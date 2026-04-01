DAX24.155 ±0,0%Est505.887 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,03 +0,5%Nas24.439 -0,9%Bitcoin66.704 -0,4%Euro1,1705 +0,2%Öl105,6 -0,4%Gold4.694 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, E.ON, Commerzbank, Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurückhaltend: DAX mit überschaubaren Gewinnen
Procter & Gamble-Aktie in Grün: Ziele trotz Unsicherheiten bestätigt - Starke Geschäfte Procter & Gamble-Aktie in Grün: Ziele trotz Unsicherheiten bestätigt - Starke Geschäfte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GNW-News: Orientalischer Schmuck glänzt an der Seine: Chinas Perlenzentrum Zhuji wirbt in Paris für Stadt und Industrie

24.04.26 14:01 Uhr

^PARIS, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chinas?Perlenhauptstadt", die Stadt

Zhuji in der Provinz Zhejiang, gab am Donnerstag mit einer eigenen Ausstellung

ihr Debüt in Paris. Im Oriental Paris wurde die Werbeveranstaltung für die

Perlenindustrie der Großgemeinde Shanxiahu eröffnet. Damit unterstrich Zhuji

eindrucksvoll seine weltweite Bedeutung für die Zucht und Produktion von

Süßwasserperlen.

Die von der Zhejiang Pearl Industry Association organisierte Veranstaltung

vereinte neun führende lokale Unternehmen, darunter Pure Pearl, Ruans und die

Zhejiang Dongfang Shenzhou Pearl Group Co., Ltd., die nahezu 100 kunstvoll

gefertigte Perlenobjekte präsentierten.

Die Ausstellung ist in drei eigens gestaltete Erlebnisbereiche unterteilt, die

das kulturelle Erbe der Stadt, die hochwertigen Perlen der Region sowie die

Leistungsfähigkeit ihrer Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam

erzählen sie die Geschichte von Zhuji, der Heimat der legendären Schönheit

Xishi. Zugleich veranschaulichen sie die gesamte Wertschöpfungskette - von der

ökologischen Zucht bis hin zur Produktinnovation - und unterstreichen Zhujis

Bedeutung als Herkunftsort von 73 Prozent der weltweit gehandelten

Süßwasserperlen.

Ein zentraler Höhepunkt des Tages war die offizielle Eröffnung des Zhuji Pearl

(Europe) Promotion Center, mit dem eine dauerhafte Präsentationsplattform und

zugleich ein Vertriebskanal für Zhuji-Perlen in Europa geschaffen wurde - ein

Schritt, der die internationale Präsenz chinesischer Perlenmarken weiter stärken

soll.

Im Rahmen der Veranstaltung fand zudem ein Roundtable-Gespräch statt, bei dem

Vertreter der Perlenunternehmen aus Zhuji und führende französische Designer

einen intensiven Austausch über die Vermarktung chinesischer Perlen auf

internationaler Ebene sowie über Perlendesign, kulturelle Narration und

zeitgenössische Konsumtrends führten.

In ihrer Ansprache erklärte Chen Xiaying, Präsidentin der Zhejiang Pearl

Industry Association, dass Perlen in der Großgemeinde Shanxiahu weit mehr als

nur ein Wirtschaftszweig seien:?Sie sind Ausdruck einer Kultur und

Handwerkskunst, die tief in unserem Erbe verwurzelt sind. Einerseits bewahren

wir das über Generationen gewachsene Zucht-Know-how, andererseits entwickeln wir

materialübergreifende Innovationen, damit orientalische Perlen in einem

zeitgemäßen und vielfältigen Glanz erstrahlen können."

Laut offiziellen Angaben überschritt die Perlenindustrie der Großgemeinde

Shanxiahu im Jahr 2025 einen Marktwert von 50 Milliarden Yuan (ca. 6,9

Milliarden US-Dollar). Die Produkte werden in mehr als 70 Länder und Regionen

exportiert, darunter die Vereinigten Staaten. Die Ausstellung in Paris ist ein

wichtiger Meilenstein in Zhujis?Go Global"-Strategie für das Jahr 2026 und

positioniert die chinesische Perlenindustrie zugleich als hochwertige Marke auf

der internationalen Bühne.

Quelle: Zhejiang Pearl Industry Association

Kontaktperson: Frau Wang, Tel: 86-10-63074558Â°