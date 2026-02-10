DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -2,5%Nas22.687 -1,6%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1870 -0,1%Öl67,68 -2,8%Gold4.945 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

GNW-News: Perus Mibanco wählt Temenos SaaS für die Modernisierung des Kernbankensystems

12.02.26 20:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Temenos AG
64,30 CHF -2,00 CHF -3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^GRAND-LANCY, Schweiz, Feb. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein

weltweit führender Anbieter von Banktechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass

Wer­bung

die Banco de la Microempresa S.A (Mibanco), Perus führende Mikrofinanzbank, sich

für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre Kernbankeninfrastruktur zu

modernisieren und den Zugang zu Finanzmitteln für kleine Unternehmen im ganzen

Land zu erleichtern.

Im Rahmen ihres digitalen Transformationsprogramms wird Mibanco Temenos Core und

Temenos Data Hub als SaaS-Lösungen implementieren, um die Markteinführungszeiten

Wer­bung

zu verkürzen, das Kundenerlebnis zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu

steigern. Dank der Flexibilität und der umfangreichen Funktionalität von Temenos

Core kann die Bank künftig schnell neue, auf die Bedürfnisse ihrer

mittelständischen Kunden zugeschnittene Produkte einführen. Diese profitieren

zudem von zuverlässigeren digitalen Transaktionen und vereinfachten

Serviceprozessen.

Mibanco ist Teil der Credicorp-Gruppe, zu der auch Perus größte Bank BCP gehört.

Wer­bung

Mibanco betreut mehr als 1,9 Millionen aktive Kunden und verwaltet ein Vermögen

von über 18,2 Mrd. PEN (5,4 Mrd. USD). Die Bank hat sich auf die Betreuung von

Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen spezialisiert, insbesondere in

unterversorgten und informellen Sektoren. Mibanco bietet eine breite Palette an

Finanzdienstleistungen an - darunter Kredite, Spareinlagen und Versicherungen -,

die sowohl über innovative digitale Kanäle als auch über Korrespondenzagenten

und ein weitreichendes Filialnetz bereitgestellt werden.

Mit dem Einsatz von Temenos SaaS profitiert Mibanco von einer flexiblen,

skalierbaren Lösung, welche die weitere Expansion in Peru vorantreiben soll. In

Peru sind 99 % aller Unternehmen Kleinst- und Kleinbetriebe und nach wie vor

gibt es rund 7 Millionen Unternehmen und Privatpersonen ohne Bankverbindung.

Durch die Einführung eines SaaS-Modells kann sich die Bank darauf konzentrieren,

den Zugang zu Finanzmitteln zu erweitern und Innovationen für diese Gruppen zu

beschleunigen, anstatt ihre eigene Technologie zu verwalten.

Mibanco wird Temenos SaaS auf Microsoft Azure betreiben. Damit ist eine nahtlose

Bereitstellung möglich, die eine einheitliche kaufmännische Sicht auf alle

Cloud-Investitionen der Bank bietet und die Nutzung optimiert. Temenos SaaS ist

im Microsoft Marketplace verfügbar.

Alberto del Solar, Deputy CEO von Mibanco, sagte:?Temenos ist aufgrund seiner

branchenführenden Technologie und bewährten SaaS-Expertise die richtige Wahl für

dieses große Transformationsprojekt. Mit Temenos SaaS auf Microsoft Azure können

wir unser verantwortungsbewusstes und profitables Mikrofinanzmodell effizient

skalieren, flexiblere digitale Produkte und Dienstleistungen für

Kleinunternehmer anbieten und so das nachhaltige Wirtschaftswachstum in Peru

unterstützen."

Rodrigo Silva, President - Amerika bei Temenos, fügte hinzu:?Wir freuen uns,

dass Mibanco, eine Tochtergesellschaft der größten Finanzgruppe Perus, Temenos

SaaS für die Modernisierung ihres Kernbankensystems ausgewählt hat. Dies

unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Flexibilität unserer marktführenden

Kernbankensoftware sowie unsere regional ausgerichtete Funktionalität und

Erfahrung auf dem lokalen Markt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit

Mibanco im Rahmen seiner Bemühungen, die finanzielle Eingliederung in

Lateinamerika weiter voranzutreiben."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe und Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

Tel.: +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alice Stephens

Temenos Team bei Brands2Life

Tel: +44 7753 175012

E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°

Ausgewählte Hebelprodukte auf Temenos

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Temenos

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Temenos AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Temenos AG

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
28.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
27.02.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
30.01.2013Temenos Group kaufenVontobel Research
24.10.2012Temenos Group outperformExane-BNP Paribas SA
24.10.2012Temenos Group buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
26.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
12.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
06.07.2012Temenos Group neutralUBS AG
25.04.2012Temenos Group equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
24.10.2012Temenos Group underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Temenos AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen