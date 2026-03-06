GNW-News: Orano erhöht Beteiligung an der Cigar-Lake-Mine in Kanada

^SASKATOON, Saskatchewan, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orano Canada Inc.

(Orano Canada) und Cameco Corporation (Cameco) haben eine Vereinbarung

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getroffen, gemeinsam den 5-prozentigen Anteil von TEPCO Resources Inc. (TEPCO)

am Joint Venture Cigar Lake zu erwerben. Orano gibt bekannt, dass sich sein

Anteil am Joint Venture nach Abschluss der Transaktion um 2,129 % auf insgesamt

42,582 % erhöhen wird. Der Anteil von Cameco wird auf insgesamt 57,418 %

steigen.

?Die Vereinbarung unterstreicht die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit

zwischen Orano und Cameco. Gemeinsam leisten wir einen wichtigen Beitrag zu

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einer sicheren Energieversorgung auf Basis verlässlicher, CO?-armer Kernenergie.

Orano investiert weiterhin gezielt und setzt auf höchste operative Standards, um

seine Kunden weltweit zuverlässig zu versorgen", sagt Xavier Saint Martin

Tillet, Senior Executive Vice President der Orano Mining Business Unit.

Pascal Bastien, President und CEO von Orano Canada, ergänzt:?Wir freuen uns,

unsere Beteiligung an der Cigar-Lake-Mine auszubauen. Die Investition ist ein

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klares Bekenntnis zum Standort Saskatchewan und zu dessen strategischer

Bedeutung für den zukünftigen Ausbau der Aktivitäten von Orano im globalen

Kernbrennstoffgeschäft. Unser Dank gilt unserem langjährigen Partner TEPCO für

die erfolgreiche Zusammenarbeit und seinen Beitrag zum Projekt über viele Jahre

hinweg. Gemeinsam mit Cameco werden wir die Cigar-Lake-Mine und die

Aufbereitungsanlage McClean Lake auch künftig sicher und zuverlässig betreiben.

Gleichzeitig engagieren wir uns auch weiterhin für unsere Mitarbeiter und die

Gemeinden, in denen wir tätig sind."

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie

üblicher Abschlussbedingungen und soll im dritten Quartal 2026 abgeschlossen

werden.

Über Orano Canada

Orano Canada Inc. mit Sitz in Saskatoon (Saskatchewan) zählt zu den führenden

Uranproduzenten des Landes. Im Jahr 2025 wurden in den Anlagen des Unternehmens

19,8 Millionen Pfund Urankonzentrat verarbeitet. Orano Canada ist seit mehr als

60 Jahren in Kanada in den Bereichen Uranexploration, -bergbau und -aufbereitung

tätig. Das Unternehmen betreibt die Uranaufbereitungsanlage McClean Lake und ist

maßgeblich an den Standorten Cigar Lake (derzeit 40,453 %, künftig 42,582 %),

McArthur River (30,2 %) und Key Lake (16,7 %) beteiligt. Das Joint Venture

McClean Lake gehört zu 77,5 % Orano Canada und zu 22,5 % Denison Mines. Orano

bereitet das Erz aus der Cigar-Lake-Mine in der Aufbereitungsanlage McClean Lake

auf.

In Saskatchewan beschäftigt Orano Canada rund 500 Mitarbeiter, davon knapp 400

am Standort McClean Lake. Mehr als 44 % der Beschäftigten dort gehören nach

eigenen Angaben indigenen Gemeinschaften an. Als verantwortungsvoller

Uranproduzent legt Orano Canada großen Wert auf Sicherheit und Umweltschutz und

leistet einen wichtigen Beitrag zum Wohlstand und Wohlergehen der benachbarten

Gemeinden.

Orano Canada Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Orano

Mining und Teil der internationalen Orano-Gruppe. Orano zählt weltweit zu den

führenden Unternehmen im Bereich nuklearer Materialien und entwickelt Lösungen

für die gegenwärtigen und zukünftigen globalen Herausforderungen in den

Bereichen Energie und Gesundheit. Orano nutzt seine technologische

Vorreiterrolle und Expertise, um Kunden Produkte und Services mit hohem Mehrwert

entlang des gesamten Brennstoffkreislaufs anzubieten. Tag für Tag setzen die

18.500 Mitarbeiter der Orano-Gruppe ihr Können, ihr kompromissloses Engagement

für Sicherheit und ihren kontinuierlichen Innovationsgeist ein, um die Verfahren

zur Aufbereitung und Kontrolle von Nuklearmaterialien stetig weiterzuentwickeln

- für den Klimaschutz sowie für eine gesunde, ressourceneffiziente Welt von

heute und morgen.

Weitere Informationen zu Orano finden Sie unter www.oranocanada.com oder auf

LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter: @oranocanada

Medienkontakt

Carla Vipond

Tel.: +1 (306) 343-4518

Mobil: +1 (306) 260-9976

carla.vipond@orano.group

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