GNW-News: Pan Global durchschneidet 83 Meter mit einem Goldgehalt von 1,74 g/t und erweitert damit die neue Goldzone im Projekt Cármenes in Spanien

18.09.26 01:47 Uhr

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^* Die Bohrung PVD16 im Projektgebiet Providencia erbrachte ab einer Tiefe von

9 Metern 83 Meter mit einem Gehalt von 1,74 g/t Gold, darunter mehrere

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Abschnitte mit höherem Gehalt

* Der bislang breiteste hochgradige Abschnitt umfasst 4,88 g/t Gold auf 9

Metern, 12,57 g/t Gold auf 2 Metern, 2,65 g/t Gold auf 12 Metern sowie einen

Spitzenwert von 32,2 g/t Gold auf 0,5 Metern

* Zeigt das Potenzial auf, den Bereich der Mineralisierung nach Süden hin zu

erweitern

* Die hochgradige Mineralisierung reicht bis an die Oberfläche und ist sowohl

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seitlich als auch in der Tiefe noch offen

VANCOUVER, British Columbia, Sept. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global

Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;

FRA: 2EU) freut sich, außergewöhnliche Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrloch

PVD16 am Zielgebiet Providencia (?Providencia") bekannt zu geben, das Teil des

zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cármenes-Projekts (?Cármenes")

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in Nordspanien ist. Diese Ergebnisse stellen den bislang breitesten hochgradigen

Durchschnitt in der laufenden Bohrkampagne der Phase 3 dar.

Die Ergebnisse zeigen ein Netzwerk aus steil einfallenden, in nördlicher

Richtung verlaufenden Goldzonen mit höherem Gehalt sowie damit verbundene

Kupfer-, Kobalt-, Nickel-, Platin- und Palladiummineralisierungen. Die

Mineralisierung befindet sich innerhalb eines ausgedehnten Karbonatbrekzien-

Systems mit einer Ausdehnung von 500 Metern (m) × 200 m.

Wichtigste Ergebnisse aus der Bohrung PVD16:

* 83 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 1,74 g/t Gold auf einer

Mächtigkeit von 9 Metern (Bohrloch), darunter:

* 4,88 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,06 % Ni, 0,08 % Co, 3,0 g/t Ag, 0,27 g/t Pt

und 0,19 g/t Pd über 9 Meter

* 12,57 g/t Gold über 2 Meter

* 5,88 g/t Gold über 2 Meter

* 2,65 g/t Gold über 12 Meter mit einem Bonanza-Gehalt von 32,2 g/t Gold

über 0,5 Meter

* Die hochgradige Goldmineralisierung reicht bis an die Oberfläche und ist

sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch offen

* Bestätigt die Fortsetzung und Ausdehnung der Goldmineralisierung über die

bisherigen Abschnitte hinaus, einschließlich der 3,9 g/t Gold über 15 Meter,

die kürzlich aus dem Bohrloch PVD15 gemeldet wurden

* Die Goldgehalte steigen im Osten und Süden der historischen Mine Providencia

deutlich an, was auf das Potenzial hindeutet, den Bereich der

Mineralisierung nach Süden hin auszuweiten

* Dies liefert eine weitere Bestätigung für das Potenzial einer Zone mit

bedeutendem Umfang und hohem Goldgehalt innerhalb sowie am Rande eines

mehrphasigen hydrothermalen Brekziensystems

?Diese außergewöhnlichen Ergebnisse aus PVD16 bestätigen sowohl das Ausmaß als

auch die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung bei Providencia. Der

Abschnitt von 83 Metern mit 1,74 Gramm Gold pro Tonne in oberflächennaher Tiefe

stärkt unser Vertrauen in das Goldpotenzial dieses mineralisierten Systems

erheblich. Die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms der Phase 3 bestärken uns

in der Überzeugung, dass die mineralisierten Zonen in mehrere Richtungen offen

für eine Erweiterung sind, was das Potenzial für eine bedeutende Entdeckung

unterstreicht", so Tim Moody, President und CEO von Pan Global.

?Während wir die Bohrungen vorantreiben und unsere geologischen Modelle

verfeinern, liegt unser Fokus nun darauf, die Ausdehnung der Mineralisierung in

die Tiefe zu untersuchen, die Projektfläche zu erweitern und weitere hochgradige

Zonen bei Providencia sowie andere Ziele mit hoher Priorität im Cármenes-Projekt

zu identifizieren."

Pan Global verfügt weiterhin über eine solide Kapitalausstattung, um die

Ausweitung der Explorationsprogramme sowohl bei Cármenes als auch beim

Flaggschiff-Projekt Escacena zu unterstützen.

Nächste Schritte:

* Die Bohrarbeiten in Providencia werden fortgesetzt; in Phase 3 stehen noch

zwei Bohrlöcher aus

* Die Untersuchungsergebnisse für vier weitere abgeschlossene Bohrlöcher in

Providencia stehen noch aus

* Nach Abschluss der Arbeiten werden die Bohrungen am nahegelegenen Zielgebiet

?Profunda" beginnen

* Durch Oberflächenprobenahmen und geologische Kartierungen werden die

regionalen Zielgebiete innerhalb von Cármenes weiter erschlossen

Abbildung 1 - Querschnitt durch die Bohrung PVD16 mit Untersuchungsergebnissen

und interpretierten Zonen mit höherem Gehalt; ausgewählte Ergebnisse aus der

näheren Umgebung, auf den Querschnitt projiziert

Abbildung 2 - Zielgebietskarte von Providencia mit Bohrloch- und ausgewählten

Kanalproben-Ergebnissen sowie der Lage des Querschnitts A-A' der Bohrung PVD16

(Abb. 1)

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Ergebnisse der Bohrung PVD16 in Providencia

+--------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| |Von |Bis |Intervall(1)|Gold |Silber|Kupfer|Nickel|Kobalt|

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | ppm | ppm | ppm |

+--------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+

| PVD16 |9,0 |92,0| 83,0 |1,74 | 0,7 | 85 | 129 | 110 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|9,0 |18,0| 9,0 |4,88 | 3,0 | 415 | 579 | 780 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|12,0|18,0| 6,0 |7,00 | 4,4 | 575 | 813 | 1128 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|19,5|21,0| 1,5 |1,65 | 0,5 | 657 | 1240 | 635 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|32,0|34,0| 2,0 |12,57| 0,5 | 33 | 21 | 14 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|46,0|48,0| 2,0 |5,88 | 0,5 | 35 | 15 | 4 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|55,0|67,0| 12,0 |2,65 | 0,8 | 88 | 3 | 3 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|59,7|60,2| 0,5 |32,20| 3,3 | 59 | 488 | 93 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|71,0|83,0| 12,0 |1,42 | 0,3 | 16 | 14 | 5 |

| +----+----+------------+-----+------+------+------+------+

|einschließlich|90,0|92,0| 2,0 |5,01 | 1,6 | 78 | 277 | 41 |

+--------------+----+----+------------+-----+------+------+------+------+

PVD16 Platin und Palladium

+----------------+------+------+--------------+------+------+-------+

| | Von | Bis | Intervall(1) | Pt | Pd | Pt+Pd |

| +------+------+--------------+------+------+-------+

| Bohrloch | m | m | m | g/t | g/t | g/t |

+----------------+------+------+--------------+------+------+-------+

| PVD16 | 9,0 | 18,0 | 9,0 | 0,27 | 0,19 | 0,45 |

| +------+------+--------------+------+------+-------+

| einschließlich | 12,0 | 18,0 | 6,0 | 0,36 | 0,26 | 0,62 |

| +------+------+--------------+------+------+-------+

| | 59,7 | 60,2 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 2,2 |

+----------------+------+------+--------------+------+------+-------+

Anmerkungen:

1. Alle angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen. Es wurden noch

nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu

bestimmen.

2. Der 83 Meter lange zusammenhängende Abschnitt umfasst einen 1,5 Meter langen

Abschnitt ohne Bohrkern, der auf einen lokalen Verlust des Bohrkerns während

der Bohrungen in der Tiefe von 18,0 m bis 19,5 m zurückzuführen ist. In

Übereinstimmung mit den QA/QC-Richtlinien und den branchenüblichen Best

Practices für die Veröffentlichung wird dem fehlenden Abschnitt bei der

Berechnung des längengewichteten Durchschnitts ein interner Verdünnungswert

von 0,00 g/t Gold zugewiesen.

3. Alle Teilabschnitte wurden unter Verwendung eines unteren Cutoff-Wertes von

0,5 g/t berechnet und berücksichtigen eine interne Verdünnung von drei

Metern in Folge. Es wird kein oberer Cutoff-Wert angewendet.

Table 2 - Angaben zum Bohrlochkragen

+-----------+------------------+------------------+----------+-------+---------+

| | Östliche | Nördliche | | | |

|Bohrloch-ID| Ausrichtung(1) | Ausrichtung(1) |Azimut (º)|Dip (º)|Länge (m)|

+-----------+------------------+------------------+----------+-------+---------+

| PVD16 | 287606 | 4761229 | 224 | -28 | 224,58 |

+-----------+------------------+------------------+----------+-------+---------+

(1) Koordinatensystem: UTM30N ERTS89

Über das Cármenes-Projekt

Das Cármenes-Projekt liegt am südöstlichen Ausläufer des Rio-Narcea-Goldgürtels,

rund 55 Kilometer nördlich von León. Es umfasst fünf Explorationslizenzen mit

einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Pan Global

befinden. Das Projekt befindet sich ca. 70 km östlich der von Orvana Mineral

betriebenen Kupfer-Gold-Silber-Minen El Valle-Boinás/Carlés und 30 km westlich

des Salamón-Goldprojekts, bei dem das Unternehmen kürzlich darüber informiert

wurde, dass sein Angebot im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung erfolgreich

war, wobei noch ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Das Projektgebiet Cármenes

gilt als äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen beziehungsweise Cluster

hydrothermaler Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold in

Karbonatgesteinen. Zum Gebiet gehören die ehemaligen Minen Profunda und

Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- und

Kobaltkonzentrate mit Nickelanteilen produzierten. Das erste Bohrprogramm des

Unternehmens im Jahr 2025 im Zielgebiet Providencia führte zur Entdeckung einer

neuen Goldmineralisierung.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie

Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und

Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite

Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch

der Goldpreis befindet sich derzeit auf Rekordniveau.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt mit den Kupfer-Zinn-

Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda, liegt im ergiebigen

Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Eine positive Bilanz bei

Genehmigungsverfahren, eine hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und

Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch

die Europäische Kommission schaffen dort ein erstklassiges und vergleichsweise

risikoarmes Umfeld für Bergbauinvestitionen.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich

ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter

Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den

Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan

Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen

Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen

das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global

Compact der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen

aus.

Weitere Informationen zu Pan Global Resources sowie KI-generierte Antworten auf

Fragen zum Unternehmen sind über den Curation-Connect-Auftritt des Unternehmens

unter https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-

44037?utm_source=pg_mediareleases verfügbar.

Qualifizierte Personen

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine

qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die

wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung

geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Analyseverfahren

Die Kerngröße betrug HQ (63 mm), und alle Proben waren œ-Kern-Proben. Die

nominelle Probenlänge betrug 1 Meter und lag im Bereich von 0,5 bis 2 Meter. Die

Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontaktstellen festgelegt, wobei der

Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das

Schneiden der Kerne mit Diamantscheiben sowie die Probenahme wurden stets von

Mitarbeitern des Unternehmens überwacht. Etwa alle 30 Proben wurden Doppelproben

von jeweils Œ Kern entnommen, und in jeder Charge wurden alle 25 Proben

zertifizierte Referenzmaterialien beigemischt.

Die Proben wurden in versiegelte Beutel verpackt und an die ALS-

Probenvorbereitungsanlage in Sevilla (Spanien) geliefert; die Analyse erfolgte

in der ALS-Anlage in Irland. Alle Proben wurden zerkleinert und aufgeteilt

(Methode CRU-31, SPL22Y) sowie pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von

Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuergut-Analyse mit ICP-

Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Mehrfachelementanalyse wurde mittels 4-

Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die

Ergebnisse für Basismetalle mit einem Gehalt über dem Mindestgehalt wurden

mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES (Methode OG-62) analysiert.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com

(mailto:jason@panglobalresources.com) / investors@panglobalresources.com

(mailto:investors@panglobalresources.com)

Tel.: +1-236-886-9518

www.panglobalresources.com (http://www.panglobalresources.com/)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige

Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Es ist wichtig zu beachten,

dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des

Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen

beschriebenen Ergebnissen und Entwicklungen abweichen können. Das Unternehmen

hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum

Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht

gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser

sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten

Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem

wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und

technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die

Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die

Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften

Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission

eingereicht wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen

auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung

vorlagen. Sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist,

beabsichtigt das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren, und übernimmt hierzu auch keine Verpflichtung.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER IM SINNE DER

RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE

ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

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