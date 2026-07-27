GNW-News: Payhawks Financial-Controller-Agent ruft Lieferantenrechnungen bis zu 12-mal schneller ab als Menschen
^Mehr als 550 Unternehmen haben?Agent Fetch" - die bisher am häufigsten genutzte
Beta-Funktion von Payhawk - bereits aktiviert. Die Finanz-KI entwickelt sich von
einer reinen Erinnerungsfunktion für Mitarbeiter hin zu einem System, das
Rechnungen eigenständig abruft.
MUNCHEN, July 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payhawk, die KI-native Plattform für
Ausgabenmanagement, veröffentlichte soeben neue Daten, die zeigen, dass ihr
?Financial Controller Agent" den Zeitraum bei der Einreichung von
Lieferantenrechnungen seit Jahresbeginn um 46 Prozent reduziert hat. Zudem
stellt das Unternehmen nun allen Kunden?Agent Fetch" zur Verfügung - diese
Funktion ermöglicht es dem Agenten, Rechnungen nicht nur anzufordern, sondern
sie selbstständig abzurufen - und das bis zu 12-mal schneller, als es Menschen
könnten.
Eine der größten verbleibenden Herausforderungen für Finanzteams: Rechnungen für
Online-Dienste und Lieferantenzahlungen werden oft nicht direkt beim Kaufvorgang
ausgestellt. Stattdessen liegen sie in Lieferantenportalen bereit. Mitarbeitende
müssen deshalb an das Vorhandensein der Rechnung denken, auf das richtige Konto
zugreifen, das passende Dokument suchen, es herunterladen, und der
entsprechenden Transaktion zuordnen. Payhawk schätzt, dass es durchschnittlich
23,8 Tage dauert, bis solche Rechnungen in das ERP-System eines Unternehmens
gelangen. Durch den Einsatz des?Financial Controller Agent", der Mitarbeiter an
die Einreichung von Dokumenten erinnert, konnte Payhawk diese Zeit bereits auf
12,6 Tage verkürzen. Aufbauend auf dem Erfolg des Beta-Programms ist nun das
Ziel, diesen Durchschnittswert mithilfe von?Agent Fetch" auf zwei Tage zu
senken.
Die?Agent Fetch"-Funktion von Payhawk übernimmt die Aufgabe für den Mitarbeiter
vollständig. Sobald das Lieferantenkonto sicher verknüpft ist, kann der
?Financial Controller Agent" auf das Portal zugreifen, die entsprechende
Rechnung abrufen, die Daten extrahieren und kategorisieren sowie die Rechnung
der korrekten Zahlung zuordnen.
Mehr als 550 Unternehmen aktivierten?Agent Fetch" bereits während der Beta-
Phase und machen es damit zur am häufigsten genutzten Beta-Funktion in der
Geschichte von Payhawk. Nach der Anmeldung rief?Agent Fetch" die Rechnungen in
68,6 Prozent der Fälle erfolgreich und eigenständig ab.
Hristo Borisov, Mitgründer und CEO von Payhawk, sagt:?Ich war kürzlich einen
Monat lang in den USA unterwegs und habe mehr als dreißig Fahrten mit Uber
unternommen. Nach jeder Zahlung rief der Agent das jeweilige Portal auf, lud die
Rechnung herunter, fügte sie der Transaktion bei und reichte sie für mich ein.
Ich musste selbst nichts mehr tun."
Das Abrufen von Rechnungen aus Anbieterportalen verzögert den Monatsabschluss,
beeinträchtigt die Echtzeit-Transparenz, führt zu lückenhaften Prüfunterlagen
und kann Unternehmen daran hindern, die Mehrwertsteuer zurückzufordern. Während
Belege für Kartenzahlungen am stationären Point-of-Sale meist innerhalb von fünf
Werktagen vorliegen, dauert die Beschaffung von Lieferantenrechnungen aus
Online-Portalen fast fünfmal länger.?Unsere Mission ist es, alle mühsamen
Prozesse für Finanzteams und deren Mitarbeiter zu automatisieren, indem wir
Zahlungsverkehr und KI miteinander verknüpfen. So können Unternehmen schneller
agieren sowie Zeit und Geld für das Wesentliche sparen", betont Hristo Brisov.
Agent Fetch wurde speziell für Online-Dienste und wiederkehrende Zahlungen an
Anbieter entwickelt, bei denen Rechnungen häufig hinter einem Login-Bereich
abgelegt sind. Dazu gehören unter anderem Software-Abonnements, Plattformen für
digitale Werbung, Reiseanbieter, Cloud-Infrastrukturen und Online-Marktplätze.
Die Funktion wurde im Rahmen des?Verified Bots"-Programms von Cloudflare
zertifiziert. Damit können Websites den Agenten kryptografisch als autorisierten
automatisierten Datenverkehr authentifizieren, anstatt ihn als nicht
identifizierten Bot einzustufen.
Agent Fetch ist Teil des?Financial Controller Agent" von Payhawk. Dieser
überwacht Transaktionen, identifiziert fehlende Unterlagen und ergreift
Maßnahmen, um die Bearbeitung von Ausgaben zu beschleunigen.
Über Payhawk
Payhawk ist eine KI-gestützte Ausgabenmanagement-Plattform, die globale
Zahlungsflüsse für Rechnungen, Karten, Spesen, Reisen und Beschaffung
koordiniert und so maximale Kontrolle, Automatisierung und Kosteneinsparungen
ermöglicht. Sie bietet ein globales Finanzkonto, das in Ihr ERP-System
integriert ist, und automatisierte Systeme, die Regeln, Richtlinien und Budgets
bei jeder Zahlung durchsetzen. Gleichzeitig profitieren Mitarbeiter von einem
reibungslosen Ausgabenmanagement.
Payhawk hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in ganz Europa und
den USA und betreut mittelständische und große Unternehmen in über 32 Ländern.
Zum vielfältigen Kundenstamm von Payhawk gehören große Namen wie Discordia,
Luxair, Billa, Vinted und Wagestream. Erfahren Sie mehr unter
https://payhawk.com/de
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