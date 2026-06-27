GNW-News: Pan Global erweitert oberflächennahe Goldmineralisierung bei Providencia auf 80 Meter mit 2,36 g/t Gold - Projekt Cármenes, Spanien

31.07.26 19:03 Uhr

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^Highlights

* Die Analyseergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme umfassen eine

durchgehende, 80 Meter lange Zone mit durchschnittlich 2,36 g/t Gold,

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darunter:

* 3,21 g/t Gold über 23 Meter

* 7,40 g/t Gold über 8 Meter

* 20,18 g/t Gold über 5 Meter (bereits gemeldet)

* Die Analyseergebnisse der untertägigen Rinnenprobenahme umfassen 2,40 %

Kupfer, 0,83 % Nickel, 0,27 % Kobalt und 0,25 g/t Gold über 9 Meter,

darunter:

* 6,96 % Kupfer, 2,34 % Nickel, 0,74 % Kobalt, 0,74 g/t Gold und 1,8 g/t

Silber über 2 Meter

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* 3,45 % Kupfer, 1,09 % Nickel, 0,37 % Kobalt und 0,34 g/t Silber über 2

Meter

* Die hochgradige Goldmineralisierung setzt sich südlich und östlich über die

historischen Grubenbaue hinaus fort

* Die erste systematische Untertageprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle deutet

darauf hin, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe verbreitert und in

mehrere Richtungen weiterhin weit offen ist

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* Die Bohrarbeiten dauern an; die Analyseergebnisse für sechs bereits

abgeschlossene Bohrlöcher stehen noch aus

VANCOUVER, British Columbia, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global

Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;

FRA: 2EU) gibt neue Ergebnisse der Rinnenprobenahme aus dem Zielgebiet

Providencia innerhalb seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Cármenes in

Nordspanien bekannt. Die Ergebnisse erweitern die oberflächennahe

Goldmineralisierung über die historischen Grubenbaue hinaus und weisen auf eine

zusammenhängende, hochgradige Goldzone über eine Streichlänge von mindestens 80

Metern hin. Dies verdeutlicht das Potenzial für ein großes, goldreiches

Brekziensystem mit begleitender Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung. Die

derzeit laufenden Rinnenprobenahmen sollen untersuchen, ob sich die hochgradige

Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung, die anhand der neuen Ergebnisse auf

der 1.438-Meter-Sohle des historischen Untertagebergwerks Providencia

identifiziert wurde, weiter fortsetzt.

?Diese Ergebnisse bestärken uns deutlich in unserer Einschätzung, dass

Providencia ein wesentlich größeres Goldsystem beherbergt als bislang

angenommen. Die an der Oberfläche identifizierte hochgradige Mineralisierung und

die unter Tage durchteufte, sich verbreiternde mineralisierte Brekzie weisen auf

ein hervorragendes Potenzial hin, die Entdeckung sowohl seitlich als auch in der

Tiefe zu erweitern. Die Bohr- und Probenahmearbeiten dauern an, und die

Analyseergebnisse für sechs der insgesamt acht Bohrlöcher der Kampagne stehen

noch aus. Daher blicken wir den nächsten Ergebnissen aus Providencia in den

kommenden Wochen mit großer Spannung entgegen", so Tim Moody, President und CEO

von Pan Global Resources.

Ausgewählte Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme

* PVCC-04 bis PVC-06: 2,36 g/t Gold über 80 Meter

* Einschließlich3,21 g/t Gold über 23 Meter, darin: 7,40 g/t Gold über 8

Meter

* Sowie 20,18 g/t Gold über 5 Meter, bereits zuvor gemeldet

* PVCC-02:

* 6,12 g/t Gold über 6 Meter,

* Darin: 11,92 g/t Gold über 3 Meter

* 0,65 g/t Gold über 76 Meter,

* Darin: 1,26 g/t Gold über 15 Meter

* Sowie: 2,97 g/t Gold über 5 Meter

* Und: 1,11 g/t Gold über 3 Meter

* PVCC-03: 1,14 % Kupfer, 0,23 % Nickel, 0,14 % Kobalt und 0,45 g/t Gold über

7 Meter

* Darin: 1,84 % Kupfer, 0,32 % Nickel, 0,18 % Kobalt und 0,61 g/t Gold

über 3 Meter

Ausgewählte Ergebnisse der untertägigen Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-

Sohle

* PVC1438-08: 2,40 % Kupfer, 0,83 % Nickel, 0,27 % Kobalt und 0,25 g/t Gold

über 9 Meter

* Darin: 6,96 % Kupfer, 2,34 % Nickel, 0,74 % Kobalt und 0,74 g/t Gold

über 2 Meter

* Sowie: 3,45 % Kupfer, 1,09 % Nickel, 0,37 % Kobalt und 0,34 g/t Gold

über 2 Meter

* PVC1438-09: 1,31 % Kupfer, 0,31 % Nickel, 0,09 % Kobalt und 0,13 g/t Gold

über 9 Meter

* Darin:3,01 % Kupfer, 0,70 % Nickel, 0,20 % Kobalt und 0,28 g/t Gold über

3 Meter

* PVC1438-04:

* 0,32 % Kupfer, 0,10 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,12 g/t Gold über 12

Meter

* Darin: 0,62 % Kupfer, 0,16 % Nickel, 0,12 % Kobalt und 0,22 g/t Gold

über 4 Meter

* 0,22 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 13 Meter

* Darin: 0,46 % Nickel, 0,14 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 3 Meter

* 0,27 g/t Gold über 18 Meter

* 1,02 g/t Gold über 4 Meter

* 0,42 g/t Gold über 15 Meter

* 0,32 % Kupfer, 0,12 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 4

Meter

* PVC1438-06: 0,44 g/t Gold über 32 Meter

* Darin: 1,29 g/t Gold über 3 Meter

Zusammenfassung des Rinnenprobenprogramms

Die jüngsten Ergebnisse stammen aus fortlaufenden übertägigen Rinnenprobenahmen

entlang einer ausgeprägten Gold-im-Boden-Anomalie von mehr als 1 g/t Gold und

der damit verbundenen Brekzienzone. Hinzu kommen systematische Rinnenprobenahmen

an den Stollenwänden des historischen Untertagebergwerks Providencia auf der

1.438-Meter-Sohle.

Das Programm verfolgt folgende Ziele:

* Bewertung der Verteilung der Gold-, Kupfer-, Nickel- und

Kobaltmineralisierung;

* Verbesserung des Verständnisses der geologischen und strukturellen

Kontrollfaktoren; und

* Präzisierung der interpretierten Geometrie und Ausdehnung des

mineralisierten Brekziensystems.

Die übertägige Probenahme umfasste 234 Proben und wurde über eine breite

Brekzienzone hinweg durchgeführt, die durch den kürzlich erfolgten Bau einer

Bohrzufahrtsstraße freigelegt wurde. Die Probenkanäle erstrecken sich etwa 30

Meter südlich und 150 Meter östlich über die vermutete Ausdehnung der

historischen Grubenbaue hinaus. Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass

erhöhte Goldgehalte mit roter, hämatitreicher Brekzie, dolomitisierten

Karbonatgesteinen sowie lokal entwickeltem Gossan mit sichtbarer sekundärer

Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen.

Die Untertageprobenahme mit insgesamt 351 Proben stellt die erste systematische

Untersuchung der 1.438-Meter-Sohle dar, nachdem das Abraummaterial entfernt

worden war, das den Zugang zum Bergwerk versperrt hatte. Die Ergebnisse weisen

auf eine polymetallische Sulfidmineralisierung sowie auf eine gegenüber den

höher gelegenen Sohlen deutlich ausgedehntere hämatitreiche Brekzie hin. Dies

stützt die derzeitige geologische Interpretation, wonach sich das mineralisierte

System in der Tiefe verbreitert und sowohl seitlich als auch zur Tiefe hin offen

bleibt (siehe Pressemitteilungen vom 7. Mai 2026

(https://www.panglobalresources.com/news/pan-global-reports-surface-high-grade-

gold-with-20-2-g-t-over-5-0-meters-at-carmenes-project-spain) und 20. August

2025 (https://www.panglobalresources.com/news/pan-global-expands-near-surface-

high-grade-copper-cobalt-nickel-gold-target-at-providencia-carmenes-project-

spain)).

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der über- und untertägigen Probenahmen, dass

sich die Gold- sowie die Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung innerhalb eines

großen, mehrphasigen Brekziensystems weit über die historischen Grubenbaue der

Providencia-Mine hinaus erstreckt. Die Ergebnisse grenzen südöstlich der

historischen Abbaubereiche eine hochgradige Goldzone ab, die mit einer

ausgeprägten Gold-im-Boden-Anomalie zusammenfällt und ein aussichtsreiches Ziel

für die laufenden Bohrungen darstellt. In der Providencia-Mine wurde historisch

kein Gold abgebaut. Die Identifizierung einer potenziell bedeutenden

Goldmineralisierung stellt daher eine neue Entdeckung des Teams von Pan Global

dar.

Nächste Schritte

Die jüngsten Ergebnisse der über- und untertägigen Rinnenprobenahmen haben zu

einer weiteren Präzisierung des geologischen und strukturellen Modells für das

Zielgebiet Providencia beigetragen und vorrangige Bereiche für Folgebohrungen

identifiziert. Die laufende Kampagne mit acht Diamantbohrlöchern dient der

Überprüfung und Bewertung der Tiefenausdehnung sowie der seitlichen Kontinuität

des mineralisierten Brekziensystems und soll voraussichtlich erweitert werden.

Die Analyseergebnisse für sechs bereits abgeschlossene Bohrlöcher stehen noch

aus. Die fortgesetzten untertägigen Rinnenprobenahmen auf tieferen Sohlen sowie

die erweiterten geochemischen Untersuchungen an der Oberfläche in den

Zielgebieten Providencia, Profunda und Valverdin innerhalb des Projekts Cármenes

werden die Auswahl der Ziele für die nächste Explorationsphase unterstützen.

Abbildung 1 - Goldgehalte aus kombinierten Rinnen-, Bohrkern- und

Schürfgrabenproben im Zielgebiet Providencia

Abbildung 2 - Neue Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme

Abbildung 3 - Ergebnisse der Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle

Abbildung 4 - Das Zielgebiet Providencia zeigt eine Ausdehnung der kartierten

Hämatit- und Sulfidbrekzie von der 1.467-Meter-Sohle bis zur 1.438-Meter-Sohle;

die Mineralisierung bleibt seitlich und in der Tiefe offen

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme

Von Bis Intervall Gold Kupfer Nickel Kobalt Silber

Bez. der Rinne (m) (m) (m) g/t ppm ppm ppm g/t

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PVCC-04 & PVCC-

06 0 80 80 2,36 79 30 15 Â°