GNW-News: PetPivot präsentiert AutoScooper-Produktlinie auf der Interzoo 2026 in Nürnberg (Stand 12-457, 12.-15. Mai)

^NÜRNBERG, Deutschland, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetPivot, eine in Oregon

ansässige Marke für innovative Heimtierprodukte, gab heute ihre erstmalige

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Teilnahme an der Interzoo 2026 bekannt, der weltweit führenden Fachmesse der

Heimtierbranche. Vom 12. bis 15. Mai wird das Team die Marke am Stand 12-457

(Halle 12) vertreten. Dies markiert den offiziellen Eintritt von PetPivot in den

europäischen Pet-Tech-Markt und ermöglicht den direkten Austausch mit

potenziellen B2B-Partnern.

Auf der Interzoo präsentiert PetPivot seinen AutoScooper 11

(https://petpivot.com/products/litter-

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box?srsltid=AfmBOor1WUKkPLZgRjZIoIgT5LtPD_KXRSRcL_wvEROT0YTEF84sWfdr) sowie den

neu eingeführten AutoScooper 12 Lite (https://petpivot.com/products/autoscooper-

12-lite-cat-litter-box), die beide einer klaren Philosophie folgen: Intelligente

Heimtierpflege sollte einfach und zuverlässig sein und ohne obligatorische Apps

oder Abonnementgebühren auskommen. Dieser Schritt baut auf der starken frühen

Resonanz in Europa auf: Das Anfang April eingeführte erste Produktkontingent von

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PetPivot war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Mit dem Markteintritt in

Europa knüpft das Unternehmen an diesen Erfolg an und bietet internationalen

Distributoren Zugang zu hardwarebasierten Lösungen, die auf langfristige

Nutzerzufriedenheit ausgelegt sind.

Alle ausgestellten Produkte tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnung und

entsprechen damit den regulatorischen Anforderungen der EU und des Vereinigten

Königreichs. Diese Kennzeichnungen stehen für Produktsicherheit und Marktreife

und senken die Einstiegshürden für europäische Distributoren und Einzelhändler,

die eine neue Markenpartnerschaft in Betracht ziehen. Das Team wird während der

gesamten Veranstaltung vor Ort sein, um Kontakte zu potenziellen Partnern zu

knüpfen und Vertriebsmöglichkeiten zu erörtern.

?Die Interzoo ist die ideale Plattform, um PetPivot dem europäischen

Fachpublikum vorzustellen", so ein Unternehmenssprecher von PetPivot.?Der

AutoScooper verfügt über eine CE- und UKCA-Kennzeichnung und bietet zuverlässige

Automatisierung ohne Abhängigkeit von Apps oder wiederkehrende Gebühren. Wir

freuen uns darauf, mit Distributoren in Kontakt zu treten, die unsere Vision von

durchdachten, skalierbaren Innovationen im Heimtierbedarf teilen und

beabsichtigen, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die auf Einfachheit und

Vertrauen basieren."

Facheinkäufer, Distributoren und Einzelhändler können PetPivot während der

Interzoo 2026 (12.-15. Mai) in Halle 12, Stand 12-457, auf der Messe Nürnberg

besuchen.

Über PetPivot

PetPivot ist eine in Oregon ansässige Marke für innovative Heimtierprodukte, die

sich auf die Entwicklung intelligenter, app- und abonnementfreier Lösungen

spezialisiert hat, die die Heimtierpflege vereinfachen. Die AutoScooper-

Produktlinie bietet zuverlässige, nutzerorientierte Automatisierung für moderne

Haushalte mit Heimtieren. Weitere Informationen finden Sie

unter www.petpivot.com (http://www.petpivot.com/).

Medienkontakt

Kontaktperson: Charlene Gao

E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com (mailto:charlene.gao@digimentumpr.com)

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter

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