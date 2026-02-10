GNW-News: Perus Mibanco wählt Temenos SaaS für die Modernisierung des Kernbankensystems
Werte in diesem Artikel
^GRAND-LANCY, Schweiz, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein
weltweit führender Anbieter von Banktechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass
die Banco de la Microempresa S.A (Mibanco), Perus führende Mikrofinanzbank, sich
für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre Kernbankeninfrastruktur zu
modernisieren und den Zugang zu Finanzmitteln für kleine Unternehmen im ganzen
Land zu erleichtern.
Im Rahmen ihres digitalen Transformationsprogramms wird Mibanco Temenos Core und
Temenos Data Hub als SaaS-Lösungen implementieren, um die Markteinführungszeiten
zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu
steigern. Dank der Flexibilität und der umfangreichen Funktionalität von Temenos
Core kann die Bank künftig schnell neue, auf die Bedürfnisse ihrer
mittelständischen Kunden zugeschnittene Produkte einführen. Diese profitieren
zudem von zuverlässigeren digitalen Transaktionen und vereinfachten
Serviceprozessen.
Mibanco ist Teil der Credicorp-Gruppe, zu der auch Perus größte Bank BCP gehört.
Mibanco betreut mehr als 1,9 Millionen aktive Kunden und verwaltet ein Vermögen
von über 18,2 Mrd. PEN (5,4 Mrd. USD). Die Bank hat sich auf die Betreuung von
Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen spezialisiert, insbesondere in
unterversorgten und informellen Sektoren. Mibanco bietet eine breite Palette an
Finanzdienstleistungen an - darunter Kredite, Spareinlagen und Versicherungen -,
die sowohl über innovative digitale Kanäle als auch über Korrespondenzagenten
und ein weitreichendes Filialnetz bereitgestellt werden.
Mit dem Einsatz von Temenos SaaS profitiert Mibanco von einer flexiblen,
skalierbaren Lösung, welche die weitere Expansion in Peru vorantreiben soll. In
Peru sind 99 % aller Unternehmen Kleinst- und Kleinbetriebe und nach wie vor
gibt es rund 7 Millionen Unternehmen und Privatpersonen ohne Bankverbindung.
Durch die Einführung eines SaaS-Modells kann sich die Bank darauf konzentrieren,
den Zugang zu Finanzmitteln zu erweitern und Innovationen für diese Gruppen zu
beschleunigen, anstatt ihre eigene Technologie zu verwalten.
Mibanco wird Temenos SaaS auf Microsoft Azure betreiben. Damit ist eine nahtlose
Bereitstellung möglich, die eine einheitliche kaufmännische Sicht auf alle
Cloud-Investitionen der Bank bietet und die Nutzung optimiert. Temenos SaaS ist
im Microsoft Marketplace verfügbar.
Alberto del Solar, Deputy CEO von Mibanco, sagte:?Temenos ist aufgrund seiner
branchenführenden Technologie und bewährten SaaS-Expertise die richtige Wahl für
dieses große Transformationsprojekt. Mit Temenos SaaS auf Microsoft Azure können
wir unser verantwortungsbewusstes und profitables Mikrofinanzmodell effizient
skalieren, flexiblere digitale Produkte und Dienstleistungen für
Kleinunternehmer anbieten und so das nachhaltige Wirtschaftswachstum in Peru
unterstützen."
Rodrigo Silva, President - Amerika bei Temenos, fügte hinzu:?Wir freuen uns,
dass Mibanco, eine Tochtergesellschaft der größten Finanzgruppe Perus, Temenos
SaaS für die Modernisierung ihres Kernbankensystems ausgewählt hat. Dies
unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer marktführenden
Kernbankensoftware sowie unsere regional ausgerichtete Funktionalität und
Erfahrung auf dem lokalen Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Mibanco im Rahmen seiner Bemühungen, die finanzielle Eingliederung in
Lateinamerika weiter voranzutreiben."
Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud
oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte
Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden
verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in
finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe und Michael Anderson
Temenos Global Public Relations
Tel.: +44 20 7423 3857
E-Mail: press@temenos.com
Alice Stephens
Temenos Team bei Brands2Life
Tel: +44 7753 175012
E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°
Ausgewählte Hebelprodukte auf Temenos
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Temenos
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent