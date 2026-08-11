GNW-News: OverDrive übernimmt divibib und gestaltet gemeinsam mit der ekz-Gruppe die Zukunft der digitalen Bibliothek
^MÜNCHEN und REUTLINGEN, Deutschland, Aug. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
OverDrive, einer der weltweit führenden Anbieter digitaler Medienlösungen für
Bibliotheken und Schulen und Entwickler der Plattformen Libby, Sora und Kanopy,
übernimmt die divibib GmbH von der ekz.bibliotheksservice GmbH. Die Transaktion
erfolgt im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen OverDrive und der
ekz-Gruppe und markiert den Beginn einer neuen Entwicklungsphase für die
digitale Bibliothekslandschaft im deutschsprachigen Raum. Alle weiteren Bereiche
der ekz-Gruppe inklusive der Tochterorganisationen bleiben von der Transaktion
unberührt.
Mit der Übernahme wird die Onleihe schrittweise auf die Libby-Plattform
migriert. Bibliotheken profitieren künftig von einer modernen, international
bewährten Technologieplattform, während gleichzeitig die langjährige lokale
Betreuung, die bestehenden Kundenbeziehungen sowie die deutschsprachige
Expertise erhalten bleiben.
Seit ihrer Einführung im Jahr 2007 hat sich die Onleihe als führende Plattform
für die digitale Ausleihe in öffentlichen Bibliotheken in Deutschland,
Österreich und der Schweiz etabliert. Libby wird bereits heute von mehr als 600
Bibliotheken und Bibliotheksverbünden in der DACH-Region genutzt. Im Jahr 2025
wurden dort fast zehn Millionen digitale Ausleihen über Libby verzeichnet.
Durch den Zusammenschluss entsteht die leistungsstärkste digitale
Bibliotheksplattform im deutschsprachigen Raum. Bibliotheken erhalten Zugang zu
einem deutlich erweiterten Angebot an deutschsprachigen und internationalen E-
Books, Hörbüchern, Magazinen und Zeitungen. Gleichzeitig entfällt langfristig
der parallele Betrieb unterschiedlicher Systeme, wodurch Prozesse vereinfacht
und das Nutzungserlebnis für Bibliotheken und ihre Leserinnen und Leser
verbessert werden.
?Mit der Onleihe wurde in den vergangenen fast zwanzig Jahren großes Vertrauen
bei Bibliotheken aufgebaut", sagt Claudia Weissman, Geschäftsführerin der
OverDrive Europe GmbH.?Unser Ziel ist es, dieses Vertrauen zu bewahren und
gleichzeitig die Möglichkeiten zu erweitern. Bibliotheken sollen künftig von
modernster Technologie, einem deutlich größeren Medienangebot und
kontinuierlicher Innovation profitieren - ohne auf die persönliche Betreuung und
die lokale Expertise verzichten zu müssen."
Pierre Bourdon, der neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der
ekz.bibliotheksservice GmbH in Zukunft das Team von OverDrive in DACH als Senior
Berater unterstützen wird, ergänzt:?Diese Partnerschaft verbindet das Beste aus
zwei Welten. Die gewachsene Marktkenntnis und die engen Beziehungen der divibib
zu Bibliotheken und Verlagen werden mit der internationalen Technologiekompetenz
und Innovationskraft von OverDrive zusammengeführt. Davon profitieren
Bibliotheken, Verlage und letztlich Millionen von Nutzerinnen und Nutzern.
Mitarbeiter*innen der Bibliotheken sowie Nutzende profitieren von einer
einheitlichen starken Plattform und einem umfangreichen Angebot an
deutschsprachigen und internationalen Inhalten. Gleichzeitig konzentrieren wir
uns bei der ekz nun gezielt auf unsere Kerndienstleistungen für Bibliotheken:
die Lektoratsdienste, die physische Medienlieferung sowie die
Ausstattungsdienstleistungen."
Auch für Verlage eröffnet die Zusammenführung neue Perspektiven. Über eine
gemeinsame Plattform können Inhalte künftig einer größeren Zahl öffentlicher
Bibliotheken und damit einem erweiterten Lesepublikum zugänglich gemacht werden.
Gleichzeitig schafft die Bündelung der Systeme eine effizientere Grundlage für
Vertrieb, Metadatenmanagement und die Einführung neuer Geschäftsmodelle.
OverDrive ist seit mehr als zehn Jahren im deutschsprachigen Markt aktiv und hat
Anfang 2026 mit der Gründung der OverDrive Europe GmbH seine europäische
Zentrale in Deutschland etabliert. Der Standort Reutlingen bleibt erhalten und
bildet weiterhin das Zentrum der deutschsprachigen Aktivitäten. Auch die
bestehenden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner stehen Bibliotheken und
Verlagspartnern weiterhin unverändert zur Verfügung.
Für Bibliotheken und ihre Nutzerinnen und Nutzer ändert sich zunächst nichts.
Die Onleihe bleibt während der Migration weiterhin verfügbar. Die Umstellung auf
Libby erfolgt schrittweise und in enger Abstimmung mit den Bibliothekspartnern.
OverDrive und divibib werden alle Bibliotheken frühzeitig über Zeitplan,
Unterstützungsangebote und die nächsten Schritte informieren.
Mit der Übernahme unterstreicht OverDrive sein langfristiges Engagement für den
deutschsprachigen Bibliotheksmarkt. Ziel ist es, gemeinsam mit Bibliotheken und
Verlagen die digitale Ausleihe nachhaltig weiterzuentwickeln und den Zugang zu
Wissen, Bildung und Kultur für Millionen von Menschen auszubauen.
Über OverDrive
Die OverDrive Europe GmbH ist die europäische Zentrale von OverDrive, der
weltweit führenden Plattform für digitale Inhalte. Das Unternehmen hat seinen
Sitz in München, Bayern, und wird von Claudia Weissman geleitet. Die OverDrive
Europe GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bibliotheken, Schulen und
Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu unterstützen. Mit
den Apps Libby, Sora und Kanopy unterstützt die OverDrive Europe GmbH mehr als
600 Partnerinstitutionen in der DACH-Region und arbeitet mit Verlagen,
Vertriebsunternehmen und Kulturinstitutionen zusammen, um die Leseförderung zu
stärken und den Zugang zum Lesen für alle zu erweitern. Weitere Informationen
finden Sie unter http://de.overdrive.com (http://de.overdrive.com/).
Über ekz-Gruppe
Die ekz-Gruppe ist seit 1947 ein führender Komplettanbieter für öffentliche
Bibliotheken und Bildungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum sowie den
Benelux-Ländern. Vom Hauptsitz in Reutlingen (Baden-Württemberg) aus
unterstützen rund 300 Mitarbeitende Bibliotheken und Schulen mit einem
ganzheitlichen Portfolio: Das Angebot reicht von Medien und Medienbearbeitung
über Ausstattung und Zubehör bis hin zu modernen Open-Library-Konzepten und
Bibliotheksmanagementsystemen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ekz.de
(https://www.ekz.de).
Pressekontakte
Kathrin Klass, OverDrive
kklass@overdrive.com (mailto:kklass@overdrive.com)
+49 176 64848 565
Madison Stoneburner, OverDrive
mstoneburner@overdrive.com (mailto:Mstoneburner@overdrive.com)
+1 216-573-6886 ext. 1389
Pierre Bourdon, ekz-Gruppe
pierre.bourdon@ekz.de (mailto:pierre.bourdon@ekz.de)
+49 7121 144-111
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