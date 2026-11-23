GNW-News: Pazhou-Algorithmus-Wettbewerb: KI-Innovationen in praktische Anwendungen umsetzen
^GUANGZHOU, China, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Ecological Empowerment
Conference" im Rahmen des 5. Pazhou-Algorithmus-Wettbewerbs beginnt am 25.
November im Bezirk Haizhu in Guangzhou. Mit dem Schwerpunkt auf industriellen
Anwendungen hat der Wettbewerb Innovatoren aus 87 Ländern und Regionen angezogen
und schlägt eine Brücke zwischen technischen Talenten und den praktischen
Anforderungen der Wirtschaft, um modernste KI-Algorithmen in greifbaren
industriellen Mehrwert zu verwandeln.
Für den diesjährigen Wettbewerb konnten 10.263 Teams gewonnen werden. Vier
führende Technologieunternehmen - Baidu, Alibaba, Tencent und Volcano Engine -
haben gemeinsam Branchenherausforderungen ins Leben gerufen. Mehr als
400 innovative Unternehmen aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Singapur
und weiteren Ländern nahmen am internationalen Wettbewerb für KI-Produktlösungen
teil und reichten kommerziell vielversprechende KI-Lösungen ein. Zu den Preisen
gehören ein erster Preis in Höhe von 80.000 RMB, ein zweiter Preis in Höhe von
50.000 RMB und ein dritter Preis in Höhe von 20.000 RMB.
Als Chinas erster führender Algorithmus-Wettbewerb mit Schwerpunkt auf
industriellen Anwendungen wurde ein Modell etabliert, bei dem?die Industrie die
Herausforderungen stellt, Algorithmen die Antworten liefern und der Markt sie
auf die Probe stellt". Indem Innovation an den tatsächlichen Bedarf der Praxis
geknüpft wird, trägt der Wettbewerb dazu bei, Algorithmen aus dem Labor in die
Produktionslinie zu bringen. Innerhalb von fünf Jahren ist die Teilnehmerzahl
von 262 Teams bei der ersten Ausgabe auf mehr als 10.000 in diesem Jahr
gestiegen. Insgesamt hat der Wettbewerb über 28.000 Teams aus 87 Ländern und
Regionen angezogen und mehr als 500 hochwertige Algorithmus-Innovationen sowie
5.000 industrielle Lösungen hervorgebracht. Er hat ein Innovationsökosystem
gefördert, das Talente anzieht, Unternehmen miteinander vernetzt, die Forschung
vorantreibt und das industrielle Wachstum ankurbelt.
Im Gegensatz zu traditionellen Wettbewerben, die sich in erster Linie auf die
Theorie konzentrieren, befasst sich die Veranstaltung mit realen
Herausforderungen in den Bereichen Spracherkennung, Inhaltssicherheit,
intelligente Entscheidungsfindung und verkörperte KI und behandelt dabei Themen
wie Dialekterkennung und die Sicherheit von AIGC. Er fördert sowohl die
industrielle Effizienz als auch eine barrierefreie und sichere KI. Führende
Unternehmen stellen Rechenressourcen, Technologien und Anwendungsszenarien aus
der Praxis zur Verfügung und ermöglichen so die Zusammenarbeit mit Talenten
weltweit.
Der Wettbewerb erkundet zudem neue Grenzbereiche, darunter das Rechnen mit
Satelliten im Orbit. Da sich die erste Gruppe von Rechensatelliten der?Pazhou
Space Computing Constellation" nun im Orbit befindet, dehnen sich KI-Anwendungen
über die Erde hinaus auf das weltraumgestützte Computing aus.
Im Einklang mit Chinas?AI Plus"-Initiative wird der Wettbewerb ein
durchgängiges Ökosystem weiterentwickeln, das technologische Durchbrüche,
Kommerzialisierung, Kapitalinvestitionen und industrielle Inkubation umfasst -
wodurch mehr KI-Innovationen in branchenübergreifende praktische Anwendungen
umgesetzt werden und ein Modell für die Förderung neuer, qualitativ hochwertiger
Produktivkräfte sowie der intelligenten Wirtschaft geboten wird.
Ansprechpartnerin: Frau Li, Telefon: 86-10-63074558.Â°