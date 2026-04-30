GNW-News: PetPivot präsentiert AutoScooper-Produktlinie auf der Interzoo 2026 in Nürnberg (Stand 12-457, 12.-15. Mai)
^NÜRNBERG, Deutschland, May 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PetPivot, eine in Oregon
ansässige Marke für innovative Heimtierprodukte, gab heute ihre erstmalige
Teilnahme an der Interzoo 2026 bekannt, der weltweit führenden Fachmesse der
Heimtierbranche. Vom 12. bis 15. Mai wird das Team die Marke am Stand 12-457
(Halle 12) vertreten. Dies markiert den offiziellen Eintritt von PetPivot in den
europäischen Pet-Tech-Markt und ermöglicht den direkten Austausch mit
potenziellen B2B-Partnern.
Auf der Interzoo präsentiert PetPivot seinen AutoScooper 11
(https://petpivot.com/products/litter-
box?srsltid=AfmBOor1WUKkPLZgRjZIoIgT5LtPD_KXRSRcL_wvEROT0YTEF84sWfdr) sowie den
neu eingeführten AutoScooper 12 Lite (https://petpivot.com/products/autoscooper-
12-lite-cat-litter-box), die beide einer klaren Philosophie folgen: Intelligente
Heimtierpflege sollte einfach und zuverlässig sein und ohne obligatorische Apps
oder Abonnementgebühren auskommen. Dieser Schritt baut auf der starken frühen
Resonanz in Europa auf: Das Anfang April eingeführte erste Produktkontingent von
PetPivot war innerhalb weniger Wochen ausverkauft. Mit dem Markteintritt in
Europa knüpft das Unternehmen an diesen Erfolg an und bietet internationalen
Distributoren Zugang zu hardwarebasierten Lösungen, die auf langfristige
Nutzerzufriedenheit ausgelegt sind.
Alle ausgestellten Produkte tragen die CE- und UKCA-Kennzeichnung und
entsprechen damit den regulatorischen Anforderungen der EU und des Vereinigten
Königreichs. Diese Kennzeichnungen stehen für Produktsicherheit und Marktreife
und senken die Einstiegshürden für europäische Distributoren und Einzelhändler,
die eine neue Markenpartnerschaft in Betracht ziehen. Das Team wird während der
gesamten Veranstaltung vor Ort sein, um Kontakte zu potenziellen Partnern zu
knüpfen und Vertriebsmöglichkeiten zu erörtern.
?Die Interzoo ist die ideale Plattform, um PetPivot dem europäischen
Fachpublikum vorzustellen", so ein Unternehmenssprecher von PetPivot.?Der
AutoScooper verfügt über eine CE- und UKCA-Kennzeichnung und bietet zuverlässige
Automatisierung ohne Abhängigkeit von Apps oder wiederkehrende Gebühren. Wir
freuen uns darauf, mit Distributoren in Kontakt zu treten, die unsere Vision von
durchdachten, skalierbaren Innovationen im Heimtierbedarf teilen und
beabsichtigen, langfristige Partnerschaften aufzubauen, die auf Einfachheit und
Vertrauen basieren."
Facheinkäufer, Distributoren und Einzelhändler können PetPivot während der
Interzoo 2026 (12.-15. Mai) in Halle 12, Stand 12-457, auf der Messe Nürnberg
besuchen.
Über PetPivot
PetPivot ist eine in Oregon ansässige Marke für innovative Heimtierprodukte, die
sich auf die Entwicklung intelligenter, app- und abonnementfreier Lösungen
spezialisiert hat, die die Heimtierpflege vereinfachen. Die AutoScooper-
Produktlinie bietet zuverlässige, nutzerorientierte Automatisierung für moderne
Haushalte mit Heimtieren. Weitere Informationen finden Sie
unter www.petpivot.com (http://www.petpivot.com/).
Medienkontakt
Kontaktperson: Charlene Gao
E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com (mailto:charlene.gao@digimentumpr.com)
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e658b9698ad7/de
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