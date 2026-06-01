GNW-News: Proscenic startet Prime-Day-Angebote für smartere Alltagsreinigung

^BERLIN, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscenic (https://amzn.to/4a3uUS3),

eine Marke für smarte Haushaltsreinigung, kündigt heute seine Prime-Day-Kampagne

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2026 an. Im Mittelpunkt stehen vier Reinigungslösungen: Q8 Max+, Q10, P20 und

F10 Ultra. Zwischen dem 23. und 26. Juni sind ausgewählte Nass- und

Trockensauger, Akku-Staubsauger und Saugroboter mit Preisnachlässen von bis zu

40 % erhältlich.

Ein kontinuierlicher Fokus auf smartere Alltagsreinigung

Moderne Haushalte stehen vor immer vielfältigeren Anforderungen bei der

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täglichen Reinigung - von verschütteten Getränken und Küchenflecken bis hin zu

Tierhaaren und feinem Staub. Die Prime-Day-Auswahl von Proscenic bietet für

diese Herausforderungen passende Lösungen und hilft dabei, Reinigungsaufwand zu

reduzieren sowie den Alltag effizienter zu gestalten.

Statt nur einen einzelnen Reinigungsbedarf abzudecken, umfasst das Sortiment

Lösungen für Nass- und Trockenreinigung, kabelloses Staubsaugen sowie

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automatisierte Bodenpflege und bietet damit für unterschiedliche Haushalte die

passende Reinigungslösung.

* Proscenic Q8 MAX+ Saugroboter (https://amzn.to/4uKHzRn): (UVP 239,99 EUR,

jetzt nur 149,99 EUR). Der Q8 MAX+ übernimmt das tägliche Saugen und Wischen

weitgehend selbstständig und hilft dabei, den manuellen Reinigungsaufwand -

insbesondere in größeren Haushalten - deutlich zu reduzieren.

* Proscenic Q10 Saugroboter (https://amzn.to/44fMjn3): (UVP 169,99 EUR, jetzt

nur 137,26 EUR). Der Q10 übernimmt das tägliche Saugen selbstständig und

bietet einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Saugroboter. Damit

eignet er sich besonders für kleinere Wohnungen und für alle, die erstmals

auf automatische Bodenreinigung setzen möchten.

* Proscenic P20 Akku-Staubsauger (https://amzn.to/4gsIhz3): (UVP 189,99 EUR,

jetzt nur 149,99 EUR). Der P20 sorgt für eine flexible Reinigung im Alltag und

entfernt Staub, Krümel sowie Tierhaare zuverlässig von Hartböden, Teppichen,

Polstermöbeln und schwer zugänglichen Bereichen.

* Proscenic F10 Ultra Nass- und Trockensauger (https://amzn.to/4vUR3u6): (UVP

209,99 EUR, jetzt nur 169,56 EUR). Der F10 Ultra vereint Saugen und Wischen in

einem Arbeitsgang und wurde speziell für die Reinigung von Hartböden

entwickelt. Er entfernt verschüttete Flüssigkeiten, Küchenflecken sowie

alltägliche nasse und trockene Verschmutzungen effizient.

Mit den Prime-Day-Angeboten bietet Proscenic passende Lösungen für

unterschiedliche Reinigungsanforderungen im Haushalt - vom automatisierten

Saugen und Wischen bis hin zur flexiblen Reinigung von Hartböden und

Polstermöbeln.Die Angebote sind während des Aktionszeitraums auf Amazon

verfügbar. Preise, Coupons und Verfügbarkeit können je nach Markt variieren.

Maßgeblich sind die Angaben auf den jeweiligen Produktseiten zum Zeitpunkt des

Kaufs.

Mit den Prime-Day-Angeboten möchte Proscenic Verbraucherinnen und Verbrauchern

den Zugang zu modernen Reinigungslösungen erleichtern und ihnen die Möglichkeit

bieten, ihre Haushaltsreinigung effizienter zu gestalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter:

marketing.de@proscenicmkt.com (mailto:marketing.de@proscenicmkt.com).

Über Proscenic

Proscenic entwickelt seit 2013 intelligente Reinigungslösungen für moderne

Haushalte. Das Produktportfolio umfasst Akku-Staubsauger, Nass- und

Trockensauger sowie Saugroboter und bietet passende Lösungen für

unterschiedliche Reinigungsanforderungen im Alltag.

Contact: Zhu Judy, marketing.de@proscenicmkt.com

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