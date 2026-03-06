GNW-News: Otherwander öffnet seine Türen im Herzen von Soho, London

^Fotos (https://drive.google.com/drive/folders/1vPh_AS2HLjQrkx485ne1gCWLDvf-3WWr)

LONDON, June 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Preisen ab 70 £ pro Nacht

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eröffnet Otherwander (https://www.otherwander.com/) ein Hotel im Londoner

Stadtteil Soho und bringt ein neues Konzept für urbane Übernachtungen in die

britische Hauptstadt.

Im pulsierenden Herzen des Londoner Stadtteils Soho wird ein neues Kapitel der

modernen Hotellerie aufgeschlagen.

Das Otherwander Soho in der Dean Street 92 bietet Reisenden ab 70 £ pro Nacht

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ein rundum nahtloses, designfokussiertes Übernachtungserlebnis in einem der

lebendigsten Viertel der Welt. Das Konzept ist ganz auf den Lifestyle moderner

Reisender ausgerichtet und interpretiert die Rolle des Hotels völlig neu: nicht

als klassisches Reiseziel, sondern als Ausgangspunkt, der Gäste direkt ins

pulsierende Stadtleben katapultiert.

Herzstück des Hauses sind die Kapseln -?Nester" genannt. Ob als Einzel- oder

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Doppelkabine: Jede Kapsel ist darauf ausgelegt, ein Maximum an Komfort,

Sicherheit und Effizienz zu bieten. Hochwertige Bettwäsche, individuell

steuerbare Beleuchtung und Temperaturregelung, Verdunkelungsfenster,

schallgedämmte Wände sowie integrierte Stauraumlösungen schaffen einen ruhigen

Rückzugsort mitten im Trubel der Großstadt.

Von der Buchung bis zur Ankunft verläuft die gesamte Guest Journey vollständig

digital. Der Check-in wird online erledigt, während der Zugang zum Gebäude und

zur eigenen Kapsel über den?Wanderpass" erfolgt, einen QR-Code, der direkt in

der mobilen Wallet gespeichert wird. So entsteht ein nahtloses Gästeerlebnis

ohne Wartezeiten oder unnötige Umwege - und mit maximaler Freiheit, die Stadt

nach den eigenen Vorstellungen zu erkunden.

Konzipiert für den Puls der Stadt

Dank der unmittelbaren Nähe zur Elizabeth Line an der Station Tottenham Court

Road ist das Otherwander Soho der perfekte Ausgangspunkt, um ins Stadtleben

einzutauchen. Rund um das Hotel warten Theater, Cafés, Boutiquen, Restaurants

und das legendäre Nachtleben Sohos. Es ist die perfekte Basis, um kurz

runterzufahren - und sich im nächsten Moment wieder vom Beat der Stadt mitreißen

zu lassen. Hier fällt es leicht, die Nacht zum Tag zu machen und öfter spontan

?Ja" zu sagen.

Geleitet von der Vision eines unbeschwerten Reisens stellt das Otherwander Soho

mit seinen 566 Kapseln bewusst die Prioritäten der Gäste in den Mittelpunkt.

Ein Ort, der verbindet

Abseits der privaten Kapseln lädt der exklusive Social Hub des Otherwander Soho

zum Verweilen ein. Mit frischem Kaffee, Gebäck, Snacks sowie einer

Selbstbedienungsbar mit Bier, Wein und Cocktails wird der Hub zum lebendigen

Treffpunkt.

Auch die Gemeinschaftsbereiche wurden mit derselben Sorgfalt gestaltet wie die

Unterkünfte selbst. Hochwertige Badezimmer mit Regenduschen und Waschtischen

sind ideal, um sich zwischendurch frischzumachen und neue Energie für den

nächsten Streifzug durch die Stadt zu tanken.

Fredrik Korallus, CEO des Otherwander Soho, betont:?Das Otherwander Soho

verkörpert die pure Essenz des Reisens: Es stellt die Bedürfnisse der Gäste in

den Mittelpunkt und verzichtet auf teuren Ballast. Kein unnötiger

Schnickschnack, keine Platzverschwendung, kein Stress. Stattdessen bieten wir

eine vollständig digitalisierte Guest Journey, durchdachtes Design, erholsamen

Schlaf und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - im Herzen einer

der faszinierendsten Städte der Welt."

Und Soho ist erst der Anfang:

Das Otherwander Soho wurde von Beginn an mit Blick auf internationale Expansion

entwickelt. Nach dem Debüt im Vereinigten Königreich will die Marke künftig auch

in weiteren Metropolen weltweit vertreten sein, um das Lebensgefühl von

Freiheit, Entdeckergeist und Unbeschwertheit in die Welt zu tragen.

Das Otherwander Soho öffnet am 1. Juni 2026.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Buchung stehen hier zur

Verfügung (https://www.otherwander.com/).

Weitere Informationen oder Presseanfragen: otherwander@wcommunications.co.uk

Über das Otherwander Soho

Das Otherwander Soho ist die Kapselhotel-Marke der nächsten Generation für

urbane Entdecker. Intelligentes Design, nahtlose Technologie und der direkte

Zugang zur lokalen Kultur verschmelzen zu einer völlig neuen Form des Reisens.

Im Herzen Londons bietet das Otherwander Soho effiziente, designstarke

Unterkünfte, die ganz auf echte Erlebnisse statt auf überflüssigen Luxus

ausgerichtet sind. Ob private Kapsel oder intuitiver Self-Service: Jedes Detail

ist darauf ausgelegt, Reisen unkomplizierter zu machen und mehr Raum für

Entdeckungen zu schaffen.

Hinweise für Redakteure

* Das Otherwander Soho befindet sich in der Dean Street, unmittelbar neben dem

Zugang zur Elizabeth Line an der Station Tottenham Court Road

* Das Angebot umfasst Einzelkapseln für Alleinreisende sowie Doppelkapseln für

Paare oder gemeinsam reisende Freunde

* Zur Ausstattung der Kapseln gehören hochwertige Bettwäsche,

Verdunkelungsfenster, schallgedämmte Wände, Stauraum für Gepäck, USB-

Ladeanschlüsse und ultraschnelles WLAN

* Die Gemeinschaftseinrichtungen umfassen Badezimmer auf Spa-Niveau mit

Regenduschen, berührungslosen Armaturen, schadstofffreien Pflegeprodukten

sowie separate Waschtische mit Haartrocknern

* Die Gemeinschaftsräume verfügen über Automaten mit Kaffee, Gebäck und Snacks

sowie eine Selbstbedienungsbar mit Bier, Wein und Cocktails

* Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil des Gebäudekonzepts. Mehrstufige

Wasserfiltersysteme vermeiden Einwegplastik und smarte Sensoren steuern den

Energieverbrauch bedarfsgerecht, sobald ein Raum nicht genutzt wird

* Preise: Ab 70 £ pro Nacht

Medienkontakt: otherwander@wcommunications.co.uk

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3c411e3-

9c06-49c8-9898-0a7ad6faf6fb

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3c17edd-7ca4-42b3-b54a-

b23648477e85

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