GNW-News: Proscenic Q20Plus: Mehr Zeit für die Liebe, weniger Zeit für den Hausputz

^BERLIN, Feb. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Valentinstag ist eine Zeit, um die

Liebe, Verbundenheit und die Momente zu feiern, die mit unseren Liebsten

wirklich zählen. Wir bei Proscenic

(https://www.amazon.de/stores/proscenic/page/D53F96AF-E0B7-

4EE6-8493-2B4F1E00BE65) glauben, dass ein glückliches Zuhause ein sauberer,

komfortabler und harmonischer Ort ist, an dem Beziehungen aufblühen können. Zu

diesem Valentinstag präsentieren wir den Saug- und Wischroboter Q20Plus, der das

Reinigen vereinfacht und Ihnen mehr Zeit für die Liebe gibt.

Mehr Zeit für die Liebe. Weniger Zeit für das Putzen.

Der Q20Plus wurde mit Funktionen entwickelt, die auf den realen Nutzen für den

Anwender fokussiert sind. Seine automatische Staubabsaugung reduziert die

täglichen Pflichten und minimiert manuelle Eingriffe. Da das Leeren des

Staubbehälters für viele europäische Nutzer das größte Hindernis darstellt,

übernimmt der Q20Plus dies automatisch, sodass die Reinigung fast unbemerkt im

Hintergrund abläuft.

Ausgestattet mit stabiler Lasernavigation auf Basis ausgereifter DTOF-

Technologie, vermeidet der Q20Plus Hindernisse, bleibt nicht stecken und

reduziert unnötige Wiederholungen.

Im Gegensatz zu komplexer KI-Navigation ist dieses System auch in älteren oder

dicht möblierten Wohnungen - ein typisches Szenario in Europa - absolut

zuverlässig. Sein kompaktes 306-mm-Gehäuse erreicht mühelos Bereiche unter

Möbeln und navigiert mit kleinem Wendekreis durch enge Ecken. Jede

Designentscheidung dient dem effizienten Einsatz im echten Haushalt.

Durch diese Innovationen ermöglicht der Q20Plus Paaren und Familien, Zeit

zurückzugewinnen. Ohne die Last stundenlangen Putzens können Sie sich auf

gemeinsame Mahlzeiten oder Filme in einem makellosen Zuhause konzentrieren.

Proscenic ist überzeugt, dass Technologie dem Menschen dienen sollte -

effizient, zuverlässig und durchdacht.

Schenken Sie diesen Valentinstag ein stressfreies Umfeld. Bestellen Sie Ihren

Q20Plus Saug- und Wischroboter noch heute für ein harmonisches Zuhause. Lassen

Sie Proscenic Ihnen helfen, die Liebe auf praktische Weise zu feiern.

Verfügbarkeit: Das Produkt ist über den Proscenic Amazon Store

(https://www.amazon.de/stores/proscenic/page/D53F96AF-E0B7-

4EE6-8493-2B4F1E00BE65), offiziellen Proscenic-Website

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___https://proscenic.com/___.YzJ1OnBhdWxi

YWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzowZjIwNDcwZWIyNjg5MzNlODA0Y2I4NzlmNGVjMGFiZDo3OjU3MGM6

ZDdjMTFkNWI0MjE1MDFkNGVjYTE0ODkwYWIzNzgzMWMyMzJhMjIwZTg4N2JiNGE1ODJkNDkzYTBjYWJi

ZjQ1YTpoOlQ6Tg),direkt bei Amazon.de

(https://www.google.com/search?q=https://www.amazon.de/dp/B0FX2TV75Z) sowie bei

OTTO (https://www.otto.de/p/proscenic-saugroboter-q020plus-saugroboter-10000pa-

mit-wischfunktion-3-in-1-40-w-mit-beutel-lidar-navigation-ai-hinderniserkennung-

90-tage-ohne-staubentsorgung-S0GG30VP/) erhältlich.

Ansprechpartner für die Presse:

Ansprechpartnerin: Cisy Yang

E-Mail: marketing.de@proscenicmkt.com

