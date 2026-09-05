GNW-News: Proscenic und Ultenic präsentieren auf der IFA 2026 ein Smart-Cleaning-Portfolio für das ganze Zuhause

05.09.26 07:03 Uhr

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| Messe Datum Ort Stand |

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| IFA 2026 4.-8. September 2026 Messe Berlin Hall 10.1, Booth 118 |

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BERLIN, Sept. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proscenic und Ultenic werden vom 4.

bis 8. September 2026 gemeinsam auf der IFA 2026 in Berlin auftreten und ein

vollständiges Smart-Cleaning-Portfolio für Reinigungsanwendungen im Innen- und

Außenbereich präsentieren. Medienvertreter, Distributoren, Handelspartner und

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Geschäftskunden sind herzlich eingeladen, beide Marken in der Messe Berlin, Hall

10.1, Booth 118, vor Ort kennenzulernen.

Der gemeinsame Stand wird zwei sich ergänzende Produktlinien präsentieren, die

zentrale Reinigungsszenarien im Haushalt abdecken, darunter Bodenreinigung,

kabellose Tiefenreinigung, robotergestützte automatische Reinigung,

Fensterreinigung und Poolpflege. Auf der IFA 2026 zeigen Proscenic und Ultenic,

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wie intelligente Reinigungsgeräte Nutzern helfen können, alltägliche

Reinigungsaufgaben effizienter und mit weniger Aufwand zu bewältigen - statt

lediglich einzelne Produkte auszustellen.

Proscenic wird den P20, P15, F10 Ultra, Q20, W10 Pro und W20 Pro präsentieren.

Die Produktlinie deckt Nass- und Trockenreinigung, leistungsstarkes kabelloses

Saugen, Saugroboter-Reinigung und Fensterreinigung ab und bietet praktische

Lösungen für Wohnungen, Familienhäuser und die tägliche Haushaltspflege.

Ultenic wird den U20, U18, AC1 TriFlex, MX50, T20 Pro, Pooleco 10 und Pooleco

30 präsentieren. Diese Serie unterstreicht Ultenics Produktkompetenz in

verschiedenen Reinigungsszenarien - von kabellosem Saugen, Nass- und

Trockenreinigung und Saugroboter-Lösungen bis hin zu autonomen

Poolreinigungsrobotern für die Poolpflege im Außenbereich.

Am Booth 118 können Besucher Produktvorführungen erleben, Marktchancen

besprechen und mehr über die neuesten Produktrichtungen beider Marken für den

europäischen Markt erfahren. Die gemeinsame Ausstellung unterstützt zudem

Gespräche mit Medien, Distributoren, Einzelhändlern, B2B-Partnern und

potenziellen Vertriebspartnern über intelligente Reinigungsprodukte in mehreren

Kategorien.

Die IFA 2026 ist eine wichtige Plattform für Proscenic und Ultenic, um ihre

Sichtbarkeit im europäischen Markt für Smart-Home-Haushaltsgeräte zu erhöhen und

gleichzeitig Partner zu erreichen, die nach effizienten, benutzerfreundlichen

und preislich wettbewerbsfähigen Reinigungslösungen suchen.

Besucher sind herzlich eingeladen, vom 4. bis 8. September 2026 den Stand von

Proscenic und Ultenic in der Messe Berlin, Hall 10.1, Booth 118, zu besuchen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Proscenic: https://www.proscenic.com https://amzn.to/4gMKIv3

Ultenic: https://www.ultenic.com/

(https://www.ultenic.com)https://amzn.to/4icG0Jg

B2B / Distribution: https://www.proscenic.com/pages/proscenic-b2b

Über Proscenic und Ultenic

Proscenic und Ultenic konzentrieren sich auf die Entwicklung intelligenter

Reinigungsgeräte für moderne Haushalte. Die Produktkategorien umfassen kabellose

Staubsauger, Nass- und Trockenreiniger, Saugroboter, Fensterreinigungsroboter,

elektrische Mopps und Poolreinigungsroboter.

Medien- / Geschäftskontakt: [Shayne Fang] | [fangxf@proscenic.cn]

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4818d4c9-

0d01-44a6-9eee-4d4498d3123c/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/356cfc20-bf8b-491f-8f2b-

a782267d69a5/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b05f21-dc9b-4b5e-81ae-

e861c82929be/de

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