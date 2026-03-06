GNW-News: Otherwander öffnet seine Türen im Herzen von Soho, London
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LONDON, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Preisen ab 70 £ pro Nacht
eröffnet Otherwander (https://www.otherwander.com/) ein Hotel im Londoner
Stadtteil Soho und bringt ein neues Konzept für urbane Übernachtungen in die
britische Hauptstadt.
Im pulsierenden Herzen des Londoner Stadtteils Soho wird ein neues Kapitel der
modernen Hotellerie aufgeschlagen.
Das Otherwander Soho in der Dean Street 92 bietet Reisenden ab 70 £ pro Nacht
ein rundum nahtloses, designfokussiertes Übernachtungserlebnis in einem der
lebendigsten Viertel der Welt. Das Konzept ist ganz auf den Lifestyle moderner
Reisender ausgerichtet und interpretiert die Rolle des Hotels völlig neu: nicht
als klassisches Reiseziel, sondern als Ausgangspunkt, der Gäste direkt ins
pulsierende Stadtleben katapultiert.
Herzstück des Hauses sind die Kapseln -?Nester" genannt. Ob als Einzel- oder
Doppelkabine: Jede Kapsel ist darauf ausgelegt, ein Maximum an Komfort,
Sicherheit und Effizienz zu bieten. Hochwertige Bettwäsche, individuell
steuerbare Beleuchtung und Temperaturregelung, Verdunkelungsfenster,
schallgedämmte Wände sowie integrierte Stauraumlösungen schaffen einen ruhigen
Rückzugsort mitten im Trubel der Großstadt.
Von der Buchung bis zur Ankunft verläuft die gesamte Guest Journey vollständig
digital. Der Check-in wird online erledigt, während der Zugang zum Gebäude und
zur eigenen Kapsel über den?Wanderpass" erfolgt, einen QR-Code, der direkt in
der mobilen Wallet gespeichert wird. So entsteht ein nahtloses Gästeerlebnis
ohne Wartezeiten oder unnötige Umwege - und mit maximaler Freiheit, die Stadt
nach den eigenen Vorstellungen zu erkunden.
Konzipiert für den Puls der Stadt
Dank der unmittelbaren Nähe zur Elizabeth Line an der Station Tottenham Court
Road ist das Otherwander Soho der perfekte Ausgangspunkt, um ins Stadtleben
einzutauchen. Rund um das Hotel warten Theater, Cafés, Boutiquen, Restaurants
und das legendäre Nachtleben Sohos. Es ist die perfekte Basis, um kurz
runterzufahren - und sich im nächsten Moment wieder vom Beat der Stadt mitreißen
zu lassen. Hier fällt es leicht, die Nacht zum Tag zu machen und öfter spontan
?Ja" zu sagen.
Geleitet von der Vision eines unbeschwerten Reisens stellt das Otherwander Soho
mit seinen 566 Kapseln bewusst die Prioritäten der Gäste in den Mittelpunkt.
Ein Ort, der verbindet
Abseits der privaten Kapseln lädt der exklusive Social Hub des Otherwander Soho
zum Verweilen ein. Mit frischem Kaffee, Gebäck, Snacks sowie einer
Selbstbedienungsbar mit Bier, Wein und Cocktails wird der Hub zum lebendigen
Treffpunkt.
Auch die Gemeinschaftsbereiche wurden mit derselben Sorgfalt gestaltet wie die
Unterkünfte selbst. Hochwertige Badezimmer mit Regenduschen und Waschtischen
sind ideal, um sich zwischendurch frischzumachen und neue Energie für den
nächsten Streifzug durch die Stadt zu tanken.
Fredrik Korallus, CEO des Otherwander Soho, betont:?Das Otherwander Soho
verkörpert die pure Essenz des Reisens: Es stellt die Bedürfnisse der Gäste in
den Mittelpunkt und verzichtet auf teuren Ballast. Kein unnötiger
Schnickschnack, keine Platzverschwendung, kein Stress. Stattdessen bieten wir
eine vollständig digitalisierte Guest Journey, durchdachtes Design, erholsamen
Schlaf und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - im Herzen einer
der faszinierendsten Städte der Welt."
Und Soho ist erst der Anfang:
Das Otherwander Soho wurde von Beginn an mit Blick auf internationale Expansion
entwickelt. Nach dem Debüt im Vereinigten Königreich will die Marke künftig auch
in weiteren Metropolen weltweit vertreten sein, um das Lebensgefühl von
Freiheit, Entdeckergeist und Unbeschwertheit in die Welt zu tragen.
Das Otherwander Soho öffnet am 1. Juni 2026.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Buchung stehen hier zur
Verfügung (https://www.otherwander.com/).
Weitere Informationen oder Presseanfragen: otherwander@wcommunications.co.uk
Über das Otherwander Soho
Das Otherwander Soho ist die Kapselhotel-Marke der nächsten Generation für
urbane Entdecker. Intelligentes Design, nahtlose Technologie und der direkte
Zugang zur lokalen Kultur verschmelzen zu einer völlig neuen Form des Reisens.
Im Herzen Londons bietet das Otherwander Soho effiziente, designstarke
Unterkünfte, die ganz auf echte Erlebnisse statt auf überflüssigen Luxus
ausgerichtet sind. Ob private Kapsel oder intuitiver Self-Service: Jedes Detail
ist darauf ausgelegt, Reisen unkomplizierter zu machen und mehr Raum für
Entdeckungen zu schaffen.
Hinweise für Redakteure
* Das Otherwander Soho befindet sich in der Dean Street, unmittelbar neben dem
Zugang zur Elizabeth Line an der Station Tottenham Court Road
* Das Angebot umfasst Einzelkapseln für Alleinreisende sowie Doppelkapseln für
Paare oder gemeinsam reisende Freunde
* Zur Ausstattung der Kapseln gehören hochwertige Bettwäsche,
Verdunkelungsfenster, schallgedämmte Wände, Stauraum für Gepäck, USB-
Ladeanschlüsse und ultraschnelles WLAN
* Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen Badezimmer auf Spa-Niveau mit
Regenduschen, berührungslosen Armaturen, schadstofffreien Pflegeprodukten
sowie separate Waschtische mit Haartrocknern
* Die Gemeinschaftsräume verfügen über Automaten mit Kaffee, Gebäck und Snacks
sowie eine Selbstbedienungsbar mit Bier, Wein und Cocktails
* Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Gebäudekonzepts. Mehrstufige
Wasserfiltersysteme vermeiden Einwegplastik und smarte Sensoren steuern den
Energieverbrauch bedarfsgerecht, sobald ein Raum nicht genutzt wird
* Preise: Ab 70 £ pro Nacht
Medienkontakt: otherwander@wcommunications.co.uk
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3c411e3-
9c06-49c8-9898-0a7ad6faf6fb
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3c17edd-7ca4-42b3-b54a-
b23648477e85
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