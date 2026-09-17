GNW-News: Pan Global durchschneidet 83 Meter mit einem Goldgehalt von 1,74 g/t und erweitert damit die neue Goldzone im Projekt Cármenes in Spanien
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^* Die Bohrung PVD16 im Projektgebiet Providencia erbrachte ab einer Tiefe von
9 Metern 83 Meter mit einem Gehalt von 1,74 g/t Gold, darunter mehrere
Abschnitte mit höherem Gehalt
* Der bislang breiteste hochgradige Abschnitt umfasst 4,88 g/t Gold auf 9
Metern, 12,57 g/t Gold auf 2 Metern, 2,65 g/t Gold auf 12 Metern sowie einen
Spitzenwert von 32,2 g/t Gold auf 0,5 Metern
* Zeigt das Potenzial auf, den Bereich der Mineralisierung nach Süden hin zu
erweitern
* Die hochgradige Mineralisierung reicht bis an die Oberfläche und ist sowohl
seitlich als auch in der Tiefe noch offen
VANCOUVER, British Columbia, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global
Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;
FRA: 2EU) freut sich, außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrloch
PVD16 am Zielgebiet Providencia (?Providencia") bekannt zu geben, das Teil des
zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cármenes-Projekts (?Cármenes")
in Nordspanien ist. Diese Ergebnisse stellen den bislang breitesten hochgradigen
Durchschnitt in der laufenden Bohrkampagne der Phase 3 dar.
Die Ergebnisse zeigen ein Netzwerk aus steil einfallenden, in nördlicher
Richtung verlaufenden Goldzonen mit höherem Gehalt sowie damit verbundene
Kupfer-, Kobalt-, Nickel-, Platin- und Palladiummineralisierungen. Die
Mineralisierung befindet sich innerhalb eines ausgedehnten Karbonatbrekzien-
Systems mit einer Ausdehnung von 500 Metern (m) × 200 m.
Wichtigste Ergebnisse aus der Bohrung PVD16:
* 83 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 1,74 g/t Gold auf einer
Mächtigkeit von 9 Metern (Bohrloch), darunter:
* 4,88 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,06 % Ni, 0,08 % Co, 3,0 g/t Ag, 0,27 g/t Pt
und 0,19 g/t Pd über 9 Meter
* 12,57 g/t Gold über 2 Meter
* 5,88 g/t Gold über 2 Meter
* 2,65 g/t Gold über 12 Meter mit einem Bonanza-Gehalt von 32,2 g/t Gold
über 0,5 Meter
* Die hochgradige Goldmineralisierung reicht bis an die Oberfläche und ist
sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch offen
* Bestätigt die Fortsetzung und Ausdehnung der Goldmineralisierung über die
bisherigen Abschnitte hinaus, einschließlich der 3,9 g/t Gold über 15 Meter,
die kürzlich aus dem Bohrloch PVD15 gemeldet wurden
* Die Goldgehalte steigen im Osten und Süden der historischen Mine Providencia
deutlich an, was auf das Potenzial hindeutet, den Bereich der
Mineralisierung nach Süden hin auszuweiten
* Dies liefert eine weitere Bestätigung für das Potenzial einer Zone mit
bedeutendem Umfang und hohem Goldgehalt innerhalb sowie am Rande eines
mehrphasigen hydrothermalen Brekziensystems
?Diese außergewöhnlichen Ergebnisse aus PVD16 bestätigen sowohl das Ausmaß als
auch die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bei Providencia. Der
Abschnitt von 83 Metern mit 1,74 Gramm Gold pro Tonne in oberflächennaher Tiefe
stärkt unser Vertrauen in das Goldpotenzial dieses mineralisierten Systems
erheblich. Die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms der Phase 3 bestärken uns
in der Überzeugung, dass die mineralisierten Zonen in mehrere Richtungen offen
für eine Erweiterung sind, was das Potenzial für eine bedeutende Entdeckung
unterstreicht", so Tim Moody, President und CEO von Pan Global.
?Während wir die Bohrungen vorantreiben und unsere geologischen Modelle
verfeinern, liegt unser Fokus nun darauf, die Ausdehnung der Mineralisierung in
die Tiefe zu untersuchen, die Projektfläche zu erweitern und weitere hochgradige
Zonen bei Providencia sowie andere Ziele mit hoher Priorität im Cármenes-Projekt
zu identifizieren."
Pan Global verfügt weiterhin über eine solide Kapitalausstattung, um die
Ausweitung der Explorationsprogramme sowohl bei Cármenes als auch beim
Flaggschiff-Projekt Escacena zu unterstützen.
Nächste Schritte:
* Die Bohrarbeiten in Providencia werden fortgesetzt; in Phase 3 stehen noch
zwei Bohrlöcher aus
* Die Untersuchungsergebnisse für vier weitere abgeschlossene Bohrlöcher in
Providencia stehen noch aus
* Nach Abschluss der Arbeiten werden die Bohrungen am nahegelegenen Zielgebiet
?Profunda" beginnen
* Durch Oberflächenprobenahmen und geologische Kartierungen werden die
regionalen Zielgebiete innerhalb von Cármenes weiter erschlossen
Abbildung 1 - Querschnitt durch die Bohrung PVD16 mit Untersuchungsergebnissen
und interpretierten Zonen mit höherem Gehalt; ausgewählte Ergebnisse aus der
näheren Umgebung, auf den Querschnitt projiziert
Abbildung 2 - Zielgebietskarte von Providencia mit Bohrloch- und ausgewählten
Kanalproben-Ergebnissen sowie der Lage des Querschnitts A-A' der Bohrung PVD16
(Abb. 1)
Tabelle 1 - Zusammenfassung der Ergebnisse der Bohrung PVD16 in Providencia
+--------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| |Von |Bis |Intervall(1)|Gold |Silber|Kupfer|Nickel|Kobalt|
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | ppm | ppm | ppm |
+--------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+
| PVD16 |9,0 |92,0| 83,0 |1,74 | 0,7 | 85 | 129 | 110 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|9,0 |18,0| 9,0 |4,88 | 3,0 | 415 | 579 | 780 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|12,0|18,0| 6,0 |7,00 | 4,4 | 575 | 813 | 1128 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|19,5|21,0| 1,5 |1,65 | 0,5 | 657 | 1240 | 635 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|32,0|34,0| 2,0 |12,57| 0,5 | 33 | 21 | 14 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|46,0|48,0| 2,0 |5,88 | 0,5 | 35 | 15 | 4 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|55,0|67,0| 12,0 |2,65 | 0,8 | 88 | 3 | 3 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|59,7|60,2| 0,5 |32,20| 3,3 | 59 | 488 | 93 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|71,0|83,0| 12,0 |1,42 | 0,3 | 16 | 14 | 5 |
| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+
|einschließlich|90,0|92,0| 2,0 |5,01 | 1,6 | 78 | 277 | 41 |
+--------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+
PVD16 Platin und Palladium
+----------------+------+------+--------------+------+------+-------+
| | Von | Bis | Intervall(1) | Pt | Pd | Pt+Pd |
| +------+------+--------------+------+------+-------+
| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | g/t |
+----------------+------+------+--------------+------+------+-------+
| PVD16 | 9,0 | 18,0 | 9,0 | 0,27 | 0,19 | 0,45 |
| +------+------+--------------+------+------+-------+
| einschließlich | 12,0 | 18,0 | 6,0 | 0,36 | 0,26 | 0,62 |
| +------+------+--------------+------+------+-------+
| | 59,7 | 60,2 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 2,2 |
+----------------+------+------+--------------+------+------+-------+
Anmerkungen:
1. Alle angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen. Es wurden noch
nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu
bestimmen.
2. Der 83 Meter lange zusammenhängende Abschnitt umfasst einen 1,5 Meter langen
Abschnitt ohne Bohrkern, der auf einen lokalen Verlust des Bohrkerns während
der Bohrungen in der Tiefe von 18,0 m bis 19,5 m zurückzuführen ist. In
Übereinstimmung mit den QA/QC-Richtlinien und den branchenüblichen Best
Practices für die Veröffentlichung wird dem fehlenden Abschnitt bei der
Berechnung des längengewichteten Durchschnitts ein interner Verdünnungswert
von 0,00 g/t Gold zugewiesen.
3. Alle Teilabschnitte wurden unter Verwendung eines unteren Cutoff-Wertes von
0,5 g/t berechnet und berücksichtigen eine interne Verdünnung von drei
Metern in Folge. Es wird kein oberer Cutoff-Wert angewendet.
Table 2 - Angaben zum Bohrlochkragen
+-----------+------------------+------------------+----------+-------+---------+
| | Östliche | Nördliche | | | |
|Bohrloch-ID| Ausrichtung(1) | Ausrichtung(1) |Azimut (º)|Dip (º)|Länge (m)|
+-----------+------------------+------------------+----------+-------+---------+
| PVD16 | 287606 | 4761229 | 224 | -28 | 224,58 |
+-----------+------------------+------------------+----------+-------+---------+
(1) Koordinatensystem: UTM30N ERTS89
Über das Cármenes-Projekt
Das Cármenes-Projekt liegt am südöstlichen Ausläufer des Rio-Narcea-Goldgürtels,
rund 55 Kilometer nördlich von León. Es umfasst fünf Explorationslizenzen mit
einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Pan Global
befinden. Das Projekt befindet sich ca. 70 km östlich der von Orvana Mineral
betriebenen Kupfer-Gold-Silber-Minen El Valle-Boinás/Carlés und 30 km westlich
des Salamón-Goldprojekts, bei dem das Unternehmen kürzlich darüber informiert
wurde, dass sein Angebot im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung erfolgreich
war, wobei noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Das Projektgebiet Cármenes
gilt als äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen beziehungsweise Cluster
hydrothermaler Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold in
Karbonatgesteinen. Zum Gebiet gehören die ehemaligen Minen Profunda und
Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- und
Kobaltkonzentrate mit Nickelanteilen produzierten. Das erste Bohrprogramm des
Unternehmens im Jahr 2025 im Zielgebiet Providencia führte zur Entdeckung einer
neuen Goldmineralisierung.
Über Pan Global Resources
Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie
Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und
Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite
Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch
der Goldpreis befindet sich derzeit auf Rekordniveau.
Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt mit den Kupfer-Zinn-
Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda, liegt im ergiebigen
Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Eine positive Bilanz bei
Genehmigungsverfahren, eine hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und
Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch
die Europäische Kommission schaffen dort ein erstklassiges und vergleichsweise
risikoarmes Umfeld für Bergbauinvestitionen.
Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich
ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter
Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den
Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan
Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen
Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen
das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global
Compact der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen
aus.
Weitere Informationen zu Pan Global Resources sowie KI-generierte Antworten auf
Fragen zum Unternehmen sind über den Curation-Connect-Auftritt des Unternehmens
unter https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-
44037?utm_source=pg_mediareleases verfügbar.
Qualifizierte Personen
Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine
qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die
wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung
geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.
Probenahme, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Analyseverfahren
Die Kerngröße betrug HQ (63 mm), und alle Proben waren œ-Kern-Proben. Die
nominelle Probenlänge betrug 1 Meter und lag im Bereich von 0,5 bis 2 Meter. Die
Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontaktstellen festgelegt, wobei der
Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das
Schneiden der Kerne mit Diamantscheiben sowie die Probenahme wurden stets von
Mitarbeitern des Unternehmens überwacht. Etwa alle 30 Proben wurden Doppelproben
von jeweils Œ Kern entnommen, und in jeder Charge wurden alle 25 Proben
zertifizierte Referenzmaterialien beigemischt.
Die Proben wurden in versiegelte Beutel verpackt und an die ALS-
Probenvorbereitungsanlage in Sevilla (Spanien) geliefert; die Analyse erfolgte
in der ALS-Anlage in Irland. Alle Proben wurden zerkleinert und aufgeteilt
(Methode CRU-31, SPL22Y) sowie pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von
Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuergut-Analyse mit ICP-
Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Mehrfachelementanalyse wurde mittels 4-
Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die
Ergebnisse für Basismetalle mit einem Gehalt über dem Mindestgehalt wurden
mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES (Methode OG-62) analysiert.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation
jason@panglobalresources.com
(mailto:jason@panglobalresources.com) / investors@panglobalresources.com
(mailto:investors@panglobalresources.com)
Tel.: +1-236-886-9518
www.panglobalresources.com (http://www.panglobalresources.com/)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige
Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Es ist wichtig zu beachten,
dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des
Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen Ergebnissen und Entwicklungen abweichen können. Das Unternehmen
hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum
Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht
gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser
sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten
Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem
wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und
technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die
Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die
Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften
Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission
eingereicht wurden.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen
auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
vorlagen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist,
beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren, und übernimmt hierzu auch keine Verpflichtung.
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RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE
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