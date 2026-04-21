GNW-News: "Prachtvolles Jiangsu" begeistert Hongkong und Macau - Auftakt zu einem neuen Kapitel des Kulturaustauschs und der Branchenvernetzung
^NANJING, China, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 14. bis 18. April fand in
Hongkong und Macau die?Veranstaltung zum kulturellen Austausch und zur
Industrieförderung 'Prachtvolles Jiangsu'" statt. Ziel des Events war es, die
Vernetzung kulturwirtschaftlicher Ressourcen weiter voranzutreiben und die
Zusammenarbeit zwischen Jiangsu, Hongkong und Macau zu vertiefen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5192/eng)
Der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Jiangsu sowie Hongkong und Macau
reichen weit zurück. Alle drei Regionen pflegen enge Beziehungen und arbeiten in
den Bereichen Wirtschaft und Handel, Kultur sowie Jugendarbeit erfolgreich
zusammen.
Die von der Jiangsu International Culture Association ausgerichtete
Veranstaltung umfasste ein vielfältiges Programm - darunter Fachkongresse zur
Kulturwirtschaft, Ausstellungen mit Verkaufsmöglichkeiten sowie einen Austausch
rund um die Kunqu-Oper. Die Veranstaltung war darauf ausgerichtet,
Kulturunternehmen und erstklassige Kulturprodukte aus Jiangsu auf die
internationale Bühne zu bringen und der Welt zugleich vor Augen zu führen, wie
lebendig und innovativ das kulturelle Erbe der Provinz heute ist.
Auf dem Kongress zur Förderung der Kulturindustrie, der am 14. April in Hongkong
stattfand, standen folgende Schwerpunktthemen im Mittelpunkt:?Technologische
Innovation als Antrieb für den Wandel der Branche",?Tiefe kulturelle Wurzeln -
Erhalt und Weiterentwicklung",?Neue Ästhetik und Handwerkskunst - Tradition
trifft Innovation" sowie?IP neu beleben - Synergie zwischen Qualität und
Wirkung". Präsentiert wurden Ergebnisse aus Bereichen wie digitale Inhalte, KI-
gestützte Kurzserien, Innovation im immateriellen Kulturerbe sowie intelligente
Fertigung. Vor Ort fand eine Unterzeichnungszeremonie für wichtige
Kulturunternehmen aus Jiangsu und Hongkong statt, die?Initiative zur
Zusammenarbeit der Kreativwirtschaft zwischen Jiangsu und Hongkong" wurde
vorgestellt und die Veranstaltungsreihe offiziell eröffnet.
Parallel dazu fand die Ausstellungs- und Verkaufsveranstaltung?Prachtvolles
Jiangsu: Die Kunst der traditionellen chinesischen Kultur" statt. Die
Ausstellung gliederte sich in drei Hauptbereiche -?Geschichte und Kulturerbe",
?Tradition und Moderne" sowie?Integration und Innovation" - und zeigte
repräsentative Handwerkstechniken des immateriellen Kulturerbes aus Jiangsu,
darunter Yunjin- und Song-Brokat, Kesi-Seidentapisserien und Suzhou-Stickerei.
Dutzende Marken und Institutionen, darunter das Nanjing Yunjin Museum,
beteiligten sich mit interaktiven Erlebnissen wie Maßanfertigungen. Darüber
hinaus wurden innovative Errungenschaften vorgestellt, darunter eine
intelligente Roboter-Produktionslinie für Batikfärberei aus Nantong sowie eine
digitalisierte Seidenmusterdatenbank - eindrucksvolle Belege für die enge
Verzahnung von immateriellem Kulturerbe mit Künstlicher Intelligenz und
digitalem Lizenzwesen.
Im Chiang Chen Theatre der Hong Kong Polytechnic University wurde ein
abwechslungsreiches Programm präsentiert: Vorträge zur Kunqu-Oper sowie
Aufführungen ausgewählter Szenen begeisterten das Publikum. Moderne Kunqu-
Produktionen wie Die Heimkehr an einer verschneiten Nacht sowie klassische
Stücke wie Der Pfingstrosenpavillon: Ein Spaziergang im Garten und Die Freude
des Fischers: Das verborgene Boot entführten die Hongkonger Zuschauer in die
poetische Welt dieser traditionsreichen Kunstform und verbanden eindrucksvoll
Vergangenheit und Gegenwart.
Vom 17. bis 18. April fand im Fortress Hill Garden in Macau als zentraler
Bestandteil des Gesamtprogramms der Han-Kultur-Karneval statt, bei dem das
lokale Publikum die Gelegenheit hatte, das kulturelle Erbe der Han-Dynastie zu
erleben und eine Reihe thematischer künstlerischer Darbietungen zu genießen.
Der Themenmarkt war in drei Ausstellungsbereiche gegliedert:?Die beiden Han-
Dynastien im immateriellen Kulturerbe",?Die beiden Han-Dynastien in kreativen
Produkten" und?Die beiden Han-Dynastien in Kinderbildern". Mehr als
40 repräsentative Kunstwerke des immateriellen Kulturerbes aus Xuzhou wurden
gezeigt, darunter Mazhuang-Duftsäckchen, Bambusflechtarbeiten, Tonfiguren,
Teigfiguren sowie Han-Stickereien. Außerdem präsentierten das Xuzhou-Museum und
lokale Kultur- und Tourismusinstitutionen über 100 kulturelle und kreative
Produkte sowie 40 Kinderzeichnungen aus Suining.
Parallel dazu wurde im Macau-Museum die Ausstellung?Die Pracht der Han-Dynastie
-Meisterwerke der Kulturdenkmäler aus der Han-Zeit aus Xuzhou" eröffnet, die bis
zum 14. Juni zu sehen ist. Gezeigt werden 92 Exponate aus der Han-Zeit aus der
Sammlung des Xuzhou-Museums. Durch die Verbindung digitaler Technologie mit
physischen Exponaten entsteht ein facettenreiches, mehrdimensionales Bild der
historischen Welt der Han-Zeit.
Zu den Höhepunkten zählen wertvolle Artefakte wie ein mit Goldfäden besticktes
Jade-Bestattungsgewand, ein S-förmiger Drachenanhänger aus Jade, eine tanzende
Figur in einem Gewand mit geschwungener Vorderseite sowie kunstvoll gestaltete
Steinreliefs aus der Han-Zeit. Die Exponate veranschaulichen die kulturelle
Blüte der Han-Zeit und spiegeln den fortdauernden Geist des chinesischen Volkes
wider - Ehrfurcht vor Himmel und Ahnen, Pragmatismus und Tatkraft sowie
Offenheit und Inklusivität.
Während der Veranstaltung besuchte das Xuzhou Han Culture Performance Team auch
die Lou Hau High School in Macau und begeisterte die Schüler mit musikalischen
Darbietungen im Pei-Stil, Einführungen in die Han-Musik und dem gemeinsamen
Ausprobieren traditioneller Instrumente. Zudem trat das Team an ikonischen Orten
Macaus wie den Ruinen von St. Paul und dem Tap-Seac-Platz auf, wo mitreißende
Flash-Performances die Atmosphäre der Han-Kultur lebendig werden ließen.
Quelle: Jiangsu International Culture Association
Kontaktperson: Frau Tang, Tel.: 86-10-63074558. Â°