GNW-News: Politische Unsicherheit verstärkt die Nachfrage nach zusätzlichen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten

28.10.26 08:36 Uhr

^LONDON, Oct. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neue Daten zeigen, dass wohlhabende

Familien in einigen der etabliertesten Länder der Welt zunehmend zusätzliche

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Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechte anstreben. Grund dafür ist eine

zunehmende politische, regulatorische und gesellschaftliche Volatilität, die das

Bedürfnis nach Stabilität und zusätzlichen Handlungsmöglichkeiten verstärkt.

Über seine mehr als 70 Niederlassungen weltweit hat Henley & Partners

(https://www.henleyglobal.com/) im bisherigen Jahresverlauf Kunden aus über 100

Nationalitäten bei Fragen zu Aufenthalts

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(https://www.henleyglobal.com/residence-investment)- und Staatsbürgerschafts

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment)optionen in mehr als 50

Ländern beraten. Mehr als ein Drittel der Antragsteller lebt bereits außerhalb

des Herkunftslandes. Dies unterstreicht, wie international die Kundenbasis

inzwischen aufgestellt ist.

Die weltweiten Anfragen haben in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen.

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Hintergrund sind Proteste und politische Spannungen in ganz Europa sowie eine

Häufung richtungsweisender Wahlen in Brasilien, Spanien, Serbien, Israel und den

Vereinigten Staaten. Dadurch rücken die künftigen politischen, fiskalischen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verstärkt in den Blick.

Etablierte Demokratien entwickeln sich zu wichtigen Herkunftsmärkten

Besonders auffällig ist die veränderte geografische Verteilung der Nachfrage.

US-Staatsangehörige stellen bei Henley & Partners weiterhin die größte Gruppe

der Antragsteller nach Staatsangehörigkeit. Das Vereinigte Königreich liegt auf

Platz 6, Deutschland auf Platz 10. Frankreich ist im Ranking der Herkunftsländer

von Platz 36 auf Platz 14 aufgestiegen. Auch Australien und Kanada zählen

inzwischen zu den 15 wichtigsten Herkunftsländern. Dies verdeutlicht die

wachsende Bedeutung von Kunden aus hochentwickelten Volkswirtschaften, deren

Bürger bereits über beträchtliche internationale Mobilität verfügen.

Die Zahl der Anträge französischer Staatsangehöriger hatte Ende des dritten

Quartals bereits nahezu den Gesamtwert des Jahres 2025 erreicht. Die Zahl der

Anträge italienischer Staatsangehöriger lag zu diesem Zeitpunkt sogar schon über

dem Vorjahresniveau. Die Anfragen aus Frankreich stiegen zwischen Q2 und Q3 um

24 %, während die Zahl der Anfragen aus Italien um 14 % zunahm.

Am deutlichsten zeigt sich dieser Trend in den USA: Die Zahl der Anträge

amerikanischer Staatsangehöriger ist in den vergangenen 18 Monaten gegenüber dem

vorangegangenen 18-Monats-Zeitraum um 52 % gestiegen. Dennoch leben nur 9 % der

US-amerikanischen Antragsteller tatsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten.

Auch in Brasilien beschleunigt sich die Entwicklung, wenn auch ausgehend von

einem niedrigeren Niveau: Im dritten Quartal entsprach die Zahl der Anträge

bereits der Gesamtzahl der Anträge der ersten beiden Quartale des Jahres 2026.

Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dr-juerg-

steffen), CEO von Henley & Partners, erklärt, diese Muster seien weniger auf

klassische Auswanderung zurückzuführen als vielmehr auf einen umfassenderen

Trend zur Diversifizierung über verschiedene Rechtsräume hinweg.?In Zeiten

hoher Volatilität werden sich Menschen ihrer Prioritäten besonders bewusst.

Familien wissen seit Langem, wie wichtig die Diversifizierung ihrer Anlagen ist.

Zunehmend wenden sie dasselbe Prinzip darauf an, in welchen Ländern sie leben

und arbeiten und wo sie sich eine Zukunft aufbauen möchten. Ein souveränes

Portfolio vereint mehrere sich ergänzende Aufenthalts- und

Staatsbürgerschaftsrechte sowie Investitionen und persönliche Bindungen in

verschiedenen Ländern. Keine Familie kann vorhersagen, wann der nächste

politische, gesellschaftliche oder wirtschaftliche Schock eintritt. Sie kann

jedoch entscheiden, ob wirklich jeder Aspekt ihrer Zukunft von einem einzigen

Rechtsraum abhängen soll."

Familien bauen ihre internationale Präsenz aus

Den neuesten Kundendaten von Henley & Partners zufolge haben US-Staatsangehörige

im Jahr 2026 Anträge im Rahmen von 27 verschiedenen Aufenthalts- und

Staatsbürgerschaftsprogrammen gestellt - in Europa, der Karibik, Lateinamerika

und im asiatisch-pazifischen Raum. Auch französische und italienische

Antragsteller sichern sich zunehmend Optionen in mehreren Ländern, anstatt sich

auf ein einziges alternatives Zielland zu konzentrieren. Die Hälfte der

italienischen Antragsteller lebt weiterhin in Italien, während die meisten

französischen Antragsteller bereits außerhalb Frankreichs leben.

Italien veranschaulicht zudem, dass diese Entwicklung zunehmend in beide

Richtungen verläuft. Die Zahl der Anträge für das Italy Investor Visa Program

(https://www.henleyglobal.com/residence-investment/italy) hatte Ende des dritten

Quartals bereits den Gesamtwert des Jahres 2025 erreicht. Rund ein Drittel der

Antragsteller waren US-Staatsangehörige.

Dominic Volek (https://www.henleyglobal.com/about/key-people/dominic-volek),

Group Head of Private Clients bei Henley & Partners, erklärt:?Immer seltener

geht es um eine Entweder-oder-Entscheidung zwischen Bleiben und Weggehen.

Familien prüfen vielmehr ihre Möglichkeiten in verschiedenen Ländern und fragen

sich, über welche Rechte und Möglichkeiten sie verfügen sollten, falls sich ihre

Lebensumstände ändern. Für viele geht es beim Erwerb zusätzlicher

Aufenthaltsrechte oder einer weiteren Staatsbürgerschaft darum, sich

Wahlmöglichkeiten zu sichern, bevor sie tatsächlich darauf angewiesen sind - und

nicht darum, unmittelbar einen Umzug zu planen."

Die veränderte geografische Verteilung der Nachfrage und die Zusammenhänge

zwischen politischer Unsicherheit, globalem Wohlstand sowie der Planung von

Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsrechten gehören zu den Themen der 20th

Global Citizenship Conference (https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-

citizenship-conference) von Henley & Partners. Die Konferenz findet vom 23. bis

25. November 2026 im The Dolder Grand in Zürich statt.

Hinweise für Redakteure:

Weitere Informationen zum Konferenzprogramm und zu den wichtigsten Referenten

finden Sie auf der Website der 20th Global Citizenship Conference

(https://www.henleyglobal.com/events/20th-global-citizenship-conference).

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Sarah Nicklin

Group Head of Public Relations & Communications

sarah.nicklin@henleyglobal.com

Mobiltelefon: +27 72 464 8965

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