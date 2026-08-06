GNW-News: Predictive Discovery Limited: Einladung zum Webinar zur Hauptversammlung
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^QUEBEC CITY, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Predictive Discovery Limited
(ASX:PDI, TSX:PDI) (?PDI" oder das?Unternehmen") teilt den Aktionären mit, dass
ab sofort die Anmeldung zur Teilnahme am Webinar zur Hauptversammlung des
Unternehmens möglich ist, die am Freitag, dem 21. August 2026, um 15:00 Uhr
(Australian Western Standard Time) stattfindet (?Versammlung"). Aktionäre und
Interessierte, die über das Webinar an der Versammlung teilnehmen möchten,
müssen sich über den unten stehenden Link anmelden.
Einzelheiten zur Versammlung
Australien: Freitag, 21. August 2026, um 15:00 Uhr (AWST)
/ 17:00 Uhr (AEST)
Datum: Kanada: Freitag, 21. August 2026, um 03:00 Uhr (EDT, Kanada)
Grant Thornton Australia, Central Park, Level 43, 152 -158 St
Ort: Georges Terrace, Perth Western Australia, 6000
Klicken Sie hier, um sich anzumelden
(https://events.teams.microsoft.com/event/f23bba0a-b006-484e-9015-
d3bd62e667e2@79c919de-
Anmeldung: 5233-4ab5-935a-81cad4bb2b57?source=copyLinkLegacyShareEventDialog)
Registrierte Teilnehmer können während der Tagung über das Webinar-Portal
zuhören und Fragen stellen. Die Aktionäre sind eingeladen, Fragen im Vorfeld der
Hauptversammlung per E-Mail an cosec@pdigold.com zu richten. Die Aktionäre
können nicht über die Webinar-Funktion ihre Stimme abgeben.
Das Webinar ersetzt nicht die Präsenzversammlung, bei der die Aktionäre die
Möglichkeit haben, persönlich teilzunehmen und abzustimmen. Die
Präsenzversammlung findet in den Geschäftsräumen von Grant Thornton Australia in
Perth unter der oben angegebenen Adresse statt.
Die Aktionäre werden gebeten, ihre Vollmachten online oder auf andere Weise
gemäß den Anweisungen im Vollmachtsformular und in der Einberufung zur
Hauptversammlung auszufüllen und einzureichen.
Diese Mitteilung wurde vom Gesellschaftssekretär zur Veröffentlichung
freigegeben.
Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange)
übernehmen die Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser
Mitteilung.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.predictivediscovery.com oder kontaktieren Sie:
Anlegerfragen Medienanfragen
Matthew Wilcox Nathan Ryan
Managing Director & Chief Executive NWR Communications
Officer E: nathan.ryan@nwrcommunications.com.a
E: info@predictivediscovery.com u
(mailto:info@predictivediscovery.com) (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.
P: +61 8 9216 1000 com.au) P: +61 420 582 887
ÜBER PREDICTIVE DISCOVERY
PDI ist ein führendes westafrikanisches Unternehmen im Bereich der Goldförderung
und -erschließung, das ein Portfolio hochwertiger Vermögenswerte mit bewährter
Umsetzungsstärke und einer soliden finanziellen Basis verbindet.
Das Vermögensportfolio von PDI stützt sich vor allem auf die Kiniero-Goldmine in
Guinea, die Ende 2025 die Produktion aufgenommen hat, sowie auf die Nampala-
Goldmine in Mali, die seit 2017 in Betrieb ist. Diese Produktionsanlagen sorgen
für Dynamik und starke Cashflows, während das Unternehmen seine Wachstumspläne
vorantreibt.
Das langfristige Wachstumsprojekt von PDI ist das Tier-1-Bankan-Goldprojekt in
Guinea, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Afrikas. Bankan steht
kurz vor der Baureife; erwartet wird eine Jahresproduktion von rund 250.000
Unzen über einen Zeitraum von mehr als 12 Jahren.
Nach Aufnahme der Produktion in Bankan strebt PDI bis 2029 eine
Gesamtjahresproduktion von mehr als 400.000 Unzen aus seinem kosteneffizienten
Bergbauzentrum in Guinea an, wobei die räumliche Nähe und die Synergien zwischen
den Projekten Kiniero und Bankan genutzt werden.
PDI befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner Entwicklung hin zu einem
mittelgroßen, über mehrere Minen verfügenden westafrikanischen Goldproduzenten,
mit einem klaren Fokus auf die nachhaltige Entwicklung seines Portfolios zur
Schaffung langfristiger Werte für Aktionäre und Stakeholder.
COMPLIANCE-ERKLÄRUNGEN
Kein Angebot
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum
Kauf eines Wertpapiers dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt
dieser Mitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die in dieser Mitteilung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in
seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA nicht an US-
Personen oder in deren Namen oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den US-
Registrierungsvorschriften vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die
diesen Vorschriften nicht unterliegt.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und
zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu
den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zur
Goldproduktion und zu Prognosen, Erwartungen hinsichtlich der Explorations- und
Erschließungsaktivitäten und des diesbezüglichen Potenzials sowie Erwartungen in
Bezug auf die Genehmigungsverfahren und die Finanzierung der Entwicklung des
Bankan-Projekts. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen und
Erwartungen zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind in der Regel durch Begriffe wie?werden",?erwarten",?antizipieren",
?könnten",?sollten",?planen",?schätzen" und ähnliche Ausdrücke
gekennzeichnet.
Obwohl PDI der Auffassung ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in
diese Aussagen gesetzt werden, da keine Gewähr übernommen werden kann, dass sich
diese Erwartungen tatsächlich erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf
den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen und/oder der zu diesem
Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen vertretenen Einschätzung der
Führungskräfte und Directors von PDI hinsichtlich künftiger Ereignisse. Sie
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
getätigten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen
beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu
führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen
abweichen, gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise,
Wechselkursentwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen;
geopolitische, soziale und regulatorische Risiken; Betriebs- und Kostenrisiken;
der spekulative Charakter von Exploration und Projektentwicklung, einschließlich
der Risiken im Zusammenhang mit der Einholung erforderlicher Genehmigungen,
Lizenzen, Erlaubnisse und der Beschaffung von Finanzmitteln; abnehmende Mengen
oder Gehalte der Reserven; Änderungen der rechtlichen und regulatorischen
Rahmenbedingungen, innerhalb derer PDI tätig ist oder künftig tätig sein könnte;
Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterereignisse; die Gewinnung und
Bindung von Personal; Fragen der Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten
sowie sonstige Risiken, die in den von PDI bei der ASX und auf SEDAR+
eingereichten öffentlichen Offenlegungsunterlagen beschrieben sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Datum ihrer Veröffentlichung. Sofern
nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt PDI keine Verpflichtung,
die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich dem
obigen Vorbehalt.
Produktionsziele
Diese Mitteilung bezieht sich auf die von PDI für das Jahr 2029 erwartete
Produktion von über 400.000 Feinunzen. Die Produktionsziele für das Bankan-
Projekt wurden der ASX am 25. Juni 2025 in einer Mitteilung von PDI mit dem
Titel?Bankan DFS Confirms Outstanding Project Economics" bekannt gegeben. Die
Produktionsziele für das Kiniero-Projekt von Robex wurden der ASX am 22. August
2025 in einer Mitteilung von Robex mit dem Titel?Amendment to Kiniero Gold
Project Technical Report" bekannt gegeben. PDI bestätigt, dass alle wesentlichen
Annahmen, die den Produktionszielen in den früheren Mitteilungen zugrunde
liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.
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