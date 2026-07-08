GNW-News: Payhawk überschreitet die Marke von 100 Mio. USD (ARR)

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^LONDON und MÜNCHEN, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native

Plattform für Ausgabenmanagement, hat die Marke von 100 Mio. USD ARR (jährlich

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wiederkehrende Umsätze) überschritten und damit den?Centaur"-Status erreicht.

Das Unternehmen reiht sich so in den Kreis von weltweit rund 250 privaten

Softwareunternehmen ein, die diesen Meilenstein erreicht haben - eine Gruppe,

die laut Schätzungen von Bessemer Venture Partners etwa siebenmal seltener ist

als die der?Unicorns" (Unternehmen mit einer Bewertung von über 1 Mrd. USD).

In den vergangenen 24 Monaten hat Payhawk sowohl seine Produkte als auch seine

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internen Abläufe konsequent auf autonome KI-Agenten ausgerichtet. Infolgedessen

hat sich das Wachstum beschleunigt; die Marke von 100 Mio. USD ARR ist somit

nicht nur ein Beleg für die Leistungsfähigkeit der Software, sondern auch dafür,

wie ein KI-natives Unternehmen erfolgreich geführt werden kann.

?Als wir Payhawk 2018 gründeten, wollten wir die Art und Weise revolutionieren,

wie Unternehmen Geld ausgeben. Wir sahen darin ein Marktpotenzial von 1 Mrd. USD

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- heute sind wir überzeugt, dass sich daraus eine Chance von über 1 Bio. USD

entwickelt hat. Für das vierte Quartal dieses Jahres erwarten wir, dass jede

500. Zahlung mit einer Firmenkarte in Europa über eine Payhawk-Karte abgewickelt

wird. Zudem sind wir längst über reine Firmenkarten hinausgewachsen und decken

heute auch Lieferantenzahlungen, Kreditorenbuchhaltung, Reisebuchungen sowie die

Vereinfachung des gesamten 'Procure-to-Pay'-Prozesses ab. Das Erreichen von 100

Mio. USD ARR beweist, dass sich in Europa eine kategorieprägende, KI-native

Finanzplattform aufbauen und von hier aus weltweit skalieren lässt", erklärt

Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk.

Ein KI-natives Unternehmen, nicht nur ein KI-Produkt

Diese Erfolgsbilanz ist das Ergebnis einer umfassenden, KI-nativen

Neuausrichtung des gesamten Unternehmens. Der ARR (Annual Recurring Revenue) pro

Vollzeitmitarbeiter (FTE) ist im Jahresvergleich um 75 % auf rund 238.000 US-

Dollar gestiegen, da KI im gesamten Unternehmen echte Aufgaben übernimmt: 76 %

der Support-Anfragen werden inzwischen vollständig von KI gelöst, das

Vertriebsteam generiert 159 % mehr Neugeschäft bei einer um 10 % reduzierten

Personalstärke, und die Produkt- sowie Entwicklungsabteilungen liefern 57 % mehr

Funktionen bei gleichzeitig niedrigeren Regressionsraten aus.

?Besonders stolz bin ich darauf, wie effizient wir diesen Punkt erreicht haben.

Wir haben die seit der Gründung verbrauchten Barmittel (Net Cash Burn) von rund

120 Mio. US-Dollar in 100 Mio. US-Dollar ARR umgewandelt - das entspricht einem

'Lifetime Burn Multiple' von etwa 1,2 -, und dabei nur etwa die Hälfte des

aufgenommenen Kapitals eingesetzt. KI erledigt heute im gesamten Unternehmen

echte Arbeit und ist der Motor unseres Wachstums", fügte Borisov hinzu.

Starke Entwicklung bei der operativen Effizienz

* Bis zum vierten Quartal wird jede 500. Zahlung mit einer Firmenkarte in

Europa über eine Payhawk-Karte abgewickelt

* Der ARR pro FTE erreicht 238.000 US-Dollar, was einer Steigerung von 75 % im

Jahresvergleich entspricht

* Das über die Plattform abgewickelte Gesamtvolumen an Zahlungen wächst im

Jahresvergleich um 95 %

* Das Neugeschäft wächst um 159 % im Jahresvergleich bei einem um 10 %

kleineren Vertriebsteam

* Bisheriger Kapitalverbrauch von 120 Mio. US-Dollar wurde dank

hochqualifizierter europäischer Talente in 100 Mio. US-Dollar ARR

umgewandelt

Kundenakzeptanz und neue KI-native Produkte

Ein wesentlicher Treiber des Erfolgs sind die neuen KI-nativen Produktlinien von

Payhawk, darunter der?Travel Agent" und der?Financial Controller Agent", die

im Auftrag eigenständig Reisen buchen und Rechnungen von Anbieter-Websites

abrufen. Payhawk betreut heute einige der am schnellsten wachsenden europäischen

Unternehmen, darunter Flatpay, Aikido, Apollo AI, Vox AI und Nscale.

Die Zukunft des Ausgabenmanagements gestalten

?Wir freuen uns sehr auf das, was vor uns liegt. Die Kombination aus KI,

Zahlungsinfrastruktur und Systemen auf Unternehmensniveau schafft ideale

Voraussetzungen für Innovationen. Die Art und Weise, wie Unternehmen heute Geld

ausgeben und verwalten, wird sich in den nächsten fünf Jahren grundlegend

wandeln. Unser Ziel ist es, einem Unternehmen mit 500 Mitarbeitern zu

ermöglichen, die Finanzabteilung mit nur zwei Personen zu führen - und wir

setzen alles daran, dieses Szenario für jedes Unternehmen weltweit Wirklichkeit

werden zu lassen", so Hristo Borisov.

Über Payhawk

Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale

Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung

koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen

ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System

integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets

bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem

reibungslosen Ausgabenmanagement.

Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und

den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.

Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,

Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter

https://payhawk.com/de

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45080e34-d3d8-

473e-81ef-64d0724f7a4f

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