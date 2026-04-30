GNW-News: OverDrive gründet europäischen Hauptsitz in Deutschland
^MÜNCHEN, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- OverDrive, das als?Certified B
Corporation" zertifizierte Unternehmen hinter den Apps Libby, Sora und Kanopy
für Schulen und Bibliotheken, gab heute die Gründung der OverDrive Europe GmbH
mit Hauptsitz in München (Bayern) bekannt. Claudia Weissman, Vice President von
OverDrive Global Libraries and Education, wurde zur Geschäftsführerin von
OverDrive Europe ernannt. Dieser Meilenstein würdigt über zehn Jahre, in denen
Libby vielfach ausgezeichnete Services für Bibliotheken, Leser:innen und
Schüler:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereitgestellt hat.
Claudia Weissman engagiert sich seit jeher mit großer Leidenschaft für Lese- und
Schreib-kompetenz. In fünfter Generation in ihrem Elternhaus in Hamburg
aufgewachsen, setzt sie sich aus tiefster Überzeugung dafür ein, Bücher und
Lesen in ihrer Heimat zu fördern.?Die Bücherhallen Hamburg sind ein Teil von
mir. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaushalt mit neun Personen unter einem
Dach aufgewachsen. Die Bücherhalle Winterhude wurde schnell zu meinem Dritten
Ort."
Für Claudia Weissman war es ein besonderer Erfolg, als die Bücherhallen Hamburg
2015 als erste Bibliothek in Deutschland Libby einführten. Heute unterstützt
OverDrive mehr als 530 öffentliche Bibliotheken, Schulen und akademische
Partner:innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Jahr 2025
verzeichneten Bibliotheken in der DACH-Region 9,7 Millionen digitale Ausleihen
über Libby, was einem Anstieg von 31% gegenüber dem Vorjahr entspricht, und
konnten mehr als 125.000 neue Libby-Nutzende begrüßen. Deutsche Leser:innen
haben Zugang zu 625.000 deutschsprachigen Titeln, darunter 88.000 Hörbücher, was
das größte Hörbuchangebot darstellt, das deutschen Bibliotheken zur Verfügung
steht.
?Als die Bücherhallen Hamburg vor mehr als zehn Jahren eine Partnerschaft mit
OverDrive eingingen, suchten wir nach einer Möglichkeit, den digitalen Zugang
für unsere Nutzenden auf sinnvolle und nachhaltige Weise zu erweitern", sagte
Frauke Untiedt, Leiterin der Bücherhallen Hamburg.?Was als neuer digitaler
Dienst begann, ist heute ein wesentlicher Bestandteil unseres Angebots für die
Leser:innen geworden. In den letzten zehn Jahren hat die digitale Ausleihe
stetig zugenommen, sodass wir mehr Menschen erreichen, eine größere Auswahl
bieten und das Leseverhalten im Alltag fördern können."
Die Präsenz von Libby in Deutschland wird durch die Partnerschaften von
OverDrive mit führenden deutschen Verlagen und Vertriebsunternehmen gestärkt.
Dazu gehören die Penguin Random House Verlagsgruppe, Holtzbrinck und Bonnier
Deutschland ebenso wie die auf den digitalen Vertrieb spezialisierten
Unternehmen Bookwire, Libreka und Zebralution.
?Die Mission unseres Unternehmens war es schon immer, Bibliotheken dabei zu
unterstützen, Leser:innen mit Geschichten zusammenzubringen, die informieren,
inspirieren und stärken", erklärte Claudia Weissman.?Da sich Bibliotheken
ständig weiterentwickeln, ist es unser Ziel, Innovationen zu fördern, die die
Lese- und Schreibkompetenz stärken und den Zugang zum Lesen für alle erweitern."
Für Bibliotheken bedeutet die Gründung von OverDrive Europe, dass
Vertragsschluss und Rechnungsstellung für Neukundinnen und -kunden sowie für
Bestandskundinnen und -kunden bei Vertragsverlängerungen künftig über einen
deutschen Rechtsträger erfolgen - in Euro und über das deutsche Bankkonto von
OverDrive Europe. Die Services und die Technologie von Libby bleiben unverändert
und werden weiterhin durch die globale Plattform von OverDrive bereitgestellt,
die bis heute mehr als 4,6 Milliarden Bibliotheksausleihen ermöglicht hat.
Weitere Informationen zu OverDrive Europe erhalten Sie bei OverDrive und Libby
am Stand C09 auf der BiblioCon 2026, die vom 19. bis 22. Mai 2026 im Estrel
Congress Center Berlin stattfindet.
Über OverDrive Europe GmbH
Die OverDrive Europe GmbH ist die europäische Zentrale von OverDrive, der
weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte. Das Unternehmen hat seinen
Sitz in München, Bayern, und wird von Claudia Weissman geleitet. Die OverDrive
Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bibliotheken, Schulen und
Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit
den Apps Libby, Sora und Kanopy unterstützt die OverDrive Europe GmbH mehr als
530 Partnerinstitutionen in der DACH-Region und arbeitet mit Verlagen,
Vertriebsunternehmen und Kulturinstitutionen zusammen, um die Leseförderung zu
stärken und den Zugang zum Lesen für alle zu erweitern. Weitere Informationen
finden Sie unter http://de.overdrive.com.
Contact:
Madison Stoneburner
+1 216-573-6886 ext. 1389
mstoneburner@overdrive.com
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