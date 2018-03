GNW-News: PRA Health Sciences als bestes Auftragsforschungsinstitut in Asien ausgezeichnet

PRA Health Sciences als bestes Auftragsforschungsinstitut in Asien ausgezeichnet

RALEIGG (USA), 7. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences Inc.

(NASDAQ:PRAH) ist sehr erfreut darüber, dass das Unternehmen erneut als bestes

Auftragsforschungsinstitut Asiens ausgezeichnet wurde. PRA erhielt diese

Auszeichnung auf dem Phar-East Pharma and Biotech Festival (offiziell bekannt

als BioPharma Asia). PRA hat diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal seit

2013 erhalten. Der Preis würdigt das beste Auftragsforschungsinstitut, das sich

kontinuierlich für die Verbesserung seiner klinischen Forschungsdienstleistungen

in Asien und die Verkürzung der Lieferzeiten für seine Kunden einsetzt.

"Möglich wird diese Auszeichnung durch unser außergewöhnliches Asien-Pazifik-

Team", sagte David MacMurchy, Executive Vice President, Europe Asia Pacific and

Africa. "PRA hat weiterhin in die weltweit besten Talente und Infrastrukturen

investiert, darunter auch in die Asien-Pazifik-Region. Ich bin hocherfreut, dass

das Team anerkannt wurde und motiviert ist, die Fortentwicklung weiterzuführen

und Investitionen zu tätigen, um Kunden und Patienten in der Region zu

unterstützen."

PRA hat seine Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum seit 2000 strategisch

ausgebaut und 345 klinische Studien in der Region an mehr als 4300 Standorten in

Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Malaysia, Neuseeland, den

Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan und Thailand unterstützt.

PRA hat eine hochentwickelte Infrastruktur mit eigenen klinischen

Forschungsexperten im gesamten asiatisch-pazifischen Raum aufgebaut. Dies

umfasst mehr als 1000 lokale Klinik- und Projektmanagement-Mitarbeiter, die

umfassende Dienstleistungen in zwölf Ländern erbringen. Über seine Strategic

Solutions Division bietet PRA zudem Embedded Solutions(TM) an, in denen unsere

Teams in die internen klinischen Entwicklungsabläufe des Kunden integriert

werden und Funktionen über die gesamte Entwicklungspipeline hinweg steuern. Die

Angebote des Unternehmens auf dem Gebiet der strategischen Lösungen stellen eine

innovative Alternative zu herkömmlichen Entwicklungsansätzen dar, durch die die

Kunden ihre klinischen Entwicklungsprozesse besser steuern und gleichzeitig

signifikante Kosteneinsparungen erzielen können.

ÜBER PRA HEALTH SCIENCES

PRA ist eines der weltweit führenden globalen Auftragsforschungsinstitute (nach

Umsatz) und bietet Outsourcing-Services im Bereich der klinischen Entwicklung

für die Biotechnologie- und die Pharmazeutikbranche an. Die weltweite klinische

Entwicklungsplattform von PRA umfasst mehr als 70 Niederlassungen in

Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Südafrika, Australien und im Nahen

Osten mit über 15.800 Mitarbeitern weltweit. Seit dem Jahr 2000 hat PRA weltweit

an etwa 3.700 klinischen Studien teilgenommen. Zusätzlich nahm PRA bei über 75

Medikamenten an den entscheidenden oder unterstützenden klinischen Studien für

eine US-FDA- bzw. internationale Zulassung teil. Weitere Informationen über PRA

erhalten Sie unter www.prahs.com.

Medienanfragen: Christine Rogers, Director, Public Relations,

Corporate Communications rogerschristine@prahs.com

