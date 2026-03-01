GNW-News: PolTREG treibt das europäische Zulassungsverfahren für die TREG-Therapie bei Typ-1-Diabetes voran

^* Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat PolTREG offiziell die

Berechtigung erteilt, einen Antrag auf Marktzulassung für das Zellpräparat

PolTREG-T1D in der Europäischen Union zu stellen.

DANZIG, Polen, March 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PolTREG SA (WSE: PTG), ein

Pionier und weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Therapien mit

regulatorischen T-Lymphozyten (TREGs), gibt bekannt, dass ein bedeutender

Meilenstein im Zulassungsverfahren für die Zelltherapie zur Behandlung von

symptomatischem Typ-1-Diabetes in der Europäischen Union erreicht wurde.

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat offiziell bestätigt, dass der

Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) auf Grundlage der vom Unternehmen

vorgelegten Studien und Unterlagen das TREG-Zellpräparat PolTREG-T1D (PTG-007)

für die Einreichung eines Antrags auf Marktzulassung im Rahmen des

zentralisierten Verfahrens in der Europäischen Union qualifiziert hat.

Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) traf diese Entscheidung nach

Auswertung der von PolTREG bisher vorgelegten Ergebnisse klinischer Studien. Der

Ausschuss würdigte den substanziellen Inhalt der Dokumentation, die es dem

Unternehmen ermöglicht, eine Marktzulassung für eine pädiatrische Indikation zu

beantragen. Dies ist von Bedeutung, da Typ-1-Diabetes (T1D) meist im Kindesalter

beginnt. Der Autoimmunprozess ist bei kleinen Kindern am aggressivsten, was dazu

führt, dass die für die Insulinsekretion verantwortlichen Beta-Zellen der

Bauchspeicheldrüse vollständig zerstört werden und der Patient sein Leben lang

täglich seinen Blutzucker kontrollieren und Insulin zu sich nehmen muss.

PolTREG reichte weltweit einzigartige Daten aus einer 7- bis 12-jährigen

Nachbeobachtungsphase von Patienten (von PolTREG durchgeführte klinische

Studien) zur Unterstützung des Zulassungsantrags ein. Diese Daten bestätigten,

dass die TREG-Therapie nicht nur ein beispielloses Sicherheitsprofil aufweist,

sondern vor allem das Fortschreiten der Erkrankung hemmt und die langfristige

endogene Insulinsekretion aufrechterhält. Die EMA ging ursprünglich von Daten

aus einem Zeitraum von fünf Jahren aus, PolTREG legte jedoch wissenschaftliche

Belege aus einem Zeitraum von über einem Jahrzehnt vor, so dass das Projekt PTG-

007 eine herausragende Position einnahm (?Best-in-Class").

?Die Entscheidung der EMA bestätigt die herausragende Qualität unserer Therapie

und stellt einen bedeutenden Schritt in Richtung Kommerzialisierung dar. Die

Tatsache, dass der CHMP unsere Therapie für das zentrale Verfahren zugelassen

hat, bedeutet, dass unsere klinischen Daten - einschließlich der einzigartigen

12-Jahres-Follow-up-Ergebnisse - als solide Grundlage für die Zulassung der

Therapie auf dem europäischen Markt anerkannt wurden. Wir sind das erste

Unternehmen weltweit, das derart langfristige Nachweise für die Wirksamkeit und

Sicherheit von TREGs vorlegen kann. Wir stellen fest, dass die Aufsichtsbehörden

unseren Beitrag zur Entwicklung der zielgerichteten Medizin schätzen, die im

Gegensatz zur Insulintherapie nicht nur die Symptome, sondern auch die Ursache

der Erkrankung behandelt. Das EMA-Zulassungsverfahren betrifft die Behandlung

von Typ-1-Diabetes in der frühen symptomatischen Phase (Stadium 3). In der

präsymptomatischen Phase des Typ-1-Diabetes (Stadien 1 und 2) führen wir derzeit

klinische Studien an Kindern in Polen durch und planen dies auch in den USA."-

so Prof. Piotr Trzonkowski, Ph.D., MD, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender

von PolTREG SA.

Die positive Bewertung des Antrags von PolTREG durch die EMA rückt das

Unternehmen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der globalen Pharmaindustrie .

Die Geschichte des Biotechnologiemarktes zeigt, dass die Zulassung einer

innovativen Therapie für Typ-1-Diabetes ein direkter Faktor für den Abschluss

von Angeboten in Milliardenhöhe ist.

Die nächsten Schritte bei der EMA. Die Bestätigung der Teilnahmeberechtigung

löst den offiziellen Anmeldezeitplan aus:

1. Auf Antrag des Unternehmens wird bei der EMA ein spezielles administratives

und fachliches Team für den Zulassungsprozess benannt.

2. Einreichung des vollständigen Dossiers (MAA): Das Unternehmen steht kurz vor

dem Abschluss der Vorbereitung der vollständigen technischen und klinischen

Dokumentation.

3. Nach Einreichung des Antrags folgt eine Phase der inhaltlichen Prüfung (die

in der Regel etwa 210 Tage reine Prüfungszeit dauert, ohne die sogenannten

?Clock-Stops" (Aussetzungszeiten) für Fragen der Behörde).

4. Nach Erhalt einer positiven Stellungnahme des CHMP erteilt die Europäische

Kommission eine zentrale Zulassung, die in allen EU- und EWR-Ländern gültig

ist.

PolTREG geht davon aus, dass der vollständige Zeitplan für Sitzungen und

Bewertungen (der sogenannte EMA-Kalender) innerhalb der nächsten zwei Monate

abgeschlossen sein wird.

PolTREG ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung

innovativer Therapien unter Verwendung von regulatorischen T-Lymphozyten (TREGs)

sowie auf die Entwicklung von Kombinationstherapien konzentriert, bei denen

TREGs mit Antikörpern kombiniert werden. Das Unternehmen ist weltweit führend im

Bereich der Zelltherapien auf Basis polyklonaler TREG-Zellen. Die

Wissenschaftler und Mitbegründer des Unternehmens führten die weltweit erste

Verabreichung eines TREG-Präparats an Menschen durch. Zu den therapeutischen

Bereichen, in denen PolTREG-Therapien entwickelt werden, gehören verschiedene

Autoimmunerkrankungen wie Typ-1-Diabetes, Multiple Sklerose und amyotrophe

Lateralsklerose.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://poltreg.com/pl/

Kontakt: ir@poltreg.com

Medienkontakt:

Micha? Wierzchowski, cc group

Telefon: +48 531 613 067

michal.wierzchowski@ccgroup.pl (mailto:michal.wierzchowski@ccgroup.pl)

Investorenkontakt:

Agata Dzi?cio?owska, cc group

Telefon: +48 606 205 119

agata.dzieciolowska@ccgroup.pl (mailto:agata.dzieciolowska@ccgroup.pl)

