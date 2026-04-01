GNW-News: Orientalischer Schmuck glänzt an der Seine: Chinas Perlenzentrum Zhuji wirbt in Paris für Stadt und Industrie

^PARIS, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chinas?Perlenhauptstadt", die Stadt

Zhuji in der Provinz Zhejiang, gab am Donnerstag mit einer eigenen Ausstellung

Wer­bung Wer­bung

ihr Debüt in Paris. Im Oriental Paris wurde die Werbeveranstaltung für die

Perlenindustrie der Großgemeinde Shanxiahu eröffnet. Damit unterstrich Zhuji

eindrucksvoll seine weltweite Bedeutung für die Zucht und Produktion von

Süßwasserperlen.

Die von der Zhejiang Pearl Industry Association organisierte Veranstaltung

vereinte neun führende lokale Unternehmen, darunter Pure Pearl, Ruans und die

Zhejiang Dongfang Shenzhou Pearl Group Co., Ltd., die nahezu 100 kunstvoll

Wer­bung Wer­bung

gefertigte Perlenobjekte präsentierten.

Die Ausstellung ist in drei eigens gestaltete Erlebnisbereiche unterteilt, die

das kulturelle Erbe der Stadt, die hochwertigen Perlen der Region sowie die

Leistungsfähigkeit ihrer Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam

erzählen sie die Geschichte von Zhuji, der Heimat der legendären Schönheit

Xishi. Zugleich veranschaulichen sie die gesamte Wertschöpfungskette - von der

Wer­bung Wer­bung

ökologischen Zucht bis hin zur Produktinnovation - und unterstreichen Zhujis

Bedeutung als Herkunftsort von 73 Prozent der weltweit gehandelten

Süßwasserperlen.

Ein zentraler Höhepunkt des Tages war die offizielle Eröffnung des Zhuji Pearl

(Europe) Promotion Center, mit dem eine dauerhafte Präsentationsplattform und

zugleich ein Vertriebskanal für Zhuji-Perlen in Europa geschaffen wurde - ein

Schritt, der die internationale Präsenz chinesischer Perlenmarken weiter stärken

soll.

Im Rahmen der Veranstaltung fand zudem ein Roundtable-Gespräch statt, bei dem

Vertreter der Perlenunternehmen aus Zhuji und führende französische Designer

einen intensiven Austausch über die Vermarktung chinesischer Perlen auf

internationaler Ebene sowie über Perlendesign, kulturelle Narration und

zeitgenössische Konsumtrends führten.

In ihrer Ansprache erklärte Chen Xiaying, Präsidentin der Zhejiang Pearl

Industry Association, dass Perlen in der Großgemeinde Shanxiahu weit mehr als

nur ein Wirtschaftszweig seien:?Sie sind Ausdruck einer Kultur und

Handwerkskunst, die tief in unserem Erbe verwurzelt sind. Einerseits bewahren

wir das über Generationen gewachsene Zucht-Know-how, andererseits entwickeln wir

materialübergreifende Innovationen, damit orientalische Perlen in einem

zeitgemäßen und vielfältigen Glanz erstrahlen können."

Laut offiziellen Angaben überschritt die Perlenindustrie der Großgemeinde

Shanxiahu im Jahr 2025 einen Marktwert von 50 Milliarden Yuan (ca. 6,9

Milliarden US-Dollar). Die Produkte werden in mehr als 70 Länder und Regionen

exportiert, darunter die Vereinigten Staaten. Die Ausstellung in Paris ist ein

wichtiger Meilenstein in Zhujis?Go Global"-Strategie für das Jahr 2026 und

positioniert die chinesische Perlenindustrie zugleich als hochwertige Marke auf

der internationalen Bühne.

Quelle: Zhejiang Pearl Industry Association

Kontaktperson: Frau Wang, Tel: 86-10-63074558Â°