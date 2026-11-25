^München/Berlin, Nov. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PSP München und Cortea gehen

eine Partnerschaft für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der

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Wirtschaftsprüfung ein. Gemeinsam wollen beide Unternehmen untersuchen und

weiterentwickeln, wie spezialisierte KI-Agenten Prüfungsteams entlang realer

Prüfungshandlungen unterstützen und zugleich Qualität, Konsistenz und

Nachvollziehbarkeit der Prüfung stärken können. Ziel der Partnerschaft ist es,

schrittweise alle Bestandteile der Abschlussprüfung zu automatisieren. Die

ersten Agenten sind bei PSP München bereits fester Bestandteil des

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Prüfungsprozesses.

Im Rahmen der Partnerschaft werden die technologischen Möglichkeiten von Cortea

mit der fachlichen Prüfungsexpertise von PSP München verbunden. PSP München

bringt reale Prüfungssituationen, bestehende Prüfungslogiken sowie Anforderungen

an Dokumentation, Review und Qualitätssicherung ein. Auf dieser Grundlage

entwickeln die Partner konkrete Anwendungsfälle für KI-Agenten.

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?KI wird in der Wirtschaftsprüfung dann relevant, wenn sie nicht nur Texte

generiert, sondern Prüfungshandlungen versteht und innerhalb unserer fachlichen

Methodik arbeiten kann. Besonders interessant ist für uns deshalb der agentische

Ansatz von Cortea. Die KI kann Analysen und Prüfungsschritte vorbereiten,

gleichzeitig bleiben die Ergebnisse nachvollziehbar und das Prüfungsurteil beim

Menschen. Genau diese Rollenverteilung halten wir für einen entscheidenden

Baustein der zukünftigen Wirtschaftsprüfung", sagt Andreas Vogl,

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Partner bei PSP München.

Cortea entwickelt spezialisierte KI-Agenten für die Wirtschaftsprüfung, die

Aufgaben innerhalb des Prüfungsprozesses übernehmen beziehungsweise vorbereiten

können. Dazu zählen beispielsweise die Risikoanalyse und Prüfungsplanung, die

Prüfung von Anhang und Lagebericht, die Analyse und Validierung von

Abschlussdaten sowie die Prüfung von Nachweisen und Dokumenten.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Nachvollziehbarkeit der

Ergebnisse. Feststellungen werden von der KI mit den zugrunde liegenden

Dokumenten und Nachweisen verbunden und können innerhalb strukturierter Review-

Workflows durch die Prüfungsteams geprüft, validiert, kommentiert und

freigegeben werden. Die abschließende fachliche Beurteilung verbleibt also beim

Wirtschaftsprüfer.

Zugleich können eigene Prüfungsmethoden, interne Standards und

kanzleispezifische Checklisten in die entsprechenden Workflows einbezogen

werden. Damit lässt sich der Einsatz der KI-Agenten stärker an die Methodik und

die Qualitätsanforderungen einer Prüfungsgesellschaft anpassen.

Im nächsten Schritt werden weitere Prüfungshandlungen mit spezialisierten KI-

Agenten unterstützt. Im Mittelpunkt stehen zunächst Tätigkeiten, die einen hohen

manuellen Analyse-, Dokumentations- oder Review-Aufwand verursachen.

Viele Prüfungsgesellschaften setzen KI bereits für einzelne Prüfungshandlungen

ein. Die einzelne Prüfungshandlung wird dadurch schneller, der Ablauf der

Prüfung bleibt jedoch unverändert und mit ihm der Aufwand für die Mandantinnen

und Mandanten. Der Ansatz von PSP München und Cortea soll deshalb über reine

Effizienzgewinne hinausgehen. KI-Agenten können große Mengen an

Prüfungsnachweisen systematisch analysieren, Auffälligkeiten identifizieren und

Prüfungsergebnisse konsistent aufbereiten. Dadurch entsteht die Möglichkeit,

Technologie nicht nur zur Beschleunigung, sondern zugleich zur Unterstützung

einer konsistenten und nachvollziehbaren Prüfungsqualität einzusetzen.

?PSP München denkt die Prüfung von der Mandantenseite her und entwickelt dafür

neben der Technologie auch die eigenen Prozesse und den Prüfungsansatz weiter.

Gemeinsam setzen wir bei dem an, was heute bereits funktioniert, und

automatisieren die weiteren Phasen der Abschlussprüfung Schritt für Schritt.

Entscheidend ist für uns, dass KI nicht losgelöst von der Prüfungsmethodik

arbeitet. Kontrolle und Verantwortung bleiben beim Wirtschaftsprüfer", sagt

Valentin Neumann, Mitgründer und CEO von Cortea.

Über PSP München

PSP München ist eine multidisziplinäre Kanzlei mit Steuerberatern,

Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Family-Office-Experten. Neben der

steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Beratung beschäftigt sich PSP

intensiv mit Digitalisierung , Tax Technology und dem Einsatz von KI im

Steuerbereich.

Kontakt: Andreas Vogl (a.vogl@psp.eu (mailto:a.vogl@psp.eu))

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Partner bei PSP München

Über Cortea

Cortea entwickelt die erste Audit Execution Platform: KI-Agenten, die die

Durchführung der Prüfungshandlungen in jeder Phase der Abschlussprüfung

übernehmen, von der Risikobeurteilung bis zur Berichtskritik, auf den Systemen,

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bereits nutzen. Der Einsatz ist modular:

Gesellschaften starten mit einer einzelnen Prüfungshandlung und erweitern

schrittweise. Jedes Ergebnis ist nachvollziehbar, transparent und bis zum

Prüfungsnachweis rückverfolgbar. Die Anforderungen der Prüfungsstandards bleiben

unberührt. Urteil und Verantwortung liegen beim Wirtschaftsprüfer, der prüft,

entscheidet und den Bestätigungsvermerk unterzeichnet. Cortea arbeitet mit

einigen der innovativsten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weltweit zusammen

und wird unterstützt von Dawn Capital, Cherry Ventures und Mosaic Ventures sowie

von Branchenexperten wie Larry Bradley, dem ehemaligen Global Head of Audit von

KPMG International. Cortea hat Standorte in Berlin und London. Mehr unter

cortea.ai.

Kontakt:

Wilm Imhoff

wilm.imhoff@cortea.ai (mailto:wilm.imhoff@cortea.ai)

Cortea

Schönhauser Allee 180

10119 Berlin

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