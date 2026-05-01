GNW-News: Persona AI arbeitet mit Under Armour zusammen, um leistungsstarke Materialien für die humanoide Robotik zu erforschen
^HOUSTON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI hat heute eine Forschungs-
und Entwicklungskooperation mit Under Armour (NYSE: UAA) bekannt gegeben, um zu
untersuchen, wie fortschrittliche Hochleistungsmaterialien die nächste
Generation humanoider Roboter unterstützen können, die in anspruchsvollen
Umgebungen zum Einsatz kommen.
Die von Persona AI hergestellten Roboter werden in körperlich anstrengenden und
risikoreichen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise beim Schweißen, in der
Schwerindustrie, bei extremer Hitzeeinwirkung sowie beim Umgang mit
Gefahrstoffen. Diese Automatisierung soll die Belastung der Mitarbeiter
verringern und deren Sicherheit erhöhen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
arbeitet Persona AI daran, einen globalen Standard für roboterspezifische
Schutzausrüstung zu etablieren, um sicherzustellen, dass die nächste Generation
humanoider Roboter ebenso geschützt, agil und widerstandsfähig ist wie die
Menschen, die sie unterstützen.
Während Persona AI seine Systeme für industrielle Anwendungen weiterentwickelt
und testet, untersucht das Unternehmen, inwiefern externe Materialschichten die
Haltbarkeit, die Wärmeregulierung und die allgemeine Leistungsfähigkeit der
humanoiden Roboter unter realen Bedingungen verbessern können. Diese
Zusammenarbeit vereint die Robotik-Kompetenz von Persona AI mit dem innovativen
Ansatz von Under Armour bei der Entwicklung von Materialien für den
Hochleistungseinsatz.
Im Mittelpunkt dieser gemeinsamen Initiative stehen die Grundlagenforschung und
erste Tests, bei denen untersucht wird, wie sich verschiedene Textilien unter
Bedingungen wie Hitze, Reibung, wiederholten Bewegungen und weiteren Einflüssen
verhalten.?Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit Under Armour entschieden,
da das Unternehmen bei dieser Art von Funktionsmaterialien eine lange Tradition
der Innovation vorweisen kann", sagt Nicolaus Radford, CEO von Persona AI.?Da
wir humanoide Roboter für anspruchsvolle und potenziell gefährliche Umgebungen
entwickeln, hilft uns diese Zusammenarbeit zu verstehen, wie fortschrittliche
Werkstoffe die langfristige Zuverlässigkeit verbessern können, und liefert damit
Anhaltspunkte für Lösungen, die den Schutz der Mitarbeiter vor Ort verbessern."
?Dies ist eine Gelegenheit, unsere Innovationskompetenz in einem neuen Kontext
einzusetzen", so Kyle Blakely, Senior Vice President für Innovation, Design
Studio, Entwicklung und Test bei Under Armour.?Die Robotik stellt eine
faszinierende neue Herausforderung für das Design dar, und wir wollen eine
führende Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker Lösungen für diese
Umgebungen übernehmen. Da humanoide Systeme zunehmend körperlich
anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, sehen wir ein echtes Potenzial für die
Erschließung neuer Marktchancen, und wir untersuchen, wie sich Konzepte wie
Wärmemanagement, Abriebfestigkeit und Flexibilität über den Sportbereich hinaus
umsetzen lassen."
Über Persona AI, Inc.
Persona AI, Inc., ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Sitz in Houston,
Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die
speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind.
Persona AI stützt sich auf ein umfangreiches Fachwissen, das auf
jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung hochentwickelter Robotik für
anspruchsvolle Umgebungen, darunter die Weltraum- und Tiefseeerkundung, basiert.
Dank dieser einzigartigen Erfahrung ist das Unternehmen in der Lage, reale
Herausforderungen im Arbeitsbereich mit innovativen und bewährten Lösungen
anzugehen. Mehr über Persona AI
persona.ai (http://persona.ai/)
Persona AI Medienkontakte
Jared Bruder
Director of Marketing
Persona AI
pr@persona.ai (mailto:pr@persona.ai)
713.305.6158
Jonathan Reichel
Principal Marketing Architect
Persona AI
reichel@persona.ai (mailto:reichel@persona.ai)
(409) 549-3892
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
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e8251d3e8f5e
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