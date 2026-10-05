GNW-News: Pan Global erhält Fördermittel der spanischen Regierung zur Beschleunigung der Exploration im Kupferprojekt Escacena in Spanien
Werte in diesem Artikel
^* 250.000 EUR (ca. 400.000 C$) als nicht rückzahlbarer Zuschuss
* Deutliche Bestätigung des wirtschaftlichen Potenzials und der strategischen
Bedeutung des Escacena-Projekts
VANCOUVER, British Columbia, Oct. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global
Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF;
FRA: 2EU) freut sich bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige spanische
Tochtergesellschaft, Minera Sabina SLU, von der Generaldirektion für
Energiepolitik und Bergbau des spanischen Ministeriums für ökologischen Wandel
und demografische Herausforderungen einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe
von 250.000 EUR (ca. 400.000 C$) erhalten hat. Die Finanzmittel werden dazu
verwendet, die Exploration im Rahmen des zu 100 % im Besitz des Unternehmens
befindlichen Escacena-Projekts (?Escacena") im iberischen Pyritgürtel in
Südspanien voranzutreiben.
Highlights:
* Kapitalzuführung ohne Verwässerungseffekt: Die 250.000 EUR stellen sofort
verfügbares Kapital ohne Verwässerungseffekt dar, das direkt für die
Exploration vor Ort im Rahmen des Escacena-Projekts vorgesehen ist.
* Begründung: Die Bewilligung der Fördermittel unterstreicht das
wirtschaftliche Potenzial und die strategische Bedeutung des Escacena-
Projekts für die regionale Wirtschaft
* Geplante Arbeiten: Die Fördermittel dienen insbesondere der Unterstützung
der anstehenden Arbeiten, darunter Kartierung, Bodenprobenentnahme,
geophysikalische Untersuchungen und Diamantbohrungen, deren Beginn
unverzüglich vorgesehen ist
?Wir danken der Generaldirektion für Energiepolitik und Bergbau für ihre
nachdrückliche Unterstützung und finanzielle Förderung. Diese Förderinitiative
unterstreicht zusammen mit anderen Programmen das starke Engagement für den
Bergbausektor in Spanien, um die Versorgung mit kritischen Metallen für das
künftige Wirtschaftswachstum sicherzustellen", erklärte Tim Moody, President und
CEO von Pan Global Resources.?Diese Investition ermöglicht es uns, unseren
Explorationszeitplan in Escacena zu beschleunigen und unsere Kernziele
voranzutreiben, ohne dass es zu einer Verwässerung für unsere Aktionäre kommt."
Die Auszeichnung für Pan Global unterstreicht das langjährige Engagement
Spaniens für die Explorationsbranche, die für den Ausbau seiner Vorkommen an
kritischen Mineralien durch neue Entdeckungen von entscheidender Bedeutung ist.
Das 14.753 Hektar große Escacena-Projekt ist das Vorzeigeprojekt von Pan Global.
Bislang wurden zwei Lagerstätten bei Escacena Nord entdeckt, und das äußerst
vielversprechende Grundstück Escacena Süd weist mehr als ein Dutzend
geophysikalische Ziele auf, die untersucht werden sollen. Die Erkundung der
vorrangigsten Ziele in Escacena Süd wird beginnen, sobald die erforderlichen
Genehmigungen vorliegen.
Aktuelle Explorationsaktivitäten
Derzeit finden Bohrarbeiten statt, um die Mineralressource Cañada Honda bei
Escacena Nord zu erweitern. Auch in Escacena Nord werden die geophysikalischen
Untersuchungen, die geochemischen Probenahmen und die geologischen
Erkundungsprogramme fortgesetzt, um weitere Bohrziele zu identifizieren. Die
Ergebnisse für die erste Bohrung aus dem diesjährigen Bohrprogramm in Cañada
Honda werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.
Auf dem vielversprechenden Grundstück?Escacena South" wurde kürzlich eine
elektromagnetische und magnetische Vermessung aus dem Hubschrauber
abgeschlossen. Eine eingehende Auswertung der Umfrageergebnisse trägt zur
Festlegung der Bohrziele bei. Die Ergebnisse der Umfrage werden veröffentlicht,
sobald die Auswertung abgeschlossen ist.
Derzeit ist zudem eine Bohranlage im Cármenes-Projekt des Unternehmens in
Nordspanien im Einsatz, um das Zielgebiet?Providencia" zu untersuchen.
Über Pan Global Resources
Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie
Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und
Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite
Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch
Gold erreichte im Jahr 2026 Rekordpreise.
Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, das die Kupfer-Zinn-
Gold-Mineralressourcen von La Romana und Cañada Honda umfasst, befindet sich in
dem ertragreichen Bergbaugebiet, das als iberischer Pyritgürtel im Süden
Spaniens bekannt ist. Dort sorgen eine positive Bilanz bei der
Genehmigungsvergabe, eine hervorragende Infrastruktur, Fachkompetenz im Bergbau
sowie die Unterstützung der Europäischen Kommission für Kupfer als strategischen
Rohstoff gemeinsam dafür, dass diese Region als erstklassiger Standort mit
geringem Risiko für Bergbauinvestitionen gilt.
Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich
ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter
Infrastruktur. Das Unternehmen hat kürzlich eine neue Goldentdeckung am ersten
von vielen Zielen gemacht, die in diesem Projektgebiet untersucht werden sollen.
Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen
Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global
Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln
mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das
Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact
der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen aus.
Qualifizierte Personen
Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine
qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die
wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung
geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.
Um mehr über Pan Global Resources zu erfahren, besuchen Sie bitte den?Curation
Connect Pan Global"-Präsentationsbereich
(https://ai.curationcorp.com/company/Pan-Global-Resources-
44037?utm_source=pg_mediareleases) des Unternehmens und entdecken Sie die durch
KI generierten Antworten auf Ihre Anfragen.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:
Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation
jason@panglobalresources.com (mailto:jason@panglobalresources.com) /
investors@panglobalresources.com (mailto:investors@panglobalresources.com)
Tel.: +1-236-886-9518
www.panglobalresources.com (http://www.panglobalresources.com/)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige
Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Diese Pressemitteilung enthält
zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu geplanten
Explorationsmaßnahmen, zur Möglichkeit, historische Mineralressourcenschätzungen
zu verifizieren oder umzuwandeln, sowie zum potenziellen Umfang oder zur
Kontinuität der Mineralisierung im Rahmen des Projekts. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des
Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen
dargestellten abweichen; dazu zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit
Explorationsergebnissen, der Überprüfbarkeit historischer Daten,
Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, Rohstoffpreisen und der allgemeinen
Wirtschaftslage. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten
Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für
angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als
zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche
zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten
zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche,
umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit,
die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser
werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen
geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities
Commission eingereicht wurden.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen
auf den Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
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