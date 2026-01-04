GNW-News: Premier Tech wählt Anaqua für die Modernisierung seines globalen IP-Managements

^BOSTON, March 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua

(https://www.anaqua.com/?utm_source=anaqua-

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site&utm_medium=press&utm_campaign=PremierTech_March2026), ein führender

Anbieter von Technologien für das Management von Innovationen und geistigem

Eigentum (IP), gab heute bekannt, dass Premier Tech

(https://www.premiertech.com/), ein weltweit führendes Unternehmen in den

Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsanlagen und -technologien,

Abwasseraufbereitungssysteme, digitale Lösungen und Biowissenschaften, die

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RightHub-Plattform von Anaqua ausgewählt hat, um seine IP-Managementprozesse zu

transformieren, die Effizienz zu steigern und seine IP-Strategie zukunftssicher

auszurichten. RightHub von Anaqua (https://righthub.com/?utm_source=anaqua-

site&utm_medium=press&utm_campaign=PremierTech_March2026&__hstc=107838045.704769

7d5ff980370d0c4a3f721d6c9c.1773152706337.1774864659469.1774876125932.34&__hssc=1

07838045.10.1774876125932&__hsfp=6837e0ccba2e5d184079376b241915f0) ist das erste

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KI-native IP-Managementsystem für den gesamten Lebenszyklus, das mit KI-

gestützten Tools für generative und prädiktive IP-Workflows entwickelt wurde.

Um sein IP-Management weiterzuentwickeln, suchte das IP-Team von Premier Tech

nach einer modernen Lösung als natürliche Weiterentwicklung seines selbst

entwickelten Systems, die eine proaktivere und effizientere Verwaltung eines

wachsenden globalen IP-Portfolios ermöglicht. Da Innovation das Herzstück von

Premier Tech bildet, möchte das Unternehmen diese mit einer IP-Management-Lösung

effektiv schützen und verwalten, die es Premier Tech ermöglicht, sich auf das zu

konzentrieren, was es am besten kann.

Laut Premier Tech zeichnet sich RightHub von Anaqua durch seine moderne

Architektur, seine Kollaborationsfunktionen und seine fortschrittlichen

Automatisierungsmöglichkeiten aus. Diese ermöglichen es dem Team von Premier

Tech, Arbeitsabläufe zu optimieren, das Datenmanagement zu verbessern und

umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, bei gleichzeitiger Reduzierung von Aufgaben

mit geringem Mehrwert und repetitiven Tätigkeiten. Die Lösung steht im Einklang

mit dem Bekenntnis von Premier Tech zu Effizienz und Agilität in einem

schnelllebigen, technologiegetriebenen Umfeld.

?Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Premier Tech - einem

Unternehmen, das unsere Leidenschaft für Innovation teilt", so Justin Crotty,

CEO von Anaqua.?Durch den Einsatz von RightHub von Anaqua, der ersten KI-

nativen IP-Management-Plattform, wird Premier Tech nicht nur seine IP-Abläufe

optimieren, sondern auch seine Fähigkeit stärken, Innovationen weltweit zu

schützen und zu skalieren."

Über Premier Tech

Bei Premier Tech geht es uns darum, etwas zu bewegen, indem wir Menschen und

Technologien miteinander verbinden - seit über 100 Jahren. Premier Tech ist in

den Bereichen Gartenbau, Landwirtschaft, Verpackungsanlagen und -technologien,

Abwasseraufbereitungssysteme, digitale Lösungen und Biowissenschaften tätig.

Unsere Services tragen dazu bei, Ernteerträge sowie die Gesundheit und das

Wohlbefinden von Menschen und Tieren zu verbessern, Wasserressourcen zu schützen

und die Produktivität in der Fertigung zu steigern. Premier Tech erzielt einen

Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Dollar, getragen von rund

6000 Mitarbeitern in 31 Ländern.

Weitere Informationen über Premier Tech erhalten Sie unter www.premiertech.com

(http://www.premiertech.com/).

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und

Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen

und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwareplattformen AQX®, PATTSY WAVE®

und RightHub® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und

technologiegestützten Dienstleistungen. Ziel ist es, eine intelligente Umgebung

zu schaffen, die IP-Strategien aufzeigt, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-

Abläufe optimiert - zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Segments.

Inzwischen nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen

Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von

Anaqua. Über zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte,

Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren nutzen die

Plattform für ihre Anforderungen im IP-Management. Das Unternehmen hat seinen

Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und

Australien. Weitere Informationen erhalten Sie unter anaqua.com

(https://www.anaqua.com/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=GEVERS)

oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/)-Profil.

MEDIENKONTAKT:

Jean Kondo

Anaqua

(https://www.anaqua.com/ja/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=APACLe

adership2025)

+1-617-375-5808

jkondo@anaqua.com (mailto:jkondo@anaqua.com)

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