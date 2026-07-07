GNW-News: PDV MedTech und Corscience kündigen eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der Entwicklung und Fertigung von Medizintechnik in den U...
^MORGAN HILL, Kalifornien und ERLANGEN, Deutschland, July 07, 2026 (GLOBE
NEWSWIRE) -- PDV MedTech, ein Unternehmen der INDO-MIM-Gruppe und einer der
führenden US-Anbieter für Design, Entwicklung und Fertigung von
Medizinprodukten, sowie die Corscience GmbH & Co. KG, ein deutscher Spezialist
für die Entwicklung sicherheitskritischer Medizintechnologien, haben heute eine
strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es,
Medizintechnikunternehmen einen nahtlosen Weg von der frühen Produktentwicklung
über die Fertigung bis zur erfolgreichen Kommerzialisierung zu bieten. Die
Kooperation verbindet die umfassende technische Kompetenz von Corscience bei
komplexen Medizinprodukten mit der US-amerikanischen und globalen
Fertigungsinfrastruktur von PDV MedTech. Dadurch sollen Entwicklungsprozesse
effizienter gestaltet, Projektlaufzeiten verkürzt und der Zugang zu
hochspezialisierten Kompetenzen in Europa und den Vereinigten Staaten erweitert
werden.
Die Partnerschaft begegnet den zentralen Herausforderungen bei der Entwicklung
regulierter Medizinprodukte - von der engen Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams
über spezialisiertes technisches Know-how und fertigungsgerechte
Produktentwicklung bis hin zur regulatorischen Unterstützung und einer
skalierbaren Produktion. Europäische Medizintechnikunternehmen erhalten Zugang
zu den Fertigungskapazitäten von PDV MedTech. US-Unternehmen profitieren im
Gegenzug von der europäischen Entwicklungskompetenz von Corscience sowie der
langjährigen Erfahrung des Unternehmens mit den regulatorischen Anforderungen
der EU-MDR. Darüber hinaus stärken beide Unternehmen ihre internationale
Präsenz, indem sie ihre jeweiligen regionalen Netzwerke und ihre Marktkenntnisse
gezielt miteinander verbinden.
?Corscience ist bekannt dafür, komplexe Herausforderungen in der Entwicklung von
Medizinprodukten für die Herz-Kreislauf- und Notfallmedizin zu lösen - in diesem
Bereich haben Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität", sagte Dr. Jörg
Pintaske, CEO von Corscience.?Der Ausbau unserer Aktivitäten in den Vereinigten
Staaten ist für uns ein strategischer Meilenstein. Mit PDV MedTech haben wir
genau den Partner gefunden, den wir gesucht haben: ein Unternehmen mit
umfassender Fertigungskompetenz, einer konsequent kundenorientierten
Unternehmenskultur und der globalen Infrastruktur, um Produkte von unseren
Entwicklungslaboren bis zum Patientenbett zu begleiten. Wir freuen uns, diese
Partnerschaft nun offiziell bekanntzugeben, und sind gespannt auf die
gemeinsamen Innovationen, die daraus entstehen werden."
Die Partnerschaft bietet Unternehmen ein flexibles Modell, das - je nach
Produktanforderungen, regulatorischer Strategie, Kostenzielen und Prioritäten
bei der Markteinführung - umfassende Entwicklungskompetenz für
sicherheitskritische und vernetzte Medizinprodukte, skalierbare Fertigung oder
eine Kombination aus beidem ermöglicht. Das Fertigungsangebot reicht von
Prototypen und Kleinserien in Morgan Hill und Utah über die Produktion mittlerer
und großer Stückzahlen in San Antonio (Texas) bis hin zur Fertigung im globalen
Maßstab in Mexiko, Indien und dem Vereinigten Königreich. Damit deckt die
Partnerschaft den gesamten Weg vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung für
die weltweite Vermarktung ab.
?Seit 25 Jahren unterstützt PDV MedTech Unternehmen dabei, innovative Lösungen
erfolgreich auf den Markt zu bringen und damit einen nachhaltigen Beitrag zur
Verbesserung der Patientenversorgung zu leisten", sagte Bryant Grigsby, CEO von
PDV MedTech.?Diese Partnerschaft bietet Medizintechnikunternehmen umfassende
Unterstützung - von der frühen Produktentwicklung bis zur Fertigung. Sie steht
für einen praxisorientierten, international ausgerichteten und konsequent
kundenfokussierten Ansatz. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der
Medizintechnik - nicht nur für unsere beiden Unternehmen, sondern auch mit
unseren Partnern und Kunden."
Über PDV MedTech
PDV MedTech wurde 2001 als Phoenix DeVentures gegründet und ist ein
zuverlässiger Partner für das Design, die Entwicklung und die Fertigung von
Medizinprodukten aus einer Hand. Mit der Erfahrung aus mehr als 600 Projekten
steht das Unternehmen für Zuverlässigkeit, technische Exzellenz und eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit. So trägt PDV MedTech dazu bei, Innovationen
im Gesundheitswesen voranzubringen und die Versorgung von Patienten nachhaltig
zu verbessern. Das breit aufgestellte Portfolio von PDV MedTech umfasst das
gesamte Spektrum der Medizintechnik. Der Schwerpunkt liegt darauf, innovative
Ideen sowohl für Start-ups als auch für etablierte OEMs in erfolgreiche
Serienprodukte zu überführen. PDV MedTech ist Teil von INDO-MIM, einem weltweit
führenden Hersteller von Präzisionskomponenten. Der Hauptsitz des Unternehmens
befindet sich in Kalifornien. Weitere Standorte in Utah und Colorado sowie
strategische Offshore-Partnerschaften ermöglichen eine nahtlose Skalierung der
Fertigung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdvmedtech.com
(http://www.pdvmedtech.com).
Über Corscience
Die Corscience GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland entwickelt seit 25 Jahren
Medizinprodukte und verfügt über umfassende Spezialkompetenz in den Bereichen
Defibrillation, Patientenmonitoring und sicherheitskritische Medizinprodukte.
Corscience hat sich auf die höchsten Risikoklassen der Medizintechnik
spezialisiert - Klasse IIb und Klasse III. Dabei verbindet das Unternehmen
fundiertes Fachwissen in den Bereichen Hardware- und Softwareentwicklung mit
praktischer Erfahrung bei Zulassungsstrategien gemäß der EU Medical Device
Regulation (EU-MDR). Corscience unterstützt Medizintechnikunternehmen weltweit
mit Entwicklungsdienstleistungen entlang des gesamten
Produktentstehungsprozesses - von der ersten Konzeptidee über Embedded Systems,
OEM-Module und kundenspezifische Anpassungen bis hin zu Systemtests und
regulatorischer Unterstützung. Corscience hat seinen Hauptsitz in Erlangen,
Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.corscience.com
(http://www.corscience.com).
Medienkontakte
Ann Gargiulo | PDV MedTech | anng@pdvmedtech.com | 408-593-3148
Thomas Friedrich | Corscience | Thomas.friedrich@corscience.com |
+49 9131977986-213
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