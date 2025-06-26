GNW-News: Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Wasserstoffprojekte in ganz Europa bekannt
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^BERLIN und TARTU, Estland, April 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Path2 Hydrogen
AG (XETR: PTHH) (?Path2") und MP Industries OU (?MPI") gaben heute die
Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt, um gemeinsam eine
Pipeline von Wasserstoff- und Erneuerbare-Energien-Projekten auf den
europäischen Märkten zu entwickeln. Die Partnerschaft verbindet Path2s
integrierten Technologie-Stack für den Upstream- bis Midstream-Bereich der
Wasserstoffbranche mit MPIs Fachwissen in den Bereichen Engineering,
Beschaffung, Bau (EPC) und Betrieb.
Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei Machbarkeitsstudien
und Projektumsetzungen zusammenarbeiten, wobei sie die Kernkompetenzen beider
Parteien entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette nutzen.
Ein integriertes Upstream- und Midstream-Angebot
Die Zusammenarbeit vereint Kompetenzen, die im Wasserstoffsektor bislang
fragmentiert waren:
Upstream - Geologische Wasserstoffproduktion. Über ProtonH2 treibt Path2
proprietäre Ansätze voran, um wasserstoffreiches Synthesegas aus unterirdischen
Ressourcen, einschließlich erschöpfter und inaktiver Ölquellen, zu produzieren.
Diese Technologie hat das Potenzial, riesige Mengen an kostengünstigem,
kohlenstoffarmem Wasserstoff aus geologischen Formationen zu erschließen und
bietet ein grundlegend anderes wirtschaftliches Versorgungsprofil als
herkömmliche Elektrolyse oder Dampfreformierung von Methan. Dieses
wasserstoffreiche Synthesegas kann für die Stromversorgung hinter dem Zähler
genutzt werden, was den Strombedarf von Rechenzentren und Hyperscalern direkt
deckt. Das Synthesegas kann auch zu Wasserstoff gereinigt werden, der in
Brennstoffzellen und in der Mobilitätsbranche eingesetzt wird.
Midstream - Verflüssigung und kontrollierte Speicherung. Über GenH2 liefert
Path2 die Verflüssigungssysteme (von 20 kg/Tag bis zu 10 Tonnen/Tag) und die
Ausrüstung für die kontrollierte Speicherung, die für die Umwandlung,
Speicherung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff im kommerziellen Maßstab
erforderlich sind. Die aus dem Erbe der NASA entwickelte Technologie von GenH2
bewältigt eine der größten Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft: die
Vermeidung von Verlusten und die Aufrechterhaltung der Produktintegrität vom
Produktionsort bis zum Verwendungsort.
Projektabwicklung - Europäischer EPC- und O&M-Anbieter. MPI wird als EPC-
Auftragnehmer für in Europa entwickelte Projekte fungieren und langfristige
Betriebs- und Wartungsdienstleistungen erbringen, wobei das Unternehmen auf
seine etablierten Projektentwicklungs- und technischen Kompetenzen auf den
europäischen Energiemärkten zurückgreifen wird.
Kommentar der Geschäftsführung
?Diese Partnerschaft eröffnet uns einen glaubwürdigen Weg vom Molekül zum Markt
in Europa", sagte Josh McMorrow, Chief Executive Officer der Path2 Hydrogen AG.
?Path2 befindet sich nun in einer einzigartigen Position. Wir verfügen über die
Technologie, um mit ProtonH2 große Mengen an kostengünstigem, kohlenstoffarmem
Wasserstoff zu produzieren, und wir können diesen mit GenH2 verflüssigen,
speichern und liefern. Unsere Partnerschaft mit MPI verschafft uns einen
europäischen Partner mit umfassender EPC- und Projektabwicklungs-kompetenz, um
diesen Technologie-Stack in betriebsbereite Anlagen umzusetzen."
?Wir haben nach einem Technologiepartner gesucht, der die gesamte
Wasserstoffkette abdeckt, und Path2 ist genau das", sagte Martins Brinins, Chief
Executive Officer von MP Industries OU.?Sie kümmern sich um die Produktion und
Verflüssigung; wir kümmern uns um Projektentwicklung, Engineering, Bau und den
langfristigen Betrieb. Das passt perfekt zusammen. Die europäischen Märkte sind
bereit für integrierte Wasserstoffprojekte, und wir freuen uns darauf, diese
gemeinsam umzusetzen."
Über Path2 Hydrogen AG
Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ist ein in Deutschland börsennotiertes
Wasserstoff-Infrastrukturunternehmen, das eine integrierte Plattform entlang der
gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufbaut. Über ihre Tochtergesellschaft
GenH2 Corp. mit Sitz in Titusville, Florida, entwickelt und fertigt Path2
Wasserstoffverflüssigungssysteme und Anlagen zur kontrollierten Speicherung.
Durch eine strategische Vereinbarung mit ProtonH2 treibt Path2 die geologische
Wasserstoffproduktion aus unterirdischen Ressourcen voran. Path2 wird von First
Berlin Equity Research mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von 2,00 EUR
bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter www.path2hydrogen.com
(https://path2hydrogen.com/) und www.genh2.com (https://genh2.com/).
Über MP Industries OU
MP Industries OU ist ein in Estland ansässiges Ingenieur- und
Projektentwicklungsunternehmen, das sich auf Engineering, Beschaffung und Bau
(EPC), Betrieb und Wartung sowie Projektmanagementdienstleistungen auf den
europäischen Energiemärkten spezialisiert hat. MPI und seine
Tochtergesellschaften unterstützen die Entwicklung und Umsetzung von Projekten
in den Bereichen Wasserstoff, erneuerbare Energien und Strominfrastruktur.
Weitere Informationen erhalten Sie bei MPI über die
Website www.mpindustries.tech (https://www.mpindustries.tech/) oder in der
Niederlassung in Tartu, Estland.
Medienkontakte
Path2 Hydrogen AG
Max Fischer
max.fischer@path2hydrogen.com
MP Industries OU
Martins Brinins, Geschäftsführer
m.brinins@mpindustries.tech
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