GNW-News: "Prachtvolles Jiangsu" begeistert Hongkong und Macau - Auftakt zu einem neuen Kapitel des Kulturaustauschs und der Branchenvernetzung

^NANJING, China, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 14. bis 18. April fand in

Hongkong und Macau die?Veranstaltung zum kulturellen Austausch und zur

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Industrieförderung 'Prachtvolles Jiangsu'" statt. Ziel des Events war es, die

Vernetzung kulturwirtschaftlicher Ressourcen weiter voranzutreiben und die

Zusammenarbeit zwischen Jiangsu, Hongkong und Macau zu vertiefen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5192/eng)

Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Jiangsu sowie Hongkong und Macau

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reichen weit zurück. Alle drei Regionen pflegen enge Beziehungen und arbeiten in

den Bereichen Wirtschaft und Handel, Kultur sowie Jugendarbeit erfolgreich

zusammen.

Die von der Jiangsu International Culture Association ausgerichtete

Veranstaltung umfasste ein vielfältiges Programm - darunter Fachkongresse zur

Kulturwirtschaft, Ausstellungen mit Verkaufsmöglichkeiten sowie einen Austausch

rund um die Kunqu-Oper. Die Veranstaltung war darauf ausgerichtet,

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Kulturunternehmen und erstklassige Kulturprodukte aus Jiangsu auf die

internationale Bühne zu bringen und der Welt zugleich vor Augen zu führen, wie

lebendig und innovativ das kulturelle Erbe der Provinz heute ist.

Auf dem Kongress zur Förderung der Kulturindustrie, der am 14. April in Hongkong

stattfand, standen folgende Schwerpunktthemen im Mittelpunkt:?Technologische

Innovation als Antrieb für den Wandel der Branche",?Tiefe kulturelle Wurzeln -

Erhalt und Weiterentwicklung",?Neue Ästhetik und Handwerkskunst - Tradition

trifft Innovation" sowie?IP neu beleben - Synergie zwischen Qualität und

Wirkung". Präsentiert wurden Ergebnisse aus Bereichen wie digitale Inhalte, KI-

gestützte Kurzserien, Innovation im immateriellen Kulturerbe sowie intelligente

Fertigung. Vor Ort fand eine Unterzeichnungszeremonie für wichtige

Kulturunternehmen aus Jiangsu und Hongkong statt, die?Initiative zur

Zusammenarbeit der Kreativwirtschaft zwischen Jiangsu und Hongkong" wurde

vorgestellt und die Veranstaltungsreihe offiziell eröffnet.

Parallel dazu fand die Ausstellungs- und Verkaufsveranstaltung?Prachtvolles

Jiangsu: Die Kunst der traditionellen chinesischen Kultur" statt. Die

Ausstellung gliederte sich in drei Hauptbereiche -?Geschichte und Kulturerbe",

?Tradition und Moderne" sowie?Integration und Innovation" - und zeigte

repräsentative Handwerkstechniken des immateriellen Kulturerbes aus Jiangsu,

darunter Yunjin- und Song-Brokat, Kesi-Seidentapisserien und Suzhou-Stickerei.

Dutzende Marken und Institutionen, darunter das Nanjing Yunjin Museum,

beteiligten sich mit interaktiven Erlebnissen wie Maßanfertigungen. Darüber

hinaus wurden innovative Errungenschaften vorgestellt, darunter eine

intelligente Roboter-Produktionslinie für Batikfärberei aus Nantong sowie eine

digitalisierte Seidenmusterdatenbank - eindrucksvolle Belege für die enge

Verzahnung von immateriellem Kulturerbe mit Künstlicher Intelligenz und

digitalem Lizenzwesen.

Im Chiang Chen Theatre der Hong Kong Polytechnic University wurde ein

abwechslungsreiches Programm präsentiert: Vorträge zur Kunqu-Oper sowie

Aufführungen ausgewählter Szenen begeisterten das Publikum. Moderne Kunqu-

Produktionen wie Die Heimkehr an einer verschneiten Nacht sowie klassische

Stücke wie Der Pfingstrosenpavillon: Ein Spaziergang im Garten und Die Freude

des Fischers: Das verborgene Boot entführten die Hongkonger Zuschauer in die

poetische Welt dieser traditionsreichen Kunstform und verbanden eindrucksvoll

Vergangenheit und Gegenwart.

Vom 17. bis 18. April fand im Fortress Hill Garden in Macau als zentraler

Bestandteil des Gesamtprogramms der Han-Kultur-Karneval statt, bei dem das

lokale Publikum die Gelegenheit hatte, das kulturelle Erbe der Han-Dynastie zu

erleben und eine Reihe thematischer künstlerischer Darbietungen zu genießen.

Der Themenmarkt war in drei Ausstellungsbereiche gegliedert:?Die beiden Han-

Dynastien im immateriellen Kulturerbe",?Die beiden Han-Dynastien in kreativen

Produkten" und?Die beiden Han-Dynastien in Kinderbildern". Mehr als

40 repräsentative Kunstwerke des immateriellen Kulturerbes aus Xuzhou wurden

gezeigt, darunter Mazhuang-Duftsäckchen, Bambusflechtarbeiten, Tonfiguren,

Teigfiguren sowie Han-Stickereien. Außerdem präsentierten das Xuzhou-Museum und

lokale Kultur- und Tourismusinstitutionen über 100 kulturelle und kreative

Produkte sowie 40 Kinderzeichnungen aus Suining.

Parallel dazu wurde im Macau-Museum die Ausstellung?Die Pracht der Han-Dynastie

-Meisterwerke der Kulturdenkmäler aus der Han-Zeit aus Xuzhou" eröffnet, die bis

zum 14. Juni zu sehen ist. Gezeigt werden 92 Exponate aus der Han-Zeit aus der

Sammlung des Xuzhou-Museums. Durch die Verbindung digitaler Technologie mit

physischen Exponaten entsteht ein facettenreiches, mehrdimensionales Bild der

historischen Welt der Han-Zeit.

Zu den Höhepunkten zählen wertvolle Artefakte wie ein mit Goldfäden besticktes

Jade-Bestattungsgewand, ein S-förmiger Drachenanhänger aus Jade, eine tanzende

Figur in einem Gewand mit geschwungener Vorderseite sowie kunstvoll gestaltete

Steinreliefs aus der Han-Zeit. Die Exponate veranschaulichen die kulturelle

Blüte der Han-Zeit und spiegeln den fortdauernden Geist des chinesischen Volkes

wider - Ehrfurcht vor Himmel und Ahnen, Pragmatismus und Tatkraft sowie

Offenheit und Inklusivität.

Während der Veranstaltung besuchte das Xuzhou Han Culture Performance Team auch

die Lou Hau High School in Macau und begeisterte die Schüler mit musikalischen

Darbietungen im Pei-Stil, Einführungen in die Han-Musik und dem gemeinsamen

Ausprobieren traditioneller Instrumente. Zudem trat das Team an ikonischen Orten

Macaus wie den Ruinen von St. Paul und dem Tap-Seac-Platz auf, wo mitreißende

Flash-Performances die Atmosphäre der Han-Kultur lebendig werden ließen.

Quelle: Jiangsu International Culture Association

Kontaktperson: Frau Tang, Tel.: 86-10-63074558. Â°