GNW-News: Payhawk transformiert die Arbeit von Finanzteams mit neuen agilen Playbooks

15.09.26 10:03 Uhr

^LONDON, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die AI-native

Ausgabenmanagement-Plattform, hat heute die Fall Edition 2026 - prompt your

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finance - veröffentlicht, die es Finanzteams ermöglicht, ihre wiederkehrenden

Aufgaben über Claude, ChatGPT oder andere KI-Assistenten auszuführen. Die

Edition fügt außerdem einen Implementation Agent zur AI Office of the CFO-Suite

hinzu, der Payhawk für neue Kunden in wenigen Stunden einrichtet und zusätzlich

Kontrollmechanismen und Prozesse für maximale Effizienz nach dem Go-Live

verbessert.

Playbooks funktionieren innerhalb von Finanzteams, die bereits KI-Assistenten

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wie Claude oder ChatGPT nutzen, und arbeiten mit Live-Payhawk-Daten über das

Payhawk MCP - eine sichere Verbindung, welche die Berechtigungen jedes Benutzers

anwendet. Die Playbooks sind fertige Abläufe, die einen Finanzauftrag von Anfang

bis Ende ausführen. Jedes deckt einen Job für eine Rolle ab und weiß, was

überprüft werden muss, was ignoriert werden kann und wie ein gutes Ergebnis

aussieht. Die Bibliothek reicht vom Buchhaltungsabschluss, Einholen von Belegen,

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Kontrollieren von Budgets, Berechnen des Bargeldbestands über verschiedene

Einheiten hinweg, Bereinigen von Lieferanten, Vorbereiten auf ein Audit bis hin

zur Vorbereitung auf die Erneuerung von Lieferanten.

?Die Verbesserungen bei der Interaktion zwischen Payhawk und Claude haben sich

in unserem operativen Setup als äußerst effektiv erwiesen. Sie ermöglichen eine

erhebliche Zeitersparnis, bieten dynamische Reporting-Möglichkeiten und

vereinfachen den Datenzugriff. Die KI-gestützten Funktionen sind zu einem

wichtigen Bestandteil unserer täglichen Produktivität geworden", sagte Daniel

Raffl, Kostenmanager bei TechnoAlpin.

?Als ich dieses Jahr mit Hunderten von CFOs gesprochen habe, ist mir

aufgefallen, dass Unternehmen für Unternehmenssoftware zwar darum wetteifern,

MCP-Integrationen zu liefern, die auf das Lesen und Berichten von Daten

fokussiert sind, sie aber die eigentliche Chance verpassen: KI zu entwickeln,

die handelt und nicht nur liest. Finanzteams brauchen mehr als nur eine neue

Berichtsebene. Sie erwarten, dass die KI echte Arbeit für sie erledigt, indem

sie End-to-End-Prozesse ausführt. Deshalb haben wir Payhawk so gebaut, dass es

Aufgaben übernimmt, die jedes Finanzteam jeden Monat ausführt, und so

unmittelbar Zeit und Geld spart", sagte Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von

Payhawk.

Im Rahmen der Fall Edition 2026 stellt Payhawk auch seinen neuen Implementation

Agent vor, der Finanzteams dabei hilft, das komplette System in nur wenigen

Stunden zu implementieren. Der Agent setzt einen neuen Maßstab für SaaS-

Implementierungen, indem er die bevorzugten ERP- und HR-Systeme der Kunden

verbindet, ihre Daten importiert und Workflows, Richtlinien und Prozesse so

konfiguriert, dass sie ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Der Agent

nutzt auch Erkenntnisse, die mit dem Pre-Sales-Team von Payhawk geteilt wurden,

um von Tag eins an die Ziele jedes Kunden zu verstehen. Der Implementation Agent

unterstützt alle wichtigen Payhawk-Integrationen, einschließlich Oracle

NetSuite, Microsoft Dynamics, Sage, Xero, DATEV und QuickBooks sowie kürzlich

angekündigte Integrationen mit SAP, Pennylane, Rillet, Campfire und DualEntry.

?Der Implementation Agent fungiert als persönlicher Finanzberater und konnte bei

unseren Kunden bereits in weniger als eine Stunde live geschaltet werden. Wir

beginnen mit Onboarding und Implementierung, aber die langfristige Perspektive

liegt in der kontinuierlichen Verbesserung. Indem der Agent daraus lernt, wie

Kunden das System nutzen, optimiert er die Einrichtung im Laufe der Zeit und

empfiehlt proaktiv Änderungen, die Finanzabläufe noch effizienter machen", sagt

Martin Reindl, General Manager & SVP Customer Success bei Payhawk.

Die Fall Edition 2026 ist ab heute für Payhawk-Kunden verfügbar. Playbooks sind

über das Payhawk MCP und im Payhawk-Portal erhältlich.

Payhawk stellt die Fall Edition 2026 in einem Live-Webinar am 29. September vor.

Details und Anmeldung: https://payhawk.com/editions/fall-2026.

Über Payhawk

Payhawk ist eine AI-basierte Plattform für Ausgabenmanagement, die weltweit

Geldflüsse über Rechnungen, Karten, Ausgaben, Reisen und Beschaffung steuert, um

maximale Kontrolle, Automatisierung und Einsparungen zu ermöglichen. Sie bietet

ein globales Geldkonto über ein ERP-System - kombiniert mit Agenten, die Regeln,

Richtlinien und Budgets bei jeder Zahlung durchsetzen und gleichzeitig den

Mitarbeitern ein müheloses Ausgabenerlebnis bieten. Mit Hauptsitz in London und

Büros in Europa und den USA hilft Payhawk Unternehmen, in über 33 Ländern

schneller zu wachsen.

Presse-Kontakt

WORDUP PR

Südliche Auffahrtsallee 66

80638 München

Tel: +49 (0)89 2 878 8780

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