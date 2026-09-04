GNW-News: Patton und alfanar kooperieren als PartnerT zur Beschleunigung der sicheren digitalen Transformation der saudischen Strominfrastruktur
^GAITHERSBURG, Maryland, und PARIS, Sept. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton
(http://www.patton.com/) LLC - ein in den USA ansässiger Entwickler von
Technologien für industrielle Netzwerktechnik, Konnektivität und Cybersicherheit
- hat heute eine strategische Kooperationsvereinbarung mit alfanar
(http://www.alfanar.com/) bekanntgegeben - einem führenden multinationalen
Anbieter von Lösungen für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung.
Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit bei der
Modernisierung von OT- und IT-Netzwerken für Umspannwerke, Smart-Grid-
Infrastruktur und kritische Betriebsprozesse im Energiesektor in ganz Saudi-
Arabien.
Burton Patton mit Chadi Iskandar und Führungskräften von alfanar
Die Partnerschaft, die über alfanar Digital Solutions (ADS) und alfanar eDAS
umgesetzt wird, umfasst industrielle Automatisierung, die Modernisierung von
Smart Grids, digitale Umspannwerke und Cybersicherheit für kritische
Infrastruktur - einschließlich der Integration von IIoT-Architekturen im
Einklang mit Industrie-4.0-Standards, sicherer OT-Vernetzung, Cybersicherheit
von Stromnetzen, Netzwerksegmentierung, der Durchsetzung von
Sicherheitsrichtlinien in SCADA-Systemen und robuster
Umspannwerksautomatisierung.
Wichtige Technologien von Patton
* ConnectIT (https://www.patton.com/cit-sfp/)(®) (https://www.patton.com/cit-
sfp/) CIT-SFP (https://www.patton.com/cit-sfp/) - eine kompakte Serial-to-
IP-Plattform, die die Integration von älteren RTUs, SCADA-Systemen,
Schutzrelais und intelligenten elektronischen Geräten (IEDs) in moderne
Ethernet/IP-Netzwerke ermöglicht, ohne dass bereits installierte Anlagen
ausgetauscht werden müssen
* CopperLink(TM) CL-SFP (https://www.patton.com/ethernet-extender/cl-sfp/) -
erweitert die Reichweite von Ethernet-Verbindungen über bestehende
Kupferleitungen und beschleunigt so die IP-basierte Kommunikation
* FiberPlex(TM) SFX(TM) Data Diode (https://www.patton.com/sfx-10dd/) SFP-Module -
hardwareseitig erzwungene, unidirektionale Cybersicherheitslösungen, die
eine sichere Datenübertragung von OT-Systemen zu Überwachungsplattformen
ermöglichen und gleichzeitig unbefugte Zugriffe aus der Gegenrichtung
blockieren.
Die Vereinbarung gewährt alfanar zudem Zugang zur Special Projects Group von
Patton sowie zu Dienstleistungen in den Bereichen Auftragsentwicklung,
Engineering und Fertigung für kundenspezifische Projekte, die den sich
wandelnden Anforderungen an die Strominfrastruktur des Königreichs gerecht
werden.
?Saudi-Arabien investiert weiterhin erheblich in die Modernisierung seiner
Energieinfrastruktur und die Umsetzung der Ziele der Vision 2030", so Burton
Patton, Chief Revenue Officer von Patton LLC.?Wir sind stolz auf die
Zusammenarbeit mit alfanar und darauf, mit unseren Produkten, unserer Kompetenz
im Bereich IP-Netzwerke und unseren Engineering-Kompetenzen zur sicheren
digitalen Transformation im gesamten Energiesektor des Königreichs beizutragen."
?Diese Kooperationsvereinbarung vereint sich ergänzende Kompetenzen, die für die
Zukunft intelligenter Energiesysteme von entscheidender Bedeutung sind", so
Chadi Iskandar, Vice President eDAS bei alfanar.?Gemeinsam werden wir unseren
Kunden dabei helfen, die Einführung von Architekturen für Smart Grids,
Automatisierung und digitale Umspannwerke zu beschleunigen und dabei die
höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit
aufrechtzuerhalten."
Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden Zusammenarbeit
zwischen den USA und Saudi-Arabien, darunter das kürzlich geschlossene 123-
Abkommen über die Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie.
Obwohl die Partnerschaft selbst nicht mit Nukleartechnologie in Zusammenhang
steht, unterstreicht sie die Stärke der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen
insgesamt.
Gemeinsam werden Patton und alfanar Möglichkeiten erschließen, die die
Versorgungsinfrastruktur der nächsten Generation, intelligente Umspannwerke,
sichere OT-Vernetzung sowie Initiativen zur intelligenten Stromübertragung und
-verteilung voranbringen und damit zur Umsetzung der Vision 2030 beitragen.
Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com
(mailto:press@patton.com)
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a789-080e02541a5c
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