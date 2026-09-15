GNW-News: Payhawk transformiert die Arbeit von Finanzteams mit neuen agilen Playbooks
^LONDON, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die AI-native
Ausgabenmanagement-Plattform, hat heute die Fall Edition 2026 - prompt your
finance - veröffentlicht, die es Finanzteams ermöglicht, ihre wiederkehrenden
Aufgaben über Claude, ChatGPT oder andere KI-Assistenten auszuführen. Die
Edition fügt außerdem einen Implementation Agent zur AI Office of the CFO-Suite
hinzu, der Payhawk für neue Kunden in wenigen Stunden einrichtet und zusätzlich
Kontrollmechanismen und Prozesse für maximale Effizienz nach dem Go-Live
verbessert.
Playbooks funktionieren innerhalb von Finanzteams, die bereits KI-Assistenten
wie Claude oder ChatGPT nutzen, und arbeiten mit Live-Payhawk-Daten über das
Payhawk MCP - eine sichere Verbindung, welche die Berechtigungen jedes Benutzers
anwendet. Die Playbooks sind fertige Abläufe, die einen Finanzauftrag von Anfang
bis Ende ausführen. Jedes deckt einen Job für eine Rolle ab und weiß, was
überprüft werden muss, was ignoriert werden kann und wie ein gutes Ergebnis
aussieht. Die Bibliothek reicht vom Buchhaltungsabschluss, Einholen von Belegen,
Kontrollieren von Budgets, Berechnen des Bargeldbestands über verschiedene
Einheiten hinweg, Bereinigen von Lieferanten, Vorbereiten auf ein Audit bis hin
zur Vorbereitung auf die Erneuerung von Lieferanten.
?Die Verbesserungen bei der Interaktion zwischen Payhawk und Claude haben sich
in unserem operativen Setup als äußerst effektiv erwiesen. Sie ermöglichen eine
erhebliche Zeitersparnis, bieten dynamische Reporting-Möglichkeiten und
vereinfachen den Datenzugriff. Die KI-gestützten Funktionen sind zu einem
wichtigen Bestandteil unserer täglichen Produktivität geworden", sagte Daniel
Raffl, Kostenmanager bei TechnoAlpin.
?Als ich dieses Jahr mit Hunderten von CFOs gesprochen habe, ist mir
aufgefallen, dass Unternehmen für Unternehmenssoftware zwar darum wetteifern,
MCP-Integrationen zu liefern, die auf das Lesen und Berichten von Daten
fokussiert sind, sie aber die eigentliche Chance verpassen: KI zu entwickeln,
die handelt und nicht nur liest. Finanzteams brauchen mehr als nur eine neue
Berichtsebene. Sie erwarten, dass die KI echte Arbeit für sie erledigt, indem
sie End-to-End-Prozesse ausführt. Deshalb haben wir Payhawk so gebaut, dass es
Aufgaben übernimmt, die jedes Finanzteam jeden Monat ausführt, und so
unmittelbar Zeit und Geld spart", sagte Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von
Payhawk.
Im Rahmen der Fall Edition 2026 stellt Payhawk auch seinen neuen Implementation
Agent vor, der Finanzteams dabei hilft, das komplette System in nur wenigen
Stunden zu implementieren. Der Agent setzt einen neuen Maßstab für SaaS-
Implementierungen, indem er die bevorzugten ERP- und HR-Systeme der Kunden
verbindet, ihre Daten importiert und Workflows, Richtlinien und Prozesse so
konfiguriert, dass sie ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Der Agent
nutzt auch Erkenntnisse, die mit dem Pre-Sales-Team von Payhawk geteilt wurden,
um von Tag eins an die Ziele jedes Kunden zu verstehen. Der Implementation Agent
unterstützt alle wichtigen Payhawk-Integrationen, einschließlich Oracle
NetSuite, Microsoft Dynamics, Sage, Xero, DATEV und QuickBooks sowie kürzlich
angekündigte Integrationen mit SAP, Pennylane, Rillet, Campfire und DualEntry.
?Der Implementation Agent fungiert als persönlicher Finanzberater und konnte bei
unseren Kunden bereits in weniger als eine Stunde live geschaltet werden. Wir
beginnen mit Onboarding und Implementierung, aber die langfristige Perspektive
liegt in der kontinuierlichen Verbesserung. Indem der Agent daraus lernt, wie
Kunden das System nutzen, optimiert er die Einrichtung im Laufe der Zeit und
empfiehlt proaktiv Änderungen, die Finanzabläufe noch effizienter machen", sagt
Martin Reindl, General Manager & SVP Customer Success bei Payhawk.
Die Fall Edition 2026 ist ab heute für Payhawk-Kunden verfügbar. Playbooks sind
über das Payhawk MCP und im Payhawk-Portal erhältlich.
Payhawk stellt die Fall Edition 2026 in einem Live-Webinar am 29. September vor.
Details und Anmeldung: https://payhawk.com/editions/fall-2026.
Über Payhawk
Payhawk ist eine AI-basierte Plattform für Ausgabenmanagement, die weltweit
Geldflüsse über Rechnungen, Karten, Ausgaben, Reisen und Beschaffung steuert, um
maximale Kontrolle, Automatisierung und Einsparungen zu ermöglichen. Sie bietet
ein globales Geldkonto über ein ERP-System - kombiniert mit Agenten, die Regeln,
Richtlinien und Budgets bei jeder Zahlung durchsetzen und gleichzeitig den
Mitarbeitern ein müheloses Ausgabenerlebnis bieten. Mit Hauptsitz in London und
Büros in Europa und den USA hilft Payhawk Unternehmen, in über 33 Ländern
schneller zu wachsen.
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