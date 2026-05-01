GNW-News: Persona AI arbeitet mit Under Armour zusammen, um leistungsstarke Materialien für die humanoide Robotik zu erforschen

^HOUSTON, May 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Persona AI hat heute eine Forschungs-

und Entwicklungskooperation mit Under Armour (NYSE: UAA) bekannt gegeben, um zu

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untersuchen, wie fortschrittliche Hochleistungsmaterialien die nächste

Generation humanoider Roboter unterstützen können, die in anspruchsvollen

Umgebungen zum Einsatz kommen.

Die von Persona AI hergestellten Roboter werden in körperlich anstrengenden und

risikoreichen Umgebungen eingesetzt, beispielsweise beim Schweißen, in der

Schwerindustrie, bei extremer Hitzeeinwirkung sowie beim Umgang mit

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Gefahrstoffen. Diese Automatisierung soll die Belastung der Mitarbeiter

verringern und deren Sicherheit erhöhen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit

arbeitet Persona AI daran, einen globalen Standard für roboterspezifische

Schutzausrüstung zu etablieren, um sicherzustellen, dass die nächste Generation

humanoider Roboter ebenso geschützt, agil und widerstandsfähig ist wie die

Menschen, die sie unterstützen.

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Während Persona AI seine Systeme für industrielle Anwendungen weiterentwickelt

und testet, untersucht das Unternehmen, inwiefern externe Materialschichten die

Haltbarkeit, die Wärmeregulierung und die allgemeine Leistungsfähigkeit der

humanoiden Roboter unter realen Bedingungen verbessern können. Diese

Zusammenarbeit vereint die Robotik-Kompetenz von Persona AI mit dem innovativen

Ansatz von Under Armour bei der Entwicklung von Materialien für den

Hochleistungseinsatz.

Im Mittelpunkt dieser gemeinsamen Initiative stehen die Grundlagenforschung und

erste Tests, bei denen untersucht wird, wie sich verschiedene Textilien unter

Bedingungen wie Hitze, Reibung, wiederholten Bewegungen und weiteren Einflüssen

verhalten.?Wir haben uns für eine Zusammenarbeit mit Under Armour entschieden,

da das Unternehmen bei dieser Art von Funktionsmaterialien eine lange Tradition

der Innovation vorweisen kann", sagt Nicolaus Radford, CEO von Persona AI.?Da

wir humanoide Roboter für anspruchsvolle und potenziell gefährliche Umgebungen

entwickeln, hilft uns diese Zusammenarbeit zu verstehen, wie fortschrittliche

Werkstoffe die langfristige Zuverlässigkeit verbessern können, und liefert damit

Anhaltspunkte für Lösungen, die den Schutz der Mitarbeiter vor Ort verbessern."

?Dies ist eine Gelegenheit, unsere Innovationskompetenz in einem neuen Kontext

einzusetzen", so Kyle Blakely, Senior Vice President für Innovation, Design

Studio, Entwicklung und Test bei Under Armour.?Die Robotik stellt eine

faszinierende neue Herausforderung für das Design dar, und wir wollen eine

führende Rolle bei der Entwicklung leistungsstarker Lösungen für diese

Umgebungen übernehmen. Da humanoide Systeme zunehmend körperlich

anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, sehen wir ein echtes Potenzial für die

Erschließung neuer Marktchancen, und wir untersuchen, wie sich Konzepte wie

Wärmemanagement, Abriebfestigkeit und Flexibilität über den Sportbereich hinaus

umsetzen lassen."

Über Persona AI, Inc.

Persona AI, Inc., ein wegweisendes Robotikunternehmen mit Sitz in Houston,

Texas, ist führend in der Entwicklung intelligenter humanoider Roboter, die

speziell für eine Vielzahl industrieller Anwendungen konzipiert sind.

Persona AI stützt sich auf ein umfangreiches Fachwissen, das auf

jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung hochentwickelter Robotik für

anspruchsvolle Umgebungen, darunter die Weltraum- und Tiefseeerkundung, basiert.

Dank dieser einzigartigen Erfahrung ist das Unternehmen in der Lage, reale

Herausforderungen im Arbeitsbereich mit innovativen und bewährten Lösungen

anzugehen. Mehr über Persona AI

persona.ai (http://persona.ai/)

Persona AI Medienkontakte

Jared Bruder

Director of Marketing

Persona AI

pr@persona.ai (mailto:pr@persona.ai)

713.305.6158

Jonathan Reichel

Principal Marketing Architect

Persona AI

reichel@persona.ai (mailto:reichel@persona.ai)

(409) 549-3892

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

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