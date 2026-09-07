GNW-News: PU Prime erhält ASIC-Lizenz und nimmt Geschäftstätigkeit in Australien auf

07.09.26 07:04 Uhr

^* PU Prime nimmt über seine von der ASIC regulierte Gesellschaft, PU Prime

Trading Pty Ltd, offiziell die Geschäftstätigkeit in Australien auf.

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* Durch die ASIC-Regulierung und das Einrichten des lokalen Geschäftsbetriebs

stärkt PU Prime seine Präsenz und sein Engagement im australischen Markt.

SYDNEY, Australien, Sept. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PU Prime

(https://www.puprime.com/forex-trading-

account/?utm_source=MediaBuy&utm_medium=PR09&utm_campaign=2609-ASIC-

MR&utm_term=&utm_content=&retailleadsource=BrandingPR_PR_MediaBuy), ein global

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aktiver Online-Broker mit mehreren Lizenzen, hat heute den offiziellen Start

seiner Geschäftstätigkeit in Australien über seine lokale Gesellschaft, PU Prime

Trading Pty Ltd, bekanntgegeben, die durch die Australian Securities and

Investments Commission (ASIC) reguliert wird. PU Prime Trading Pty Ltd verfügt

über die australischen Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) Nr. 410681

Seit Erteilung der ASIC-Lizenz hat PU Prime in die notwendige

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Ressourcenausstattung und Infrastruktur investiert, um Kunden in Australien

betreuen zu können, insbesondere in den lokalen Geschäftsbetrieb, ein eigenes

Kundendienstteam und mit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften konforme Systeme.

Die Aufnahme der Geschäftstätigkeit ist das Ergebnis des Einsatzes, mit dem das

Unternehmen daran gearbeitet hat, ein nahtloses und mit den Vorschriften

konformes Handelserlebnis für den australischen Markt zu schaffen.

?Dieser Start markiert den Beginn unseres langfristigen Engagements am

australischen Markt. Wir werden unsere Verpflichtungen gemäß ASIC-Framework

gewissenhaft erfüllen und unsere Kunden in Australien mit transparenten und

regulierten Dienstleistungen versorgen", erklärt Cristian Moreno,

Verwaltungsratsmitglied bei PU Prime.

Mit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs können australische Kunden die Leistungen

von PU Prime nun direkt über die durch die ASIC regulierte Gesellschaft in

Anspruch nehmen. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Unternehmens,

sein Geschäft innerhalb der etablierten aufsichtsrechtlichen Rahmenwerke

auszuüben und gleichzeitig die Zugangsmöglichkeiten zu seinen Handelsprodukten

und Dienstleistungen zu erweitern. Dieser Meilenstein stärkt die globale

Reichweite von PU Prime und seine langfristige Wachstumsstrategie.

Wichtiger Hinweis: Der Handel mit Derivaten birgt erhebliche Risiken. Er ist

nicht für alle Anleger geeignet und Wholesale-Kunden können Verluste erleiden,

die ihr ursprünglich investiertes Kapital deutlich übersteigen. Beim Handel mit

Differenzkontrakten (CFDs) erwerben Sie kein Eigentum an den Basiswerten und

erhalten keine auf sie bezogenen Rechtsansprüche. Die Wertentwicklung in der

Vergangenheit bietet keinen verlässlichen Hinweis auf die zukünftige

Wertentwicklung, und Steuergesetze können sich ändern. Lesen Sie, bevor Sie ein

Finanzprodukt erwerben, unbedingt die maßgeblichen rechtlichen Dokumente durch

und machen Sie sich mit den verbundenen Risiken vertraut.

Über PU Prime

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen

sowie ein etablierter CFD-Broker. Das Unternehmen bietet regulierte

Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen

an. PU Prime ist in mehr als 190 Ländern tätig und verzeichnet über 40 Millionen

App-Downloads. Mit innovativen Handelsplattformen unterstützt das Unternehmen

Trader weltweit beim Zugang zu den globalen Finanzmärkten.

PU Prime Trading Pty Ltd (AFSL-Nr. 410681) ist eine eigenständige juristische

Person mit Sitz in Australien, die von der Australian Securities and Investments

Commission (ASIC) reguliert wird. PU Prime Trading Pty Ltd gibt CFD-Produkte

ausschließlich für in Australien gebietsansässige Personen aus. Alle zur

Verfügung gestellten Informationen sind allgemeiner Natur und berücksichtigen

nicht Ihre persönlichen Ziele, Ihre Finanzlage oder Ihre Bedürfnisse.

Die ASIC-Lizenz von PU Prime Trading Pty Ltd gilt nicht für Produkte oder

Dienstleistungen, die von anderen Rechtsträgern von PU Prime angeboten werden.

Verweise auf die globale Marke, geografische Reichweite der Gruppe und die

internationale Geschäftstätigkeit von PU Prime dienen nur allgemeinen

Informationszwecken und sind nicht als Angebot, Aufforderung oder Empfehlung

eines ausländischen Unternehmens zu verstehen, Finanzprodukte oder

-dienstleistungen in Australien anzubieten.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b40cdf76-3349-4456-

b6fc-f605f85fdd3e

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@puprime.comÂ°