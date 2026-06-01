GNW-News: Professor Mohamed Shamji übernimmt EAACI-Präsidentschaft zum Abschluss des Kongresses 2026 in Istanbul
^ISTANBUL, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die European Academy of Allergy and
Clinical Immunology (EAACI) hat ihren Jahreskongress 2026 in Istanbul
erfolgreich abgeschlossen. Unter dem Motto?Vision Zero: Eine Zukunft frei von
Allergien und Asthma" kamen 7.429 Delegierte aus 110 Ländern zusammen.
Vier Tage lang stand der Kongress im Zeichen des wissenschaftlichen Austauschs,
der internationalen Zusammenarbeit und der medizinischen Fortbildung.
Präsentiert wurden die neuesten Erkenntnisse aus Allergologie, Asthmaforschung
und klinischer Immunologie, wobei 2.420 wissenschaftliche Abstracts von
Forschern aus aller Welt vorgestellt wurden. Das Programm beleuchtete neue
Entwicklungen in den Bereichen Präzisionsmedizin, Immuntherapie,
Krankheitsprävention, Umweltgesundheit, digitale Innovationen sowie
patientenorientierte Versorgung und spiegelte die wachsenden Bemühungen wider,
die weltweite Krankheitslast allergischer Erkrankungen nachhaltig zu reduzieren.
Einen besonderen Höhepunkt bildeten die Generalversammlung und die
Abschlusszeremonie, in deren Rahmen Professor Mohamed Shamji offiziell die
Präsidentschaft der EAACI für die Amtsperiode 2026 bis 2028 übernahm.
Professor Shamji folgt auf Professorin María José Torres, deren Präsidentschaft
durch ihr Engagement für wissenschaftliche Exzellenz, internationale
Zusammenarbeit und die Förderung der?Vision Zero"-Initiative der EAACI geprägt
war.
?Die EAACI steht vor einer neuen Ära", sagte Professor Shamji.?Meine Vision ist
eine wahrhaft globale Akademie, die Experten, Forscher, medizinische Fachkräfte
sowie Patienten über Kontinente hinweg miteinander vernetzt und ein dynamisches
Ökosystem schafft, in dem Wissen, Innovation und Zusammenarbeit keine Grenzen
kennen. Indem wir Bildung, Wissenschaft, klinische Leitlinien und digitale
Interaktion auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen, eröffnet sich uns
eine einmalige Chance, wissenschaftliche Durchbrüche schneller voranzutreiben,
die Versorgungsergebnisse für Patienten zu verbessern und die Zukunft der
Allergologie und klinischen Immunologie weltweit aktiv mitzugestalten."
Mit Blick auf ihre Amtszeit sagte Professorin María José Torres:?Es war mir
eine Ehre, in einer Zeit bedeutender wissenschaftlicher Fortschritte und
internationaler Zusammenarbeit als EAACI-Präsidentin zu fungieren. Ich bin stolz
auf die Fortschritte, die wir gemeinsam erzielt haben, um unsere Gemeinschaft zu
stärken und unsere?Vision Zero" voranzutreiben. Mit der Übergabe der
Präsidentschaft an Professor Shamji werde ich den Vorstand weiterhin
unterstützen und meine Erfahrungen einbringen, um dazu beizutragen, dass die
Bedürfnisse der Patienten auch künftig im Mittelpunkt unseres Handelns stehen."
Der Kongress verdeutlichte eindrucksvoll die Stärke und Vielfalt der weltweiten
Allergie-Gemeinschaft. Kliniker, Forscher, medizinische Fachkräfte,
Patientenvertretungen und Industriepartner kamen zusammen, um Wissen
auszutauschen, neue Kooperationen anzustoßen und gemeinsam Lösungen für einige
der dringendsten Herausforderungen im Gesundheitswesen zu entwickeln.
Die Diskussionen während des gesamten Kongresses machten deutlich, wie wichtig
Prävention, Innovation und ein gerechter Zugang zur Versorgung für die Zukunft
der Allergologie sind. Die Teilnehmer erörterten, wie Fortschritte in
Wissenschaft und Technologie in spürbare Verbesserungen für die Patienten
umgesetzt werden können, während gleichzeitig das langfristige Ziel unterstützt
wird, die Belastung durch Allergien und Atemwegserkrankungen erheblich zu
senken.
Der Kongress markierte zudem den Beginn einer neuen Amtszeit des Vorstands. Mit
dem Ende des Kongresses und der Abreise der Delegierten aus Istanbul werden die
dort vorgestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie die neu geschlossenen
Partnerschaften und Kooperationen die Forschung, die klinische Praxis und die
Gesundheitspolitik weltweit auch künftig prägen. Unter ihrer neuen Führung
bleibt die EAACI ihrem Auftrag verpflichtet, wissenschaftlichen Fortschritt
voranzutreiben, Bildung zu fördern, medizinische Fachkräfte zu unterstützen und
die Lebensqualität von Menschen mit allergischen Erkrankungen nachhaltig zu
verbessern.
Über die EAACI
Die European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ist die führende
Fachorganisation, die sich für Exzellenz in Allergologie und Immunologie
einsetzt. Die EAACI setzt sich durch Forschung, Aufklärung, Interessenvertretung
und die Förderung einer hochwertigen Patientenversorgung für die Verbesserung
der Gesundheit von Menschen ein, die von allergischen Erkrankungen betroffen
sind.
Medienkontakt:
communications@eaaci.org
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
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9ca7bb15ef50
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