GNW-News: Parallels RAS macht virtuelle Desktops flexibler: mit neuem Custom Provider Framework für jeden Hypervisor

^MÜNCHEN, Deutschland, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels

(https://www.parallels.com/), ein weltweit führender Anbieter von Cross-

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Plattform und Virtualisierungs-Lösungen, stellt heute das neue Custom Provider

Framework in Parallels RAS (https://www.parallels.com/products/ras/remote-

application-server/) (Remote Application Server) Version 21.2 vor. Damit können

Unternehmen den Hypervisor oder die Cloud-Plattform ihrer Wahl in ihre Parallels

RAS-Umgebungen einbinden. Die neue Version erweitert die Unterstützung für

Nutanix, Microsoft Azure sowie Azure Virtual Desktop und stärkt die

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Möglichkeiten für Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen. Außerdem verbessert

das Update die browserbasierte Nutzererfahrung in Parallels RAS für die sichere

Bereitstellung von Anwendungen und Desktops.

?Unternehmen arbeiten heute in immer vielfältigeren Virtualisierungs- und Cloud-

Umgebungen. Viele Virtual-Desktop-Lösungen beschränken sich dabei jedoch auf

eine kleine Auswahl unterstützter Hypervisoren", sagt Elena Koryakina, Chief

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Product and Technology Officer bei Parallels.?Mit dem Custom Provider Framework

bietet Parallels RAS einen flexiblen, hypervisorunabhängigen Ansatz. Damit

können Kunden und Partner eine breite Palette von Infrastrukturplattformen

einbinden und gleichzeitig eine zentralisierte Verwaltung, Automatisierung und

sichere Anwendungsbereitstellung aufrechterhalten."

Offene Architektur für jede Infrastruktur

Das neue Custom Provider Framework ermöglicht es, Parallels RAS mit jeder

belieben Infrastruktur zu verbinden. Es bietet Funktionen für die automatisierte

Bereitstellung, das VM-Lebenszyklusmanagement und die Orchestrierung der

Infrastruktur. Unternehmen vereinheitlichen auf diese Weise die Verwaltung ihrer

Hybrid-, Multi-Cloud-, Edge- und Private-Cloud-Infrastrukturen. Außerdem bietet

das Framework Möglichkeiten zur Integration von Virtualisierungs- und Cloud-

Umgebungen. Dazu gehören auch Plattformen wie KVM, Xen-basierte Umgebungen,

Edge-Bereitstellungen und benutzerdefinierte Cloud-APIs. Die Funktionen ergänzen

bestehende native Integrationen sowie neue und spezialisierte Infrastrukturen.

?Unternehmen suchen nach Plattformen für digitale Arbeitsbereiche, die sich an

unterschiedliche Infrastrukturstrategien anpassen lassen, ohne den Betrieb zu

verkomplizieren", so Filippo Vanara, Research Manager für Worldwide Enterprise

Client Computing Platforms bei IDC.?IT-Teams müssen die Anforderungen für

hybride, lokale, regionale und Cloud-Infrastrukturen mit Prioritäten in Einklang

bringen, die sich ständig weiterentwickeln. Und zwar in Bezug auf Compliance,

Souveränität und Betriebsresilienz. Daher wird es immer wichtiger, über eine

flexible Infrastruktur zu verfügen."

Bereitstellung für jeden Hypervisor

Im Kern des Frameworks steht ein sprachunabhängiges Konnektormodell. Es fungiert

als Brücke zwischen Parallels RAS und der Plattform der Zielinfrastruktur.

Unternehmen und Partner können mit PowerShell, Python oder ähnlichen

Skriptsprachen, die über ein standardisiertes JSON-Protokoll mit Parallels RAS

kommunizieren, schlanke Integrationen erstellen.

Das Framework erweitert die Bereitstellungsfunktionen von Parallels RAS auf

Plattformen von Drittanbietern. Dazu nutzt es Vorlagen, automatisiertes Klonen,

VM-Lebenszyklusmanagement und erweiterbare Orchestrierungs-Workflows. Das Custom

Provider Framework verringert seine Abhängigkeit von nativen Hypervisor-

Integrationen. Das hilft Unternehmen dabei, ihre Infrastrukturstrategie

weiterzuentwickeln. Dazu müssen sie keine Abstriche bei Automatisierung,

Skalierbarkeit oder Konsistenz machen.

Zusätzlich hilft es Kunden dabei, Parallels RAS mit minimalem Aufwand in

bestehende Technologie-Stacks zu integrieren. Das beschleunigt die

Amortisationszeit in verschiedenen Umgebungen und eröffnet gleichzeitig neue

Möglichkeiten für Managed Service Provider. So lassen sich souveräne Cloud-

Umgebungen, regionale Hypervisoren und Edge-Computing-Infrastrukturen schnell

und zuverlässig bereitstellen.

Weitere Neuerungen

Neben dem Custom Provider Framework bietet die neueste Version von Parallels RAS

erweiterte Plattformintegrationen, verbesserte Sicherheitskontrollen und

Verbesserungen der Benutzererfahrung. Diese vereinfachen die Verwaltung und

sichern den Zugriff auf Anwendungen und Desktops. Zu den neuen Funktionen der

aktuellen Version gehören:

* Unterstützung für Nutanix Prism Central durch native Integration von

Vorlagen, mit denen sich die Verwaltung über eine einzige Konsole für Multi-

Cluster- und Hybrid-Cloud-Management verbessern lässt

*?Trusted Launch"-Unterstützung für Microsoft Azure- und Azure Virtual

Desktop-Anbieter, einschließlich Secure Boot und virtueller TPM-Funktionen

für verbesserten Schutz von Workloads

* Unterstützung für Azure Availability Zones zur optimierten Platzierung von

Workloads und flexibleren Bereitstellung

* Lokaler Dateizugriff und Unterstützung für die gleichzeitige Übertragung

mehrerer Dateien im RAS-Web-Client zur Verbesserung Produktivität im Browser

und eine bessere Nutzererfahrung auf Chromebooks

* Erweiterte Parallels-Client-Funktionen auf mehreren Plattformen,

einschließlich plattformübergreifender Web- und Anmeldeinformationen-

Authentifizierung (macOS, Linux, Android, iOS ), erweiterter Zwischenablage-

Umleitung mit Bildunterstützung für macOS und erweiterter USB-

Filterunterstützung für Linux- und IGEL OS-Clients sowie Single-Sign-On-

Funktionen für IGEL OS 12

* Verbesserte Gateway-Zugriffskontrolle, Einschränkung bestimmter

Anmeldemethoden, Kontrolle der API-Nutzung und Funktionen zur automatischen

Abmeldung von Clients für erhöhte Sicherheit in gemeinsam genutzten und

Kiosk-ähnlichen Umgebungen

Die neueste Version von Parallels RAS 21.2 ist ab sofort verfügbar. Kunden

können von früheren Versionen upgraden oder Parallels RAS im Rahmen einer

kostenlosen Testversion unter www.parallels.com/ras/remote-application-server/

(https://www.parallels.com/products/ras/remote-application-server/)

kennenlernen.

Eine vollständige Übersicht über die Neuerungen in Parallels RAS 21.2 finden Sie

unter www.parallels.com/products/ras/whats-new/

(https://www.parallels.com/products/ras/whats-new/).

Über Parallels

Parallels ist ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden und

Virtualisierungslösungen, die es Unternehmen und Privatpersonen ermöglichen,

sicher und von jedem Gerät und jedem Ort aus auf Anwendungen und Daten

zuzugreifen.

Parallels betreibt zwei Kerngeschäfte. Parallels Desktop ermöglicht es

Privatpersonen und Unternehmen, Windows-Anwendungen auf Mac-Computern

auszuführen, und bietet dabei ein nahtloses, natives Erlebnis, ohne dass Geräte

gewechselt oder Arbeitsabläufe unterbrochen werden müssen. Parallels Workspace

Solutions liefern einfache, flexible und sichere virtuelle Anwendungen und

Desktops über Parallels RAS, Parallels DaaS und Parallels Browser Isolation und

bieten damit eine moderne, kostengünstige Alternative zu herkömmlicher VDI in

Hybrid- und Cloud-Umgebungen.

Insgesamt unterstützt Parallels Kunden dabei, Komplexität zu reduzieren, den IT-

Betrieb zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern und ein nahtloses

Benutzererlebnis über Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS, Android sowie die

Cloud und neue Anwendungsmodelle hinweg zu bieten. Weitere Informationen finden

Sie unter www.parallels.com (https://www.parallels.com/).

© 2026 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine

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Ashley Ruess

ashley.ruess@parallels.com

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