GNW-News: Proscenic startet Prime-Day-Angebote für smartere Alltagsreinigung
^BERLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscenic (https://amzn.to/4a3uUS3),
eine Marke für smarte Haushaltsreinigung, kündigt heute seine Prime-Day-Kampagne
2026 an. Im Mittelpunkt stehen vier Reinigungslösungen: Q8 Max+, Q10, P20 und
F10 Ultra. Zwischen dem 23. und 26. Juni sind ausgewählte Nass- und
Trockensauger, Akku-Staubsauger und Saugroboter mit Preisnachlässen von bis zu
40 % erhältlich.
Ein kontinuierlicher Fokus auf smartere Alltagsreinigung
Moderne Haushalte stehen vor immer vielfältigeren Anforderungen bei der
täglichen Reinigung - von verschütteten Getränken und Küchenflecken bis hin zu
Tierhaaren und feinem Staub. Die Prime-Day-Auswahl von Proscenic bietet für
diese Herausforderungen passende Lösungen und hilft dabei, Reinigungsaufwand zu
reduzieren sowie den Alltag effizienter zu gestalten.
Statt nur einen einzelnen Reinigungsbedarf abzudecken, umfasst das Sortiment
Lösungen für Nass- und Trockenreinigung, kabelloses Staubsaugen sowie
automatisierte Bodenpflege und bietet damit für unterschiedliche Haushalte die
passende Reinigungslösung.
* Proscenic Q8 MAX+ Saugroboter (https://amzn.to/4uKHzRn): (UVP 239,99 EUR,
jetzt nur 149,99 EUR). Der Q8 MAX+ übernimmt das tägliche Saugen und Wischen
weitgehend selbstständig und hilft dabei, den manuellen Reinigungsaufwand -
insbesondere in größeren Haushalten - deutlich zu reduzieren.
* Proscenic Q10 Saugroboter (https://amzn.to/44fMjn3): (UVP 169,99 EUR, jetzt
nur 137,26 EUR). Der Q10 übernimmt das tägliche Saugen selbstständig und
bietet einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Saugroboter. Damit
eignet er sich besonders für kleinere Wohnungen und für alle, die erstmals
auf automatische Bodenreinigung setzen möchten.
* Proscenic P20 Akku-Staubsauger (https://amzn.to/4gsIhz3): (UVP 189,99 EUR,
jetzt nur 149,99 EUR). Der P20 sorgt für eine flexible Reinigung im Alltag und
entfernt Staub, Krümel sowie Tierhaare zuverlässig von Hartböden, Teppichen,
Polstermöbeln und schwer zugänglichen Bereichen.
* Proscenic F10 Ultra Nass- und Trockensauger (https://amzn.to/4vUR3u6): (UVP
209,99 EUR, jetzt nur 169,56 EUR). Der F10 Ultra vereint Saugen und Wischen in
einem Arbeitsgang und wurde speziell für die Reinigung von Hartböden
entwickelt. Er entfernt verschüttete Flüssigkeiten, Küchenflecken sowie
alltägliche nasse und trockene Verschmutzungen effizient.
Mit den Prime-Day-Angeboten bietet Proscenic passende Lösungen für
unterschiedliche Reinigungsanforderungen im Haushalt - vom automatisierten
Saugen und Wischen bis hin zur flexiblen Reinigung von Hartböden und
Polstermöbeln.Die Angebote sind während des Aktionszeitraums auf Amazon
verfügbar. Preise, Coupons und Verfügbarkeit können je nach Markt variieren.
Maßgeblich sind die Angaben auf den jeweiligen Produktseiten zum Zeitpunkt des
Kaufs.
Mit den Prime-Day-Angeboten möchte Proscenic Verbraucherinnen und Verbrauchern
den Zugang zu modernen Reinigungslösungen erleichtern und ihnen die Möglichkeit
bieten, ihre Haushaltsreinigung effizienter zu gestalten.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:
marketing.de@proscenicmkt.com (mailto:marketing.de@proscenicmkt.com).
Über Proscenic
Proscenic entwickelt seit 2013 intelligente Reinigungslösungen für moderne
Haushalte. Das Produktportfolio umfasst Akku-Staubsauger, Nass- und
Trockensauger sowie Saugroboter und bietet passende Lösungen für
unterschiedliche Reinigungsanforderungen im Alltag.
Contact: Zhu Judy, marketing.de@proscenicmkt.com
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