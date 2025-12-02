GNW-News: Orbus Software ernennt Steve Fulton zum Chief Executive Officer

^LONDON, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Orbus Software, ein weltweit führender

Anbieter von Softwarelösungen für die Unternehmenstransformation, gab heute die

Ernennung von Steve Fulton zum CEO bekannt. Er tritt die Nachfolge von Gareth

Burton an, der das Unternehmen durch eine entscheidende Phase von Private-

Equity-gestütztem Wachstum und eine umfangreiche SaaS-Transformation geführt

hat. Diese Entwicklung mündete schließlich in eine bedeutende

Wachstumsbeteiligung von FTV Capital (https://ftvcapital.com/), die im vierten

Quartal 2024 gemeinsam mit dem Co-Kontrollpartner SilverTree Equity

(https://www.silvertreeequity.com/) bekannt gegeben wurde.

Steve Fulton ist nun verantwortlich für die Leitung der Vision, Strategie und

Umsetzung bei Orbus in einer Phase rascher globaler Expansion. Er bringt mehr

als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei verschiedenen Unternehmen aus

den Bereichen Unternehmenssoftware und -dienstleistungen mit.

?Ich freue mich sehr darauf, die wichtige Arbeit aufzunehmen, das Orbus-Team

kennenzulernen, mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und die

strategische Weiterentwicklung der Unternehmensvision voranzutreiben", sagte

Steve.?Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung und mein Führungsstil das Team

optimal ergänzen und eine solide Basis für die nächste Phase des beschleunigten

Wachstums des Unternehmens schaffen."

Zuletzt war Steve Präsident bei Secureworks, wo er die Transformation des

Unternehmens zu einer SaaS-basierten XDR-Plattform leitete, den jährlich

wiederkehrender Umsatz (ARR) von 0 auf 300 Millionen US-Dollar steigerte und den

Verkauf des Unternehmens an Sophos begleitete. Zuvor war er als Chief Product

Officer tätig und verantwortete das Software-Engineering, Produktmanagement, die

Preisgestaltung sowie die Kundenerfahrung bei Secureworks. Außerdem hatte Steve

bedeutende Führungspositionen bei EMC, Dell, Scaleio (von EMC übernommen),

ServiceMesh und Wanova (von VMWare übernommen) inne.

?Wir freuen uns sehr, Steve für die nächste Etappe der Orbus-Reise willkommen zu

heißen", sagte Quentin Gallivan, Vorsitzender des Vorstands von Orbus.?Orbus

verfügt über ein fantastisches, vielfältiges Team aus engagierten,

kundenorientierten Mitarbeitenden und über eine marktführende Plattform, die

unseren Kunden weiterhin vollständige Transparenz und fundierte Entscheidungen

ermöglicht und so zu intelligenteren Transformationsergebnissen führt. Wir

möchten Gareth für all seine Verdienste danken, Orbus auf das heutige Niveau zu

bringen und ein Team aufzubauen, das unsere Leidenschaft dafür, unseren Kunden

echten Mehrwert zu bieten, teilt."

Gareth übergab Fulton am 18. November 2025 offiziell die Führungsrolle und sagte

kurz vor der Übergabe auf der Mitarbeiterversammlung des Unternehmens:

?Seit 2022 hatte ich die großartige Gelegenheit, als CEO von Orbus zu wirken. Es

war mir eine echte Ehre, dieses fantastische Team zu leiten und ein

erstklassiges SaaS-Unternehmen aufzubauen. Ich könnte nicht glücklicher sein,

dass Steve als der richtige Leiter die nächste Wachstumsphase von Orbus

übernimmt. Er vereint die ideale Mischung aus Leidenschaft, Führungsstärke und

Erfahrung, um Orbus im kommenden Kapitel zu noch größerem Erfolg zu führen."

Über Orbus

Orbus Software wurde 2004 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von

Lösungen für die Transformation von Unternehmen, mit regionalen Niederlassungen

in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien und

Polen. Das Unternehmen befähigt seine Kunden, strategische Entscheidungen zu

optimieren und so intelligentere Transformationsprozesse umzusetzen.

Die cloudnative Plattform OrbusInfinity unterstützt Führungskräfte dabei,

Geschäftsergebnisse zu erzielen, Innovationen schneller voranzutreiben und die

Resilienz ihres Unternehmens zu stärken - und hilft ihnen gleichzeitig,

fundiertere, verantwortungsvollere und nachhaltigere Geschäftsentscheidungen zu

treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orbussoftware.com

(http://www.orbussoftware.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/orbus-software/posts/?feedView=all).

Medienanfragen:

Tim Mitchell

SVP, Analyst Relations, Public Relations, and Communications

Tim.mitchell@orbussoftware.com (mailto:Tim.mitchell@orbussoftware.com)

Anmerkung des Herausgebers: Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer

jeweiligen Eigentümer.

