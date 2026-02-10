GNW-News: Perus Mibanco wählt Temenos SaaS für die Modernisierung des Kernbankensystems

Werte in diesem Artikel

^GRAND-LANCY, Schweiz, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein

weltweit führender Anbieter von Banktechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass

die Banco de la Microempresa S.A (Mibanco), Perus führende Mikrofinanzbank, sich

für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre Kernbankeninfrastruktur zu

modernisieren und den Zugang zu Finanzmitteln für kleine Unternehmen im ganzen

Land zu erleichtern.

Im Rahmen ihres digitalen Transformationsprogramms wird Mibanco Temenos Core und

Temenos Data Hub als SaaS-Lösungen implementieren, um die Markteinführungszeiten

zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu

steigern. Dank der Flexibilität und der umfangreichen Funktionalität von Temenos

Core kann die Bank künftig schnell neue, auf die Bedürfnisse ihrer

mittelständischen Kunden zugeschnittene Produkte einführen. Diese profitieren

zudem von zuverlässigeren digitalen Transaktionen und vereinfachten

Serviceprozessen.

Mibanco ist Teil der Credicorp-Gruppe, zu der auch Perus größte Bank BCP gehört.

Mibanco betreut mehr als 1,9 Millionen aktive Kunden und verwaltet ein Vermögen

von über 18,2 Mrd. PEN (5,4 Mrd. USD). Die Bank hat sich auf die Betreuung von

Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen spezialisiert, insbesondere in

unterversorgten und informellen Sektoren. Mibanco bietet eine breite Palette an

Finanzdienstleistungen an - darunter Kredite, Spareinlagen und Versicherungen -,

die sowohl über innovative digitale Kanäle als auch über Korrespondenzagenten

und ein weitreichendes Filialnetz bereitgestellt werden.

Mit dem Einsatz von Temenos SaaS profitiert Mibanco von einer flexiblen,

skalierbaren Lösung, welche die weitere Expansion in Peru vorantreiben soll. In

Peru sind 99 % aller Unternehmen Kleinst- und Kleinbetriebe und nach wie vor

gibt es rund 7 Millionen Unternehmen und Privatpersonen ohne Bankverbindung.

Durch die Einführung eines SaaS-Modells kann sich die Bank darauf konzentrieren,

den Zugang zu Finanzmitteln zu erweitern und Innovationen für diese Gruppen zu

beschleunigen, anstatt ihre eigene Technologie zu verwalten.

Mibanco wird Temenos SaaS auf Microsoft Azure betreiben. Damit ist eine nahtlose

Bereitstellung möglich, die eine einheitliche kaufmännische Sicht auf alle

Cloud-Investitionen der Bank bietet und die Nutzung optimiert. Temenos SaaS ist

im Microsoft Marketplace verfügbar.

Alberto del Solar, Deputy CEO von Mibanco, sagte:?Temenos ist aufgrund seiner

branchenführenden Technologie und bewährten SaaS-Expertise die richtige Wahl für

dieses große Transformationsprojekt. Mit Temenos SaaS auf Microsoft Azure können

wir unser verantwortungsbewusstes und profitables Mikrofinanzmodell effizient

skalieren, flexiblere digitale Produkte und Dienstleistungen für

Kleinunternehmer anbieten und so das nachhaltige Wirtschaftswachstum in Peru

unterstützen."

Rodrigo Silva, President - Amerika bei Temenos, fügte hinzu:?Wir freuen uns,

dass Mibanco, eine Tochtergesellschaft der größten Finanzgruppe Perus, Temenos

SaaS für die Modernisierung ihres Kernbankensystems ausgewählt hat. Dies

unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer marktführenden

Kernbankensoftware sowie unsere regional ausgerichtete Funktionalität und

Erfahrung auf dem lokalen Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

Mibanco im Rahmen seiner Bemühungen, die finanzielle Eingliederung in

Lateinamerika weiter voranzutreiben."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe und Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alice Stephens

Temenos Team bei Brands2Life

Tel: +44 7753 175012

E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°