GNW-News: Orano erhöht Beteiligung an der Cigar-Lake-Mine in Kanada
^SASKATOON, Saskatchewan, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orano Canada Inc.
(Orano Canada) und Cameco Corporation (Cameco) haben eine Vereinbarung
getroffen, gemeinsam den 5-prozentigen Anteil von TEPCO Resources Inc. (TEPCO)
am Joint Venture Cigar Lake zu erwerben. Orano gibt bekannt, dass sich sein
Anteil am Joint Venture nach Abschluss der Transaktion um 2,129 % auf insgesamt
42,582 % erhöhen wird. Der Anteil von Cameco wird auf insgesamt 57,418 %
steigen.
?Die Vereinbarung unterstreicht die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Orano und Cameco. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zu
einer sicheren Energieversorgung auf Basis verlässlicher, CO?-armer Kernenergie.
Orano investiert weiterhin gezielt und setzt auf höchste operative Standards, um
seine Kunden weltweit zuverlässig zu versorgen", sagt Xavier Saint Martin
Tillet, Senior Executive Vice President der Orano Mining Business Unit.
Pascal Bastien, President und CEO von Orano Canada, ergänzt:?Wir freuen uns,
unsere Beteiligung an der Cigar-Lake-Mine auszubauen. Die Investition ist ein
klares Bekenntnis zum Standort Saskatchewan und zu dessen strategischer
Bedeutung für den zukünftigen Ausbau der Aktivitäten von Orano im globalen
Kernbrennstoffgeschäft. Unser Dank gilt unserem langjährigen Partner TEPCO für
die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen Beitrag zum Projekt über viele Jahre
hinweg. Gemeinsam mit Cameco werden wir die Cigar-Lake-Mine und die
Aufbereitungsanlage McClean Lake auch künftig sicher und zuverlässig betreiben.
Gleichzeitig engagieren wir uns auch weiterhin für unsere Mitarbeiter und die
Gemeinden, in denen wir tätig sind."
Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie
üblicher Abschlussbedingungen und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen
werden.
Über Orano Canada
Orano Canada Inc. mit Sitz in Saskatoon (Saskatchewan) zählt zu den führenden
Uranproduzenten des Landes. Im Jahr 2025 wurden in den Anlagen des Unternehmens
19,8 Millionen Pfund Urankonzentrat verarbeitet. Orano Canada ist seit mehr als
60 Jahren in Kanada in den Bereichen Uranexploration, -bergbau und -aufbereitung
tätig. Das Unternehmen betreibt die Uranaufbereitungsanlage McClean Lake und ist
maßgeblich an den Standorten Cigar Lake (derzeit 40,453 %, künftig 42,582 %),
McArthur River (30,2 %) und Key Lake (16,7 %) beteiligt. Das Joint Venture
McClean Lake gehört zu 77,5 % Orano Canada und zu 22,5 % Denison Mines. Orano
bereitet das Erz aus der Cigar-Lake-Mine in der Aufbereitungsanlage McClean Lake
auf.
In Saskatchewan beschäftigt Orano Canada rund 500 Mitarbeiter, davon knapp 400
am Standort McClean Lake. Mehr als 44 % der Beschäftigten dort gehören nach
eigenen Angaben indigenen Gemeinschaften an. Als verantwortungsvoller
Uranproduzent legt Orano Canada großen Wert auf Sicherheit und Umweltschutz und
leistet einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand und Wohlergehen der benachbarten
Gemeinden.
Orano Canada Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Orano
Mining und Teil der internationalen Orano-Gruppe. Orano zählt weltweit zu den
führenden Unternehmen im Bereich nuklearer Materialien und entwickelt Lösungen
für die gegenwärtigen und zukünftigen globalen Herausforderungen in den
Bereichen Energie und Gesundheit. Orano nutzt seine technologische
Vorreiterrolle und Expertise, um Kunden Produkte und Services mit hohem Mehrwert
entlang des gesamten Brennstoffkreislaufs anzubieten. Tag für Tag setzen die
18.500 Mitarbeiter der Orano-Gruppe ihr Können, ihr kompromissloses Engagement
für Sicherheit und ihren kontinuierlichen Innovationsgeist ein, um die Verfahren
zur Aufbereitung und Kontrolle von Nuklearmaterialien stetig weiterzuentwickeln
- für den Klimaschutz sowie für eine gesunde, ressourceneffiziente Welt von
heute und morgen.
Weitere Informationen zu Orano finden Sie unter www.oranocanada.com oder auf
LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter: @oranocanada
Medienkontakt
Carla Vipond
Tel.: +1 (306) 343-4518
Mobil: +1 (306) 260-9976
carla.vipond@orano.group
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