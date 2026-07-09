GNW-News: PDI stärkt Beziehung zu Awalé Resources mit strategischer Investition
^QUEBEC CITY, July 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited
(ASX:PDI, TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") meldet eine bevorstehende
Investition in Höhe von USD 10 Millionen in das auf Westafrika spezialisierte
Explorationsunternehmen Awalé Resources Limited (TSXV:ARIC) (?Awalé"). Mit
dieser Investition steigt die strategische Beteiligung des Unternehmens an Awalé
auf rund 12,3 % (auf unverwässerter Basis und vor der Ausübung etwaiger
Bezugsrechte durch bereits vorhandene Gesellschafter von Awalé).
Awalé konzentriert seine Geschäftsaktivitäten auf die Entdeckung umfangreicher
Gold- und Kupfervorkommen im Nordwesten von Côte d'Ivoire. Das prominente
Odienné-Projekt von Awalé umfasst insgesamt 2.346 km(2) umfassenden, strategisch
platzierten Grundbesitz im Geltungsbereich von sieben bereits erteilten und
beantragten Explorationslizenzen. Dazu gehören auch 797 km(2), die als Joint
Venture mit einer Tochtergesellschaft von Newmont Corporation (aktuell 61 %,
Ertrag 75 %) gehalten werden, das vollständig von Newmont finanziert und von
Awalé betrieben wird (?Awalé-Newmont JV").
Für das Awalé-Newmont JV wurde eine erste Schätzung der abgeleiteten
Mineralressourcen von 32,4 t mit 1,64 g/t AuEq gemeldet, was 1,71 Millionen
Feinunzen AuEq in den Lagerstätten BBM, Charger und Empire in Odienné
entspricht.(1) Derzeit laufen die Bohrungen, um die aktuellen Ressourcen zu
erweitern oder zu optimieren und Tests auf weitere Ziele im Besitz des Joint
Ventures durchzuführen. Auch erste technische, wirtschaftliche, ökologische und
soziale Überprüfungen für Odienné sind bereits aufgenommen worden.
Die vollständig im Eigentum von Awalé befindlichen Explorationslizenzen und
-anträge im größeren Odienné-Gebiet betreffen mehrere bisher nicht getestete und
in der Frühphase befindliche Ziele, womit es Wachstumspotenzial auf
Distriktebene gibt. Awalé wird die Mittel aus der strategischen Investition von
PDI nutzen, um die Explorationstätigkeit im Rahmen dieser zu 100 % im
Eigenbesitz befindlichen Lizenzen voranzutreiben.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer bei PDI, meint:
?Awalé ist eine vielversprechende Goldexplorations- und Entwicklungsfirma in
Westafrika mit umfangreichem und strategisch platziertem Grundbesitz in Côte
d'Ivoire, das neben Guinea als eines der besten Bergbaugebiete in Westafrika
gilt. Das Managementteam von Awalé hat bei der Entwicklung der Odienné-Projekts
bis zu diesem Punkt, an dem es echtes Potenzial als bedeutende Goldmine zeigt
und Spielraum für fortgesetztes Wachstum durch Erweiterungsbohrungen und
Neuentdeckungen bietet, hervorragende Arbeit geleistet. Wir freuen uns darauf,
Awalé mit der Fachkompetenz, die PDI in den Bereichen Exploration,
Minenentwicklung und Betrieb zu bieten hat, zu unterstützen."
PDI finanziert seine Investition in Awalé mit frei verfügbaren Barmitteln. Diese
Investition wirkt sich nicht auf den Finanzierungsbedarf im Zusammenhang mit dem
Goldprojekt Bankan in Guinea aus.
Angaben zur strategischen Investition
PDI und Awalé haben eine verbindliche Zeichnungsvereinbarung abgeschlossen, in
deren Rahmen sich PDI zur Zeichnung von 16.642.352 Stammaktien von Awalé zu
einem Ausgabepreis von CAD 0,85 je Stammaktie verpflichtet, was einer
Gesamtinvestition von rund CAD 14,15 Millionen (ca. USD 10 Millionen)
entspricht. Der Ausgabepreis von CAD 0,85 beinhaltet einen Aufschlag von rund
10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs über fünf Tage zum 10. Juli
2026 an der TSX Venture Exchange (?TSXV"), was den strategischen Charakter der
Investition durch PDI verdeutlicht.
PDI besitzt gegenwärtig keine Aktien von Awalé. Nach Abschluss der strategischen
Investition wird PDI das Eigentum und die Kontrolle über 16.642.352 Stammaktien
erworben haben, was einer Beteiligung von rund 12,3 % an Awalé auf
unverwässerter Basis und vor Ausübung etwaiger Beteiligungsrechte im Besitz
bestimmter bestehender Aktionäre von Awalé entspricht.
Der Abschluss der strategischen Investition sollte Ende Juli 2026 erfolgen,
vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen durch die Parteien, wozu auch
die Erteilung der abschließenden Genehmigung durch die TSXV und alle sonstigen
erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Abschluss einer Vereinbarung
über Anlegerrechte zwischen PDI und der Gesellschaft gehören. Für die
Stammaktien, die PDI erwirbt, unterliegen gemäß den kanadischen
Wertpapiergesetzen und den Regeln der TSXV einer Sperrfrist, die vier Monate und
einen Tag nach Abschluss der strategischen Investition endet.
In Verbindung mit der strategischen Investition schließt PDI eine Vereinbarung
über Anlagerrechte mit Awalé ab, die PDI die folgenden Rechte sichert: (1) Die
Aufrechterhaltung seiner Beteiligung an Awalé durch Beteiligungen und
Nachkaufrechte und (2) bestimmte Informationsrechte in Bezug auf Awalé und deren
Explorationsprojekte. Die Parteien bilden außerdem einen gemeinsamen technischen
Beratungsausschuss. Sollte die Beteiligung von PDI an Awalé auf einen Anteil von
weniger als 10 % auf unverwässerter Basis sinken, werden die vorstehend
genannten Rechte ausgesetzt, und die Vereinbarung über Anlegerrechte tritt außer
Kraft, wenn die Beteiligung von PDI über einen Zeitraum von 12
aufeinanderfolgenden Monaten die Marke 10 % unterschreitet.
Die strategische Investition wird zu Anlagezwecken vorgenommen, und PDI
beabsichtigt, die Investition in Awalé auf laufender Basis zu überprüfen. PDI
steht es offen, ihre wirtschaftliche Beteiligung, Kontrolle, Weisungsbefugnis
und ihr wirtschaftliches Risiko in Bezug auf Wertpapiere von Awalé in
Abhängigkeit bestimmter Faktoren wie der Marktlage und anderer Bedingungen
auszubauen oder zu reduzieren.
Eine Ausfertigung des Frühwarnberichtes, den PDI in Verbindung mit der
vorstehend beschriebenen strategischen Investition einreichen muss, wird auf
SEDAR+ unter dem Profil von Awalé verfügbar gemacht. Diese Pressemitteilung wird
gemäß den Frühwarnbestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze herausgegeben.
Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat von PDI zur Veröffentlichung
freigegeben.
Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.predictivediscovery.com oder kontaktieren Sie:
Anlegeranfragen Medienanfragen
Matthew Wilcox Nathan Ryan
Managing Director und Chief Executive
Officer NWR Communications
E:
E: info@predictivediscovery.com nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:info@predictivediscovery.com) (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.
com.au)
T: +61 8 9216 1000 T: +61 420 582 887
Über Predictive Discovery
PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung
und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter
Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.
Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in
Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-
Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen
für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne
vorantreibt.
Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in
Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht
kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000
Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.
Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine
Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten
Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen
den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.
PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem
mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,
mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur
Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.
Compliance-Erklärungen
Kein Angebot
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt
dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-
Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-
Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die
diesen Vorschriften nicht unterliegt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu
den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur
Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und
Entwicklungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in
Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des
Bankan-Projekts, sowie Aussagen bezüglich der strategischen Investition,
einschließlich des Abschlusses und der damit verbundenen Termine, der
Mittelverwendung durch Awalé und er erwartete Beteiligung von PDI an Awalé.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt
dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch
Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",?könnten",?sollten",
?planen",?schätzen",?beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.
Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in
diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem
Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der
Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;
geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;
der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich
der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,
Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen
oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;
Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und
Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten
sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+
eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern
nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem
obigen Vorbehalt.
Produktionsziele
Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete
Produktion von über 400.000 Feinunzen. Die Produktionsziele für das Bankan-
Projekt wurden der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem
Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" bekannt gegeben. Die
Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August
2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel?Amendment to Kiniero Gold
Project Technical Report" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde
liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
(1) Ausführliche Angaben zur Schätzung der Mineralressourcen, einschließlich
einer ausführlichen Darlegung der Annahmen und Methoden, finden Sie in der
Pressemitteilung von Awalé vom 19. Mai 2026 und dem technischen Bericht NI
43-101 vom 3. Juli 2026, die auf der Website von Awalé unter
www.awaleresources.com (http://www.awaleresources.com) sowie im SEDAR+ Profil
von Awalé unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca) verfügbar sind.
Â°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ressources Robex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ressources Robex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Ressources Robex Aktie News
Ressources Robex Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ressources Robex nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.