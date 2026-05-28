GNW-News: Prinzhorn Group entscheidet sich für HERE Enterprise, um ihre industriellen Abläufe in einem digitalen Arbeitsbereich zu bündeln
^NEW YORK, June 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- HERE Enterprise (here.io), Anbieter
einer führenden, auf KI ausgerichteten Browser- und Arbeitsplattform für
Unternehmen, hat heute eine neue Partnerschaft mit der Prinzhorn Group, einem
der führenden Papier- und Verpackungsunternehmen Europa, bekannt gegeben. Dies
stellt eine bedeutende Ausweitung der HERE-Technologie über den
Finanzdienstleistungssektor hinaus in den Bereich der industriellen Fertigung
dar. Die Prinzhorn Group wird HERE zunächst in ihrem Geschäftsbereich für die
Kartonherstellung, Hamburger Containerboard, einführen.
Mithilfe von HERE schafft Prinzhorn einen vollständig markenspezifischen,
intuitiven digitalen Arbeitsbereich, der Anwendungen, Arbeitsabläufe und
Unternehmensinhalte zu einer einzigen, einheitlichen Nutzererfahrung vereint.
Dadurch kann das Betriebsteam bei Bedarf jederzeit auf die benötigten Tools
zugreifen. Für Anlagenbetreiber bedeutet dies einen sofortigen Zugriff auf
Dashboards zur Anlagenüberwachung, für Wartungsabläufe und Produktionspläne. Das
Ergebnis sind eine schnellere Erledigung von Aufgaben, weniger manuelle
Übergaben und weniger Zeitverlust beim Wechsel zwischen nicht miteinander
verbundenen Systemen.
?Produktionsumgebungen, insbesondere solche, die sich so stark für
Nachhaltigkeit engagieren wie die Prinzhorn Group, sind auf Effizienz
angewiesen. Jeder Prozess wird optimiert, um einen sicheren und produktiven
Arbeitsplatz zu gewährleisten. Das gleiche Prinzip gilt auch für die digitale
Umgebung: Indem wir die Lösungen so gestalten, wie Menschen tatsächlich
arbeiten, können wir unnötige Schritte vermeiden, Zeit sparen und unnötigen
Frust bei den Mitarbeitern verringern", sagt Adam Toms, President von HERE
Enterprise.?Diese Partnerschaft mit der Prinzhorn Group zeigt, dass der
Unternehmensbrowser nicht nur für das Büro gedacht ist. Es gehört überall hin,
wo gearbeitet wird - vom Börsensaal bis zur Fertigungshalle. Indem wir
Anwendungen, Arbeitsabläufe und intelligente Funktionen an einem Ort bündeln,
helfen wir Unternehmen wie der Prinzhorn Group dabei, die Arbeitsabläufe in
allen Bereichen ihres Betriebs zu vereinfachen."
Bei Hamburger Containerboard, einem der größten europäischen Hersteller von
Wellpappenrohpapier aus 100 % Recyclingmaterial, deckt die Belegschaft die
gesamte Betriebskette ab - von Ingenieuren, die die Hochgeschwindigkeits-
Produktionsanlagen überwachen und warten, bis hin zu Logistik- und
Lieferkettenteams, die den Rohstoffeingang sowie die Auslieferungen an die
Kunden steuern. Bisher mussten die Mitarbeiter für die Erledigung entsprechender
Aufgaben am Arbeitsplatz mehrere Anwendungen öffnen, schließen und zwischen
ihnen hin- und herwechseln, was ihren Arbeitsalltag zeitlich belastete und
erschwerte. Mit HERE arbeiten die operativen Teams nun in einer einheitlichen
Markenumgebung, die mit KI-gestützten Analysetools ausgestattet ist, welche die
richtigen Anwendungen anzeigt und sie durch wichtige Arbeitsabläufe führt - mit
direkter Anbindung an Tools wie Microsoft 365, ohne dass ein Wechsel zwischen
den Systemen erforderlich ist. Das Ergebnis ist ein einheitliches
Nutzererlebnis, unabhängig von der jeweiligen Rolle oder dem Standort, mit
weniger manuellen Übergaben und einem geringeren Zeitaufwand für die Navigation
durch fragmentierte Tools.
Die Lösung ist bereits im internen Anwendungsportal der Prinzhorn Group in
Betrieb, und es wird erwartet, dass die Nutzung im Laufe des dritten Quartals
stetig zunimmt, sobald weitere Nutzer und Standorte hinzukommen.
?Unsere Mitarbeiter sind in komplexen Umgebungen mit hohem Risiko tätig, in
denen Zeitverluste aufgrund ungeeigneter Werkzeuge oder fehlender Arbeitsabläufe
direkte Auswirkungen auf den Durchsatz und die Qualität haben", so Laszlo
Paulik, Produktverantwortlicher im Bereich Operation Excellence bei Hamburger
Containerboard.?Mit HERE können wir Nutzer zu den richtigen Anwendungen führen,
Arbeitsabläufe optimieren und Informationen leichter zugänglich machen -
unabhängig davon, wo sie sich innerhalb des Unternehmens befinden. Dies ist ein
wichtiger Schritt zur Modernisierung unserer Arbeitsabläufe an all unseren
Standorten."
Über HERE Enterprise
Everything works right here®. Als Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit mit
den weltweit größten Finanzinstituten ist HERE der erste und einzige Browser,
der sowohl die Sicherheit in Unternehmen als auch die Produktivität der
Mitarbeiter und den Einsatz von KI in Unternehmen gewährleistet. HERE (here.io)
basiert auf Google Chromium und wurde um fortschrittliche Sicherheitsfunktionen
erweitert. Die Lösung optimiert Arbeitsabläufe, steigert die Leistungsfähigkeit
der KI in Unternehmen und verbessert die Mitarbeitererfahrung. Zu den Investoren
von HERE zählen führende Risikokapitalgeber sowie strategische Investoren aus
dem Finanzsektor und dem öffentlichen Sektor.
Medienkontakt
Mitra Roknabadi
press@here.io
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