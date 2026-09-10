GNW-News: Pan Global durchschneidet 15 Meter mit einem Goldgehalt von 3,9 g/t ab der Oberfläche im Projekt Cármenes, Spanien
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^* Die Bohrung PVD15 im Projektgebiet Providencia durchschneidet 15 Meter mit
einem Gehalt von 3,90 g/t Gold, 0,04 % Kupfer, 0,11 % Nickel und 0,12 %
Kobalt, beginnend an der Oberfläche
* Umfasst 8 Meter mit einem Goldgehalt von 6,79 g/t sowie Gehalte von bis zu
18,55 g/t Gold auf einer Länge von 1 Meter, wobei der Gehalt an Platin und
Palladium zusammen 2,13 g/t beträgt
* Die Gold- und Polymetallmineralisierung erstreckt sich über die historischen
Abbaustätten hinaus und ist entlang des Streichs sowie in der Tiefe
weiterhin offen
* 400 bis 800 Meter südwestlich von Providencia wurde ein neues Zielgebiet mit
ähnlicher Alteration und erhöhten Kupfergehalten im Boden entdeckt; die
Goldanalysen sind derzeit im Gange
VANCOUVER, British Columbia, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global
Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;
FRA: 2EU) freut sich, neue Untersuchungsergebnisse aus fünf Bohrlöchern der
laufenden Phase-3-Bohrkampagne am Zielgebiet Providencia (?Providencia")
innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Cármenes-Projekts (?Cármenes") in
Nordspanien bekannt zu geben.
Die Ergebnisse belegen erneut, dass sich die Gold- sowie die Kupfer-Nickel-
Kobalt-Mineralisierung von der Oberfläche aus über die historischen Abbaustätten
der Providencia-Mine hinaus erstreckt, und zwar innerhalb eines ausgedehnten,
mehrphasigen hydrothermalen Brekzien-Systems, das für potenziell hohe Gehalte
günstig ist.
Die Bohrung PVD15 lieferte den ergiebigsten Goldabschnitt der aktuellen
Bohrphase: 15 Meter mit einem Gehalt von 3,90 g/t Gold, 0,04 % Kupfer, 0,11 %
Nickel und 0,12 % Kobalt ab der Oberfläche, darunter:
* 8 Meter mit einem Gehalt von 6,79 g/t Gold, 0,03 % Kupfer, 0,12 % Nickel und
0,11 % Kobalt, einschließlich 0,50 g/t Platin und 0,28 g/t Palladium; und
* 1 Meter mit einem Gehalt von 18,55 g/t Gold, 1,39 g/t Platin und 0,74 g/t
Palladium
PVD15 begann die Mineralisierungsuntersuchung ab der Oberfläche und bestätigt
hohe Goldgehalte, die sich unterhalb der zuvor gemeldeten Oberflächen-
Rinnenproben erstrecken, bei denen 20,18 g/t Gold auf 5 Metern ermittelt wurden.
?Die jüngsten Bohrungen belegen erneut das erhebliche Explorationspotenzial in
Providencia, wo sich die Gold- und polymetallische Mineralisierung weit über die
historischen Abbaustätten der Kupfer-Kobalt-Nickel-Mine hinaus erstreckt",
erklärt Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global.
?PVD15 ist besonders vielversprechend, da dort bereits an der Oberfläche eine
starke Gold- und Polymetallmineralisierung festgestellt wurde und ein
Zusammenhang besteht, der unsere Interpretation eines potenziell näher
gelegenen, hochtemperaturreichen Teils des Systems stützt. Die Mineralisierung
ist sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch offen, was Spielraum
für eine weitere Ausweitung bietet."
Bohrungen, Probenahmen in oberirdischen und unterirdischen Kanälen sowie
geophysikalische Daten stützen weiterhin die Interpretation, dass sich das
mineralisierte System in der Tiefe ausdehnt und sowohl in seitlicher als auch in
vertikaler Richtung offen bleibt.
Neue Kupferanomalien, die im Rahmen erweiterter bodengeochemischer
Untersuchungen südwestlich von Providencia identifiziert wurden, liefern
ebenfalls zusätzliche Zielgebiete, wodurch sich die Gesamtzahl der im Rahmen des
Cármenes-Projekts identifizierten und nach Priorität geordneten Zielgebiete auf
mehr als zwei Dutzend erhöht.
Im Rahmen des Escacena-Projekts des Unternehmens in Südspanien führt eine zweite
Bohranlage Step-out-Bohrungen am großen Kupfer-Gold-Zielgebiet und der
Lagerstätte Cañada Honda durch. Die Untersuchungsergebnisse der laufenden
Bohrungen werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.
Bohrergebnisse:
Die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher PVD11 bis PVD15
liegen nun vor.
PVD15
PVD15 lieferte das aussagekräftigste Goldergebnis dieser Bohrphase, mit hohen
Goldgehalten bereits ab der Oberfläche. Zu den Ergebnissen gehören:
* 3,9 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,11 % Ni, 0,12 % Co auf 15,0 m, darunter:
* 6,79 g/t Au, 0,03 % Cu, 0,12 % Ni, 0,11 % Co, 0,50 g/t Pt und 0,28 g/t
Pd auf 8,0 m; und
* 18,55 g/t Au, 1,39 g/t Pt und 0,74 g/t Pd auf 1,0 m
Die Schnittstelle befindet sich unterhalb der und angrenzend an die zuvor
gemeldete Probenahme aus dem Oberflächenkanal mit einem Gehalt von 20,18 g/t Au
auf 5 m.
Die starke Au-Cu-Co-Ni-±-PGE-Assoziation und das als Wirtsgestein dienende
Hämatit-Karbonat-Brekziengestein stehen im Einklang mit einem fokussierten
hydrothermalen System. Die hochgradige Zone bleibt eine Priorität für
Folgebohrungen entlang des Streichs und in die Tiefe, um den Umfang der
Entdeckung zu erweitern.
PVD14
PVD14 durchschnitt eine ausgedehnte Zone aus goldhaltiger Hämatit-Brekzie, bevor
es die östlichste Ausdehnung der historischen Untertage-Abbauarbeiten auf der
1.438-Meter-Sohle erreichte. Zu den Ergebnissen gehören:
* 0,35 g/t Au auf 39,0 m ab 7,0 m, einschließlich 0,45 g/t Au auf 10,0 m;
* 1,05 g/t Au auf 3,0 m ab 53,0 m, unmittelbar vor einem 2,2 Meter breiten
Grubenhohlraum, der möglicherweise eine Mineralisierung enthielt; und
* Im Anschluss an den Grubenhohlraum 0,30 g/t Au, 0,27 % Cu, 0,10 % Ni und
0,07 % Co auf 7,1 m ab 59,9 m, einschließlich 1,13 % Cu, 0,35 % Ni und 0,25
% Co auf 1,0 m
Das Ergebnis belegt die Kontinuität der Gold-Kupfer-Nickel-Kobalt-
Mineralisierung in der Umgebung der historischen Abbaustätten sowie darüber
hinaus.
PVD13
PVD13 durchschnitt den interpretierten westlichen Rand des kupfer-, nickel- und
kobalthaltigen Brekzien-Systems, darunter:
* 0,14 g/t Au auf 19,0 m ab 2,0 m; und
* 0,42 % Cu, 0,02 % Ni, 0,02 % Co und 0,13 g/t Au auf 13,0 m ab 49,0 m,
darunter:
* 1,02 % Cu, 0,13 % Ni, 0,12 % Co und 0,46 g/t Au auf 1,0 m;
* 1,01 % Cu, 0,04 % Ni, 0,02 % Co, 0,28 g/t Au auf 2,0 m; und
* 2,07 % Cu, 0,02 % Ni, 0,01 % Co, 0,21 g/t Au und 6,5 g/t Ag auf 1,0 m
PVD12
PVD12 durchschnitt den interpretierten nördlichen Rand der in Brekzien
enthaltenen Gold- sowie Kupfer-Nickel-Kobalt-Sulfid-Mineralisierung. Zu den
Ergebnissen gehören:
* 0,59 g/t Au auf 2,0 m ab 11,0 m;
* 0,26 g/t Au auf 13,0 m ab 97,0 m, einschließlich 0,35 g/t Au auf 7,0 m; und
* 0,15 % Cu, 0,04 % Ni, 0,03 % Co und 0,12 g/t Au auf 8,0 m ab 125,0 m
PVD11
Die Bohrung PVD11 wurde außerhalb und oberhalb der vermuteten nördlichen
Ausdehnung des mineralisierten Systems durchgeführt und lieferte keine
nennenswerten Ergebnisse.
Erweiterte Bodenuntersuchungen
Die detaillierte Bodenprobenahme wurde auf ein größeres Gebiet rund um
Providencia sowie am Zielgebiet Profunda ausgeweitet.
Bei den tragbaren RFA-Analysen der Bodenproben wurden weitere Kupferanomalien
festgestellt, darunter ein neues Gebiet etwa 400 bis 800 Meter südwestlich von
Providencia (siehe Abbildung 4), das mit einer starken Dolomitverwitterung und
einer porösen Dolomit-/Kalzit-Brekzie in Verbindung steht. Diese geologischen
und geochemischen Merkmale werden als vielversprechend für weitere
Mineralisierungen vom Typ Providencia angesehen. Die Laboruntersuchungen auf
Gold stehen noch aus.
Das Unternehmen treibt zudem die Exploration an den Zielen?Profunda" und
?Valverdin" voran, wobei im Rahmen des Cármenes-Projekts mehr als zwei Dutzend
Ziele für weitere Explorationsarbeiten priorisiert wurden. Erhöhte Kupferwerte
in den Bodenproben bei?Profunda" weisen auf eine ausgedehnte Anomalie hin und
unterstreichen das hohe Potenzial dieses Zielgebiets sowie dessen Priorität für
künftige Bohrungen.
Nächste Schritte
In Providencia wurden hydrothermale Brekzien und Alterationen auf einer Fläche
von etwa 500 mal 200 Metern kartiert. Die Ausdehnung der Umwandlungszone in
Verbindung mit stark anomalen Kupfer- und Goldwerten in den Bodenproben deutet
darauf hin, dass sich ein mineralisiertes System möglicherweise weit über die
historischen Abbaugebiete hinaus erstreckt.
Das geologische und strukturelle Modell bei Providencia wird weiter verfeinert,
um Prioritäten für Folgebohrungen festzulegen.
Die aktuelle Phase-3-Kampagne wurde von ursprünglich acht auf zwölf Bohrlöcher
erweitert, um die Tiefe und die seitliche Kontinuität des mineralisierten
Brekzien-Systems zu untersuchen. In der aktuellen Bohrkampagne stehen noch drei
Bohrlöcher aus, und die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen
Bohrlöcher PVD16 bis PVD19 stehen noch aus.
Zu den geplanten und laufenden Arbeiten gehören:
* Folgebohrungen in den Zonen mit höheren Gold- sowie Kupfer-Nickel-Kobalt-
Gehalten;
* die Untersuchung der potenziellen Zuführungsstruktur sowie der Erweiterungen
entlang des Streichs und in der Tiefe;
* die Fortsetzung der Untertage-Rinnenprobenahme in tieferen Ebenen des
historischen Providencia-Bergwerks;
* erweiterte geochemische Bodenuntersuchungen an den Zielgebieten Providencia,
Profunda und Valverdin; und
* die Bewertung weiterer Explorationsziele im gesamten Cármenes-Projekt.
Abbildung 1 - Querschnitt der Bohrung PVD15 und ausgewählte Ergebnisse
Abbildung 2 - Übersichtskarte mit den Standorten der Bohrlöcher und ausgewählten
Kanalproben sowie der Lage des Querschnitts A-A' (Abb. 1)
Abbildung 3 - Bohrkern aus der Bohrung PVD15 mit den entsprechenden Goldgehalten
Abbildung 4 - Erweiterte, detaillierte Ergebnisse der geochemischen
Bodenuntersuchungen im Umkreis von Providencia und Profunda, die auf ein neues
Zielgebiet südwestlich von Providencia hindeuten
Tabelle 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus Providencia
+--------------+-----+-----+------------+-----+------+------+------+--------+
| | Von | Bis |Intervall(1)|Gold |Silber|Kupfer|Nickel| Kobalt |
| +-----+-----+------------+-----+------+------+------+--------+
| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | % | % | % |
+--------------+-----+-----+------------+-----+------+------+------+--------+
| PVD12 |11,0 |13,0 | 2,0 |0,59 | Â°
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