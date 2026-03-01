GNW-News: PDI Technologies unterstützt Einzelhändler der EMEA-Region auf der UNITI Expo 2026 dabei, intelligenter zu arbeiten

^FRANKFURT, Deutschland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PDI Technologies

(https://pditechnologies.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-

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release&utm_campaign=uniti-expo-2026), ein weltweit führender Anbieter von

Lösungen für intelligentere Betriebsabläufe im Convenience-Einzelhandel und im

Energiesektor, hat heute seine Rückkehr zur UNITI expo 2026 als

Kooperationspartner bekannt gegeben. PDI wird demonstrieren, wie sein vernetztes

Lösungsökosystem, das auf verlässlichen Betriebsdaten und praktischen KI-

Anwendungen basiert, Unternehmen dabei unterstützt, ihre Abläufe intelligenter

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zu gestalten, die Transparenz zu verbessern und fundiertere Entscheidungen zu

treffen.

Die UNITI expo (https://www.uniti-expo.de/en/), Europas führende Fachmesse für

die Tankstellen- und Autowasch-Branche, bringt führende Entscheidungsträger aus

mehr als 100 Ländern zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Jahr 2026

stehen Innovationen aus den Bereichen Technologie, Zahlungsverkehr und Logistik,

Autowäsche und -pflege, Ölkonzerne und Kraftstoffhändler sowie Einzelhandel und

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Convenience.

?Einzelhändler wünschen sich Tools, die ihnen helfen, schneller zu reagieren und

präziser zu arbeiten", so Dawn Desai, EVP & GM, International, PDI Technologies.

?Unsere Stärke liegt in der Qualität der von uns unterstützten Betriebsdaten

sowie in den bewährten Innovationen. Diese helfen unseren Kunden, auf Grundlage

dieser Daten entschlossen zu agieren - sei es durch Automatisierung, verbesserte

Transparenz oder KI-Funktionen, die in der gesamten Branche zunehmend an

Bedeutung gewinnen."

In Halle 5, Stand 5B21, können Besucher sehen, wie PDI Tankstellen- und

Convenience-Händlern mit seinen ausgewählten Lösungen

(https://pditechnologies.com/events/uniti-expo-

2026/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=uniti-expo-

2026) hilft, ihre Abläufe zu optimieren:

* Orbis Web (Backoffice und Zentrale): Echtzeit-Transparenz zur Vereinfachung

der täglichen Abläufe

* Logistik: Verbesserte Steuerung und Koordination bei Lieferungen und Flotten

* Preisgestaltung: Datengesteuerte und KI-gestützte dynamische Preisstrategien

* Kundenbindung: Häufigere Wiederholungskäufe und höhere Warenkorbwerte

* Sicherheit: Verbesserter Schutz und höhere Geschäftsresilienz

* Point of Sale (POS): Schnellere und einheitlichere Abwicklung im

Ladengeschäft

PDI wird zudem am Bildungsprogramm des UNITI?International Forum" teilnehmen,

und zwar mit einem Vortrag von Mark Evans, VP Fuel & Pricing Logistics, mit dem

Titel?Three Forces Shaping the Future of Global Roadside Retail" (Drei Kräfte,

die die Zukunft des weltweiten Tankstellenhandels prägen). In dieser Sitzung

werden die Auswirkungen von Veränderungen in der globalen Energielandschaft auf

die Kraftstoffversorgung und -preisgestaltung untersucht. Darüber hinaus wird

erörtert, wie KI die betriebliche Entscheidungsfindung unterstützt und wie sich

die Nachhaltigkeitserwartungen in der gesamten Branche weiterentwickeln. Die

Teilnehmer können die Veranstaltungszeiten und -orte im Programm der UNITI expo

nachlesen.

Auf der UNITI-Expo können die Besucher erleben, wie das vernetzte Ökosystem und

die datengesteuerte Technologie von PDI dabei helfen, Abläufe zu vereinfachen,

die Leistung zu steigern und intelligentere Entscheidungen in einem sich schnell

entwickelnden Einzelhandels- und Mobilitätsumfeld zu ermöglichen. Besuchen Sie

uns vom 19. bis 21. Mai 2026 in Halle 5, Stand 5B21 in Stuttgart oder

reservieren Sie Ihren Termin noch heute unter pditechnologies.com

(https://pditechnologies.com/events/uniti-expo-

2026/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-release&utm_campaign=uniti-expo-

2026).

Über PDI Technologies

PDI Technologies, Inc. ist seit 40 Jahren Branchenführer und steht an der

Schnittstelle zwischen Produktivität und Umsatzwachstum. Das Unternehmen bietet

leistungsstarke Lösungen, die das Rückgrat des Ökosystems im Convenience-

Einzelhandel und im Mineralölgroßhandel bilden. Unter dem Motto?Connecting

Convenience" ermöglichen wir es Unternehmen weltweit, ihre Produktivität zu

steigern, fundierte Entscheidungen zu treffen und schneller mit ihren Kunden in

Kontakt zu treten. Von groß angelegten ERP- und Logistikprozessen bis hin zu

Treueprogrammen und Cybersicherheit - wir vereinfachen die Lieferkette der

Branche, damit sie für alle zukünftigen Herausforderungen gerüstet ist. Besuchen

Sie die Website von PDI Technologies

(https://pditechnologies.com/?utm_source=globenewswire&utm_medium=press-

release&utm_campaign=uniti-expo-2026).

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: pr@pditechnologies.com

(mailto:%20pr@pditechnologies.com)

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