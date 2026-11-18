GNW-News: Payhawk sammelt 280 Mio. US-Dollar bei einer Bewertung von 2 Mrd. US-Dollar ein und entwickelt sich zum globalen Finance OS für das KI-Zeitalter
^LONDON, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk hat heute eine Series-C-
Finanzierungsrunde über 280 Mio. US-Dollar bekannt gegeben. Sie wird von Growth
Equity bei Goldman Sachs Alternatives angeführt und bewertet das Unternehmen mit
2 Mrd. US-Dollar. Damit beläuft sich das Gesamtfinanzierungsvolumen auf mehr als
515 Mio. US-Dollar. Alle bisherigen Investoren, darunter QED, Greenoaks,
Lightspeed, Hedosophia und Bek Ventures, beteiligten sich an der Runde. Hinzu
kamen die neuen Investoren Galdana Ventures, Cogito Capital, Inveready und Invus
sowie die führenden europäischen Unternehmer Tomas Okmanas und Didac Lee. Die
Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen.
Das Unternehmen will das neue Kapital für ein deutlich größeres Vorhaben
einsetzen: den Aufbau des globalen Finance Operating Systems für das KI-
Zeitalter.
?Die Arbeit von Finanzteams verlagert sich rasant: weg von manuellen Prüfungen,
langwierigen Abstimmungen und arbeitsintensiven Aufgaben, hin zu einer
strategischeren Rolle. Die meisten Unternehmen nutzen KI, um bestehende Prozesse
zu beschleunigen. Wir haben KI-Agenten entwickelt, um die Arbeitsweise des
Finanzwesens grundlegend neu zu denken", sagt Hristo Borisov, Mitgründer und CEO
von Payhawk.?Mit unserer Technologie können Finanzabteilungen von 'Zero-touch
finance' profitieren. Dabei müssen weder Finanzfachleute noch Beschäftigte
Verwaltungsaufgaben erledigen. 77 Prozent unserer Kunden nutzen unsere Agenten
täglich in den Bereichen Finanzkontrolle, Beschaffung, Reisen und Reporting, um
ihren Unternehmen Zeit und Geld zu sparen. KI allein kann diesen Wandel jedoch
nicht bewirken. Dafür braucht es auch eine leistungsfähige Zahlungsinfrastruktur
und Kontrollmechanismen in Unternehmen, damit jedes Unternehmen sein Potenzial
im neuen KI-Zeitalter voll ausschöpfen kann."
?Das außergewöhnliche Wachstum von Payhawk spiegelt die Stärke seiner
Engineering-DNA, seiner globalen Präsenz und seiner klaren Vision für die
Zukunft moderner Systeme zum Ausgabenmanagement wider", sagt James Hayward,
Managing Director im Bereich Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives. Er
wird auch dem Verwaltungsrat von Payhawk beitreten.?Zahlungsverkehr, KI und
Unternehmenssoftware wachsen immer stärker zusammen. Wir sind überzeugt, dass
Payhawk gute Voraussetzungen hat, sich in diesem sich rasch wandelnden Markt als
führendes Unternehmen zu etablieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
dem Team, während es seine globale Expansion fortsetzt und die nächste
Wachstumsphase angeht."
Eine globale Kategorie im Finanzwesen, entwickelt in Europa
Payhawk wurde in Sofia gegründet und ist heute in 33 Ländern mit 12 Büros tätig.
Die Plattform deckt verschiedene Währungen, Bankensysteme,
Zahlungsinfrastrukturen, Vorschriften und lokale Gepflogenheiten ab. Diese
Komplexität kann nach Ansicht des Unternehmens weltweit zu einem Vorteil werden.
?Europa muss keine lokalen Varianten von Kategorien entwickeln, die anderswo
entstanden sind. Wir sollten Kategorien schaffen, an denen sich der Rest der
Welt orientiert, denn handwerkliches Können und Innovation sind fest in der
europäischen Kultur verankert", sagt Borisov.?Wir wollen die Infrastruktur
aufbauen, über die Unternehmen auf der ganzen Welt ihre Finanzprozesse im KI-
Zeitalter betreiben. Weil wir in Europa gegründet wurden, kennen wir diese
Komplexität von Anfang an. Wir wissen, was es braucht, damit unsere Kunden die
Kontrolle behalten, wenn ihre Unternehmen weltweit tätig sind, wachsen und
effizient arbeiten wollen. Das Zeitfenster, diese Kategorie zu definieren, ist
jetzt offen, und wir handeln schnell."
Von intelligenteren Finanztools zu einem neuen Betriebsmodell
ERP-Systeme, Banken, Beschaffungsplattformen, Treasury-Lösungen, Reisetools und
Ausgabenplattformen werden durch Server auf Basis des Model Context Protocol
(MCP) immer intelligenter. Payhawk zufolge führt es jedoch nicht automatisch zu
einem intelligenteren Finanzbetrieb, wenn einzelne Anwendungen intelligenter
werden.
?Integrationen verbinden Systeme. MCP erleichtert den Zugriff auf Informationen.
Ein Finance OS verändert jedoch die Arbeitsweise der gesamten Finanzfunktion",
sagt Borisov.?Wenn Software nicht mehr nur Aktionen empfiehlt, sondern sie
tatsächlich ausführt, wird dieser Unterschied deutlich wichtiger."
Payhawk baut sein Finance Operating System auf drei miteinander verbundenen
Ebenen auf: KI-Agenten, die Finanzaufgaben erledigen; eine
Zahlungsinfrastruktur, über die Agenten sicher mit Geld umgehen können; sowie
Kontrollmechanismen in Unternehmen, die festlegen, was Agenten tun dürfen und
wann ein Mensch entscheiden muss.
Zusammen ermöglichen diese Ebenen, dass KI über eine unterstützende Funktion
hinausgeht und Teil des Betriebsmodells der Finanzfunktion wird.
Kreditkartenunabhängiges Geschäftsmodell
Payhawk erzielte im dritten Quartal einen positiven Cashflow und verfügt
weiterhin über 70 Prozent des Kapitals, das es in seiner vorherigen
Finanzierungsrunde im Jahr 2022 aufgenommen hat. Das Geschäftsmodell basiert auf
planbaren Abonnementpreisen statt auf Interchange-Gebühren aus Kartenzahlungen.
Das Wachstum des Unternehmens ist damit daran geknüpft, Kunden beim Geldsparen
zu unterstützen und nicht daran, sie zu höheren Ausgaben zu bewegen. Diese
Unabhängigkeit ermöglicht Payhawk auch, KI-native Finanzprodukte zu entwickeln,
die über die eigenen Karten hinaus funktionieren. In den USA arbeitet der
Financial Controller Agent beispielsweise mit den bestehenden Geschäftskarten
der Kunden. Ein Anbieterwechsel oder die Neuausstellung von Karten ist dadurch
nicht nötig.
Über Payhawk
Payhawk ist eine zukunftsorientierte, KI-native Plattform für
Ausgabenmanagement. Agenten koordinieren dort Rechnungen, Karten, Ausgaben,
Reisen und Beschaffung, um Kontrolle, Automatisierung und Einsparungen zu
maximieren. Payhawk stellt ergänzend zum ERP-System ein globales Geldkonto
bereit. Hinzu kommen Agenten, die bei jeder Zahlung Regeln, Richtlinien und
Budgets durchsetzen und Beschäftigten ein unkompliziertes Ausgabenerlebnis
bieten. Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Europa und
den USA. Das Unternehmen betreut Unternehmen aus dem Mid-Market- und Enterprise-
Segment in mehr als 33 Ländern.
Über Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives
Goldman Sachs (NYSE: GS) zählt weltweit zu den führenden Investoren im Bereich
alternativer Anlagen. Das Unternehmen verfügt über Vermögenswerte von mehr als
706 Milliarden US-Dollar und über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Das Geschäftsfeld
investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private
Equity, Growth Equity, Venture Capital, Private Credit, Immobilien,
Infrastruktur, Nachhaltigkeit und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen
Lösungen über Direktstrategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme
mit offener Architektur.
Im Mittelpunkt des Geschäftsfelds stehen Partnerschaften und gemeinsamer Erfolg
mit den Kunden. Mithilfe seines globalen Netzwerks und seiner umfassenden
Expertise in verschiedenen Branchen und Märkten strebt es langfristige
Anlageergebnisse an.
Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset
Management. Das Unternehmen bietet Anlage- und Beratungsdienstleistungen an den
öffentlichen und privaten Märkten für führende Institutionen, Finanzberater und
Privatpersonen weltweit. Zum 30. September 2026 beliefen sich die weltweit von
Goldman Sachs betreuten Vermögenswerte auf rund 4,1 Billionen US-Dollar.
Seit 2003 hat Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives mehr als 17
Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und
CEOs geführt werden. Das Team konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen
in der Wachstumsphase sowie technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen
Branchen, darunter Technologie für Unternehmen, Finanztechnologie, Konsumgüter
und Gesundheitswesen.
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Georgi Ivanov
Senior Communications Manager
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