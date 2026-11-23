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^MAILAND, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Otala.Markets (?Otala"), ein im Jahr

2014 gegründeter unabhängiger Finanzdienstleister mit Spezialisierung auf

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strukturierte Anlageprodukte debütiert am ETFplus-Markt der Borsa Italiana mit

seinem ersten ETP, dem Otala European Autocall Monthly Income Dist (ISIN

XS3560961263). Das Produkt bietet Zugang zu einer Strategie, die über bedingte

und variable monatliche Kupon-Ausschüttungen Erträge generieren soll.

Funktionsweise des neuen ETP

Das ETP bildet einen Index nach, der sich aus über zwanzig strukturierte

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Phoenix-Autocallables mit einer maximalen Restlaufzeit von jeweils fünf Jahren

und unterschiedlichen, wöchentlich festgesetzte Ausübungspreisen zusammensetzt.

Die Strategie nimmt eine zeitliche Verteilung der Einstiegspunkte vor, anstatt

diese auf einen einzigen Termin zu konzentrieren. Durch den als?Laddering"

bezeichneten Ansatz werden fortlaufend in jeder Woche neue Autocallables in das

Portfolio aufgenommen, um zurückgezahlte Schuldverschreibungen zu ersetzen. Die

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ersten Referenzwerte der einzelnen Schuldverschreibungen werden also zu

unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt, wodurch vermieden wird, dass die

Gesamtstrategie von einem einzigen Markteintrittspunkt abhängig wird.

Die Autocallables im Index sind an den MerQube Europe Blue Chips Vol Target

Index (der?Referenzindex") gebunden. Dieser Index wird über drei Komponenten

aus dem EURO STOXX 50 abgeleitet: Aktienengagement, Volatilitätskontrolle und

feste Reduktion.

Alle zugrunde liegenden Schuldverschreibungen leisten monatliche Kuponzahlungen,

sofern der Wert des Referenzindex zum maßgeblichen Kontrollzeitpunkt mindestens

70 % seines Ausgangsniveaus erreicht. Die über die unterschiedlichen Positionen

der Strategie eingenommenen Kuponzahlungen werden in jedem Monat an die Anleger

ausgeschüttet.

Otala ermöglicht es institutionellen Kunden außerdem, über einen individuell

abgestimmten Ansatz eigene ETPs zu erstellen, die zu ihren konkreten

Anforderungen passen.

Der Otala European Autocall Monthly Income (Dist) lautet auf Euro und wird von

Aldburg Public S.A. ausgegeben, wobei Otala.Markets als Arrangeur und

Berechnungsstelle handelt.

Produktübersicht

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| Produktname | Otala European Autocall Monthly Income (Dist) |

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| ISIN | XS3560961263 |

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| Notierung | ETFplus di Borsa Italiana |

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| Emittent | Aldburg Public S.A. |

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| Währung | EUR |

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| Nachgebildeter Index | MerQube Europe Blue Chips Phoenix Autocallable Index |

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| Strategie | Index aus 24 Phoenix-Autocallables |

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| Ausschüttung | Monatlich, unter bestimmten Voraussetzungen |

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| Kupon-Schwellenwert | 70 % des Ausgangskurses der einzelnen Autocallables |

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| Vorzeitige Rücknahme | Möglich ab dem zweiten Jahr |

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Monatliche Ausschüttungen werden nicht garantiert und sind von der

Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index abhängig. Das angelegte Kapital ist

einem Verlustrisiko ausgesetzt, das auch zu einem Gesamtverlust führen kann.

Über Otala.Markets

Otala.Markets ist ein unabhängiges, technologieorientiertes

Kapitalmarktunternehmen, das maßgeschneiderte Anlageprodukte - beispielsweise

strukturierte Produkte, ETPs, AMCs und Verbriefungen - von Grund auf entwickelt,

emittiert und an die Börse bringt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und wird

durch die Financial Conduct Authority (FCA) beaufsichtigt. Otala ist als

Emittent und Liquiditätsdienstleister an der Borsa Italiana tätig und arbeitet

mit Vermögensverwaltern, Privatbanken und Brokern aus Europa und dem Nahen Osten

zusammen. ShellX, die proprietäre Preisbildungs-Engine des Unternehmens, und

Integrationen mit führenden Vertriebsplattformen ermöglichen die schnelle

Entwicklung skalierbarer und individuell abgestimmter Lösungen. Otala hat

Finanzprodukte im Wert von über 3 Milliarden Euro bei Investoren platziert und

mehr als 1.000 Produkte in Umlauf gebracht (Stand: 30. September 2026).

Kontaktinformationen:

Lorenzo Calcagni

lorenzo.calcagni@otala.markets (mailto:lorenzo.calcagni@otala.markets)

https://otala.markets (https://otala.markets/)

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