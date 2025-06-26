GNW-News: Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Wasserstoffprojekte in ganz Europa bekannt

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^BERLIN und TARTU, Estland, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Path2 Hydrogen

AG (XETR: PTHH) (?Path2") und MP Industries OU (?MPI") gaben heute die

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Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt, um gemeinsam eine

Pipeline von Wasserstoff- und Erneuerbare-Energien-Projekten auf den

europäischen Märkten zu entwickeln. Die Partnerschaft verbindet Path2s

integrierten Technologie-Stack für den Upstream- bis Midstream-Bereich der

Wasserstoffbranche mit MPIs Fachwissen in den Bereichen Engineering,

Beschaffung, Bau (EPC) und Betrieb.

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Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei Machbarkeitsstudien

und Projektumsetzungen zusammenarbeiten, wobei sie die Kernkompetenzen beider

Parteien entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette nutzen.

Ein integriertes Upstream- und Midstream-Angebot

Die Zusammenarbeit vereint Kompetenzen, die im Wasserstoffsektor bislang

fragmentiert waren:

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Upstream - Geologische Wasserstoffproduktion. Über ProtonH2 treibt Path2

proprietäre Ansätze voran, um wasserstoffreiches Synthesegas aus unterirdischen

Ressourcen, einschließlich erschöpfter und inaktiver Ölquellen, zu produzieren.

Diese Technologie hat das Potenzial, riesige Mengen an kostengünstigem,

kohlenstoffarmem Wasserstoff aus geologischen Formationen zu erschließen und

bietet ein grundlegend anderes wirtschaftliches Versorgungsprofil als

herkömmliche Elektrolyse oder Dampfreformierung von Methan. Dieses

wasserstoffreiche Synthesegas kann für die Stromversorgung hinter dem Zähler

genutzt werden, was den Strombedarf von Rechenzentren und Hyperscalern direkt

deckt. Das Synthesegas kann auch zu Wasserstoff gereinigt werden, der in

Brennstoffzellen und in der Mobilitätsbranche eingesetzt wird.

Midstream - Verflüssigung und kontrollierte Speicherung. Über GenH2 liefert

Path2 die Verflüssigungssysteme (von 20 kg/Tag bis zu 10 Tonnen/Tag) und die

Ausrüstung für die kontrollierte Speicherung, die für die Umwandlung,

Speicherung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff im kommerziellen Maßstab

erforderlich sind. Die aus dem Erbe der NASA entwickelte Technologie von GenH2

bewältigt eine der größten Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft: die

Vermeidung von Verlusten und die Aufrechterhaltung der Produktintegrität vom

Produktionsort bis zum Verwendungsort.

Projektabwicklung - Europäischer EPC- und O&M-Anbieter. MPI wird als EPC-

Auftragnehmer für in Europa entwickelte Projekte fungieren und langfristige

Betriebs- und Wartungsdienstleistungen erbringen, wobei das Unternehmen auf

seine etablierten Projektentwicklungs- und technischen Kompetenzen auf den

europäischen Energiemärkten zurückgreifen wird.

Kommentar der Geschäftsführung

?Diese Partnerschaft eröffnet uns einen glaubwürdigen Weg vom Molekül zum Markt

in Europa", sagte Josh McMorrow, Chief Executive Officer der Path2 Hydrogen AG.

?Path2 befindet sich nun in einer einzigartigen Position. Wir verfügen über die

Technologie, um mit ProtonH2 große Mengen an kostengünstigem, kohlenstoffarmem

Wasserstoff zu produzieren, und wir können diesen mit GenH2 verflüssigen,

speichern und liefern. Unsere Partnerschaft mit MPI verschafft uns einen

europäischen Partner mit umfassender EPC- und Projektabwicklungs-kompetenz, um

diesen Technologie-Stack in betriebsbereite Anlagen umzusetzen."

?Wir haben nach einem Technologiepartner gesucht, der die gesamte

Wasserstoffkette abdeckt, und Path2 ist genau das", sagte Martins Brinins, Chief

Executive Officer von MP Industries OU.?Sie kümmern sich um die Produktion und

Verflüssigung; wir kümmern uns um Projektentwicklung, Engineering, Bau und den

langfristigen Betrieb. Das passt perfekt zusammen. Die europäischen Märkte sind

bereit für integrierte Wasserstoffprojekte, und wir freuen uns darauf, diese

gemeinsam umzusetzen."

Über Path2 Hydrogen AG

Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist ein in Deutschland börsennotiertes

Wasserstoff-Infrastrukturunternehmen, das eine integrierte Plattform entlang der

gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufbaut. Über ihre Tochtergesellschaft

GenH2 Corp. mit Sitz in Titusville, Florida, entwickelt und fertigt Path2

Wasserstoffverflüssigungssysteme und Anlagen zur kontrollierten Speicherung.

Durch eine strategische Vereinbarung mit ProtonH2 treibt Path2 die geologische

Wasserstoffproduktion aus unterirdischen Ressourcen voran. Path2 wird von First

Berlin Equity Research mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von 2,00 EUR

bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter www.path2hydrogen.com

(https://path2hydrogen.com/) und www.genh2.com (https://genh2.com/).

Über MP Industries OU

MP Industries OU ist ein in Estland ansässiges Ingenieur- und

Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf Engineering, Beschaffung und Bau

(EPC), Betrieb und Wartung sowie Projektmanagementdienstleistungen auf den

europäischen Energiemärkten spezialisiert hat. MPI und seine

Tochtergesellschaften unterstützen die Entwicklung und Umsetzung von Projekten

in den Bereichen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Strominfrastruktur.

Weitere Informationen erhalten Sie bei MPI über die

Website www.mpindustries.tech (https://www.mpindustries.tech/) oder in der

Niederlassung in Tartu, Estland.

Medienkontakte

Path2 Hydrogen AG

Max Fischer

max.fischer@path2hydrogen.com

MP Industries OU

Martins Brinins, Geschäftsführer

m.brinins@mpindustries.tech

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