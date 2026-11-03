GNW-News: Parallels erweitert seine Desktop Mac Enterprise Edition um app-zentrierte Bereitstellung von Windows-Anwendungen
^Schaffhausen, Schweiz, Nov. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels
(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von
plattformübergreifenden und Virtualisierungslösungen, veröffentlicht heute seine
neue, app-zentrierte Lösung für Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition
(https://www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/). Damit können IT-
Abteilungen unterstützte Windows-Anwendungen noch einfacher auf Macs
bereitstellen, ohne dafür eine vollständige virtuelle Windows-Maschine (VM)
vorbereiten zu müssen. Die Bereitstellung erfolgt über die bestehende Mac-
Geräteverwaltung (MDM) des Unternehmens.
Die IT-Abteilung stellt die unterstützte Windows-Anwendung über ihr Mac-MDM
bereit, während Parallels Desktop die erforderliche Windows-Umgebung und die
Installation der Anwendung automatisch im Hintergrund verwaltet. Nutzer können
die Anwendung direkt auf ihrem Mac starten und verwenden, ohne den zugrunde
liegenden Windows-Desktop oder die virtuelle Maschine (VM) öffnen oder bedienen
zu müssen.
?Immer mehr Mitarbeiter möchten auf einem Mac arbeiten. Gleichzeitig werden Mac
Computer für Unternehmen auch wirtschaftlich immer attraktiver. Doch in vielen
Organisationen laufen die Anwendungen, auf die sie angewiesen sind, nach wie vor
nur unter Windows. Das führt zu einer Anwendungslücke, die Unternehmen daran
hindern kann, ihren Mitarbeitern die gewünschten Geräte zur Verfügung zu
stellen", so Christa Quarles, CEO von Parallels.?Parallels Desktop schließt
diese Anwendungslücke und gibt Mitarbeitern die Freiheit, auf einem Mac zu
arbeiten, ohne den Zugriff auf die benötigten Windows-Anwendungen zu verlieren."
Zwei Möglichkeiten, Windows-Anwendungen auf dem Mac zu unterstützen
Die neue Lösung bietet der IT-Abteilung mehr Flexibilität, um Windows-
Anwendungen entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Nutzer
bereitzustellen.
Für Mitarbeiter, die nur bestimmte unterstützte Windows-Anwendungen benötigen,
kann die IT-Abteilung nun direkt die benötigte Anwendung bereitstellen, anstatt
eine vollständige Windows-Umgebung vorbereiten und verteilen zu müssen. Die
Anwendung wird als macOS-App verpackt und über das bestehende Mac-MDM des
Unternehmens verteilt. Parallels Desktop übernimmt hinter den Kulissen die
Bereitstellung der erforderlichen Windows-Umgebung, wodurch sich die Schritte
zwischen einer Anwendungsanforderung und dem ersten Start durch den Mitarbeiter
reduzieren.
Für Nutzer, die eine vollständige Windows-Umgebung oder größere Flexibilität bei
der Konfiguration benötigen, kann die IT weiterhin vollständige Windows-VMs
bereitstellen und verwalten. Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition
unterstützt außerdem die Bereitstellung virtueller Linux- und macOS-Umgebungen.
Die neue Funktion ersetzt also nicht die VM-basierte Bereitstellung, sondern
bietet der IT eine zusätzliche Option. Unternehmen können die
anwendungsorientierte Lösung nutzen, wenn Mitarbeiter lediglich Zugriff auf
bestimmte Windows-Anwendungen benötigen, und eine vollständige virtuelle
Umgebung bereitstellen, wenn der Anwendungsfall dies erfordert.
Windows-Anwendungen direkt auf dem Mac nutzen
Die neue anwendungsorientierte Lösung baut auf der Coherence-Technologie von
Parallels Desktop auf. Sie sorgt dafür, dass die Windows-Umgebung für Nutzer
noch stärker in den Hintergrund rückt. Mitarbeiter sehen die ihnen zugewiesenen
Anwendungen direkt auf ihrem Mac und starten sie von dort aus, anstatt über
einen separaten Windows-Desktop zu arbeiten.
Dank erweiterter Sicherheitskontrollen kann die IT-Abteilung die zugrunde
liegende Windows-Umgebung verbergen und einschränken, sodass Benutzer nur auf
die ihnen zugewiesenen Anwendungen zugreifen können. Die IT-Abteilung kann die
Zuweisung und Bereitstellung von Anwendungen über bestehende Mac-Workflows
verwalten, während Parallels Desktop die erforderliche Windows-Umgebung im
Hintergrund verwaltet.
Dieser Ansatz kann Unternehmen dabei helfen, Mac Computer in weiteren
Abteilungen und für mehr Mitarbeiter einzusetzen, ohne bestehende Arbeitsabläufe
mit Windows-Anwendungen ersetzen zu müssen. Außerdem kann sich dadurch die
Notwendigkeit verringern, zusätzliche Windows-Geräte bereitzustellen oder zu
warten, nur weil einzelne Mitarbeiter bestimmte Windows-Anwendungen benötigen.
Unterstützung für häufig verwendete Windows-Anwendungen
Zum Start unterstützt die neue, anwendungsorientierte Lösung eine Reihe
vorkonfigurierter Windows-Anwendungen sowie zwei Sicherheitstools* für
Anwendungsfälle in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheitswesen,
Finanzdienstleistungen, Ingenieurwesen, Kommunikation und Produktivität.
Zu den unterstützten Anwendungen gehören Adobe Acrobat, Bloomberg Terminal,
Bluebeam Revu, Dragon Medical One, Microsoft Teams, Power BI Desktop, Microsoft
Office-Anwendungen, Microsoft Visio, Microsoft Project, Microsoft Access, Google
Chrome und Genesys Cloud. Zu den unterstützten Sicherheitstools gehören Sysmon
und Nxlog. Kunden können über das Parallels Desktop Management Portal
Unterstützung für weitere Anwendungen beantragen, vorbehaltlich einer Prüfung
durch Parallels.
Testversion und Verfügbarkeit
Die neue, anwendungsorientierte Funktion ist ab dem 3. November 2026 exklusiv
mit der?Parallels Desktop for Mac Enterprise Edition" verfügbar.
Parallels Desktop für Mac Enterprise Edition ist direkt über den Parallels-
Vertrieb oder über autorisierte Händler weltweit erhältlich. Weitere
Informationen und die Möglichkeit, eine kostenlose Testversion anzufordern,
finden Sie unter www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/
(https://www.parallels.com/de/products/desktop/enterprise/).
*Kunden sind selbst dafür verantwortlich, gültige Lizenzen für Microsoft Windows
und alle Anwendungen von Drittanbietern zu erwerben und aufrechtzuerhalten.
Parallels steht in keiner Verbindung zu den Herausgebern der aufgeführten
Anwendungen. Die Aufnahme einer Anwendung bedeutet keine Empfehlung oder
Zertifizierung durch deren Herausgeber.
Über Parallels
Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen,
die es Unternehmen und Privatpersonen erleichtern, die benötigten Anwendungen
und Dateien auf jedem Gerät und jedem Betriebssystem zu nutzen und darauf
zuzugreifen. Parallels hilft Kunden dabei, die besten verfügbaren Technologien
zu nutzen - sei es Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud.
Parallels löst komplexe technische und nutzerbezogene Probleme, indem es
Unternehmen und Privatkunden ermöglicht, Anwendungen einfach und kostengünstig
überall und jederzeit zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.parallels.com (https://www.parallels.com/).
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in den USA und anderen Ländern. Alle anderen genannten Firmen-, Produkt- und
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Marken werden ausschließlich zu Identifikationszwecken verwendet und bleiben das
ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Hinweise und rechtlichen
Informationen finden Sie unter www.parallels.com/about/legal/
(https://www.parallels.com/about/legal/).
Ashley Ruess ashley.ruess@parallels.com (mailto:ashley.ruess@parallels.com)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
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4786-8061-e6452a0070f2/de
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e6452a0070f2)
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