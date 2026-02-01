GNW-News: Parallels Cloud-Studie: 94 Prozent deutscher IT-Entscheider fürchten Anbieterabhängigkeit bei EUC- und Cloud-Strategien
^ALZENAU, Deutschland, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deutsche Unternehmen
überdenken ihre Cloud- und End-User-Computing-Strategien (EUC) grundlegend. Das
zeigen die Ergebnisse der?2026 State of Cloud Computing Survey
(https://www.parallels.com/products/ras/all-resources/reports/cloud-survey-
2026/report/)" von Parallels (https://www.parallels.com/). Während im
vergangenen Jahr vor allem Kosten und Komplexität im Fokus standen, rücken 2026
strukturelle Risiken stärker in den Vordergrund - allen voran die Angst vor
Anbieterabhängigkeit.
Laut Umfrage sind 94 Prozent der deutschen IT-Verantwortlichen besorgt, sich
langfristig zu stark an einen einzelnen EUC-, Virtual-Desktop-Infrastructure-
(VDI) oder Desktop-as-a-Service-Anbieter (DaaS) zu binden. Jeder Vierte (26
Prozent) äußert dabei eine starke, 68 Prozent eine zumindest deutliche Sorge.
Besonders kritisch bewertet werden unklare Produkt-Roadmaps, mangelnde
Planbarkeit sowie die Frage, wie tragfähig Support-Modelle in Zukunft noch sind.
?Im letzten Jahr wollten Unternehmen vor allem Kosten senken. In diesem Jahr
geht es darum, strategische Fehlentscheidungen zu vermeiden", sagt Prashant
Ketkar, Chief Technology and Product Officer bei Parallels.?IT-Teams in
Deutschland suchen nach Lösungen, die ihnen Automatisierung bringen, hybride
Realitäten unterstützen und ihnen die Freiheit lassen, ihre Strategie bei Bedarf
anzupassen."
KI: Vom Hype zur pragmatischen Nutzung
Auch beim Thema Künstliche Intelligenz zeigt sich ein realistischerer Blick.
Deutsche Unternehmen erwarten von KI vor allem konkrete Entlastung im Betrieb -
nicht zusätzliche Komplexität.
Die wichtigsten Einsatzszenarien aus Sicht der Befragten:
* Automatisierte Fehler- und Problemerkennung
* Automatische Updates und Patches für Anwendungen
* Reduzierung des administrativen Aufwands im Tagesgeschäft
Gleichzeitig ist die Zahlungsbereitschaft begrenzt: Nur knapp ein Drittel der
deutschen IT-Entscheider ist bereit, für KI-Funktionen einen Aufpreis zu zahlen.
Das deutet auf einen klaren Wandel weg von experimentellen Pilotprojekten hin zu
messbaren Effizienzgewinnen.
VDI-Betrieb wird zur Zeitfalle
Ein zentrales Ergebnis der Umfrage: Der laufende Betrieb bestehender VDI- und
DaaS-Umgebungen bindet erhebliche IT-Ressourcen. 95 Prozent der deutschen
Unternehmen verbringen ein bis zehn Stunden pro Woche mit der reinen VDI-
Administration. 48 Prozent benötigen sogar sechs bis zehn Stunden pro Woche.
Als größte versteckte Kostenfaktoren nennen deutsche IT-Teams:
* Security- und Compliance-Aufwand (52 %)
* Schulungen und Einarbeitung von Fachpersonal (44 %)
* Support- und Helpdesk-Aufwände (45 %)
Diese Belastung wirkt sich direkt auf strategische Entscheidungen aus: 55
Prozent der deutschen Unternehmen sind aktuell aktiv auf der Suche nach einer
neuen DaaS- oder VDI-Lösung. Die Mehrheit plant eine Umsetzung innerhalb der
nächsten sechs bis zwölf Monate.
Hybride und Multi-Cloud-Modelle setzen sich durch
Die Zeiten reiner Cloud-First-Strategien sind für viele deutsche Unternehmen
vorbei. Stattdessen etabliert sich ein differenzierter Ansatz:
* 42 Prozent betreiben Multi-Cloud-Umgebungen
* 31 Prozent setzen auf hybride Modelle
* 59 Prozent erwägen aktiv, Workloads zumindest teilweise aus der Public Cloud
zurückzuführen - vor allem aus Gründen der Kostenkontrolle, Planbarkeit und
Datensouveränität
Letztere spielt in Deutschland eine besonders große Rolle: Ein Großteil der
Befragten sieht rechtliche und regulatorische Anforderungen als strategischen
Treiber für hybride Architekturen. Gleichzeitig nutzen bislang nur 11 Prozent
Technologien wie Browser Isolation, obwohl Web- und SaaS-Zugriffe weiter
zunehmen. Das könnte ein Hinweis auf eine wachsende Sicherheitslücke in diesen
Umgebungen sein.
Fazit: Flexibilität schlägt Versprechen
Die Cloud-Survey-Daten zeigen deutlich: Deutsche Unternehmen suchen keine
?Alles-aus-einer-Hand"-Versprechen mehr. Gefragt sind offene Architekturen,
hybride Einsatzmodelle und Lösungen, die Automatisierung ermöglichen, ohne neue
Abhängigkeiten zu schaffen.
Über die Umfrage
Die?2026 State of Cloud Computing Survey" von Parallels basiert auf einer
internationalen Befragung von IT-Entscheidern aus den USA, Großbritannien und
Deutschland. Die hier genannten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die
deutsche Teilstichprobe.Die vollständigen Ergebnisse der Studie finden Sie hier
(https://www.parallels.com/products/ras/all-resources/reports/cloud-survey-
2026/report/).
