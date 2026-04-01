GNW-News: Orientalischer Schmuck glänzt an der Seine: Chinas Perlenzentrum Zhuji wirbt in Paris für Stadt und Industrie
^PARIS, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chinas?Perlenhauptstadt", die Stadt
Zhuji in der Provinz Zhejiang, gab am Donnerstag mit einer eigenen Ausstellung
ihr Debüt in Paris. Im Oriental Paris wurde die Werbeveranstaltung für die
Perlenindustrie der Großgemeinde Shanxiahu eröffnet. Damit unterstrich Zhuji
eindrucksvoll seine weltweite Bedeutung für die Zucht und Produktion von
Süßwasserperlen.
Die von der Zhejiang Pearl Industry Association organisierte Veranstaltung
vereinte neun führende lokale Unternehmen, darunter Pure Pearl, Ruans und die
Zhejiang Dongfang Shenzhou Pearl Group Co., Ltd., die nahezu 100 kunstvoll
gefertigte Perlenobjekte präsentierten.
Die Ausstellung ist in drei eigens gestaltete Erlebnisbereiche unterteilt, die
das kulturelle Erbe der Stadt, die hochwertigen Perlen der Region sowie die
Leistungsfähigkeit ihrer Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. Gemeinsam
erzählen sie die Geschichte von Zhuji, der Heimat der legendären Schönheit
Xishi. Zugleich veranschaulichen sie die gesamte Wertschöpfungskette - von der
ökologischen Zucht bis hin zur Produktinnovation - und unterstreichen Zhujis
Bedeutung als Herkunftsort von 73 Prozent der weltweit gehandelten
Süßwasserperlen.
Ein zentraler Höhepunkt des Tages war die offizielle Eröffnung des Zhuji Pearl
(Europe) Promotion Center, mit dem eine dauerhafte Präsentationsplattform und
zugleich ein Vertriebskanal für Zhuji-Perlen in Europa geschaffen wurde - ein
Schritt, der die internationale Präsenz chinesischer Perlenmarken weiter stärken
soll.
Im Rahmen der Veranstaltung fand zudem ein Roundtable-Gespräch statt, bei dem
Vertreter der Perlenunternehmen aus Zhuji und führende französische Designer
einen intensiven Austausch über die Vermarktung chinesischer Perlen auf
internationaler Ebene sowie über Perlendesign, kulturelle Narration und
zeitgenössische Konsumtrends führten.
In ihrer Ansprache erklärte Chen Xiaying, Präsidentin der Zhejiang Pearl
Industry Association, dass Perlen in der Großgemeinde Shanxiahu weit mehr als
nur ein Wirtschaftszweig seien:?Sie sind Ausdruck einer Kultur und
Handwerkskunst, die tief in unserem Erbe verwurzelt sind. Einerseits bewahren
wir das über Generationen gewachsene Zucht-Know-how, andererseits entwickeln wir
materialübergreifende Innovationen, damit orientalische Perlen in einem
zeitgemäßen und vielfältigen Glanz erstrahlen können."
Laut offiziellen Angaben überschritt die Perlenindustrie der Großgemeinde
Shanxiahu im Jahr 2025 einen Marktwert von 50 Milliarden Yuan (ca. 6,9
Milliarden US-Dollar). Die Produkte werden in mehr als 70 Länder und Regionen
exportiert, darunter die Vereinigten Staaten. Die Ausstellung in Paris ist ein
wichtiger Meilenstein in Zhujis?Go Global"-Strategie für das Jahr 2026 und
positioniert die chinesische Perlenindustrie zugleich als hochwertige Marke auf
der internationalen Bühne.
Quelle: Zhejiang Pearl Industry Association
Kontaktperson: Frau Wang, Tel: 86-10-63074558Â°