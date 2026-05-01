GNW-News: Pasqal als Finalist im XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ausgewählt
^PARIS, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasqal, ein weltweit führendes
Unternehmen im Bereich der Quantencomputer mit neutralen Atomen, gab heute
bekannt, dass es für seine Arbeit zur Erreichung des Quantenvorteils als
Finalist im XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ausgewählt wurde. Pasqal hat
kürzlich Pläne bekannt gegeben, im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses
mit der Bleichroeder Acquisition Corp. II an die Börse zu gehen.
XPRIZE Quantum Applications ist ein dreijähriger globaler Wettbewerb mit einem
Hauptpreis von 5 Millionen US-Dollar, der darauf abzielt, die Entwicklung von
Algorithmen für Quantencomputer voranzutreiben, die zur Lösung realer
Herausforderungen geeignet sind. Der von Google Quantum AI und dem Geneva
Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) gesponserte Wettbewerb unterstreicht
das weltweit wachsende Engagement im Bereich der Quanteninnovation und spiegelt
die zunehmende technische Reife und praktische Umsetzbarkeit des Bereichs wider.
Pasqal wurde aus einem stark umkämpften Feld von 62 Wildcard-Bewerbungen
ausgewählt und gehört zu den fünf Teams, die in die nächste Runde gekommen sind.
?Die Nominierung als Finalist beim XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ist
eine deutliche Bestätigung für die Mission von Pasqal, Quanteninnovationen in
reale Wertschöpfung umzusetzen", sagte Loïc Henriet, Chief Technology Officer
bei Pasqal.?Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke unserer wissenschaftlichen
Arbeit, die Strenge des unabhängigen Bewertungsverfahrens und unseren Fokus
darauf wider, messbare Quantenvorteile für wichtige Anwendungsbereiche zu
erzielen - in den Bereichen Energie, Klima und Gesundheitswesen."
Teams aus dem gesamten Wettbewerb befassen sich mit elf dringenden
gesellschaftlichen Herausforderungen, darunter saubere Energie, Klimaanpassung
und öffentliche Gesundheit, und zeigen damit auf, wie Quanteninnovationen dazu
beitragen können, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
voranzubringen.
In der nächsten Phase des Wettbewerbs wird Pasqal einer eingehenderen
technischen Bewertung unterzogen, deren Schwerpunkt darauf liegt, glaubwürdige
Fortschritte in Richtung eines messbaren Quantenvorteils nachzuweisen,
untermauert durch eindeutige Belege für praktische Auswirkungen und technische
Machbarkeit. Die endgültigen Wettbewerbsergebnisse werden im Jahr 2027 bekannt
gegeben.
Über Pasqal
Pasqal ist ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren, praxistauglichen
Quantencomputern, die auf der Technologie neutraler Atome und spezieller
Software basieren und für Industrie, Wissenschaft und Behörden bestimmt sind.
Seit seiner Gründung im Jahr 2019 nutzt Pasqal nobelpreisgekrönte
Forschungsergebnisse, um leistungsstarke Quantensysteme und cloudfähige Software
zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, komplexe Herausforderungen in den
Bereichen Optimierung, Simulation und künstliche Intelligenz zu bewältigen.
Pasqal hat seinen Hauptsitz in Frankreich, beschäftigt über 275 Mitarbeiter und
betreut mehr als 25 Kunden und Partner, darunter CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM
(Pasqal ist Teil des IBM Quantum Network) und Sumitomo.
Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 500 Millionen US-Dollar durch führende
internationale Investoren treibt Pasqal die weltweite Einführung skalierbarer,
leistungsstarker Quantencomputer voran.
Kontakte
Anleger
investors@pasqal.com (mailto:investor@pasql.cm)
Medien
pr@pasqal.com (mailto:pr@pasqal.com)
Über XPRIZE
XPRIZE gilt weltweit als führend in der Konzeption und Durchführung groß
angelegter Wettbewerbe zur Bewältigung der größten Herausforderungen der
Menschheit. Seit über 30 Jahren trägt unser einzigartiges Modell dazu bei,
Innovationen durch Crowdsourcing und wissenschaftlich skalierbare Lösungen zu
verbreiten, die eine gerechtere und wohlhabendere Zukunft vorantreiben. Spenden
Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie gemeinsam mit uns bei XPRIZE.org eine
Welt des Überflusses.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können als?zukunftsgerichtete Aussagen"
im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des
Securities Exchange Act von 1934 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen
werden im Allgemeinen von Begriffen begleitet wie?glauben",?können",
?dürften",?werden",?schätzen",?fortsetzen",?erwarten",?beabsichtigen",
?davon ausgehen",?sollten",?würden",?planen",?vorhersagen",
?prognostizieren",?Potenzial",?scheinen",?anstreben",?Ziel",?möglich",
?Zukunft",?Ausblick" oder ähnlichen Begriffen bzw. Formulierungen, die
zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder darauf hinweisen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen
Ereignissen sowie zum geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen der
Bleichroeder Acquisition Corp. II (?Bleichroeder") und der Pasqal Holding SAS
(?Pasqal").
Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und stellen keine Prognosen
für die tatsächliche Entwicklung dar. Sie dienen lediglich der Veranschaulichung
und dürfen nicht als Garantie, Prognose oder verbindliche Aussage über Tatsachen
oder Wahrscheinlichkeiten herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und
Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und liegen außerhalb der
Kontrolle von Bleichroeder und Pasqal. Diese Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich der
Geschäftstätigkeit von Pasqal und des Unternehmenszusammenschlusses, und die
tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und
Ungewissheiten zählen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische,
gesellschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen; Unsicherheiten oder
Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; die Unfähigkeit der Parteien,
den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen; das Ausbleiben der erwarteten
Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses; das Risiko, dass der
Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und den laufenden Betrieb von
Pasqal beeinträchtigt; das Risiko, dass Pasqal eine neue Technologie verfolgt,
dabei mit erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert ist und diese
möglicherweise nicht kommerzialisiert werden kann oder keine Marktakzeptanz
findet; die Abhängigkeit von Pasqal von strategischen Partnern und anderen
Dritten; die Fähigkeit von Pasqal, seine Rechte an geistigem Eigentum
aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verteidigen; sowie weitere Risiken, die
von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der?SEC")
eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden. Die vorstehende
Auflistung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es
können weitere Risiken bestehen, die Pasqal und Bleichroeder derzeit nicht
bekannt sind oder die sie derzeit für unerheblich halten, die jedoch ebenfalls
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus geben
zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Pasqal
und/oder Bleichroeder hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie deren
Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Auch wenn Pasqal und/oder
Bleichroeder sich möglicherweise dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten
Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnen Pasqal und Bleichroeder
ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Der Unternehmenszusammenschluss wird den Aktionären von Bleichroeder zur Prüfung
vorgelegt. Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt
Bleichroeder, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die
?Registrierungserklärung") einzureichen, die eine Vollmachtserklärung/einen
Prospekt sowie bestimmte andere damit zusammenhängende Dokumente enthält, die
sowohl als Vollmachtserklärung/ Prospekt, der im Zusammenhang mit der Einholung
von Vollmachten für die Abstimmung der Aktionäre über den
Unternehmenszusammenschluss und andere in der Registrierungserklärung zu
beschreibende Angelegenheiten an die Aktionäre verteilt wird, als auch als
Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere, die im
Zusammenhang mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses an die
Aktionäre von Pasqal ausgegeben werden sollen. Diese Mitteilung ersetzt weder
das Registrierungsformular noch die endgültige Vollmachtserklärung/den
endgültigen Prospekt noch sonstige Dokumente, die Bleichroeder seinen Aktionären
im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss übermitteln wird.
BEVOR INVESTITIONS- ODER ABSTIMMUNGSENTSCHEIDUNGEN GETROFFEN WERDEN, WIRD
INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DIE
VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT SOWIE ALLE WEITEREN RELEVANTEN DOKUMENTE UND
JEWEILIGE ÄNDERUNGEN DAZU, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND
VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN
ÜBER DEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS, DAMIT VERBUNDENE TRANSAKTIONEN UND DIE AN
DEM UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS BETEILIGTEN PARTEIEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger
und Wertpapierinhaber können Kopien dieser Dokumente (sofern und sobald diese
verfügbar sind) sowie anderer bei der SEC eingereichter Unterlagen kostenlos
unter www.sec.gov abrufen.
Teilnehmer der Einholung
Bleichroeder, Pasqal sowie bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden
Angestellten und sonstigen Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter und
Berater können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung
von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Bleichroeder im Zusammenhang
mit dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Eine Liste der Namen der
Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten von Bleichroeder sowie eine
Beschreibung ihrer Beteiligungen an Bleichroeder und des
Unternehmenszusammenschlusses finden Sie in den Abschnitten?Geschäftsführung",
?Hauptaktionäre" und?Bestimmte Beziehungen und Transaktionen mit nahestehenden
Personen" des endgültigen Prospekts, den Bleichroeder am 8. Januar 2026 bei der
SEC eingereicht hat, sowie im aktuellen Bericht auf Formular 8-K, der am 9.
Januar 2026 bei der SEC eingereicht wurde; beide Dokumente sind kostenlos auf
der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Informationen zu den Personen,
die gemäß den Vorschriften der SEC als an der Einholung von
Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären von Bleichroeder im Zusammenhang mit
dem Unternehmenszusammenschluss beteiligt gelten können, sowie zu ihren direkten
und indirekten Beteiligungen werden in der Registrierungserklärung und im
Stimmrechtsvollmachtsformular/Prospekt enthalten sein, sobald diese vorliegen.
?Kein Angebot oder keine Aufforderung
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder
(i) ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf, zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar, noch darf in
irgendeiner Rechtsordnung ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von
Wertpapieren erfolgen, die gegen geltendes Recht verstößt, noch (ii) eine
Aufforderung zur Stimmabgabe in irgendeiner Rechtsordnung im Zusammenhang mit
dem Unternehmenszusammenschluss oder aus anderen Gründen. Wertpapiere dürfen nur
mittels eines Prospekts angeboten werden, der den Anforderungen von Abschnitt
10 des Securities Act von 1933 entspricht, oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen
zu diesem Gesetz. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat sich in irgendeiner Weise
zur Angemessenheit des Unternehmenszusammenschlusses oder zur Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit dieser Mitteilung geäußert.
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