GNW-News: Pan Global erweitert oberflächennahe Goldmineralisierung bei Providencia auf 80 Meter mit 2,36 g/t Gold - Projekt Cármenes, Spanien
Werte in diesem Artikel
^Highlights
* Die Analyseergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme umfassen eine
durchgehende, 80 Meter lange Zone mit durchschnittlich 2,36 g/t Gold,
darunter:
* 3,21 g/t Gold über 23 Meter
* 7,40 g/t Gold über 8 Meter
* 20,18 g/t Gold über 5 Meter (bereits gemeldet)
* Die Analyseergebnisse der untertägigen Rinnenprobenahme umfassen 2,40 %
Kupfer, 0,83 % Nickel, 0,27 % Kobalt und 0,25 g/t Gold über 9 Meter,
darunter:
* 6,96 % Kupfer, 2,34 % Nickel, 0,74 % Kobalt, 0,74 g/t Gold und 1,8 g/t
Silber über 2 Meter
* 3,45 % Kupfer, 1,09 % Nickel, 0,37 % Kobalt und 0,34 g/t Silber über 2
Meter
* Die hochgradige Goldmineralisierung setzt sich südlich und östlich über die
historischen Grubenbaue hinaus fort
* Die erste systematische Untertageprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle deutet
darauf hin, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe verbreitert und in
mehrere Richtungen weiterhin weit offen ist
* Die Bohrarbeiten dauern an; die Analyseergebnisse für sechs bereits
abgeschlossene Bohrlöcher stehen noch aus
VANCOUVER, British Columbia, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global
Resources Inc. (?Pan Global" oder das?Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF;
FRA: 2EU) gibt neue Ergebnisse der Rinnenprobenahme aus dem Zielgebiet
Providencia innerhalb seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Cármenes in
Nordspanien bekannt. Die Ergebnisse erweitern die oberflächennahe
Goldmineralisierung über die historischen Grubenbaue hinaus und weisen auf eine
zusammenhängende, hochgradige Goldzone über eine Streichlänge von mindestens 80
Metern hin. Dies verdeutlicht das Potenzial für ein großes, goldreiches
Brekziensystem mit begleitender Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung. Die
derzeit laufenden Rinnenprobenahmen sollen untersuchen, ob sich die hochgradige
Kupfer-, Nickel- und Kobaltmineralisierung, die anhand der neuen Ergebnisse auf
der 1.438-Meter-Sohle des historischen Untertagebergwerks Providencia
identifiziert wurde, weiter fortsetzt.
?Diese Ergebnisse bestärken uns deutlich in unserer Einschätzung, dass
Providencia ein wesentlich größeres Goldsystem beherbergt als bislang
angenommen. Die an der Oberfläche identifizierte hochgradige Mineralisierung und
die unter Tage durchteufte, sich verbreiternde mineralisierte Brekzie weisen auf
ein hervorragendes Potenzial hin, die Entdeckung sowohl seitlich als auch in der
Tiefe zu erweitern. Die Bohr- und Probenahmearbeiten dauern an, und die
Analyseergebnisse für sechs der insgesamt acht Bohrlöcher der Kampagne stehen
noch aus. Daher blicken wir den nächsten Ergebnissen aus Providencia in den
kommenden Wochen mit großer Spannung entgegen", so Tim Moody, President und CEO
von Pan Global Resources.
Ausgewählte Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme
* PVCC-04 bis PVC-06: 2,36 g/t Gold über 80 Meter
* Einschließlich3,21 g/t Gold über 23 Meter, darin: 7,40 g/t Gold über 8
Meter
* Sowie 20,18 g/t Gold über 5 Meter, bereits zuvor gemeldet
* PVCC-02:
* 6,12 g/t Gold über 6 Meter,
* Darin: 11,92 g/t Gold über 3 Meter
* 0,65 g/t Gold über 76 Meter,
* Darin: 1,26 g/t Gold über 15 Meter
* Sowie: 2,97 g/t Gold über 5 Meter
* Und: 1,11 g/t Gold über 3 Meter
* PVCC-03: 1,14 % Kupfer, 0,23 % Nickel, 0,14 % Kobalt und 0,45 g/t Gold über
7 Meter
* Darin: 1,84 % Kupfer, 0,32 % Nickel, 0,18 % Kobalt und 0,61 g/t Gold
über 3 Meter
Ausgewählte Ergebnisse der untertägigen Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-
Sohle
* PVC1438-08: 2,40 % Kupfer, 0,83 % Nickel, 0,27 % Kobalt und 0,25 g/t Gold
über 9 Meter
* Darin: 6,96 % Kupfer, 2,34 % Nickel, 0,74 % Kobalt und 0,74 g/t Gold
über 2 Meter
* Sowie: 3,45 % Kupfer, 1,09 % Nickel, 0,37 % Kobalt und 0,34 g/t Gold
über 2 Meter
* PVC1438-09: 1,31 % Kupfer, 0,31 % Nickel, 0,09 % Kobalt und 0,13 g/t Gold
über 9 Meter
* Darin:3,01 % Kupfer, 0,70 % Nickel, 0,20 % Kobalt und 0,28 g/t Gold über
3 Meter
* PVC1438-04:
* 0,32 % Kupfer, 0,10 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,12 g/t Gold über 12
Meter
* Darin: 0,62 % Kupfer, 0,16 % Nickel, 0,12 % Kobalt und 0,22 g/t Gold
über 4 Meter
* 0,22 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 13 Meter
* Darin: 0,46 % Nickel, 0,14 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 3 Meter
* 0,27 g/t Gold über 18 Meter
* 1,02 g/t Gold über 4 Meter
* 0,42 g/t Gold über 15 Meter
* 0,32 % Kupfer, 0,12 % Nickel, 0,07 % Kobalt und 0,22 g/t Gold über 4
Meter
* PVC1438-06: 0,44 g/t Gold über 32 Meter
* Darin: 1,29 g/t Gold über 3 Meter
Zusammenfassung des Rinnenprobenprogramms
Die jüngsten Ergebnisse stammen aus fortlaufenden übertägigen Rinnenprobenahmen
entlang einer ausgeprägten Gold-im-Boden-Anomalie von mehr als 1 g/t Gold und
der damit verbundenen Brekzienzone. Hinzu kommen systematische Rinnenprobenahmen
an den Stollenwänden des historischen Untertagebergwerks Providencia auf der
1.438-Meter-Sohle.
Das Programm verfolgt folgende Ziele:
* Bewertung der Verteilung der Gold-, Kupfer-, Nickel- und
Kobaltmineralisierung;
* Verbesserung des Verständnisses der geologischen und strukturellen
Kontrollfaktoren; und
* Präzisierung der interpretierten Geometrie und Ausdehnung des
mineralisierten Brekziensystems.
Die übertägige Probenahme umfasste 234 Proben und wurde über eine breite
Brekzienzone hinweg durchgeführt, die durch den kürzlich erfolgten Bau einer
Bohrzufahrtsstraße freigelegt wurde. Die Probenkanäle erstrecken sich etwa 30
Meter südlich und 150 Meter östlich über die vermutete Ausdehnung der
historischen Grubenbaue hinaus. Die Analyseergebnisse deuten darauf hin, dass
erhöhte Goldgehalte mit roter, hämatitreicher Brekzie, dolomitisierten
Karbonatgesteinen sowie lokal entwickeltem Gossan mit sichtbarer sekundärer
Kupfermineralisierung in Zusammenhang stehen.
Die Untertageprobenahme mit insgesamt 351 Proben stellt die erste systematische
Untersuchung der 1.438-Meter-Sohle dar, nachdem das Abraummaterial entfernt
worden war, das den Zugang zum Bergwerk versperrt hatte. Die Ergebnisse weisen
auf eine polymetallische Sulfidmineralisierung sowie auf eine gegenüber den
höher gelegenen Sohlen deutlich ausgedehntere hämatitreiche Brekzie hin. Dies
stützt die derzeitige geologische Interpretation, wonach sich das mineralisierte
System in der Tiefe verbreitert und sowohl seitlich als auch zur Tiefe hin offen
bleibt (siehe Pressemitteilungen vom 7. Mai 2026
(https://www.panglobalresources.com/news/pan-global-reports-surface-high-grade-
gold-with-20-2-g-t-over-5-0-meters-at-carmenes-project-spain) und 20. August
2025 (https://www.panglobalresources.com/news/pan-global-expands-near-surface-
high-grade-copper-cobalt-nickel-gold-target-at-providencia-carmenes-project-
spain)).
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der über- und untertägigen Probenahmen, dass
sich die Gold- sowie die Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung innerhalb eines
großen, mehrphasigen Brekziensystems weit über die historischen Grubenbaue der
Providencia-Mine hinaus erstreckt. Die Ergebnisse grenzen südöstlich der
historischen Abbaubereiche eine hochgradige Goldzone ab, die mit einer
ausgeprägten Gold-im-Boden-Anomalie zusammenfällt und ein aussichtsreiches Ziel
für die laufenden Bohrungen darstellt. In der Providencia-Mine wurde historisch
kein Gold abgebaut. Die Identifizierung einer potenziell bedeutenden
Goldmineralisierung stellt daher eine neue Entdeckung des Teams von Pan Global
dar.
Nächste Schritte
Die jüngsten Ergebnisse der über- und untertägigen Rinnenprobenahmen haben zu
einer weiteren Präzisierung des geologischen und strukturellen Modells für das
Zielgebiet Providencia beigetragen und vorrangige Bereiche für Folgebohrungen
identifiziert. Die laufende Kampagne mit acht Diamantbohrlöchern dient der
Überprüfung und Bewertung der Tiefenausdehnung sowie der seitlichen Kontinuität
des mineralisierten Brekziensystems und soll voraussichtlich erweitert werden.
Die Analyseergebnisse für sechs bereits abgeschlossene Bohrlöcher stehen noch
aus. Die fortgesetzten untertägigen Rinnenprobenahmen auf tieferen Sohlen sowie
die erweiterten geochemischen Untersuchungen an der Oberfläche in den
Zielgebieten Providencia, Profunda und Valverdin innerhalb des Projekts Cármenes
werden die Auswahl der Ziele für die nächste Explorationsphase unterstützen.
Abbildung 1 - Goldgehalte aus kombinierten Rinnen-, Bohrkern- und
Schürfgrabenproben im Zielgebiet Providencia
Abbildung 2 - Neue Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme
Abbildung 3 - Ergebnisse der Rinnenprobenahme auf der 1.438-Meter-Sohle
Abbildung 4 - Das Zielgebiet Providencia zeigt eine Ausdehnung der kartierten
Hämatit- und Sulfidbrekzie von der 1.467-Meter-Sohle bis zur 1.438-Meter-Sohle;
die Mineralisierung bleibt seitlich und in der Tiefe offen
Tabelle 1 - Zusammenfassung der Ergebnisse der übertägigen Rinnenprobenahme
Von Bis Intervall Gold Kupfer Nickel Kobalt Silber
Bez. der Rinne (m) (m) (m) g/t ppm ppm ppm g/t
---------------------------------------------------------------------
PVCC-04 & PVCC-
06 0 80 80 2,36 79 30 15 Â°
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